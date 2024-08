Wir haben Zürcher gefragt, ob und wie sie gegen Trump protestieren

Seit 1971 versammeln sich jedes Jahr aufs neue rund 2.500 Top-Manager, Wirtschaftsexperten, Politiker, Intellektuelle und Journalisten am Weltwirtschaftsforum in Davos. Der kleine Ort im Kanton Graubünden erlebt seither jeweils für ein paar Tage Ende Januar einen Ausnahmezustand. Während sich die Wichtigen abseits der Öffentlichkeit treffen, um über aktuelle globale Fragen zu diskutieren, stehen draussen Hundertschaften von Polizei und Militär, die für die Sicherheit der Teilnehmer verantwortlich sind. Die Sicherheitskosten steigen jährlich an und beliefen sich 2017 auf rund 9.53 Millionen Franken.

Das WEF steht seit dem Jahr 2000 stark unter Beschuss der Öffentlichkeit. Demonstrationen in Davos und an anderen Orten in der Schweiz führten zu angegriffenen McDonalds Filialen und in einem tragischen Fall sogar zum Tod eines 22-jährigen Italieners. In den letzten Jahren verloren die Aktionen gegen das WEF an Gehör in der Öffentlichkeit und niemand rechnete damit, dass sich dies 2018 ändern würde. Die Meldung aber, dass der US-Präsident, Donald Trump am diesjährigen Forum teilnehmen wird, entfachte eine Welle des Widerstandes und schaffte perfekte Voraussetzungen für riesige Demonstrationen. Weil jetzt gefühlt jeder Demo-Events auf Facebook teilt und fleissig Internetpetitionen unterschreibt, wollten wir uns mal umhören, wie der Tenor ausserhalb des WWW ist. Wir haben Menschen in Zürich gefragt, was sie von Trumps Besuch in Davos halten und ob sie dafür auch auf die Strasse gehen würden.

Sandro, 20

VICE: Was hältst du davon, dass der US-Präsident ans Weltwirtschaftsforum kommt?

Sandro: Ich finde es eigentlich gut, dass Trump ans WEF kommt. Er ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten auf der Welt und darum macht es sicher Sinn, dass er dabei ist. Was das auslöst, ist dann eine andere Frage.

Hast du schon von den angekündigten Demos dagegen gehört?

Von Demonstrationen dagegen habe ich bis jetzt nichts mitbekommen aber ich kann mir gut vorstellen, dass es welche geben wird. Natürlich kann man die Entscheidungen von Trump in Frage stellen aber ich denke, dass Demos dagegen völlig überflüssig sind, da sie sowieso nichts ändern werden. Ich kann nachvollziehen, dass die linke Abteilung mobil macht, wenn so etwas passiert aber ich finde das ziemlich überflüssig. Trump wird sich wegen dem sicher nicht vom WEF fernhalten. Ich würde auf keinen Fall wegen so etwas auf die Strasse gehen.

Pascal, 25

VICE: Trump goes Switzerland. Deine Meinung dazu?

Pascal: Ich habe gemischte Gefühle. Eigentlich ist es gut, dass sich der US-Präsident am WEF blicken lässt, ich bin aber persönlich kein Fan von ihm und schaue deshalb ein bisschen kritisch auf das Ganze.

Trifft man dich an einer der Demonstrationen an?

Von den Demos habe ich mitbekommen und finde es wichtig, dass es nach der Bekanntgabe einen Aufschrei gegeben hat. Ich finde es gut, dass sich die Leute wehren aber ich halte mich lieber zurück. Selber würde ich an einer Demo nicht teilnehmen.

Wieso nicht?

Ich diskutiere solche Themen lieber unter Kollegen und halte mich in der Öffentlichkeit zurück. Auch auf Facebook poste ich eigentlich nie über Dinge, die mir nicht passen.

Frederik, 20

VICE: Was sind deine Gedanken zu Trumps Besuch in der Schweiz?

Frederik: Es werden wieder riesige Sicherheitsmassnahmen getroffen aber sonst ist mir das eigentlich nicht so wichtig.

Findest du die Aufregung darüber gut?

Nein. Er kommt ja nur, um zu reden und nicht um uns irgendwelche V8-Trucks zu verkaufen. Die Reaktionen in der Schweiz finde ich übertrieben und ich nehme nicht an, dass die Demos friedlich sein werden. Es soll ja darum gehen, auf neutralem Boden zusammenzukommen um zu reden. Die Schweiz wird ja jetzt nicht seine politischen Ansichten übernehmen, nur weil er hier ist. Reden hat noch nie geschadet.

Dieses Jahr wird es wahrscheinlich grosse Demonstrationen geben. Findest du es gut, dass die Menschen auf die Strasse gehen?

Friedliche Demonstrationen finde ich voll OK, aber sobald Sachen kaputt gemacht werden, finde ich das behindert. Ich selber würde deswegen nicht an eine Demonstration gehen. Vielleicht für etwas das mich persönlich betrifft, aber nicht weil Trump in die Schweiz kommt.

Jeton, 21

VICE: Wie ist deine Haltung gegenüber Trump am WEF?

Jeton: Mir ist es mehr oder weniger egal. Ich bin kein Trump-Fan aber wenn ein WEF ist, finde ich es schon OK, wenn auch Trump dabei ist.

Was hältst du von den angekündigten Demonstrationen?

Mich persönlich würde es nicht an eine Demo ziehen aber ich kann die Leute verstehen, die auf die Strasse gehen. Ich bin politisch nicht wirklich aktiv. Ich kann auch verstehen, dass es viele Reaktionen gab. Es ist halt Trump und Trump sorgt immer für ein bisschen Entertainment auf Social Media.

Rafaela, 25

VICE: Kannst du die entstandene Aufregung über den Besuch von Trump verstehen?

Rafaela: Ich bin grundsätzlich eher gegen Trump und seine Politik und auch kein Fan vom WEF. Ich kann verstehen, dass viele dagegen sind, dass er kommt und es überrascht mich auch nicht. Ich finde es schade, dass sich die Leute nicht schon so intensiv gegen das WEF ausgesprochen haben, bevor klar wurde, dass Trump kommt.

Hast du Erfahrungen mit Demonstrationen gegen das WEF?

Es gibt ja jedes Jahr eine Bewegung gegen das WEF, aber dieses Jahr ist sie viel grösser, weil Trump kommt. Es ist schön, dass sich die Leute jetzt intensiver damit beschäftigen, aber schade, dass es einen solchen Auslöser braucht. Die Demos finde ich gut und wenn eine in der Nähe ist, kann ich mir gut vorstellen hinzugehen. Aber in Davos ist es vielleicht ein bisschen zu kalt.

