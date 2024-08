20 Πράγματα που σου Συνιστούμε να Αποφύγεις το 2018

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Κάθε νέα χρονιά που μπαίνει, κάνουμε resolution και, γενικά, παίρνουμε αποφάσεις, τις οποίες λογικά δεν θα τηρήσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου: ότι θα κάνουμε γυμναστική, ότι θα κόψουμε τις κραιπάλες, ότι θα διαβάζουμε περισσότερο κλπ – για κάποιο περίεργο λόγο, όλες αυτές οι αποφάσεις είναι για το καλό μας. Τέλος πάντων. Καιρός είναι να επικεντρωθούμε σε πιο πρακτικά και εύκολα resolution, όπως τα παρακάτω. Πιστέψτε με, θα σας φανούν πιο χρήσιμα.

1. Ανθρώπους που σου λένε συνέχεια ότι θα γίνουν χορτοφάγοι, ενώ όταν μεθούν τρώνε κρέας και έχουν το τηλέφωνο του μπεργκεράδικου στις αγαπημένες επαφές του τηλεφώνου.

2. Μυστικά πάρτι σε αποθήκες. Τόσο μυστικά, για την ακρίβεια, που ο χώρος, η ημερομηνία, η τιμή εισόδου και οι DJ διαφημίζονται συνέχεια για εβδομάδες στα social media.

3. Τους VIP χώρους στα κλαμπ. Αγαπητέ PRτζή που ακόμη νομίζεις ότι ζούμε στη δεκαετία του ’90: ο κόσμος έχει προχωρήσει.

4. Ανθρώπους που αποφασίζουν δραματικά να κόψουν το ποτό για έναν μήνα, αλλά το αναφέρουν τόσο συχνά, ώστε όλοι γύρω τους έχουν γίνει αλκοολικοί, για να την παλέψουν.

5. Μετα-χιπστεράδικα καφέ παντού που καυχιούνται για fusion σάντουιτς και ψαγμένους καφέδες: δεν θέλω να κάνω τον αστείο, αλλά πόση τέχνη χρειάζεται, για να φτιάξεις ένα σαντουιτσάκι και να ανάψεις τον βραστήρα;

6. Τα μαγαζιά όπου πετυχαίνεις ορδές φραγκάτων εφήβων που στήνονται στην ουρά όλο αγωνία για να πάρουν πρώτοι οποιοδήποτε trendy προϊόν, από smartphone έως sneakers.

7. Άνθρωποι από άλλες πόλεις που έρχονται για σαββατοκύριακο και σε πρήζουν να τους πας να ψωνίσουν προσφορές σε στοκατζίδικα.

8. Άνθρωποι που κάνουν κήρυγμα στο Facebook για τη στήριξή τους στα δικαιώματα των εργαζομένων και στους αξιοπρεπείς μισθούς για όλους, αν και παραγγέλνουν συχνά από μαγαζιά που δεν πληρώνουν καλά τους υπαλλήλους, πηγαίνουν σπίτι με Uber και δεν αφήνουν φιλοδώρημα πουθενά. Ντροπή κάπου.

9. Event για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα όπου μπαίνεις μόνο με πρόσκληση και όπου ένα πάνελ από «επιδραστικούς» ανθρώπους συζητούν «Το μέλλον των start-up».

10. Ανθρώπους που ξαφνικά πωρώνονται με τα ριζώδη λαχανικά, αφού ο προηγούμενος ενθουσιασμός τους για κέιλ και σπιρουλίνα έσβησε.

11. Ανθρώπους που αναρωτιούνται διαρκώς αν πρέπει να φύγουν, για να ζήσουν μόνιμα στο Βερολίνο, επειδή νομίζουν ότι μπορούν να βρουν ένα τεράστιο διαμέρισμα με 200 ευρώ τον μήνα. Ε, αυτό συνέβαινε πριν από δέκα χρόνια.

12. Άνθρωποι που ξεχνούν προσωρινά ότι έχουν μεγάλη δυσανεξία στη γλουτένη, όποτε αγοράζεις εκείνο το καταπληκτικό κέικ σοκολάτας.

13. Ανθρώπους που χρειάζονται να μείνουν για λίγο μόνοι σε έναν «ασφαλή χώρο». Τι απέγινε το «take a walk on the wild side»;

14. Ανθρώπους που είναι ακόμη αποφασισμένοι να σε πείσουν ότι το άλμπουμ του Χ καλλιτέχνη είναι «πολύ καλό, όχι αλήθεια, το έσκισε…» κτλ, παρόλο που βλέπουν ότι έχεις κλείσει τα αυτιά σου με βουλοκέρι.

15. Καφέ με frozen yogurt: στα 80s έπιναν φραπέ με παγωτό, εξίσου χάλια ήταν.

16. Ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει ένα τεράστιο και εκπληκτικό παζάρι, που δεν το ξέρει κανείς και είναι γεμάτο υπέροχα επώνυμα vintage ρούχα, σπάνια βινύλια και καταπληκτικά έπιπλα, αλλά όταν πηγαίνεις υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 2.000 τύπου που ελπίζουν να βρουν κάτι της προκοπής, ψάχνοντας πάνω από ένα μελαγχολικό σωρό με τσαλακωμένα αποφόρια Ted Baker, γρατζουνισμένα άλμπουμ Now That‘s What I Call Music! και χτυπημένες βιβλιοθήκες από MDF.

17. Ανθρώπους που επιμένουν με στόμφο να κάνουν τον DJ μόνο με βινύλια, ενώ όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βάλεις μερικά χαρούμενα τραγουδάκια σε ένα USB stick και να αγνοήσεις τελείως την έννοια της αλλαγής των κομματιών.

18. Αυτές τις όχι και πολύ επιτυχημένες φωτογραφίσεις μόδας στα εβδομαδιαία περιοδικά, όπου όλοι μοιάζουν να φοράνε τα ίδια τρία σύνολα, προφανώς από τα ίδια τρία καταστήματα.

19. Ανθρώπους που αγανακτούν με την εποχή μετά-αλήθειας στην οποία ζούμε (αλλά στην πραγματικότητα έχουν δει μόνο λίγο HyperNormalisation και επειδή ήταν πολύ μεγάλο προτίμησαν το Eastenders).

20. Ανθρώπους που λένε με υπερβολικό ενθουσιασμό ότι θα σου στείλουν μια ανάλυση δέκα σελίδων σε PDF για το πώς είναι η διάθεσή τους, μέσα στην επόμενη ώρα, ενώ το μόνο που ρώτησες ήταν «Πώς είσαι σήμερα;».

