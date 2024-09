Wir sprachen mit dem Model, das ein Burrito-Wettessen gewonnen hat

Nela Zisser ist ein Model und ehemalige Miss Earth New Zealand, wahrscheinlich kennt ihr sie aber eher aus ihrem Video, das kürzlich viral ging. Falls es ihr noch nicht gesehen habt, fasse ich es für euch kurz zusammen: schlanke, attraktive Frau, 2 Kilo schwerer Burrito und rekordverdächtige Essgeschwindigkeit.

Das echte Highlight des Videos kommt aber in den letzten paar Minuten. Die 22-Jährige stellt sich als absoluter Profi heraus: Als der Burrito auseinander zu fallen droht, formt sie aus dem Brei einfach einen Ball, stopft ihn sich Bissen für Bissen in den Mund, schluckt, zeigt uns ihren leeren Mund und wischt sich dann anmutig die Pampe vom Kinn. Fünf Pfund Reis, Bohnen, Läse und Guacamole verputzt in weniger als fünf Minuten. Als würde eine Boa Constrictor ein Ferkel auffressen.

Zisser hat bereits einige Wettessen für sich entscheiden können, bei denen sie meistens ausschließlich gegen männlich Gegner angetreten ist. Auf ihrem YouTube-Kanal kann man ihr dabei zusehen, wie sie eine gesamte Familienbox von Mc-Donald’s oder einen gigantischen Burger in einer Minute und 18 Sekunden verdrückt.

Die Kommentare reichen von Unterstützung bis zu Erstaunen. Der zu erwartende Spott darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann gibt es natürlich noch die hunderten Männer, die Dinge schreiben wie „SIE KANN MEINEN SCHWANZ ESSEN” und „ICH WILL SIE SO SEHR”.

Wir sprachen mit Zisser darüber, warum sie an Wettessen teilnimmt und warum die Leute so geschockt sind, dass sie es mit Männern aufnimmt.

MUNCHIES: Hallo Nela, wie bist du zum Wettessen gekommen? Nela Zisser: Ich habe zu Silvester 2013 angefangen, als ich mich für das jährliche Sal’s NY Pizza-Wettessen 2014 qualifiziert habe. Meine Mutter schlug vor, dass ich zum Spaß mitmache und schlussendlich schaffte ich es ins Finale und setzte mich gegen 19 ausgewachsene Männer durch.

Trittst du meistens gegen Männer an? Ich bin erst ein einziges Mal gegen eine andere Frau angetreten, das war bei einem Burger-Wettessen. Ich würde mich freuen, wenn mehr Frauen den Sport ausprobieren. Es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, jeder wird gleich behandelt und das finde ich großartig.

Du bezeichnest das Wettessen immer wieder als „Sport”. Nehmen die Leute bei den Wettbewerben die Sache sehr ernst oder machen es die meisten zum Spaß? Die meisten nehmen es sehr ernst, aber wie bei jedem anderen Sport sollte der Spaß dabei nicht verloren gehen.

Gibt es bei den Wettbewerben Preise oder machst du es nur, weil du gerne gewinnst? Bei vielen Wettbewerben gibt es Preisgeld, aber das hängt davon ab, wer der Sponsor ist und wie groß der Bewerb ist. Das höchste Preisgeld, das ich je gewonnen habe, waren 1.500 Dollar [ca. 1.330 Euro] beim ersten Sal’s NY Pizza-Wettbewerb.

Verrate uns, wie zur Hölle machst du das? Ich habe dir dabei zugesehen, wie du den Burrito verschlungen hast und ich konnte nicht glauben, dass das möglich ist. Was sind deine Tricks? Am Vortag trinke ich sehr viel Wasser und esse auf jeden Fall etwas. Am Tag des Wettbewerbs esse ich dann bis es losgeht nichts.

Was möchtest du all den Leuten sagen, die glauben, dass alle Models hungern, um dünn zu bleiben? Meiner Meinung nach ist das ein dämliches Klischee. Die meisten Models, mit denen ich zusammengearbeitet habe, essen reichlich. Backstage bei Fotoshootings und bei Modenschauen gibt es immer recht viel zu essen.

Und was ist mit den Leuten, die Wettessen eklig finden? Ich sehe das nicht so, aber jedem das Seine. Weil ich das Wettessen als Sport betrachte, glaube ich, dass man fit sein muss, um gut darin sein zu können. Man kann nicht faul sein oder einfach nur gerne essen. Man muss körperlich und geistig in guter Verfassung sein, um einen Wettbewerb zu gewinnen, weil es hauptsächlich um Technik und Durchhaltevermögen geht.

Ist es für dich eine Art Statement oder interpretiere ich zu viel hinein? Ich nehme an Wettessen teil, weil es mir Spaß macht. Ich lerne so viele großartige Leute kennen und habe in den letzten zwei Jahren durch die Wettbewerbe viele Freunde gefunden. Es geht mir aber auch darum, aufzuzeigen, dass man Essen genießen kann, ohne ungesund zu sein. Meistens ernähre ich mich sehr gesund und mache Sport, aber ich erlaube mir auch, alles zu essen, was ich möchte. Es geht um die Balance und darum, sich um seinen Körper und seinen Geist zu kümmern.

Einige der Kommentare auf deinem YouTube-Kanal sind ziemlich bösartig. Stören sie dich? Ich schätze, Miss Earth hat mich darauf vorbereitet und mittlerweile macht es mir nichts mehr aus. Ich weiß, dass die Leute nur gemeine Dinge über andere sagen, wenn sie mit sich selbst unglücklich sind, deshalb habe ich Mitleid mit ihnen. Ich lese einige der Kommentare, aber nehme mir nur die positiven zu Herzen. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die mich unterstützen und nur das zählt.

Sind viele Männer immer noch überrascht, wenn du einen Wettbewerb gewinnst? Sie sind total schockiert, wenn sie mich zum ersten Mal bei einem Wettbewerb sehen. Sie kommen immer zu mir her und sagen, dass sie ihr ganzes Geld auf mich gesetzt haben.

Viel Glück und vielen Dank für das Gespräch, Nela.