Πέρασαν Κιόλας 25 Χρόνια από το «Cop Killer» του Ice-T

Τον Μάρτιο του 1992, μέλη της οργάνωσης Αδελφικό Τάγμα Αστυνομικών του Όστιν έμαθαν για το «Cop Killer», ένα τραγούδι των Body Count, της metal μπάντας από το Λος Άντζελες, με frontman τον hip-hop MC, Ice-T. Εκφράστηκαν ανησυχίες για τον τίτλο και το θέμα του τραγουδιού, στο οποίο ο κεντρικός χαρακτήρας απειλεί να «ρίξει μερικές σφαίρες και να ξεπαστρέψει μερικούς μπάτσους» (Bust some shots off / Going to dust some cops off). Στην εισαγωγή, εξηγεί με ηρεμία πώς θα ήθελε να «πάει ένα γουρούνι στο πάρκινγκ και να το πυροβολήσει στο πρόσωπό του».

Η Ένωση Συνδυασμένου Δικαίου του Τέξας ξεκίνησε σύντομα μποϊκοτάζ στην Time Warner, τη μητρική εταιρεία της Sire Records (η οποία κυκλοφόρησε το album) και ξέσπασε ένα κύμα διαμαρτυριών από οργανώσεις αστυνομικών, μέλη του Κογκρέσου, τον Πρόεδρο George Bush, ακόμη και την κεντρική, αμφιλεγόμενη φιγούρα του σκανδάλου «Ιράνγκεϊτ» Oliver North, ο οποίος με κάποιον τρόπο κατάφερε να συγκρίνει ο τραγούδι με τον Charles Manson.

Τελικά, κατόπιν αιτήματος του Ice-T, η Time Warner συμφώνησε να διακόψει την κυκλοφορία του τραγουδιού. Παρ’ όλα αυτά, ο Ice (αληθινό όνομα, Tracy Marrow) δεν παρέδωσε εντελώς τα όπλα και διένειμε δωρεάν αντίτυπα του τραγουδιού σε όποιον το ήθελε, όμως στη διάρκεια μιας περιόδου προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ, το τραγούδι απασχόλησε ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης.

Αν και το κομμάτι συσχετίστηκε με τις ταραχές που σημειώθηκαν το 1992 στο Λος Άντζελες, γράφτηκε το 1990 και ο Ice-T το ερμήνευε πριν από την ηχογράφησή του, το 1991, την ίδια χρονιά που τέσσερις λευκοί αστυνομικοί του Λος Άντζελες σταμάτησαν τον μαύρο οδηγό Rodney King για μια παράβαση του ΚΟΚ και τον ξυλοκόπησαν περισσότερες από 50 φορές με γκλοπ. Η ηχογραφημένη βερσιόν του τραγουδιού, στην οποία γίνεται αναφορά στην υπόθεση του King, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1992, όταν δηλαδή οι αστυνομικοί που κατηγορήθηκαν για την επίθεση στον King αθωώθηκαν, γεγονός που πυροδότησε τις ταραχές.

Noisey: Πότε συνειδητοποίησες πόσο είχε εξοργιστεί ο κόσμος με το τραγούδι;

Ice-T: Στην αρχή είχα καταλάβει ότι άρεσε στον κόσμο. Όταν το τραγουδήσαμε για πρώτη φορά, μόλις είχαμε φτιάξει την μπάντα και ήταν το hit μας. Κάποιοι θεωρούσαν ότι απλώς τα βάζαμε με τους μπάτσους και οι πιτσιρικάδες το γούσταραν. Αν είχα βγάλει έναν δίσκο με τίτλο «Δολοφόνος Πυροσβεστών», δεν νομίζω ότι θα υπήρχε η ίδια αντίδραση, όμως για κάποιον λόγο οι στίχοι που μιλούσαν για επιθέσεις σε μπάτσους είχαν απήχηση σε όλους. Παίξαμε στο Lollapalooza, όλα πήγαν καλά, παίζαμε rock ‘n’ roll και η φάση ήταν ωραία. Όμως αργότερα, ξεκίνησαν να μας κατακρίνουν και τότε ήταν που ξεκίνησε ο χαμός. Την πρώτη φορά που το συνειδητοποίησα, ήταν όταν μίλησε για αυτό ο Πρόεδρος. Ήμουν στο σπίτι και κάποιος είδε τον Dan Quayle στην τηλεόραση, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, «Φίλε, ο Αντιπρόεδρος σε θάβει». Είδαμε τις ειδήσεις και μας έπεσαν τα σαγόνια. Ήμασταν σε φάση, «Μα καλά, όλα αυτά για έναν δίσκο;». Πραγματικά μας φάνηκε υπερβολική η αντίδραση.

Αυτό συνέβη πριν από την εξέγερση στο Λος Άντζελες.

Ναι, όλοι νόμιζαν ότι είχαμε βγάλει δίσκο ως απάντηση στις ταραχές και πίστευαν ότι θέλαμε να ακολουθήσουμε το ρεύμα και να σκοτώσουμε μπάτσους. Στην πραγματικότητα, κατά κάποιον τρόπο προβλέψαμε τις ταραχές.

Δεχόσουν επικρίσεις προσωπικά ή απευθυνόταν ο κόσμος κυρίως στη δισκογραφική εταιρεία;

Οι επιθέσεις στη δισκογραφική ήταν πιο έντονες, μιας και ο κόσμος σκεφτόταν, «Ο Ice είναι ένας μαύρος πιτσιρικάς που λέει σαχλαμάρες για τους αστυνομικούς. Το καταλαβαίνουμε αυτό, όμως γιατί του δίνει αυτήν την πλατφόρμα η Warner Brothers;».

