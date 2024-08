Wie es ist, ohne Geruchssinn zu leben

Wenn du erkältet bist und nichts riechst, schmeckst du dein Essen kaum noch. Schlimm genug, wenn das eine Woche so geht. Jetzt stell dir vor, das ist dein ganzes Leben lang so. Mit diesem Problem leben Menschen, die an Anosmie leiden. Der Geruchssinn kann chronisch oder nur vorübergehend fehlen, manche riechen von Geburt an nichts, bei anderen tritt die Anosmie erst später auf.

Valeria Torres ist Mexikanerin, lebt in Paris und riecht absolut nichts. Mit VICE spricht sie über die Herausforderungen und Vorteile eines Lebens ohne Gerüche.

VICE: Wie hast du gemerkt, dass du Anosmie hast?

Valeria Torres: Ich wusste schon von klein auf, dass bei mir etwas seltsam ist, aber es gab einen bestimmten Tag, an dem es mir auffiel. Ich war mit meinem Vater in einer Bäckerei, und ich konnte spüren, wie dick dort der Geruch des frischen Gebäcks in der Luft hing. Mein Vater sagte: “Das Brot duftet doch wunderbar, oder?” Ich holte so tief Luft, wie ich konnte, und roch absolut gar nichts. Selbst danach dauerte es noch ein paar Jahre, bis mein Vater mir glaubte, dass ich absolut keinen Geruchssinn habe. Dann erst untersuchten mich die Ärzte.

Wie weißt du, ob du selbst schlecht riechst?

Ich benutze alle möglichen Parfüms – ich liebe das Gefühl, frisch und sauber zu sein. Weil ich nichts riechen kann, kümmere ich mich besonders gut um meine Hygiene. Aber meine engsten Freunde und Verwandten sind gewohnt, dass ich sie ständig nach Gerüchen frage, ob von meiner Kleidung, meinen Haaren oder was auch immer.

Bei Deodorants traue ich nur denen, die mein Dermatologe mir schickt. Meine Mutter hilft mir, die Parfüms auszusuchen. Ich gehe immer nach den schönsten Flakons, aber mit der finalen Entscheidung, welchen Duft ich trage, traue ich nur meiner Mutter.

Gibt es etwas, dass du riechen kannst?

Nein, nicht wirklich. Aber wenn etwas stark riecht – ob gut oder schlecht – dann habe ich das Gefühl, die Luft wird vorübergehend dichter. Einmal habe ich eine Akupunktur ausprobiert, in der Praxis haben sie mir Vitamine injiziert, die meine Nerven stimulieren sollten. Für eine Sekunde habe ich tatsächlich einen Geruch wahrgenommen. Ich kann ihn nicht beschreiben und er war auch extrem flüchtig.

Was ist das Gefährlichste an Anosmie, das du bisher erlebt hast?

Ich habe schon ein paar Gaslecks erlebt. Bei einem davon war ich allein, ich schlief im Obergeschoss meines Hauses und im Erdgeschoss hatte mein Herd ein Leck. Ich habe nichts davon gemerkt, aber ich wurde wach und hatte ausgerechnet in dem Moment Lust auf eine Zigarette. Vielleicht war es Schicksal, vielleicht auch nur Zufall, aber ich konnte mein Feuerzeug nicht finden. Ein bisschen später kamen meine Eltern vorbei und schrien sofort, ich solle bloß keine Flamme anzünden – sie konnten das Gas riechen. Ich hatte auch schon eine Lebensmittelvergiftung, weil ich dem Essen nicht ansehen konnte, dass es verdorben war.

Was ist das Leckerste, das du je gegessen hast?

Da muss ich gar nicht überlegen: Die Chilaquiles meiner Oma. Keinen Geruchssinn zu haben, beeinträchtigt den Geschmackssinn, trotzdem gewinnen Omas Chilaquiles. Beim Essen wähle ich einfache Geschmäcker und achte sehr auf die Textur.

Was würdest du gern mal riechen?

Ich würde gern einen kühlen Abend riechen können, an irgendeinem ruhigen Ort auf der Welt, und dazu einen Früchtetee, ein altes Buch und eine Zigarette.

Hast du den Eindruck, dass deine anderen Sinne schärfer sind?

Eigentlich hat es keinen Zweck, Sinne zu vergleichen, aber was das Sehen angeht … Schon seit ich klein bin, spiele ich mit mir selbst ein Spiel. Ich versuche immer, den am weitesten entfernten Buchstaben in meinem Sichtfeld zu entziffern. Das schaffe ich fast immer. Ich schätze also, mein Sehvermögen ist ein bisschen besser entwickelt.

“Ich genieße meine restlichen Sinne so sehr, dass ich mir nicht vorstellen könnte, einen davon einzutauschen.”

Wenn du den Geruchssinn gegen einen anderen eintauschen könntest, welcher wäre das?

Von allen fünf Sinnen haben die meisten Menschen am wenigsten Angst davor, ihren Geruchssinn zu verlieren, und mir geht es genauso. Ich genieße meine restlichen Sinne so sehr, dass ich mir nicht vorstellen könnte, einen davon einzutauschen.

Gibt es Situationen, in denen du dich freust, nichts zu riechen?

Es gibt hier und da Vorteile. Manchmal stinkt die Stadt einfach, und wenn ich mit meinen Freunden spazieren gehe, leiden sie alle darunter, während ich die Entspannteste von allen bin.

Was ist das Interessanteste daran, keinen Geruchssinn zu haben?

Wenn Leute in der Literatur oder in Gesprächen Gerüche beschreiben, dann können sie das kaum, ohne dafür den Geruch von etwas anderem herzunehmen. Wenn mir jemand einen Geruch beschreiben will, geht das nur schwer, ohne sich auf Sachen zu beziehen, die mir auch nichts sagen. Aber ein paar Menschen haben es schon geschafft, indem sie mir Gerüche mit Gefühlen und Metaphern erklärt haben.

