Wir sprachen mit dem Designer, der aus Rap-Alben Basketball-Trikots entwarf

Wie wir in letzter Zeit gemerkt haben, sind sehr viele Designer und Kreativ-Völker echte Sportfans. Es gibt mittlerweile Fußball-Trikots für NBA-Teams, Trikots inspiriert von Pixar oder Nationaltrikots in landeseigenen Modemarken wie Lacoste und Fred Perry. Einer dieser Designer ist Patso Dimitrov, ein bulgarischer-französischer Künstler aus Montpellier. Er entwarf im November 2015 drei NBA Trikots der Reihe „Yeezy Season 1“—inspiriert von der Zusammenarbeit zwischen Adidas und Kanye West.

Nun entwarf er aus Rap-Album-Covern NBA Trikots. VICE Sports sprach mit ihm über Anrufe von Schul-Basketballteams, das Feedback von den Stars und die Zukunft als Trikotdesigner.

Videos by VICE

VICE Sports: Wo hast Du angefangen?

Patso Dimitrov: Ich wurde in Bulgarien geboren und bin dort groß geworden. Danach lebte ich in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Anschließend folgte ich meiner Freundin ins Austauschjahr nach Montpellier. Ich beendete meine zwei Studienjahre an der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen, wo ich Design und Kommunikation studierte. Jetzt arbeite ich als freier Designer an eigenen Projekten oder an Album-Covern und Mixtapes für Leute, die danach fragen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, Basketball-Trikots im Album-Cover-Stil zu designen?

Das war vor einem Jahr oder so. Ich wollte eigentlich nur Spaß haben und einige Möglichkeiten und Ideen auf Photoshop erkunden, aber die Leute waren wirklich begeistert von dem Konzept. Ich erhielt daraufhin Anfragen von Schul-Basketball-Teams, die mich gefragt haben ihre Trikots zu entwerfen. Also habe ich ständig versucht, neue Trikot-Ideen zu realisieren. Weil ich finde, dass Hip-Hop und Basketball Hand in Hand gehen, war es mein Ziel, beides so gut es geht in meiner Arbeit zu vereinigen.

Hast du die Cover ausgewählt, weil sie deine Lieblingsalben sind?

Für den ersten Trikotsatz habe ich die Alben selbst ausgewählt. Das waren Born Sinner, Yeezus, Acid Rap, If you’re reading this it’s too late und Pinata. Die habe ich genommen, weil das Design wirklich schön ist und auch, weil ich jedes dieser Alben liebe.

Für den zweiten Teil hatte ich für die Auswahl die Hilfe der Webseite pigeons & planes. Aber Ich mag wirklich alle Alben, die ich auf den Trikots verarbeitet habe. Mein Favorit bleibt aber immer noch Channel Orange, weil Frank Ocean ein Genie ist.

Wissen die Sportmarken oder Rapper etwas von deiner Arbeit?

Die Entourage von Freddie Gibbs hat mich für das Pinata-Trikot kontaktiert, aber dabei blieb es.

Ist es dein Traum in Zukunft dein Leben mit Basketball-Trikots zu finanzieren?

Das wäre toll! Ich mag es auf jeden Fall in der Sportbekleidungsdesignbranche zu arbeiten und Basketball und Hip-Hop zu vereinen. Ob das jetzt für Trikots, Shirts, Shorts oder andere Dinge ist… Ich denke, in diesem Bereich gibt es noch viel zu tun.