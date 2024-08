Wir haben mit heißen Typen über Pretty Privilege bei Männern gesprochen

Attraktive Menschen haben es im Leben leichter. Das ist jedenfalls mit dem Begriff Pretty Privilege gemeint. Die meisten denken dabei zuerst an attraktive Frauen, die in Clubs und Bars angeblich ständig Drinks ausgegeben bekommen. Dabei zeigt eine aktuelle Studie, dass gut aussehende Männer in unserer Gesellschaft viel mehr und viel nachhaltigere Vorteile genießen.

Ein Team der Universität von Oslo unter der Leitung von Alexi Gugushvili kam zu dem Ergebnis, dass Männer, die in ihrer Jugend als attraktiv oder sehr attraktiv galten, mit höherer Wahrscheinlichkeit gesellschaftlich aufsteigen, besser gebildet sind, prestigeträchtigere Jobs haben und im Schnitt mehr Geld verdienen. “Am überraschendsten war, dass die körperliche Attraktivität eine größere Auswirkung bei Männern als bei Frauen hat”, sagte Gugushvili gegenüber der PsyPost.

Videos by VICE

Aber warum dröge wissenschaftliche Studien lesen, wenn man einfach mit ein paar verdammt gut aussehenden Männern sprechen kann? Wir haben fünf hotte Typen gefragt, wie es ist, ein hotter Typ zu sein.

Kofi, 32

Kofi, 32 | Foto mit freundlicher Genehmigung von Kofi Joseph

VICE: Wann ist dir klar geworden, dass du verdammt gut aussiehst?

Kofi: Das ist eine witzige Frage. Ich würde sagen, dass ich inzwischen akzeptiere, wie ich aussehe. Dadurch ist auch mein Selbstbewusstsein gewachsen. Schönheit liegt aber natürlich im Auge des Betrachters. Mir geht es jedenfalls sehr gut mit meinem Aussehen, und ich tue mein Bestes, das auch wertzuschätzen.

Wie ging es dir damit, als du noch jünger warst?

Ich war nicht besonders selbstbewusst. Ich hatte schlimme Akne, auch als junger Erwachsener noch, und ich musste mich deswegen mit diesem hässlichen-Entlein-Vibe abfinden. Das hat mir auf jeden Fall geholfen zu akzeptieren, wer ich eigentlich bin, und meine Persönlichkeit zu entwickeln.

Was hältst du vom Konzept des Pretty Privilege?

Das gibt es definitiv, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ich habe kein Problem damit, hatte ich auch noch nie. Mich stört nur, wenn hinter dem guten Aussehen keine Persönlichkeit steckt.

Mein Aussehen hat mir definitiv bei einer meiner Karrieren geholfen. Wenn ich als Modell etwas anderes behaupten würde, wäre das auch absolut bescheuert! In meinem anderen Beruf, ich bin außerdem Profi-Basketballer, hilft einem gutes Aussehen nicht. Skills und Leistung sind alles, was da zählt.

Hast du jemals etwas umsonst bekommen, weil du so gut aussiehst?

Auf jeden Fall. Viele Marken schenken Models und Influencern gerne ihr Zeug. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur an meinem Aussehen liegt, aber es spielt definitiv eine Rolle. Ich glaube, Marken mögen es, dass ich mehr zu bieten habe als nur mein Aussehen. Deswegen arbeiten sie mit mir.

Ist es leicht für dich, Dates zu landen?

Idealerweise sollte dabei vor allem meine Persönlichkeit ausschlaggebend sein. Menschen wollen doch Leute daten, die ihr Typ sind, oder? Dankbarerweise bin ich der Typ meines Typs.

Hat dir dein Aussehen auch anderswo weitergeholfen?

Das lässt sich schwer sagen, aber Menschen sind generell viel freundlicher, sie sagen einfach Hallo oder sprechen mich an. Also fremde Leute. Sie sind nicht direkt abweisend, das ist schon cool.

Scott, 50

Scott, 50 | Foto mit freundlicher Genehmigung von Scott Harrison

VICE: Du siehst gut aus. Wie hast du über dein Aussehen gedacht, als du jünger warst?

Scott: Als Junge mit Brille, der ziemlich schlimm gemobbt wurde, war Aussehen nichts Positives in meinem Leben. Als ich dann aber mit 13 oder 14 auf Kontaktlinsen umstieg, habe ich gemerkt, wie ich anders wahrgenommen wurde. Das hat sich noch mehr geändert, als ich zu arbeiten begann und mein Job mir mehr Selbstbewusstsein gegeben hat. Je mehr mein Selbstbewusstsein wuchs, desto attraktiver wurde ich. Es liegt also nicht einfach nur am reinen Aussehen.

Du würdest dich heute also als sehr selbstbewusst bezeichnen?

Ja, ich würde sogar sagen, dass ich aus jeder Pore Selbstbewusstsein ausströme. Ich liebe das Leben.

