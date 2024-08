Wirklich alles, was am Cypher über “dini Mueter” gesagt wurde

Damn! Was war das für ein SRF Virus Bounce Cypher? Es war nicht nur im Studio heiss, auch die Lines der Rapper waren schärfer als Pablos Chicken. Dass es im Rap – speziell im Battlerap – dreckig zu und her geht, ist dabei etwas so neu wie Black Tiger im Rap Business. Dementsprechend spielte wie jedes Jahr auch dein Mami eine wichtige Rolle an der Cypher und wurde von den Jungs hart rangenommen. An dieser Stelle Respekt an alle Mamis, eigentlich werdet ihr von allen Rappern vergöttert. Trotzdem kam einigen Rappern der beliebte Begriff “Dini Mueter” nicht in ganz so positiver Weise über die Lippen – sie setzten dein Mami in kreative Lines ein. Wir haben am Cypher die Ohren gespitzt und alles, was über dini Mueter gesagt wurde, rausgeschrieben.

Dope Kid

“Sogar dini Mama seit mer, scheiss uf dich

du hesch offesichtlich keis Home, wie es iPhone X.”

“Bringe Punches, dini mama findets lässig,

wenn du vo Punches rappsch, haut sie dir id Fressi

und sie seit hetti lieber es Kondom gnoh,

will d Visage vo dem Hueresoh isch No-Go.

Ich gib ihre Recht wie d’Verfassig,

Postnatal Abtriebe sött mer dich du Spasti.”

24Dias

“Ich verstosse gege hunderti Uflage

du bisch wie de Dildo vo dim Mami Bitch, understi Schublade.”

Rones

“Ich mache doch kei Money mit de Musig

Digga nei, Digga nei, Digga nei

ich ficke nur dis Mami mit de Musig,

Digga weisch das alles, was du do cool findsch

was dis Mami gern is Muul nimmt.”

Knackeboul

“Dini Muetter (unanständige Geräusche).”

Ruff

“Dini Mueter macht en Rüefreflex

will wenn sie rupft het die Nutte kein Würgereflex.”

“Und wenn ich’s dinere Mam bsorge

schluckt die Nutte wie en Schallabsorber.”

Skinny Stylus

“Dini Mama seit das selber, schwarzi Musik nix für dich

din Baba seit au, ja, er schämt sich für dis Gsicht.”

LCone

“Dini Muetter, die macht Pizza Hawaii

es isch Cypher, ich häng de ganz Schisstag dihei.”

LCone hat seinen Papa dafür lieb:

200BPM, Tarick One & Tilt

“Mis Lebe isch super

fick Bitcoins, ich investier i dini Muetter.”

“Wart nur bisd häsch Bluet gleckt

lueg s Natel lütet, dini Muetter brucht no guets Crack.”

Luuk hat für uns gezeichnet, wie er sich vor seinem Cypher-Part fühlte:

