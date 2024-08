Wir haben Langstrassen-Besucher auf Drogen nach dem Sinn des Lebens gefragt

Die Langstrasse ist jener Ort der Schweiz, an dem sich wohl am meisten Menschen Rauschzuständen hingeben. Ob Tag oder Nacht, ist dabei ziemlich egal. Torkelst du um 11 Uhr bereits gut angetrunken durch die Strasse, oder philosophierst mit einem vermeintlichen Einhorn über Gott und die Welt, schaut dich dort kaum jemand schräg an.

Gleichzeitig ist die Langstrasse wohl auch der ehrlichste Ort der Schweiz. Hier gibt es kaum Fassade, hier wird die Statistik real, nach der in Zürich europaweit am drittmeisten Kokain gezogen und am fünftmeisten MDMA geschmissen wird. Bei so viel grundtiefer Ehrlichkeit in Kombination mit bewusstseinserweiternden Substanzen kann man schon mal über die elementaren Dinge des Lebens nachdenken – zum Beispiel dessen Sinn. Dass dich Drogen dem Sinn nicht unbedingt näher führen, sondern auch ganz schöne Scheisse bewirken können, weisst du hoffentlich sowieso.

Videos by VICE

MDMA

VICE: Was ist der Sinn des Lebens?

Typ: Lass uns lieber morgen darüber reden. Ich bin eigentlich recht langweilig, was so Dinge angeht. Klar, habe ich mir schon Gedanken dazu gemacht, aber bis jetzt waren es nur sehr kurzweilige. Und eigentlich bin ich dann jeweils auf den Punkt gekommen, dass ich noch zu jung bin, um mir Gedanken dazu zu machen. Schlussendlich kommt es im Leben sowieso nie so, wie man es sich dann eben ausmalt. Ich bin eigentlich immer offen gewesen und ich bin auch nicht derjenige, der Nein sagt.

OK, aber darum geht es jetzt ja eigentlich nicht, sondern um den Sinn des Lebens.

Ja, ich bin schon ein bisschen hinüber und schweife immer wieder ab. Aber das Ding ist, ich bin eben wirklich nicht oft auf so einem Trip, wie ich jetzt gerade bin. Deswegen möchte ich hier eigentlich auch gar nicht allzu viel Scheiss erzählen. Also, ich lebe schon bewusst und nicht einfach von Tag zu Tag. Ich weiss einfach nicht, wohin es mich führt. Vor allem muss man ja in jeder Schule schon in der ersten Klasse angeben, welche Ziele man verfolgt. Nur schon das ist der grösste Scheiss.

Du bist also nicht wirklich ein spiritueller Typ?

Nein, das siehst du richtig. Ich bin kein spiritueller Mensch. Ich bin zwar katholisch und ich respektiere das alles. Ich zahle auch die Kirchensteuer, obwohl ich eigentlich schon lange austreten wollte. Mir selber bedeutet Religion aber nicht so viel. Obwohl ich mütterlicherseits eigentlich ziemlich gläubig aufgewachsen bin.

Amphetamin

Um nicht erkannt und mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht zu werden, haben sie mir an Stelle eines Foto diese Illustration mitgegeben

VICE: Was ist für dich der Sinn des Lebens?

Der Typ links: Eigentlich denke ich kaum über so philosophische Dinge nach. Aber mein Sinn des Lebens ist – und das ist jetzt sehr stark auf mich bezogen –, dass ich mich nicht zurückhalten möchte, wenn ich die Gelegenheit habe, Dinge schöner zu machen. Ich versuche, mich auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Würde ich morgen sterben, könnte ich zumindest sagen, dass ich ein geiles Leben hatte. Ja, das ist schon so: Ich möchte es einfach schön haben im Leben.

Alkohol





VICE: Was ist der Sinn des Lebens?

Sie: OK, wir brauchen eine Lebensweisheit.

Er: Also meine Lebensweisheit ist: Leisten, leisten, leisten.

Sie: Meine Lebensweisheit ist: Ich fühle mich am meisten wie ich selbst, wenn ich einen Kater habe. Das ist eigentlich recht traurig, aber es ist leider wirklich so. Wenn ich keinen Kater habe, arbeite ich weniger gut, ich lerne weniger gut und ich bin weniger lustig.

Er: Du weisst schon, dass sie dich aufnimmt.

Sie: Ich weiss, aber das ist ja auch scheissegal.

Er: Also, was war jetzt genau meine Lebensweisheit? Ah, ich hab’s! Ich weiss aber nicht, wie gut ich sie verpacken kann … Es reimt sich zwar nicht, aber: Wenn du dich selber nicht belügst, fährst du im Leben am besten.

Sie: Und betrunkene Menschen sind die ehrlichsten! Also fährt man im Leben am besten, wenn man betrunken ist. Prämisse und Prämisse ergibt Konklusion.

Er: Scheiss auf betrunken, das sag ich auch, wenn ich nüchtern bin.

Sie (zu mir): Du wirst dir das morgen anhören und dir den Arsch ablachen, oder?

Er: Aber kannst du dann bitte nur den Teil abtippen, der lustig ist?

Cannabis

VICE: Was ist der Sinn des Lebens?

Typ: Der Mensch ist bestimmt, um zu leben. Er muss seinen eigenen Willen durchsetzen können. Er ist kein Sklave.

Also der freie Wille, quasi. Aber den erschaffen wir uns ja auch.

Nein, du erschaffst nicht, du bist kein Gott! Solange du kein Gott bist, kannst du auch nichts erschaffen. Der Papst sagt auch, er sei gleichgestellt mit Gott. Doch kann er einen Menschen erschaffen? Einen Menschen heilen? Einen Menschen, der wochenlang tot war und stinkt, wieder zum Leben erwecken? Nein. Nein. Nein. Das geht gar nicht. Er hat einfach Macht und die Rules und Tools – You know what I’m sayin’?

Und wieso glaubst du, gibt es dich und dein Leben?

Ich bin ein Sünder, deswegen bin ich da. Glaub mir das. Glaub mir. What was made for real, you gotta chill chair – fo’ real. See?

VICE auf Facebook und Instagram.