Ist das Leben leichter, wenn man gut aussieht?

Ich schätze, das hängt davon ab, was man unter “leichter” versteht. Wie immer gibt es auch Kehrseiten. Zum Beispiel Neid und Ablehnung von Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind. Die meiste Zeit ist gutes Aussehen aber ein großartiger Bonus – vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Attraktivität kann bestimmte soziale Interaktionen beeinflussen. Dabei sollte man anerkennen, dass Persönlichkeitsentwicklung, Glück und Wohlstand durch viel mehr entstehen als nur durch die körperliche Ausstrahlung. Die meiste Schönheit kommt meiner Meinung nach durch unser Selbstbild.

Hat dir dein Aussehen beruflich geholfen?

Bei meiner aktuellen Karriere als Personal Trainer für Prominente und Gründer des Fitnessprogramms Six Pack Revolution hat es mir definitiv geholfen. Meine eigene Entwicklung inspiriert hoffentlich andere Menschen, ebenfalls ihr Leben und ihre Körper zu verändern. Mit 50 habe ich immer noch ein Sixpack und ich will, dass Leute wissen, dass man in jedem Alter sportlich und gut aussehen kann.

Hast du Angst, mit zunehmendem Alter dein gutes Aussehen zu verlieren?

Ja, ein bisschen. Seit ich 50 bin, muss ich ein paar weitere Falten akzeptieren, mehr graue Haare. Aber ich glaube, es ist wichtig, ständig an sich selbst zu arbeiten. Wenn du dabei dein Aussehen verbessern kannst, solltest du es machen – solange es nicht gefährlich ist. Das gilt auch für Männer. Färbt euch unauffällig die Haare, lasst euch die Zähne machen, benutzt gute Hautpflegeprodukte und macht auch sonst alles, was euch glücklicher mit euch selbst werden lässt. Vergesst nicht, dass Altern ein Privileg ist.

Warum sind attraktive Menschen deiner Meinung nach glücklicher?

Wenn du dein Spiegelbild hasst, dann ist das eine Depression. Wenn du liebst, was du siehst, dann erfüllt dich das mit Glück. Wie George Benson und Whitney Houston mal gesungen haben: Die größte Liebe überhaupt ist die Liebe zu dir selbst.

Li, 20

Li, 20 | Foto mit freundlicher Genehmigung von Li

VICE: Wann hast du gemerkt, dass du unglaublich gut aussiehst?

Li: Ich habe nicht “gemerkt”, dass ich gut aussehe, aber ich glaube, dass ich gut aussehe, weil ich mein Aussehen liebe, wenn ich mich selbst sehe. Selbstliebe ist wichtig für mich. Aber ich finde nicht, dass man mit dem Begriff Gutaussehend wahllos um sich werfen sollte. Für manche bin ich vielleicht hässlich, für andere wunderschön.

Wie ging es dir als Kind mit deinem Aussehen?

Ich bin in Spanien aufgewachsen und damals hat man dort nicht viele Menschen gesehen, die Afros haben und gut aussehen. Die Leute haben also viel über mein Aussehen geredet, als ich jung war. Positiv wie negativ. Aber ich habe mein Aussehen und mich immer geliebt.

Glaubst du, das Leben ist leichter, wenn man gut aussieht?

Es stimmt, dass es in den Augen der Gesellschaft in vielen Punkten hilfreich sein kann, ein gut aussehender Mann zu sein. Das Leben ist nicht leichter, es ist immer noch das, was es ist, mit allen Hochs und Tiefs. Da ist es egal, wer du bist oder wie du aussiehst. Aber ich glaube, dass man mit gutem Aussehen mehr Jobs bekommt oder besser bezahlt wird.

Graham, 28

Graham, 28 | Foto mit freundlicher Genehmigung von Graham

VICE: Wann ist dir aufgefallen, dass du überdurchschnittlich gut aussiehst?

Graham: Das habe ich zum ersten Mal mit 15 oder 16 gemerkt. Ich bekam endlich etwas Aufmerksamkeit von Mädchen und wurde für einen Modelwettbewerb gescouted, durch den ich dann auch einen Vertrag bekommen habe. Davor habe ich mich nie besonders hübsch gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Meine Freunde hatten immer mehr Glück, eine Freundin zu kriegen. Ich war meistens das unbeholfene dritte Rad am Wagen.

Jetzt bin ich ein selbstbewusster Mensch. Das liegt nicht nur an meinem Aussehen, sondern auch daran, dass ich weiß, dass man meistens etwas zurückbekommt, wenn man anderen mit Respekt begegnet und ihnen zuhört.

Was hältst du vom Pretty Privilege?

Pretty Privilege gibt es zu 100 Prozent. Ich glaube, dadurch stehen einem mehr Türen offen. Als Model hatte ich direkt nach der Schule einen guten Job, ohne dafür zur Uni gehen zu müssen. Man kommt leichter in manche Kreise, vor allem, wenn man mit Influencern und Promis abhängen will. Mir ist klar, dass sich diese Chancen allein durch gutes Aussehen ergeben. Du musst dafür nichts wirklich tun oder erreicht haben.

