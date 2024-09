Wie du laut WikiHow am besten im Club tanzt

WikiHow hat eine Antwort auf alles. Egal, ob du dich zu Halloween als kleines Kind verkleiden oder auf eine Gothic-Party gehen willst—die auf Crowdsourcing vertrauende Verhaltensenzyklopädie weiß immer Rat. Wir selbst haben uns schon eingehend mit dem WikiHow-Guide zum Aufreißen von Frauen in Clubs auseinandergesetzt, was sich als so ergiebig erwiesen hat, dass wir die Seite erneut nach Rat durchforstet haben.

Du kennst das Gefühl bestimmt: Du stehst im Club und die Musik bahnt sich in Form von freudiger Erwartung ihren Weg durch deine Adern. Nebel, Wolken aus Zigarettenrauch und vereinzelte Spuren von AXE-Bodyspray liegen in der Luft und steigen dir in die Nase. Du willst dich bewegen, über den Dancefloor schweben, der treibenden Musik mit frenetischen Körperbewegungen huldigen, aber stattdessen sind deine Muskeln verspannt, dein Blick angestrengt und du stehst bloß rum und betrachtest teilnahmslos das Treiben um dich herum, während du dich ängstlich an deiner Bierflasche festklammerst.

Diese Tage sind endlich vorbei. WikiHow verfügt nicht bloß über einen, sondern über eine ganze Reihe illustrierter Guides, die dir zeigen, wie genau du in einem Club zu tanzen hast—wie du deinen inneren Travolta befreist und dein wahres Potential als Held der Tanzfläche freisetzt. Angesichts der unzähligen Guides, die es mittlerweile bei WikiHow zum Tanzen in Clubs gibt, haben wir euch hier ein Best-Of verschiedener Listen zusammengestellt. In diesem Sinne: So tanzt du in einem Club—laut WikiHow.

TEIL 1: DIE VORBEREITUNGEN ZUHAUSE

Wenn wir von Pfadfindern eins gelernt haben, dann, dass man sich auf alles vorbereiten kann. Hier sind also ein paar nötige Kniffe, die du brauchst um sicherzustellen, dass du für eine Nacht auf der Tanzfläche bereit bist.

Sieh dir Videos von Tanzmoves für Clubs an. Suche nach Videos von Tanzmoves für Clubs bevor du loslegst. Einige dieser Videos zeigen ein paar Leute, die auf Clubmusik tanzen, andere snd Tutorials darüber, wie du die Moves erlernst. Dank dieser Videos kannst du deine Moves schon mal vor deinem inneren Auge durchspielen.

Das hier ist ein ziemlich solider Rat von unserem ersten Guide—blöderweise landest du bei einer YouTube-Suche nach „club dance moves” bei dem Video hier unten, das dich, falls du es nachahmst, aussehen lässt, als würdest du für eine kleine Nebenrolle in einer Laienaufführung von West Side Story vortanzen.



Laut WikiHow kann es auch eine riesige Hilfe sein, vor einer Kamera zu tanzen:



Nimm dich selbst beim Tanzen auf. Wenn du dir viele Sorgen darum machst, wie du aussiehst, dann nimm dich dabei auf, wie du zu Clubmusik tanzt, um sicherzugehen, dass deine Moves okay aussehen. Arbeite an allem, was dir an deinen Bewegungen komisch erscheint. Vergleiche es mit den Videos online.

Achte auf Dinge wie zu wenig Bewegung, zu steif, Arme zu starr und komische Kopfbewegungen.

Wenn du dir dann das Video noch einmal anschaust und dabei darauf achtest, dass du dich genug bewegst, nicht zu steif bist, die Arme nicht zu unbeweglich sind und dein Kopf komische Bewegungen macht, kannst du auch gleich darauf achten, ob du nicht vielleicht im Frühstadium eines Herzinfarktes bist. Wie der Guide hier suggeriert, solltest du deine Muskeln total entspannen. Wie dir die Illustration in diesem Guide deutlich macht, wird dir der tiefenentspannte Körper dabei helfen, den beliebten „Cheerladerin-imitiert-zum-Orgasmus-kommende-Eule”-Look hinzubekommen.

TEIL 2: DRESS TO IMPRESS

So, im Kopf bist du jetzt bereit, aber was ist mit deinem Körper? Du kannst nicht einfach in deinem üblichen Aufzug aus Jogginghose und Print-Shirt von Primark im angesagten Club aufkreuzen. Du musst wirklich alles aus dir rausholen und hier zeigen wir dir wie:

Dress to Impress! Beim Tanzen in Clubs geht es nur darum, sich gut anzuziehen und seinen Körper zur Geltung zu bringen.



