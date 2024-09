Wie du deine Winterbeziehung beendest

Der Frühling ist da! Oder zumindest steht er rein theoretisch schon vor der Tür. Ein, zwei Momente gab es schon, in denen man sich in die Sonne setzen und Männern dabei zugucken konnte, wie sie bereits euphorisch ihre kurzen Hosen ausführten. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die Straßencafés gefüllt sind und die Leute in der U-Bahn minimal bessere Laune haben.

So positiv all das auch sein mag, ein Problem gibt es doch: Was machst du jetzt mit der Person, mit der du nur zusammen warst, weil es kalt war und du eine Art Entschuldigung gebraucht hast, um das Haus nicht zu verlassen? Du wärst nicht der erste Mensch, der den Absprung aus seiner “Winterbeziehung” verpasst. Das bewährte Verfahren ist, schon dann den Kontakt abzubrechen und der Natur ihren Lauf zu lassen, wenn der Schnee zu schmelzen beginnt. Doch keine Angst, noch ist nicht aller Tage Abend. Wir eilen euch Spätentschlossenen zur Hilfe, auf dass ihr schon bald wieder alleine auf eurer Couch vor euch hingammeln könnt.

Stell ihm/sie deine Freunde vor

Du liebst sie, aber du weißt auch, dass sie unausstehlich sein können. Deine Winterliebschaft hat sie natürlich nie kennengelernt, weil die einzigen Menschen, mit denen ihr seit Januar gesprochen habt, eure Kollegen und dieser eine Deliveroo-Lieferant waren, der euch beide mittlerweile beim Vornamen kennt. Entfessle das Monster in Form deiner lustigen, aber auch ziemlich fiesen Party-Freunde und vergiss nicht zu erwähnen, dass ihr euch im Sommer immer betrinkt und gegenseitig in Sarahs Kellerzimmer tätowiert.

Verwende gegen ihn/sie, was er/sie am meisten liebt

Hol auf dem Heimweg von der Arbeit indisches Essen und pack deine bessere Hälfte in eine gemütliche Wolldecke. Esst anschließend drei bis fünf Portionen Dhaal, Panir und Naan und schlag vor, dazu einen langen, ereignislosen Anime anzuschauen. Wenn dein Liebster oder deine Liebste dann schließlich eingeschlafen ist, rollst du ihn/sie langsam aus der Wohnung, setzt ihn/sie sanft in ein Taxi und gibst dem Fahrer ein extra Trinkgeld, damit er die tief schlafende Fracht in ihr eigenes Bett bringt. Solltest du am nächsten Morgen eine verwirrte Nachricht bekommen, streite einfach ab, dass ihr euch jemals gekannt habt: “Ich glaube, du hast die falsche Nummer. Bist du sicher, dass du nicht gerade aus dem Winterschlaf erwacht bist und diese ganze Beziehung einfach nur geträumt hast?”

Offenbare ihm/ihr, dass du im Sommer aktiv wirst

Der Reiz an einer Winterbeziehung ist ihre Bereitschaft zusammengekrümmt neben dir zu liegen, während du Chips isst und stundenlang The Wire schaust. Wenn deine bessere Hälfte danach noch gemütlich Sex haben möchte, umso besser. Doch damit ist jetzt Schluss: Durchkreuze seine Vorstellung von dir als ein sanftes, blasses und Serien schauendes Liebeskissen und fang an Wanderungen in euren gemeinsamen iCalender einzutragen (warum um alles in der Welt habt ihr überhaupt schon einen gemeinsamen Kalender???). Außerdem solltest du ganz beiläufig erwähnen, dass du es kaum erwarten kannst, wieder beim diesjährigen Schlammlauf mitzumachen. Trag vor ihm nur noch Rennradschuhe mit Klickverbindung und frag regelmäßig direkt nach dem Aufstehen, ob er mit dir Yoga machen möchte. Denn “jetzt, wo es wieder wärmer wird, kann ich endlich wieder anfangen, meine Sonnengrüße auf dem Dach zu machen!”

Sei ehrlich

Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber: Es besteht eine 20- oder sogar 40-prozentige Chance, dass deine Winterbeziehung dich auch nur als ein saisonales Experiment betrachtet hat. Vielleicht wird es wie in der Szene aus e-m@il für Dich, wo Greg Kinnear ziemlich erleichtert reagiert, als ihm Meg Ryan sagt, dass sie ein einsames Blatt im Wind sein möchte? Vielleicht werden sie es aber auch einfach zu schätzen wissen, dass du ehrlich mit ihnen bist, weil sie schon von vornherein geahnt haben, dass sie aufgrund der Kälte außerhalb ihrer Liga spielen. Außerdem kannst du deinen Freunden jahrelang selbstgefällige Ratschläge geben, wenn du einmal das Richtige getan hast.

Lass diesen Artikel einfach auf deinem Computer geöffnet

Hi, Thomas.

Foto: imago | Westend61