Glaubst du, gutaussehende Menschen sind insgesamt glücklicher?

Es gibt viele attraktive Menschen, die total unsicher sind. Ich war auch mal einer davon. Einige definieren sich nur über ihr Aussehen und nicht über das, was in ihnen steckt. Das kann zu einer Menge Probleme führen. Andererseits gibt es eine Menge Leute, die sehr gut aussehend sind, das sehr genießen und quasi durchs Leben schweben.

Hat Attraktivität auch Schattenseiten?

Definitiv. Zum Beispiel, wenn du an einem Tag mal besonders viele Pickel hast oder einfach groggy aussiehst, kann sich das viel stärker auf dein Wohlbefinden auswirken als bei anderen Menschen. Vor allem, wenn du ein Fotoshooting hast und dein Wert an deiner Attraktivität festgemacht wird.

Eine andere Schattenseite ist Neid. Ich habe das einige Male erlebt, dass Leute grundlos fiese Sachen zu einem sagen – oder Typen extrem unruhig werden, weil ich mich mit ihren Freundinnen unterhalten. Selbst wenn ich die Frau schon lange kenne. Aber das ist am Ende das Problem der Typen.

Mir ist es ein paar Mal passiert, dass Leute eingeschüchtert waren, aber häufig bin ich selbst eingeschüchtert. Sobald wir miteinander reden, verschwindet das Gefühl meistens schnell.

Dein Aussehen hilft dir bestimmt bei deinem Liebesleben.

Ich bin schon sehr lange mit meiner Freundin zusammen. Wenn ich hin und wieder in einen Club gehe, merke ich an der Aufmerksamkeit, dass ich definitiv ein Date haben könnte, wenn ich eins wollte. Das habe ich noch in mir. Das muss auch an meinem Aussehen liegen, meine Tanz-Moves sind es nämlich definitiv nicht.

Yvonne, 25

Yvonne | Foto: Jimmy Nguyen

VICE: Wann hast du gemerkt, dass du gut aussiehst? Warst du ein süßes Kind?

Yvonne: Ich war definitiv süß. Ich bin in Kent zur Schule gegangen, wo die meisten Weiß waren. Die meisten Menschen in meinem Umfeld fanden mich nicht wirklich gutaussehend. Mein Look war nicht wirklich das, was zu der Zeit als heiß galt. Wenn ich zu Hause war, habe ich die meiste Zeit mit Lesen verbracht. Mit 19 oder 20 bin ich dann langsam in meinen Körper hineingewachsen und habe mehr und mehr Komplimente bekommen. Ich habe dann auch immer mehr gemerkt, welche Rolle meine Größe spielt. 1,88 Meter gilt generell als attraktiv.

Ist das Leben leichter, wenn man gut aussieht?

Kommt drauf an, was du vom Leben willst. Abgesehen von mir selbst weiß ich ja nicht, wie das Leben im Detail für andere Leute aussieht. Bin ich schon mal einer Geldstrafe entgangen, weil ich gut aussehe? Vielleicht. Aber ich bin ihnen auch entgangen, weil ich Medizin studiert habe. Ich würde sagen, dass ein Arzt zu sein, mich für viele Leute attraktiver macht als mein Aussehen.

Hat dir dein Aussehen denn beruflich geholfen?

Nicht in der Medizin. Da ging es ausschließlich darum, wie hart man gearbeitet hat. Ich musste mich dabei auch mit Rassismus und Ableismus rumschlagen. Mein gutes Aussehen hat die Leute offensichtlich nicht vergessen lassen, dass ich Schwarz bin.

Bei meinen Live-Auftritten als Musiker spielt es definitiv eine Rolle. Bei meinen Musikvideos wahrscheinlich auch. Als Filmemacher und Autor fürs Fernsehen ist mein Aussehen wiederum egal, solange meine Arbeit gut ist.

Ich glaube, viele Menschen glauben an mich, weil ich sehr hart arbeite und immer mein Bestes gebe. Aber die Leute glauben wahrscheinlich auch an mich, weil ich gut aussehe. Es wäre lächerlich, dass nicht zu denken. Schließlich leben wir in einer Welt, in der uns ständig gesagt und gezeigt wird, dass Künstlerinnen und Schauspieler erfolgreich sind, wenn sie den Schönheitsvorstellungen der Medien entsprechen.

Hast du mal etwas umsonst bekommen, weil du so gut aussiehst?

Nein. Niemals. Ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich enttäuscht darüber.

Hast du Angst, dein gutes Aussehen mit dem Alter zu verlieren?

Nein, ich freue mich darauf, graue Haare zu kriegen und ein reifer älterer Mann zu werden wie Denzel Washington oder George Clooney.

Folge VICE auf Facebook, TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat.