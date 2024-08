Wir verlosen Tickets und schleudern euch in die Clubkonzert-Saison

Flut

Seit “Linz bei Nacht” sollte euch eigentlich klar sein, dass es in Österreich eine Band gibt, die Musik macht, als wären Spliff nie gealtert und als würde euer nicht vorhandenes Handy das Jahr 1980 anzeigen. FLUT haben keine Angst vor nostalgischem Kitsch und machen deswegen Popmusik, die trotz der ganzen offensichtlichen Einflüsse so originell klingt wie sonst derzeit nur wenig junge deutschsprachige Bands. Also gönnt’s euch den Schmäh und schwingt’s euren Oarsch auf die Tour zum neuen Album Global, das am 05. Oktober erscheint! Schreibt einfach eine Mail mit dem Betreff “FLUT + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3×2 Gästelistenplätze.

15.Sep: Köln, Musikexpress Tour

19.Sep: Aachen, Musikbunker

20.Sep: Münster, Skaters Palace Cafe

21.Sep: Hamburg, Reeperbahn Festival

09.Okt: Berlin, Privatclub

12.Okt: Wiesbaden, Schlachthof

13.Okt: Nürnberg Pop

20.Okt: evtl. Dresden Ostpol Party

Videos by VICE

Faber

Ihr wollt mit euren Freunden mal wieder so richtig tanzen gehen? Euch macht es nichts aus, dabei vor Freude die eigene Stimme zu verlieren und heftiger zu schwitzen als beim Aufguss in der Sauna? Es wird so langsam Zeit, einer gewissen Person endlich zu sagen: “Auf dieser Welt kann ich ohne dich nicht sein?” Alles klar, wir haben verstanden und verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze für den schönsten Schweizer Raucher seit Sibylle Berg: Faber. Der hat mit seinem letzten Album Sei ein Faber im Wind die akustische Gitarre für die Stadionbühne aufgefrischt und bietet live eine Mischung aus Punk-Abriss und Folk-Dahingeschmelze. Und wer von euch möchte nicht umgehauen werden wie ein maroder Baum, um danach dahinzuschmelzen wie Stracciatella-Eis in der Herbstsonne? Seht ihr. Schreibt also eine Mail mit dem Betreff “Faber + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com.

26.09.18 Stuttgart, LKA Longhorn

27.09.18 Ingolstadt, Eventhalle Westpark

28.09.18 Leipzig, Felsenkeller

29.09.18 Rostock, M.A.U. Club

02.10.18 Wolfsburg, Hallenbad

03.10.18 Bremen, Schlachthof

05.10.18 Köln, E-Werk

06.10.18 Frankfurt am Main, Gibson Club

09.10.18 Berlin, Columbiahalle

10.10.18 Erfurt, Museumskeller

11.10.18 Würzburg, Posthalle

12.10.18 Mannheim, Alte Feuerwache

13.10.18 Zürich (CH), Volkshaus



Pouya

An der Seite den $uicideboy$, Ghostemane und Fat Nick wütet schon seit einigen Jahren ein gewisser Pouya. Der Underground-Rapper aus Miami war immer wieder auf deren Tracks zu hören und unter uns: Es gibt wohl niemanden, dem beim Hören seines Part-Einstiegs bei “$outh $ide $uicide” nicht ein respektvolles “Oh shit!” entfährt. Dieses Jahr hat er mit Five Five bereits sein zweites Album veröffentlicht. Shadow Rap von einem Typen, der zwar mit Depressionen zu kämpfen hat, doch diese mit einem ultra tighten Flow in die Boxen prügelt. Glaubt uns, den wollt ihr live sehen. Also schreibt eine Mail an gewinnspiel@noisey.com, wir verlosen 2 x 2 Gästelistenplätze. In den Betreff schreibt ihr “Pouya + Wunschstadt”.

03.10.2018 Hamburg / Uebel & Gefährlich

05.10.2018 Berlin / Gretchen



Flatbush Zombies

Eigentlich erzählen wir wirklich nichts Neues, wenn wir sagen, dass die Flatbush Zombies einen festen Platz in euren Playlists haben sollten. Zwar nicht unbedingt auf den Feeldgood-Vibes-Lists, dafür sind die Rapper aus New York dann doch zu garstig, aber umso mehr auf allen Nightwalk-, Workout-, Abwasch-, Waswissenwirdennschon-Lists. Dieses Jahr sorgten sie mit Vacation In Hell für neues Brennholz. Hört ich doch bloß mal das fies vibende “Headstone” an! Es wird also Zeit, dass ihr eure Textsicherheit mal live unter Beweis stellt. Wir verlosen 2 x 2 Gästelistenplätze für die drei Deutschland-Termine. Schreibt eine Mail mit dem Betreff “Flatbush Zombies + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com.

