Zwischen göttlich und krampfig: Eminem hat ein Medley seiner großen Balladen performt

Eigentlich dachte ich (und alle restlichen Stans dieser Welt), dass Eminems neues Album Revival am vergangenen Wochenende droppen würde. Das lag einerseits an Gerüchten, andererseits an der sich auf Hochtouren befindenden Promophase und vielleicht auch ein kleines bisschen an Wunschdenken. Revival ist nicht erschienen, dafür legte Eminem aber bei der berüchtigten amerikanischen Late Night Show Saturday Night Live eine Performance hin, die mich mit einem Gemischtwarenladen an Gefühlen zurücklässt.

An der Seite von Skylar Grey flext sich Eminem, der seine Vorliebe für glänzende Dinge und Pantomime entdeckt zu haben scheint, durch seine größten und erfolgreichsten Balladen: “Stan”, “Love The Way You Lie” und natürlich die erste Single aus Revival, “Walk On Water” – und all das macht er so fehlerfrei, on point und energiegeladen wie eh und je, denn wir haben es hier schließlich mit dem besten Rapper aller Zeiten zu tun.

Allein deswegen gebührt Eminem ewiger Respekt. Dennoch muss ich leider sagen, dass von der Gänsehaut, von der in den Kommentaren unter dem Video die ganze Zeit die Rede ist, bei mir nicht so viel hängengeblieben ist. Das kann daran liegen, dass ich vielleicht genau so ein Mensch bin, wie die, die Eminem in “Walk On Water” besingt. Die auf immer und ewig in der Marshall Mathers LP gefangen sind und egal, wie viel Mühe er sich gibt, den Recovery-Eminem nicht fühlen. Und glaubt mir: das tut mir mehr weh als Eminem.

Denn da wären wir genau beim Stichwort: Mühe. Eminem wirkt so bemüht – fast verbissen – zu demonstrieren, dass er nach wie vor dieser Eminem ist, dass er nach wie vor den Hunger, den Zorn, den Biss hat, dass das ganze auf mich eher die gegenteilige Wirkung hat. Es wirkt leblos und unnatürlich. Es sieht nach Arbeit aus. Dabei ist das gar nicht notwendig. Nach über 20 Jahren im Rapbusiness – noch dazu als der erfolgreichste Rapper von allen – immer noch den selben Hunger, den Zorn und den Biss zu haben zu wollen, ist eine vollkommen unrealistische Erwartung – nicht von den Fans an Eminem, sondern von Eminem an sich selbst.

