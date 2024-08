Wie mein Hund eine besondere Bekanntschaft machte

Es war im Jahr 2013, an einem typischen, grauen Tag in Berlin. Mit meiner eigensinnigen Malteser-Pudel-Dame Jan-Jan lief ich leicht genervt ins VICE-Büro. Vor einem Monat war sie noch eine Straßenhündin in Teheran gewesen, und nun versuchte ich, sie als Einwanderin im deutschen Straßenverkehr zu integrieren. Sie hasste es, und ich – ich war verzweifelt.

Angekommen am Empfang begrüßte ich unsere Office-Managerin Alisa mit den zwei Wörtern, die ich in ihrer Sprache sagen konnte: “Nu?” (Was geht?) und “Kharashow?!” (Alles gut?!). Irgendwie verband uns dieses Ritual.

Währenddessen suchte Jan-Jan ungeduldig nach meiner Aufmerksamkeit, bis ich hinter mir eine unbekannte männliche Stimme hörte. “Na, komm mal her, Kleine.” Ich drehte mich verwundert um. Ein Mann mittleren Alters saß entspannt auf dem Sofa und versuchte, Anschluss zu meinem Hund zu finden. Doch sie ignorierte ihn knallhart, was uns zum Lachen brachte. Freundlich erklärte er, dass die Eigensinnigkeit typisch für die Rasse sei, er hätte auch mal so einen Hund gehabt. Ich wurde hellhörig und bekam sofort das Bedürfnis nach einer Hunde-Eltern-Therapiesitzung. Geduldig erzählte er minutenlang von seinen Erfahrungen und davon, wie ich dem Hund und mir den Stress nehmen könne. Auch Jan-Jan wurde langsam zutraulich und gemütlich. Wahnsinn, dachte ich, was der alles über Hunde weiß.

Als es so richtig interessant wurde, unterbrach uns meine Kollegin Jasmin aus dem TV-Team. “Schön, dass Sie es geschafft haben. Wollen wir anfangen?” Enttäuscht brachen wir das Gespräch ab. Bevor er sich verabschiedete, überreichte er mir noch schnell seine Visitenkarte. “Wenn Sie einen Hundesitter oder weitere Tipps brauchen, rufen Sie mich an.” Ach Mensch, wie nett.

Gut gelaunt setzte ich mich mit dem Hund an meinen Schreibtisch. Eine Stunde später rief mich Jasmin an meinem Platz an. “Schmeiß die Visitenkarte weg, Negar. Das war ein Protagonist für einen Dreh über Zoophilie – über Menschen, die Sex mit Tieren haben.”

Negar Ghalamzan war von 2012 bis 2017 bei VICE, zuletzt als Head of Public Relations.