Dieser fotografische Guide (leider momentan auf WikiHow nicht erreichbar) hat eine einfache Message, die sich in drei Worten zusammenfassen lässt: Dress to Impress. Ich rede hier von pinken Kleidern, ja? Überdimensionalen grünen Holzperlen. Das sind anscheinend beeindruckende Accessoires für beeindruckende Menschen. Beim Tanzen im Club geht es darum, seinen Körper zur Geltung zu bringen, und wenn du dich nicht beeindruckend anziehst, passiert einfach gar nichts. Also, noch mal alle zusammen, damit es auch jeder verstanden hat: Dress to Impress.

TEIL 3: EINDRUCK SCHINDEN

Klopf dir selbst auf die Schulter. Du hast es tatsächlich bis zur Tanzfläche geschafft. Du hast dich herausgeputzt, siehst einfach blendend aus und alles, was dir jetzt noch fehlt, ist, die Moves vorzutragen. Was sagst du, WikiHow?

Finden Sie Ihren Platz auf der Tanzfläche. Wenn Sie zusammen mit Freunden unterwegs sind, dann versuchen Sie, sich in ihrer Mitte zu bewegen. Das gibt Ihnen Sicherheit und bewahrt Sie vor fremden Blicken. Lassen Sie den natürlichen Bewegungen Ihres Körpers zur Musik freien Lauf. Achten Sie auf den Rhythmus des Liedes und versuchen Sie nicht, schneller zu tanzen als der Takt läuft.

Beginnen Sie, indem Sie mit dem Kopf im Takt nicken und von der einen Seite auf die andere treten.

Schwingen Sie die Hüften vor und zurück.

Gehen Sie während des Tanzens kleine Schritte von einer Seite zur anderen.

„Wenn Sie zusammen mit Freunden unterwegs sind, dann versuchen Sie, sich in ihrer Mitte zu bewegen. Das gibt Ihnen Sicherheit und bewahrt Sie vor fremden Blicken.” Falls fremde Blicke wirklich zu deinen Sorgen gehören, solltest du dir alternativ vielleicht überlegen, dich das nächste Mal nicht wie ein australischer Sozialarbeiter zu kleiden, der kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht.

Werft eure ganzen Handtaschen in die Mitte und formt eine Schutzring drum herum.



Sobald der Schutzring geformt wurde, streckt eure Arme nach vorne in die Mitte, um auch ein Schutzdach zu formen. Wenn dann der Handtaschenhaufen temporär gesichert ist, schickt ihr ein Mitglied eurer Gruppe auf die Suche nach Strohhalmen, Servietten oder herumfliegenden Promopostern, um daraus ein praktisches Dach für das Handtaschenlager zu basteln.

Mache den Step Clap. Step Clap ist dem Wechselschritt ähnlich, nimmt aber die Arme dazu. Tritt von Seite zu Seite und klatsche in die Hände, wenn du auf der Seite angekommen bist. Versuche zum Rhythmus der Musik in die Hände zu klatschen.

Wenn du den Dreh beim Step Clap raus hast, kannst du ihn weiter entwickeln, indem du mit einem größeren Bewegungsumfang austrittst. Versuche, deine Knie tiefer zu beugen oder deinen Oberkörper mit der Bewegung wippen zu lassen.

Es ist deine Mutter im Gospel-Chor, es ist ein Schulmusical, es ist die Cliff-Richard-Tour … es ist der Step Clap! Ein simpler, eleganter Move, der sofort vermittelt: „Hey, ich bin vielleicht zu alt, um hier zu sein, aber ich kann mich bewegen wie ein Vierjähriger.”

Versuche den Circle Turn. Halte deine Hände über deinen Kopf. Bewege deine Arme in einer großen Kreisbewegung durch die Luft. Mache eine 90°-Drehung mit jedem Armkreis, um die Beine hinzuzunehmen. Führe mit dem äußeren Fuß, so dass der innere Fuß die meiste Zeit unbewegt bleibt, als würdest du dich um dieses Bein drehen

Jede Drehung sollte demselben Rhythmus wie der Wechselschritt folgen. Auf Eins trittst du mit dem äußeren Fuß, auf Zwei rotierst du deinen inneren Fuß. Die Arme haben ein ähnliches Tempo. Mit jedem Beat sollten deine Arme einen halben Kreis ausführen. Auf Eins sind deine Arme auf einer Seite, auf Zwei drehen deine Arme zurück zum Startpunkt.

OK, also Hände über den Kopf, die Arme in einer großen Kreisbewegung durch die Luft bewegen, mit jedem Armkreis die Beine um 90 Grad drehen, aber meinen inneren Fuß still halten. Moment, was? Ich versuche das gerade und sehe dabei aus wie eine Vogelscheuche, in die ein Wiesel gekrabbelt ist.

TEIL 4: JEMANDEN FINDEN, DER MIT DIR TANZT

Du hast die ganzen angesagten Moves drauf und die Menschen fangen an, von dir Notiz zu nehmen. Jetzt besteht vielleicht sogar die Möglichkeit, das jemand anderes mit dir tanzt. Die Frage ist jetzt nur, wie man sich potenziellen Partner respektvoll nähert, aber gleichzeitig auch sein Interesse bekundet. Konsens ist ein empfindliches Thema, aber wir gehen schwer davon aus, dass die WikiHow-Community mit dem nötigen Feingefühl an die Sache rangeht.

