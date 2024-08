“Where’s my snare?” – Eminem kommentiert auf Genius seine eigenen Texte und schafft Fakten

Damals, als wir Teenager waren, war das Internet etwas, das mit sehr viel Lärm, Geduld und meckernden Müttern verbunden war. Also lasen wir Bücher, wenn wir etwas “googeln” wollten. Wenn man also zum Beispiel die Liedtexte seiner Lieblingsrapper nachlesen, übersetzen und wirklich verstehen wollte (als Teenager war man des Englischen noch nicht so mächtig wie heute), dann musste man darauf hoffen, dass ein Buch irgendwie weiterhelfen kann. Eminem war so nett, damals ein solches Buch zu veröffentlichen und uns somit sehr viele Stunden in unserem jungen Leben zu beschäftigen und nebenbei uns besser Englisch beizubringen als es die Schule tat. Heute gibt es dafür Genius, mashallah.

Genius hat viele Vorteile gegenüber der Buchvariante. Erstens kann man so gut wie jeden Liedtext innerhalb von Sekunden finden. Zweitens können registrierte Nutzer und oberschlaue Fans Anmerkungen zu den Liedzeilen anfügen, sodass sogar der geheimste Insider für jeden verständlich wird. Drittens kann deine Mutter Genius nicht an die Nachbarskinder verschenken (Thanks a lot, Mom! *Eminem-Voice*).

Es gibt jedoch einige Hintergrundinformationen und Insider, die nicht mal die größten Nerds kennen. Und auch hier ist Eminem mal wieder so nett, uns auf die Sprünge zu helfen. Als wir kürzlich eine Textzeile aus “Criminal” zitieren wollten und diese sicherheitshalber zuvor nochmal bei Genius überprüften (#journalistischeSorgfaltspflicht), bemerkten wir, dass unter den angefügten Notizen auch der verifizierte Account von Eminem eine Zeile kommentiert hatte.

Die Zeile “And you can’t stop me from droppin’ each March / With a brand new CD for these fuckin’ retards” bedachte Eminem mit der Erklärung: “Mein Plan war es eigentlich, jeden März ein Album zu droppen … dann wurde ich drogensüchtig.” Mind. Blown.

Screenshot von Genius

Wir klickten auf Eminems Genius Account und da waren sie: Alle 79 Kommentare, die Eminem im Laufe der letzten Jahren immer wieder zu seinen eigenen Texten (und einem von 50 Cent) bei Genius hinterlassen hat. Ja, wir haben sie gezählt, denn wieder mal waren wir erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt, alles zu verschlingen und zu erfahren, was sich Marshall Mathers bei welcher Zeile eigentlich gedacht hat.

Zum Beispiel, als er am Anfang von “Cleaning Out My Closet” sagt “Where’s my snare? I have no snare in my headphones. There you go, yeah”. Oder wie er auf die Idee von “Stan” kam.

Screenshot von Genius

In klassischer Eminem-Manier sind die Kommentare mal genial und äußerst lehrreich, mal zum Schreien komisch.

Screenshot von Genius

Wir empfehlen jedem Fan, sich unbedingt alles durchzulesen. Von unbekannten Hintergrundinformationen zum Entstehungsprozess einiger Leider, über Erklärungen zu seiner Vorgehensweise beim Schreiben gewisser Punchlines, bis hin zu Witzen: Eminems Kommentar-Spalte auf Genius ist das beste, was ihr in letzter Zeit gelesen haben!

