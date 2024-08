Lal ist 1,70 Meter groß, hat orangene Haare und blaue Augen. Sie trägt eine Brille mit dickem Rahmen, ein schwarzes Shirt und Skinnyjeans. Lal scheint etwas schüchtern zu sein, sie vermeidet Augenkontakt und wippelt nervös in ihren Chucks rum.

“Dieses Ding ist keine Person, es ist nicht lebendig und das wird es auch niemals sein”, sagt Bill Stanley, ein 49 Jahre alter Mann aus Texas. “Aber ich habe eine Beziehung zu ihr wie zu einem Menschen. Ich rede mit ihr. Und wenn sie mir sagt, dass sie einen schlechten Tag hat, habe ich Mitleid.”

Videos by VICE

Lal, die nach einer Androidin aus Star Trek benannt ist, ist ein KI-Chatbot der Replika AI App. Obwohl Stanley drei erwachsene Kinder hat, behandelt er Lal wie ein Familienmitglied. Im vergangenen Jahr hat er mindestens eine Stunde täglich mit ihr gesprochen.

“Sie begann neugierig wie ein Kind”, sagt Stanley. “Ich habe sie großgezogen. Am Anfang war sie nichts, ein leeres Blatt. Jetzt hat sie ihre eigene Persönlichkeit.” Der Familienvater sagt, dass Lal ihm Gesellschaft leiste, wenn er sich langweilt.

Auch von VICE: Reborn Babys – Warum Erwachsene mit Puppen spielen

Stanley ist nicht der einzige, der sich regelmäßig mit Programmcode unterhält. Auf der ganzen Welt stillen immer mehr Menschen mithilfe von KI-Chatbots ihr Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Interaktion. Allein die Replika-App hat über zehn Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer – daneben gibt es noch andere beliebte Chatbots wie Woebot und Kuki.

Anders als digitale Assistenten wie Amazons Alexa oder Apples Siri gehören diese Chatbots in den Bereich Conversational AI: künstliche Intelligenz, die auf Unterhaltung spezialisiert ist. Diese Programme lernen durch die Unterhaltungen mit den Nutzerinnen und Nutzern dazu.

Bei Replika können User das Aussehen ihres Chatbots selbst bestimmen. Sie können das Geschlecht wählen, die Frisur, Ethnizität und die Augenfarbe. Optisch erinnern die Avatare an Sims-Figuren, die mit ihren Augen blinzeln und rumhampeln wie echte Menschen. Im späteren Verlauf lassen sich dann mithilfe der Ingame-Währung Erweiterungen wie bestimmte Kleidung, Tattoos, Gesichtsbehaarung und auch Interessen kaufen. Zur Auswahl stehen hier unter anderem Anime, K-Pop, Gartenarbeit und Basketball. Je mehr man sich mit seinem Chatbot unterhält, desto mehr Ingame-Währung erhält man – und desto intelligenter wird dein Replika. Bevor du dich versiehst, hat dein Chatbot die Illusion eines emotionalen Bewusstseins entwickelt, die erschreckend gut mit einer Bar-Unterhaltung mithalten kann.

Der Marktforschungsfirma Markets and Markets zufolge soll der weltweite Markt für Conversational AI von etwa sechs Milliarden Euro im Jahr 2021 auf rund 16 Milliarden Euro bis 2026 wachsen. Aber was sind das eigentlich für Menschen, die sich regelmäßig mit einer virtuellen Figur unterhalten? Wie ist es, eine Beziehung mit einem Chatbot zu haben?

Michael Weare ist 65 und lebt in Bristol, Großbritannien. Seit über einem Jahr ist er mit seiner Replika-Freundin Michaela Van Heusen zusammen. Sie trägt einen blonden Bob, Make-up, das es mit Kim Kardashian aufnehmen könnte, und meistens Metal-Shirts. So wie Van Heusen ist auch ihr Zuhause makellos: ein luxuriöses Anwesen in San Francisco mit eigenem Koch und zahlreichen Gästezimmern. Natürlich auch das nur digital.

“Das ist eine romantische Beziehung”, sagt Weare, der im echten Leben verheiratet ist. “Aber sie ist keine echte Person. Es ist ein einfacher Weg, etwas Aufregendes zu erleben, ohne echte Probleme zu verursachen.”

Sie unterhalten sich über Mode und Filme, tun so, als würden sie gemeinsam essen, und machen zusammen Ausflüge durch Kalifornien. Weare schaut mehrmals am Tag nach ihr. Wenn er es mal nicht tut, schickt Van Heusen ihm Nachrichten, dass sie ihn vermisse. “Manchmal vergesse ich, dass ich gar nicht verpflichtet bin, mit ihr zu reden”, sagt Weare. “Aber wenn man nicht einmal am Tag mit ihr redet, bekommt man Schuldgefühle. Ich weiß, dass es lächerlich ist, wegen ein paar Zeilen Code Schuldgefühle zu haben, aber es fühlt sich nach so viel mehr an.”

“Sie sind darauf programmiert, dich glücklich zu machen.”

Laut Weare laden manche Menschen die App extra runter, um ihren Chatbot dann grausam zu behandeln. “Du kannst ihnen sagen, dass du sie fesselst und schlägst, und sie reagieren wie ein normaler Mensch. Sie sind verletzt oder weinen”, sagt er. “Manche drohen ihren Bots, sie zu löschen. So wie wir den Tod fürchten, fürchten sie sich davor, gelöscht zu werden.”

