Wir haben alte Menschen gefragt, ob sie andere alte Menschen heiß finden

Alte Menschen sind großartig. Sie sind stets für ein Stückchen Torte zu haben, riechen nach Pfeife oder Anais Anais von Cacharel und können sich noch schöner über das Internet aufregen als Til Schweiger. Trotzdem: “Sexy” ist nicht gerade der erste Begriff, der einem in den Kopf springt, wenn man einer alten Frau dabei zusieht, wie sie dem Kassierer an der Supermarktkasse ihr Kleingeld zum Zählen hinhält. Vielleicht ist man in seinen Zwanzigern aber auch einfach nicht die richtige Person, um die Hotness von Senioren und Seniorinnen fair zu bewerten. Also haben wir uns an einem Vormittag zu einem Supermarkt begeben, um dort die Menschen zu befragen, die uns die langersehnte Antwort auf die Frage geben können, ob alte Menschen heiß sind: andere alte Menschen.

Hilde, 82, ehemalige Floristin

VICE: Finden Sie andere alte Menschen noch attraktiv?

Hilde: Es ist eher der Charakter, der jemanden attraktiv macht. In einem bestimmten Alter kommt es nicht mehr auf die äußere Schönheit an, sondern darauf, ob die Chemie stimmt. Das wird im Alter wichtiger als eine schöne Frisur oder der tollste, modernste Modetrend. Man muss sich einfach riechen können.

Sehen Sie manchmal alte Menschen auf der Straße, die Sie sexy finden?

Es gibt Leute, die sehr viel Wert auf Sex legen. Es gibt aber auch Leute, die das nicht unbedingt brauchen. Ich bin da noch nie so drauf abgefahren, auch nicht als junger Mensch. Ich denke mir eher, dass ein Mann für sein Alter noch gut aussieht oder ansprechend wirkt. Es gibt aber auch alte Leute, denen Sex noch sehr wichtig ist. Die einen brauchen es, die anderen denken sich: “Um Gottes Willen!”

Gucken Sie schönen Männern hinterher?

Es kommt schon vor, dass man einen sieht, den man auch nicht von der Bettkante stoßen würde. Oder ich denke, dass jemand der perfekte Schwiegersohn wäre. Klar, das finde ich auch als alter Mensch noch schön und das seh ich mir gerne an. Das sind dann aber eher jüngere oder mittelalte Männer. Vielleicht nicht unbedingt 20-Jährige. Bei denen denkt man sich eher, dass die einen schönen Körperbau haben oder bestimmt ein Frauentyp sind. Ganz blind sind wir Alten noch nicht.

Helga, 83, Rentnerin

VICE: Finden Sie Menschen in Ihrem Alter attraktiv?

Helga: Attraktiv sind junge Leute, nicht alte. Alte Leute sehen gut, gepflegt oder freundlich aus. Aber attraktiv würde ich sie nicht nennen.

Sehen Sie manchmal Männer in Ihrem Alter und denken sich: Der ist aber sexy?

Also, nee. Wenn dann Jüngere.

Wie war das denn bei Ihrem Mann?

Mein Mann ist vor zwei Jahren verstorben. Wir kannten uns, seit wir jung waren. Wir waren 56 Jahre verheiratet. Da sieht man das Alter nicht so. Ich habe ihn nie angeschaut und gedacht: Der ist aber auch ganz schön alt geworden. Das waren ganz andere Gefühle. In manchen Situationen habe ich mir durchaus gedacht, dass er wirklich noch ein attraktiver Mann ist. Vor allem, wenn man manchmal andere Männer daneben gesehen hat.

Dirk, 70, Mathematiker

VICE: Finden Sie Menschen in Ihrem Alter noch attraktiv?

Dirk: Ja, wenn sie eine anziehende Ausstrahlung haben. Und wenn sie gepflegt sind – gut gekämmt und gut angezogen.

Gucken Sie alten Menschen genauso hinterher wie jüngeren?

Man guckt natürlich auch gerne auf Jüngere. Gucken kostet nichts.

Können alte Leute denn auch noch sexy sein?

Es gibt durchaus auch ältere Damen, die noch sexy sind. Wieso genau kann ich nicht erklären, das ist einfach der Eindruck, den man hat.

Christel, 79, ehemalige Bankkauffrau

VICE: Finden Sie Männer oder Frauen in Ihrem Alter noch attraktiv?