Bewege dich zur Musik, wenn du dich ihr von hinten näherst. Du solltest dich so nähern, dass sie dich sehen kann. Lass zuerst etwas Platz, dass sie nicht das Gefühl hat, dass du dich aufdrängst.

Manche Ladies mögen es nicht, wenn man sich von hinten nähert. Schau dir die Situation im Zusammenhang an und entscheide dich, ob du dich am besten von vorne nähern sollst.

Wie uns der heiße Pinocchio-meets-Bear-Grylls-Kerl aus diesem Guide demonstriert, ist es, wenn du deine Partnerin ausgewählt hasst, anscheinend am Besten, sich wie ein Raubfisch heimlich hinter ihr zu platzieren—du alter Don Juan, du.

Warte darauf, dass sie sich nähert. Wenn sie interessiert ist, wird sie näher kommen und anfangen zu tanzen indem sie sich bewegt, windet oder an dir reibt. Die meisten Frauen tanzen mit ihrer eigenen Geschwindigkeit, und vorerst solltest du es akzeptieren und es genauso machen. Bewegt eure Hüften zur gleichzeitig, so dass sich das Tanzen für beide gut anfühlt.



Wenn sie oder sie interessiert ist, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass ihr euch in der Leistengegend zueinander hingezogen fühlt wie zwei große, fleischige Magneten.

Konzentriere dich auf sie. Sieh dich nicht nach anderen um. Halte deine Augen darauf, was du machst. Gute Tänzer sind dort um gesehen zu werden, nicht um zu sehen.

Trage Augenklappen, um dir dabei zu helfen. Du kannst eine Kapuze, Sonnenbrillen tragen oder die Spitze einer Fedora verwenden.

Daneben gibt es noch andere Optionen, wie Skischuhe zu tragen, damit man nicht mit jemand anderem weggeht oder auf einen Tennisball zu beißen, damit man sich nicht mit der falschen Person unterhält.

TEIL 5: JETZT WIRD ES KÖRPERLICH (VIELLEICHT)

OK, du bist jetzt offiziell der geilste Tanzbär im Club und hast es sogar geschafft, das tollste Mädchen im ganzen Laden an deiner Seite zu haben. Niemand bekommt genug von dir. Aber warte! Was ist, wenn die heiße Maus oder der geile Hengst sich beim Tanzen an dir reiben, respektive grinden, will? Wie zur Hölle stellst du das nur an? Kein Problem, WikiHow weiß Bescheid.

Wenn sie Interesse zeigt, lege deine Hände auf ihre Hüften oder die Umgebung der Hüften. Fang an, von Seite zu Seite in einer acht zu schwanken, mit leicht gebeugten Knien, oder bewegt euch einfach von Seite zu Seite.



Ganz genau, du kleiner Teufel. Du hast es erfolgreich geschafft, dich von hinten an sie heranzuschleichen und jetzt kannst du, wenn sie Lust drauf hat, deine Hände auf ihre Hüften legen und anfangen, in mit deiner Hüfte eine 8 in die Luft zu malen. Jetzt wird es sexy! Führt das dahin, wo ich denke, dass es hinführt?

Wenn ein Lied zu Ende ist und du noch mit ihr tanzen möchtest, frag sie, ob sie noch ein Lied tanzen möchte. Denk daran, dass Grinden nicht traditionelles Tanzen ist und dass es unwahrscheinlich ist, dass du einen “Partner” für den ganzen Abend hast.



Ihr schaut euch an. Das ist es. Zwischen euch knistert es ganz gewaltig. Das lässt sich nicht verleugnen. Es hat sich alles gelohnt: Die Stunden auf WikiHow, das Filmen des eigenen Tanzstils, das perfekte Outfit zusammenstellen, deine Handtasche in die Mitte des Schutzkreises zu werfen. Du hast von den Dingen geträumt, die gleich passieren. Die wenigen Augenblicke davor bringen dich vor lauter Anspannung fast um, aber du hältst es aus. Du hast große Erwartungen. Endlich. Die Zeit ist gekommen. Ihr seid beide bereit. Du atmest einmal tief durch und …

Mach bei einer Grinding-Kette mit. Das ist eine Gruppe von Leuten, die es zusammen tanzen, normalerweise Männer und Frauen gemischt. Es kommt oft vor, dass du zwei Frauen einen Mann in ein “Sandwich” in diesen Ketten nehmen.



Aaaah! Und es geht los! Endlich kannst du die Früchte deiner harten Arbeit ernten. Das hier ist der absolute Höhepunkt eines jeden Clubabends: Die gute alte Grinding-Kette. Was für eine Nacht! Was für ein Leben!

Ja, es ist tatsächlich alles so einfach.