Πιστεύεις ότι η αντίδραση θα ήταν διαφορετική, αν ήταν ένα hip hop τραγούδι και όχι ένας μαύρος frontman σε μια metal/punk μπάντα που απευθύνεται κυρίως σε λευκό κοινό;

Όταν τα έβαλαν με το τραγούδι, είπαν ψέματα, αποκαλώντας το rap τραγούδι, μιας και αυτός ήταν ένας γρήγορος τρόπος να ενεργοποιήσουν τα ρατσιστικά αντανακλαστικά. Αν είχαν πει ότι είναι rock, πολύς κόσμος θα ήταν σε φάση, «OK, μ’ αρέσουν οι Fleetwood Mac, οπότε μπορεί να μου αρέσει και αυτό το τραγούδι». Όμως με το να μιλάς για rap δίσκο, προκαλείς μια ρατσιστική αντίδραση. Με τους Body Count, μεταδίδαμε την οργή των μαύρων σε λευκά παιδιά και τα λευκά παιδιά ήταν θυμωμένα για τα ίδια πράγματα με τα μαύρα παιδιά.

Πιστεύεις ότι το 2017 υπάρχει η ίδια οργή με το 1992;

Όχι, τα σημερινά παιδιά είναι άβγαλτα. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει οργή. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν κόσμο ψευδαισθήσεων και το μοναδικό πράγμα που έκανε αυτόν τον κόσμο να συνέλθει ήταν αυτός ο μανιακός, ο Donald Trump. Τρέμει κυριολεκτικά τους πάντες στον κόσμο και ίσως βρισκόμαστε στο χείλος ενός Γ΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Ποτέ δεν έβλεπα τόσες ειδήσεις στη ζωή μου. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, όμως νομίζω ότι αυτό θα καθρεφτιστεί στη μουσική. Το αποκαλώ φούσκα με μαλακίες.

Χρειαζόμαστε και άλλο θυμωμένο τραγούδι, όπως το «Cop Killer»;

Δεν νομίζω ότι ένα τραγούδι θα κάνει τη διαφορά. Έγραψα αυτό το τραγούδι στη διάρκεια των προκριματικών εκλογών και αναρωτιόμουν τι διάολο γινόταν. Αυτό ήταν που με ενέπνευσε. Είναι από τους λίγους δίσκους στην Αμερική που έχουν απαγορευτεί. Θα μπορούσες να κάνεις μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, για να δεις πόσοι δίσκοι έχουν κατέβει» από τα ράφια. Λένε ότι γράφεις ιστορία μόνο αν φτιάξεις ή αν χαλάσεις κάτι και νομίζω ότι τα έχω κάνει και τα δύο.

Σε καταδίωκαν γονείς, αστυνομικοί και πολιτικοί και παρ’ όλα αυτά κατέληξες στο εξώφυλλο του Rolling Stone. Ή μήπως τελικά αυτός ήταν ο λόγος;

Ο Alan Light, ο οποίος είχε γράψει διάφορα άρθρα για εμένα στο παρελθόν, μου πρότεινε να γράψει μερικές σελίδες, για να πει την ιστορία μου και να αναλύσει τα πράγματα. Μετά, ο Mark Seliger είχε την ιδέα να με ντύσει με στολή αστυνομικού, για να τσαντίσει τους μπάτσους. Εγώ ήμουν σε φάση, «Δε γαμιέται; Ας το κάνουμε!». Μπορεί να πεις ότι ήταν ανταγωνιστικό από την πλευρά μου, αλλά εγώ το βρήκα αστείο.

Έχεις φίλους αστυνομικούς τώρα;

Όχι από την αστυνομική διεύθυνση του Λος Άντζελες, όμως ξέρω κάποια άτομα που είναι συγγενείς με αστυνομικούς. Ο γείτονάς μου είναι αστυνομικός. Μένω δίπλα από έναν μπάτσο, στην Αριζόνα.

Το τραγούδι δεν απευθυνόταν σε όλους τους μπάτσους, αλλά στους διεφθαρμένους και τους ρατσιστές. Δεν μισώ όλους τους μπάτσους. Έπαιζα τον μπάτσο στην τηλεόραση για 18 χρόνια. Όταν ήμουν μικρότερος και ζούσα στον δρόμο κάνοντας παρανομίες, δεν μισούσαμε τους μπάτσους. Τους θεωρούσαμε ως αντιπάλους που έπρεπε να ξεγελάσουμε. Φυσικά μισώ τους ρατσιστές, όμως τους μισώ είτε είναι μπάτσοι είτε όχι. Οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι και όταν δίνουν τον όρκο τους, δεν γίνονται υπερφυσικοί. Υπάρχουν καλοί και κακοί. Ένας μπάτσος μπορεί να σου σώσει τη ζωή και ένας μπάτσος μπορεί να σου την αφαιρέσει. Όμως αυτό μπορείς να το πεις για τον καθένα.

Τι πιστεύεις για την κληρονομιά του τραγουδιού;

Το «Cop Killer» ήταν μια ηχογράφηση διαμαρτυρίας, όπως οι δίσκοι διαμαρτυρίας της δεκαετίας του ’60. Το μήνυμα που περνούσε ήταν ότι δεν ανεχόμαστε άλλη αστυνομική βαρβαρότητα και νομίζω ότι αυτό ισχύει και σήμερα –ο κόσμος δεν την ανέχεται άλλο–, όμως λειτουργεί ταυτόχρονα ως μια υπενθύμιση ότι υπάρχει συχνά διαφθορά στην εξουσία.

