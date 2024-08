Wie du deiner Familie an Weihnachten Deutschrap 2017 erklärst

Weihnachten steht vor der Tür! Das ist toll, denn das bedeutet gutes Essen auf Nacken von Oma und zwar viel davon (jeder weiß: Viel schmeckt besser). Außerdem tagelanges Daydrinking ohne schlechtes Gewissen und natürlich Geschenke! Doch jedes Paradies hat seine Schlange. Und so bedeutet Weihnachten leider auch: endlose Fragen der lieben, wenn auch sehr neugierigen und voreingenommenen Verwandtschaft, was man eigentlich so macht, warum man noch Single ist und wann man eigentlich plant, einen “echten” Job anzutreten. “In deinem Alter hatte ich schließlich schon ein Haus, einen Bausparvertrag und drei Kinder”.

Das muss nicht sein. Wenn eure Familie euch schon in unangenehme Konversationen verwickeln möchte, dann könnt ihr wenigstens dafür sorgen, dass es für sie ebenso unangenehm wird wie für euch. Erklärt ihnen zum Beispiel, was in diesem Jahr alles in Deutschrap so passiert ist. An Themen mangelt es da schließlich bei weitem nicht und wer weiß – vielleicht eröffnen eure unwissenden Verwandten euch ganz neue Perspektiven, die euch so nie in den Sinn gekommen wären!

Videos by VICE

Bei all den Ereignissen, die 2017 Deutschrap erschüttert, amüsiert und erzürnt haben, gilt es, sich auf die großen Themen zu konzentrieren. Wir wollen schließlich niemanden überfordern oder gar langweilen. Das könnte in etwa so ablaufen:



Munchies-Video: Lebkuchenmänner backen – erklärt von einem Ex-Gangmitglied

Eigentlich erkläre ich euch heute gar nicht wirklich Deutschrap, sondern Afrotrap.

Also Rapmusik aus Afrika?

Nein, aber der Einfluss kommt hauptsächlich aus afrikanischer und karibischer Musik. Hört mal:

Das gefällt mir gut! Da können der Opa und ich mal wieder den Cha Cha und Rumba ausprobieren! Aber warum sind die Stimmen so quäkig?

Das nennt man Autotune. Das könnt ihr euch wie einen Filter vorstellen, der über die Stimme gelegt wird. Etwaige schiefe Töne werden damit korrigiert und die Stimme verfremdet.

Aber das klingt doch gar nicht mehr wie eine menschliche Stimme! Das klingt doch wie ein Quietscheentchen!

Darüber regen sich auch Rapfans aus den älteren Generationen auf. Auch darüber, dass es textlich und inhaltlich anspruchslos sei.

Na also ob das ganze “Isch ficke deine Mutter” [ahmt ausländischen Akzent nach] so viel anspruchsvoller ist als das … Da finde ich so Partymusik doch lustiger. Aber dass es immer nur um Sex gehen muss …

Tut es nicht. Einer der großen Hits dieses Jahrs war eine Ode an die Freundschaft. So in etwa.

Das find ich ganz nett. Also natürlich muss das Rauchen und Alkohol trinken nicht sein, aber so sind eben die jungen Leute. Ich verstehe nur leider so viele Worte nicht. Was heißt “Bogos auf Basement”? Was ist “Gosha Rubchinskiy”?

Ganz ehrlich: Ich weiß es auch nicht genau, eben irgendwas mit Mode. Mode ist sehr wichtig geworden in Deutschrap.

Das sieht man ihm aber nicht an … Was sind das denn für Haare?

Leute, ich weiß es doch auch nicht! Ich bin auch keine 16 mehr. Das ist jetzt eben das Ding. Und Gesichtstattoos! Egal wie, ist es doch trotzdem cool, dass es so viele verschiedene Charaktere und Stile gibt.

Ja das ist auch wahr. Im letzten Ägypten-Urlaub hatte deine Tante Rita ja auch so eine Frisur am Strand geflochten bekommen. Und ein Henna-Tattoo. Aber das war nicht im Gesicht.

Weil ihr meintet es ging immer nur um Sex: Der erfolgreichste Song war dieses Jahr ein Liebeslied.

Das ist doch schön! “Ich park mein Herz bei dir heute Nacht”, das ist doch mal was! Könnte auch von der Helene sein.

Das Lied war acht Wochen auf Platz der Singlecharts. Das letzte mal, dass ein deutscher Rapsong sich so lang an der Spitze halten konnte, war vor 20 Jahren Tic Tac Toe.

Die mochtest du da auch so gerne damals [beginnt im Takt mitzuklatschen].

Apropos klatschen: Ein deutscher Rapper hat sich dieses Jahr bei einem Unfall die Hände weggesprengt. Daraufhin gab es eine große Diskussion, weil Leute Witze darüber gemacht haben.

Wie? Ist er gestorben? Was für Witze?

Angeblich soll Dr. Knarf, wie der der Rapper heißt, ein Drogenlabor betrieben haben. Die Explosion war wohl ein Unfall bei einem chemischen Prozess.

Meine Güte, der arme Mensch! Es gibt Drogenlabore in Deutschland?

Natürlich.

Also ich finde das ja auch nicht gut, wenn jemand Drogen herstellt. Aber Witze darüber machen ist doch unerhört! Wer macht denn da Witze drüber?

Kommentierer auf Rapupdate zum Beispiel.

Was ist jetzt das schon wieder?

Das ist sowas wie die Bild-Zeitung nur mit Nachrichten aus der HipHop-Welt.

[Opa schaltet sich ein] Die Bild-Zeitung ist ein ehrenwertes Blatt, ich lese die jeden Morgen!

Ja ja, ist ja gut Opa.

Was gab’s da denn jetzt für Witze?

“‘Tut mir leid, da sind mir die Hände gebunden.’ – Arzt zu Dr Knarf”. Oder “Nicht zu fassen, wie alles für Dr. Knarf”.

Also nein!

[Onkel am Ende des Tisches beginnt zu lachen] Also ich find’s lustig.

[Tante, vorwurfsvoll] Eberhart!

OK, reden wir lieber über etwas Schönes. Zwei Erzfeinde haben sich dieses Jahr versöhnt! Farid Bang und Fler!

Warum hatten die denn Streit?

Das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls sind sie jetzt Best Friends.

Hat sich denn einer entschuldigt? Oder wie haben die sich wieder vertragen?

Naja … Eigentlich nicht so richtig.

Das ist doch ein schönes Gleichnis für Weihnachten! Vergebung, Güte und Nächstenliebe verbreiten, auch wenn es sich um deinen Erzfeind handelt. Wenn dieser Farid Bang und dieser Fler ihren Hass begraben können, dann können wir das auch.

Ich bin mir nicht sicher, ob euch klar ist, dass ihr gerade Farid Bang und Fler als christliche Vorbilder genannt habt.

An Weihnachten ist eben alles möglich!





Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.