08.10.18 Berlin – Astra

14.10.18 Köln – Essigfabtik

22.10.18 München – Theaterfabrik



Die Nerven

Hit des Jahres 2018? Drake, Cardi B oder Camilla Caballo mögen vielleicht eure Timelines geflutet haben wie Schokolade einen amtlichen Kuchen, der wahre Song des Jahres heißt aber ganz klar “Niemals” und kommt vom besten Export Schwabens seit der Erfindung des Laugengebäcks: Die Nerven. Nie war die innere Verzweiflung und die Absage an das gesellschaftliche Umfeld dringlicher, nie war das “Nein” zu sich selbst melodischer. Hört auf, eurer eigenen Selbstoptimierung in den wöchentlichen Workshops, der erzwungenen Enstpannung im abendlichen Meditations-Podcast und dem angeblichen Spaß eures Lebens im Darkroom hinterherzurennen. Seid wieder ihr selbst und besucht ein Konzert der Nerven. Schreibt einfach eine Mail mit dem Betreff “Die Nerven + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Es gibt 3 x 2 Plätze auf den Gästelisten zu gewinnen.

16.10. Saarbrücken Sparte 4

17.10. Hamburg uebel & gefährlich

18.10. Utrecht Ekko

19.10. Leeuwarden – Asteriks

20.10. Rotterdam Rotown

21.10. Münster Gleis 22

23.10. Esslingen Koma

24.10. Darmstadt Oettinger Villa

25.10. Düsseldorf New Fall Festival

30.10. CH Düdingen Bad Bonn

31.10. CH St. Gallen – Palace

01.11. A Graz Orpehum

02.11. A Linz – Ahoi Pop Festival

03.11. A Wien Europavox Festival im WUK



Mine

Voriges Jahr erschien mit Alles Liebe nachträglich ein ungewöhnliches Album. Pop und Rap, Mine und Fatoni, Beziehungsdramen ohne Kitsch. Das alles brachte die Sängerin dann in Berlin mitsamt Orchester auf die Bühne, was halt nochmal geiler war. Jetzt geht es ohne Fatoni, aber mit ihren eigenen Songs wieder auf Tour. Für alle, die Mine erst durch Fatoni kennengelernt haben: Geht da hin! Und für die, die Mine eh schon lange kennen und sich eher fragten, wer dieser Rapper da sein sollte: Geht da hin! Und wenn ihr eine Mail mit dem Betreff “Mine + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com schreibt, könnt ihr mit etwas Glück sogar Gästelistenplätze gewinnen. Wir haben noch 3 x 2.

19.10.18 Köln, Luxor

20.10.18 Ulm, Roxy

21.10.18 Heidelberg, Halle02

22.10.18 Regensburg, Alte Mälzerei

24.10.18 Augsburg, Kantine

25.10.18 Freiburg, Jazzhaus

26.10.18 Dresden, Groove Station

27.10.18 Potsdam, Waschhaus

28.10.18 Bremen, Lagerhaus





Haiyti

Haiyti kann sich als eine Gewinnerin des letzten ECHOs auf die Schulter klopfen. Und da sie sogar in der einzigen Kategorie gewonnen hat, bei der es nicht um Verkaufszahlen, sondern Kritiken ging, kann sie sich gleich noch eine fette Stola umwerfen. Die Hamburgerin ist eben so special wie ihre unnachahmlichen Adlibs und ruht sich keineswegs auf dem Erfolg ihres Debütalbums aus. Dieses Jahr wurde mit ATM schon wieder ein Mixtape nachgeschoben, was für neue Hits im Club sorgt. “Hardbreak” etwa wird so laut von den Wänden schallen, dass wir uns jetzt schon auf die Konzerte freuen. Ihr seid vielleicht dabei, wenn ihr eine Mail mit dem Betreff “Haiyti + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com schreibt. Wir verlosen 3 x 2 Gästelistenplätze.

05.10.2018 – Dortmund, FZW

06.10.2018 – Braunschweig, Eule

07.10.2018 – Bremen, Tower

12.10.2018 – Erfurt, Kalif Storch

13.10.2018 – Fulda, Kreuz

14.10.2018 – Darmstadt, Centralstation

19.10.2018 – Bern, ISC

20.10.2018 – Freiburg, Jazzhaus

21.10.2018 – Saarbrücken, Garage

26.10.2018 – Graz, PPC

27.10.2018 – Chemnitz, Atomino

28.10.2018 – Nürnberg, Z-Bau

https://youtu.be/zGOsPVlqQFI

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.