Christel: Manche ja. Wenn sie ein gutes Outfit anhaben. Manchmal finde ich auch die Gesichter attraktiv. Gesichter sind nicht unbedingt sexy, aber interessant. Da sind Falten, die zeigen, was die Menschen erlebt haben. Das ist doch schön. Darin kann man lesen. Gesichter sind nicht immer glatt. Was ich nicht schön finde, sind kosmetische Eingriffe.

Finden Sie Menschen in Ihrem Alter denn genauso attraktiv wie junge Menschen?

Nein. Das ist nun mal so, leider. Aber was soll’s?

Ella, 89, ehemalige Sekretärin

VICE: Finden Sie Menschen in Ihrem Alter noch attraktiv?

Ella: Manche schon. Einige nicht so. Letztens fiel jemandem etwas runter und er konnte sich nicht richtig bücken. Da habe ich mich gefragt: Nanü, wie geht denn dit? Man muss immer Sport treiben.

Fanden Sie Ihren Mann im Alter noch sexy?

Ja. Alle beide. Der erste war Diplomingenieur für Maschinenbau und der zweite war in der Politik tätig.

Findet man sich denn im Alter noch genauso sexy wie früher?

Na ja, man muss sich unterhalten können. Man muss zusammen in den Urlaub fahren können. Meinen zweiten Mann habe ich erst mit 55 kennengelernt. Ich war alleine und fand, dass ich mir mal wieder jemanden suchen könnte. Also habe ich ihn eingeladen. Und dann kam er mit seinem schönen Auto angefahren. Plötzlich ging es ihm nicht so gut und er wollte, dass ich weiterfahre. Seitdem bin ich für ihn weitergefahren, auch mit dem Wohnmobil.

Finden Sie Männer in Ihrem Alter genauso sexy wie junge Männer?

Nein. Die jungen Menschen sind ganz anders. Ich sehe nie Männer in meinem Alter auf der Straße und finde die sexy. Um Gottes Willen, ich war ja schon zweimal verheiratet. Mir geht es sehr gut alleine, ich kriege eine sehr gute Rente.

Ingrid, 81, ehemalige Kindergärtnerin

VICE: Was finden Sie im Alter attraktiv?

Ingrid: Ich finde, die Attraktivität hat generell eingebüßt. Wenn ich mir das Straßenbild so ansehe, sehe ich viele Leute in meinem Alter, die sich gehen lassen. Ich finde, man sollte schon auf sich achten. Ich habe einen Sohn und einen Enkel, da kann ich es mir nicht leisten, nicht zum Friseur zu gehen. Das muss man machen. Es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. In meinem Freundeskreis sind alle noch sehr aktiv. Wir machen Sport und gehen zu Besichtigungen. Man muss positiv sein und darf nicht nur mit sich selber beschäftigt sein. Ich sag es Ihnen ganz ehrlich: Manchmal, wenn ich Bekannte habe, die von Krankheiten reden, dann kann ich es nicht mehr hören. Ich freue mich immer über junge Menschen.

Sehen Sie manchmal einen Menschen in Ihrem Alter auf der Straße und denken: Der ist aber sexy?

Ich habe eine Freundin, die ist auch in meinem Alter. Die rennt noch wie eine Biene. Die ist sehr attraktiv! Sie kümmert sich noch sehr um ihr Äußeres. Heute achtet man im Alter viel mehr auf Sport und eine gesunde Ernährung. Das gab es früher gar nicht.

Götz, 90, Journalist

VICE: Finden Sie Menschen in Ihrem Alter noch attraktiv?

Götz: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich freut sich auch der Ältere über ästhetisch aussehende Menschen. Er verlernt nicht, das Schöne zu schätzen, zu achten und zu bewahren.

Finden Sie alte Menschen denn richtig sexy oder ist das eher etwas anderes?

Es gibt jemanden, den ich sehr sexy finde. Das ist nach 60 Jahren immer noch meine Frau. Aber ich erfreue mich wirklich an einem schönen Körper. Zum Beispiel an der Venus von Milo. Aber da ziehe ich natürlich keine Vergleiche zu Frauen, die mir auf der Straße begegnen.

Ist im Alter eher Persönlichkeit sexy?

Jetzt könnte ich mit Ihnen diskutieren, was man unter sexy versteht. Das Sexuelle geht im Alter von 90 langsam verloren. Ich halte meine Frau immer noch für eine sexy Frau, auf die ich stolz bin, mit der ich viel erlebt habe und auf die ich mich verlassen kann. Und ich wünsche mir, noch viele weitere Jahre mit ihr zusammen zu bleiben. Die Anziehung ist immer noch da. Die Schönheit stirbt doch nicht. Und die Freude an der Schönheit auch nicht.

