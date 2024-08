Wien demonstriert gegen Schwarz-Blau

Dieser Artikel ist Teil unserer laufenden Berichterstattung über die schwarz-blaue Regierung, die wir hier unter dem Namen “Schwarz-blaue Geschichten” gesammelt haben.

Am Montag versammelten sich in der Wiener Innenstadt tausende Menschen, um gegen die neue schwarz-blaue Regierung zu demonstrieren. Insgesamt 9 Kundgebungen und Demonstrationen waren für den Tag der Angelobung in der Hauptstadt angemeldet, zudem bildeten sich kleinere spontane Demos.

Gegen 11 Uhr wurde die neue Regierung im Maria-Theresien-Zimmer der Hofburg vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angelobt, Sebastian Kurz zum neuen Bundeskanzler und Heinz-Christian Strache zum Vizekanzler ernannt. Dementsprechend früh wurden einige der Demonstrationen angesetzt: Verschiedene Initiativen haben ihre Demonstrationen bereits für 8 Uhr angemeldet, ab 9 Uhr zogen Kundgebungen durch die Wiener Innenstadt.

Foto: VICE Media

Von verschiedenen Punkten in der Stadt – etwa der Universität, dem Platz der Menschenrechte an der Mariahilfer Straße, dem Stephansplatz, der Landstraße, oder dem Karlsplatz – zogen Demonstranten ins Stadtzentrum. Gegen 11 Uhr, also zum Zeitpunkt der Angelobung, trafen sich die einzelnen Demonstrationszüge am Heldenplatz. Dort will man den ganzen Tag über ausharren.



Um 14 Uhr startete am Heldenplatz ein Protest der Frauen gegen die schwarz-blaue Regierung, an dem bekannte Künstlerinnen, Aktivistinnen und Journalistinnen teilnehmen. Die Demonstrationen sollen bis 22 Uhr laufen.



Foto: VICE Media

Am Vormittag hatten sich dort laut Polizeiangaben 5500 Menschen versammelt, laut Veranstaltern waren es bis zu 10.000 Menschen. Die Demonstrationen verliefen weitgehend friedlich, die Polizei spricht von vereinzelten Zwischenfällen.

Abseits der Hauptkundgebung am Heldenplatz soll es am Ring gegen Mittag zu gewaltvollen Zwischenfällen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen sein. Die Polizei erklärt, dass es insgesamt zu drei Festnahmen gekommen sei.

#tagx polizei prügelt bei eislaufplatz — tanja 🤯 malle (@scharlatanja) December 18, 2017

Foto: VICE Media

Foto: VICE Media

Die Polizei hat angesichts der Demonstrationen im Vorhinein ein Platzverbot im Regierungsviertel ausgesprochen: Ballhausplatz, Minoritenplatz, Hofburg und die Hälfte des Heldenplatzes sind davon betroffen. Rund 1.500 Polizeibeamte waren im Einsatz. Laut dem Standard waren auch Beamte der Polizei-Sondereinheit Wega am Heldenplatz vor Ort.

Das Platzverbot bei der morgigen Angelobung. Der Gang durch den Tunnel wird jedenfalls nicht nötig sein. pic.twitter.com/gUyVvpuY3h — Martin Thür (@MartinThuer) December 17, 2017

Zahlreiche Verkehrsverbindungen in der Innenstadt waren am Vormittag gesperrt, auch große Teile des Straßenbahn- und Busverkehrs der Wiener Linien im betroffenen Gebiet fielen aus. Der ÖAMTC rechnete im Vorhinein der Demonstrationen mit einem “völligen Verkehrszusammenbruch im Montagfrühverkehr”. Am Nachmittag konnten die meisten Linien den Betrieb aber wieder aufnehmen.

Unsere Ring-Linien (1, 2, 71, D, VRT) sind jetzt wieder auf gewohnter Strecke unterwegs. Bitte noch mit unterschiedlichen Intervallen rechnen. pic.twitter.com/BhqCTLVEwd — Wiener Linien (@wienerlinien) December 18, 2017

Wie der Standard berichtet, sollen sich die Demonstrationen am heutigen Tag nicht auf Wien beschränken – auch in verschiedenen Landeshauptstädten werden Kundgebungen stattfinden. So sind für heute Abend in der Stadt Salzburg Proteste angekündigt.

