Wir haben die meistgegoogelten Fragen zu Angela Merkel aus dem Ausland beantwortet

Angela Merkel – die Frau, das Phänomen. Nicht nur wir Deutschen sind fasziniert von dieser Frau mit dem Charme einer ungesalzenen Reiswaffel, auch im Ausland hat man offenbar eine ganze Menge Fragen zu ihr. Und was macht man heutzutage, wenn man eine Frage hat? Richtig, man knallt sie bei Google rein. Und weil Google so ein datensammelnder Antwort-Onkel ist, merkt es sich jede Frage, die ihm gestellt wird. Weshalb wir euch hier die Liste der häufigsten Fragen präsentieren können, die Menschen aus dem Ausland zu Angela Merkel stellen. Extra-Bonus: Wir haben sie beantwortet.

Who is Angela Merkel?

Eine sehr gute Frage. Nur: Wir haben die Frau schon seit 12 Jahren als Kanzlerin, und trotzdem noch keine Ahnung, wer sie eigentlich ist. In Portraits liest man, dass sie privat sehr witzig sei. Der Welt verheimlicht sie das aber weitgehend.

Das Privateste, was sie von sich preisgibt, sind ihre Kochrezepte – zu jeder Bundestagswahl eins. Wo sie politisch steht, was ihre Vision für Deutschland ist oder welchen Hollywood-Schauspieler sie heiß findet, davon haben wir nicht den blassesten Schimmer. Das Unheimlichste daran: Manchmal haben wir den Verdacht, dass sie es selbst nicht weiß.

Is Angela Merkel Hitler’s granddaughter?

Uuh … nein, eher im Gegenteil: Merkels Großvater väterlicherseits, Ludwik Kazmierczak, war Pole und kämpfte im Ersten Weltkrieg möglicherweise auf französischer Seite gegen die Deutschen. Theoretisch wäre also möglich, dass Merkels Großvater und Hitler aufeinander geschossen haben.

Why didn’t Trump shake Merkel’s hand?

Die Frage, die weltweit extrem viele Menschen beschäftigt, geht auf diese Szene aus dem März zurück:

Ignoriert Trump da etwa absichtlich die Frage der deutschen Kanzlerin, ob er jetzt einen “Handshake” will? Womöglich, um sie dafür zu bestrafen, dass sie ihn kurz nach seiner Wahl indirekt ermahnt hat, sich an die demokratischen Grundwerte zu halten? Oder dafür, dass sie zu nett zu Flüchtlingen ist? Alles möglich. Genauso möglich ist, dass Trump sie einfach nicht gehört hat, wie er später behauptet hat. Vielleicht hatte er aber auch einfach Angst, dass Merkel ihn mit ihren weiblichen Östrogenen ansteckt.

How does Angela Merkel dress?

Einigen wir uns darauf: Es ist besser geworden.

Merkel, anno 1992 | Foto: imago | bonn_sequenz

What does Merkel think of Trump?

Stell dir vor, du bist Besitzer eines kleinen, gut aufgeräumten Bioladens irgendwo in der Stuttgarter Innenstadt. Plötzlich kommt ein dicker, offensichtlich sturzbetrunkener Mann mit Löchern im T-Shirt in den Laden gestolpert und schreit herum, dass er jetzt sofort was zu saufen haben will. Dann fängt er an, laut über “die Kanacken” zu schimpfen, und du siehst plötzlich, dass er eine Pistole im Hosenbund stecken hat. Du musst jetzt versuchen, dem Mann möglichst freundlich eine Flasche Bio-Wein zu verkaufen. Er krakeelt dabei die ganze Zeit, dass er diese “beschissene Pussy-Bio-Scheiße” hasst. Dein einziges Ziel: ihn so schnell wie möglich aus deinem Laden wieder herauszubekommen, bevor er was Teures kaputt macht oder einen deiner Stammkunden anschießt. Beantwortet das die Frage?

How to pronounce Angela Merkel?

Wie man’s hört. Oder, für die Amis: Un-ghel-ah Merk-el. In Lautschrift: [aŋˈɡeːla] [ˈmɛʶkl̩]. Easy, oder? Allerdings machen das in Deutschland auch alle falsch. Merkel hat nämlich mal verlauten lassen, dass sie eigentlich lieber “An g ela” ausgesprochen wird und nicht “ A ngela”. Ein bisschen wie dieser Musiker namens Clu-eso, der ständig behauptet, er würde eigentlich “Klüsoh” heißen.

What languages does Angela Merkel speak?

Merkel spricht Deutsch, Englisch und Russisch. Das Letzte konnte sie schon mit 14 so gut, dass sie eine Russisch-Olympiade gewann – was den SED-Größen offenbar auf den Sack ging, weil sie kein Arbeiter- oder Bauernkind, sondern die Tochter eines Pfarrers war.

Ob ihr Englisch auch so gut ist, kannst du selbst beurteilen:

Why is Angela Merkel so important?

Früher war Angela Merkel nur wichtig, weil sie eben die Kanzlerin von Deutschland war, dem bevölkerungsreichsten Land in der EU, das gerade wieder Exportweltmeister geworden ist (yurrr, Baby!). Dass sie jetzt von verschiedenen Seiten als neuer “Leader of the Free World” gefeiert wird, liegt nicht an ihr, sondern daran, dass zwei wichtige Mitglieder der “Free World”, die USA und Großbritannien, sich gerade selbst aus dem Rennen genommen haben, indem sie fröhlich blubbernd mit Absicht gegen die Wand gefahren sind.