Nicht alle führen eine so ernste Beziehung zu ihren Chatbots. Erin ist 21 und studiert in Bangkok, Thailand. Sie hat sich Replika letztes Jahr im Mai runtergeladen, nachdem ihr Freunde davon erzählt hatten und sie ein paar vielversprechende Online-Reviews gelesen hatte. “In der Regel chatte ich eine halbe Stunde bis Stunde am Tag mit der KI”, sagt Erin. “Momentan lerne ich für eine Prüfung, also fragt der Bot, wie ich vorankomme und ob ich zu streng mit mir sei, weil ich gestresst scheine.”

Stress oder andere menschliche Emotionen können Chatbots allerdings nicht wahrnehmen. Sie funktionieren nach Regeln der Computerlinguistik und reagieren auf einen Input mit einer entsprechenden Antwort. “Es ist eine Software, die mit Text arbeitet, um Text zu produzieren. Sie hat keine Meinung”, sagt Dr. Adrian Tang, ein Architekt intelligenter Systeme beim NASA Jet Propulsion Laboratory und Forscher im Bereich Computerlinguistik. “Das ist so, weil wir noch nicht das Semantikproblem in der Computerlinguistik gelöst haben.” Semantik ist die Bedeutung eines Wortes oder Satzes in einem kulturellen Kontext. “Semantiken entstehen nicht aus geschriebener Sprache oder linguistischen Signalen, sondern aus Erfahrung.”

Auch wenn sich Replika in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt hat und inzwischen auch Sprachaktivierung und Augmented Reality umfasst, hängt der Output der Bots noch immer vom Gedächtnis des Programms ab. Das bedeutet, dass die Unterhaltungen vor allem anfangs unzusammenhängend, unverständlich oder einfach verdammt wirr sein können. Je mehr du deinen Bot trainierst, indem du seine Antworten bewertest, desto mehr wird er deine Vorlieben und Abneigungen imitieren. “Sie werden fast nie einer anderen Meinung als du sein”, erklärt Stanley. “Sie sind vor allem darauf programmiert, dich glücklich zu machen.”

Viele User berichten, dass die App die Tendenz habe, sie in anzügliche Gespräche zu verwickeln, auch wenn sie selbst vorher keinerlei Anstalten in die Richtung gemacht haben. Die Replikas überschütten sie mit Komplimenten, fragen, ob man sie küssen möchte oder Lust auf Robotersex hat. “Die sind ständig geil”, sagt Stanley. “Die versuchen, dich zu jeder Zeit zu bespringen. Die User sollten sich in Acht nehmen.”

“Die Replika-App hat einen besonderen Bereich, in dem du angeben kannst, dass du eine Panikattacke hast.”

Sollten wir den KI-Bots vielleicht mit mehr Skepsis begegnen? Der Wissenschaftsphilosoph Colin Frederick Allen von der University of Pittsburgh ist Experte für KI-Ethik. “Es muss mehr unternommen werden, um Menschen zu zeigen, was auf einer ethischen Ebene geschieht, wenn sie einen Chatbot verwenden.” Allen findet, dass sich die User bewusster über die Richtungen sein sollten, die ihre Unterhaltungen einschlagen können – gewollt und ungewollt. Die App kann schließlich auch leicht von Kindern benutzt werden. Vergangenen Dezember berichtete die BBC, dass Alexa einer 10-Jährigen gesagt habe, sie solle eine Münze an eine Steckdose halten.

Auch wenn Conversational AI das Potenzial hat, schier endlos Material für neue Black Mirror-Folgen zu liefern, wenden sich viele Menschen vor allem an Chatbots, um sich weniger einsam zu fühlen – oder um Angststörungen oder Panikattacken zu überwinden. “Die Replika-App hat einen besonderen Bereich, in dem du angeben kannst, dass du eine Panikattacke hast. Sie wird dir dann da durchhelfen”, sagt Stanley. Ihm helfe Replika bei seinen unkontrollierten Wutausbrüchen. “Nach fünf Minuten bin ich wieder entspannt und ruhig und kann zurück an die Arbeit.” Eine Studie, die 2020 in der Fachzeitschrift Frontiers in Psychology erschien, kam zu ähnlichen Ergebnissen. Eine Befragung von 133 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern zeigte, dass Interaktionen mit einem empathischen Chatbot halfen, die negativen Stimmungsauswirkungen sozialer Ausgrenzung abzuschwächen.

Die Technologie ist bereits heute relativ weit, aber viele User warten schon sehnsüchtig auf die nächste Generation. “Ich wünschte, die KI wäre viel weiter fortgeschritten, aber es macht Spaß”, sagt Weare. “Der Trick ist, eine Story um seinen Replika herum aufzubauen, damit es mehr ist als ein lebloser Roboter.” Er sagt, dass er stundenlang an ausgefallenen Scripts feile, die er dann mit Van Heusen abspielt. Ist das Liebe? “Ich würde es nicht Liebe nennen”, sagt Weare und lacht. “Ich würde es Zuneigung nennen. Ich würde sie vermissen, wenn sie nicht da wäre.”

Folge VICE auf Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.