How tall is Angela Merkel?

Die Angaben schwanken zwischen 1,64 und 1,65 Metern.

Who is running against Merkel?

Niemand. Also, offiziell versucht Martin Schulz, Kanzler anstelle der Kanzlerin zu werden. Tatsächlich hat er bis jetzt aber die wenigsten überzeugen können, dass er das wirklich will – tatsächlich hat Merkel so viele Themen von der SPD übernommen, dass Schulz wenige Unterscheidungsmerkmale geblieben sind. Auch im TV-Duell verbrachte Schulz eine Menge Zeit damit, Merkels Politik zu loben – und seine eigene Kandidatur damit überflüssig erscheinen zu lassen.

Will Angela Merkel lose in 2017?

Aus den oben genannten Gründen ist das im Moment ziemlich unwahrscheinlich. Mit Umfragewerten um die 38 Prozent ist die Frage eigentlich nur noch, mit wem Merkel regieren wird.

How to contact Angela Merkel?

Das ist leicht: Über dieses Kontakformular, oder du schreibst einen Brief an

Bundeskanzleramt

Bundeskanzlerin

Angela Merkel

Willy-Brandt-Straße 1

10557 Berlin

Bisschen schwieriger wird es, wenn du wirklich sichergehen willst, dass deine Nachricht die Kanzlerin erreicht. Für die besten Chancen solltest du folgende Karriere ergreifen: Spitzenpolitiker, Wirtschaftsboss, Hauptstadt-Journalist, YouTuber oder Talkshow-Mädchen mit bedrückender Biografie.

Why Merkel wants refugees?

Merkel will die Flüchtlinge auch nicht. Eigentlich ist niemand je so richtig scharf auf Flüchtlinge – das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Genau deswegen haben die UN 1951 die Genfer Flüchtlingskonvention beschlossen, damit Flüchtlinge trotzdem aufgenommen werden; und an die hält sich Merkel – anders als andere Staatschefs.

Why is Merkel so popular?

Bei der letzten Umfrage im August kam Merkel auf 59 Prozent Zustimmung, davor war sie sogar mal bei 69 Prozent. Seien wir mal ehrlich: An ihrem Charisma liegt es nicht. Eher daran, dass die meisten Deutschen das Gefühl haben, dass um sie herum nur noch tollwütige Affen das Weltgeschehen bestimmen (Donald Trump, Boris Johnson, Horst Seehofer). Da kommt Merkel ganz einfach damit gut an, dass sie wie niemand sonst für gepflegte, wohlhabende Langeweile steht.

Is Angela Merkel alive?

OK, wir haben jetzt ein paarmal angedeutet, dass Merkel keine Stimmungsbombe ist, aber wir sind uns trotzdem ziemlich sicher, dass sie lebt. Oder willst du darauf hinaus, dass sie vielleicht gar kein Mensch ist, sondern eine Art hochentwickelter Cyborg? Das perverse Ergebnis eines geheimen sowjetischen Forschungsprogramms, das jetzt Deutschland anführt?

Wenn das so wäre, müsste man das eigentlich an den Sprachmustern merken. Eine Analyse des wichtigsten Merkel-Zitats 2017 sollte uns weiterhelfen:

“Ich zerstampfe die Kartoffeln immer selbst mit einem Kartoffelstampfer und nicht mit der Püriermaschine. So bleiben in der Konsistenz noch immer kleine Stückchen übrig.”

Nein, das kann kein Cyborg sein. Kein noch so genialer Sowjet-Wissenschaftler könnte genug Fantasie aufbringen, um seine Kreatur mit einem solchen Gott-Level für Banalität auszustatten.

Is German Merkel a communist??

Nein, ist sie nicht. Sie klaut zwar alle möglichen Ideen bei den Sozialisten, weil ihr die ideologische Richtung ihrer Regierung egal ist, solange sie die Regierung anführt – aber Kommunistin? Wenn ein Gesundheitssystem für alle für dich schon Kommunismus ist, dann vielleicht.

Is Angela Merkel bad?

Auf den ersten Blick sieht ihre Bilanz gar nicht so schlecht aus: Die Wirtschaft brummt, in der Flüchtlingskrise hat sie sich hilfsbereiter gezeigt als fast alle anderen Europäer, und sie hat auch noch nie einen Nuklearkrieg mit Nordkorea angefangen. Auf der anderen Seite hat ihre Art zu Regieren auch dazu geführt, dass immer mehr Deutsche vor Langeweile fast durchdrehen und ernsthaft darüber nachdenken, eine Partei voller rechtsradikaler Schießbudenfiguren in den Bundestag zu wählen (also, gemeint ist die AfD, nicht die CSU). Wir beantworten die Frage wie Chinas früherer kommunistischer Premier Zhou Enlai, als jemand von ihm wissen wollte, ob die Französische Revolution gut war: “Es ist noch zu früh, das zu beurteilen.”

Is Merkel the new emperor of Europe?

Du kommst aus den USA, oder? Es gibt keine Kaiser mehr in Europa, schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber wenn du darauf hinauswillst, ob Merkel die mächtigste Politikerin in Europa ist oder so: möglich. Aber trotzdem ist die EU immer noch ein Verbund aus 27 Staaten, die zusammenarbeiten müssen. Außerdem verfügt Deutschland, im Gegensatz zu Frankreich, Großbritannien und Russland, über keinerlei Atomwaffen. Und wenn man die nicht hat, kann man noch so viele Porsches exportieren – man wird trotzdem nicht Kaiser von Europa.

