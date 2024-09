«Ξύλο σε Αntifa Αποβράσματα, Δολοφονίες Προδοτών» – Πρότυπο για Νεοναζί η Χρυσή Αυγή

Οργάνωση-πρότυπο για νεοναζί σε όλο τον κόσμο ήταν η Χρυσή Αυγή. Οι χρυσαυγίτες «καθαρίζουν» γειτονιές από μετανάστες, δίνουν ξύλο σε «αποβράσματα antifa» και βρίσκουν δουλειές σε Έλληνες. Η διορροή του όγκου δεδομένων της ιστοσελίδας Iron March είναι αποκαλυπτική. Πρόκειται για το ευαγγέλιο ομάδων νεοναζί διεθνώς, που ιδρύθηκε το 2011 από τον Ρώσο Alexander Mukhitdinov και μέχρι να κατέβει αιφνιδιαστικά το 2017, είχε συνδεθεί με εξτρεμιστικές επιθέσεις ακροδεξιών και δολοφονίες. Το υλικό της διαρροής του Iron March ανέβηκε στο Διαδίκτυο προ ημέρων από ανώνυμο χρήστη, με το ψευδώνυμο antifa-data.

Το VICE επεξεργάστηκε σε πρώτη φάση εκατοντάδες διαλόγους και μηνύματα, στα οποία εντοπίζονται αποκαλυπτικά στοιχεία για τη Χρυσή Αυγή και τους θαυμαστές της. Μόνο στο μέρος του υλικού που αφορά το κλειστό φόρουμ, υπάρχουν 141 αποτελέσματα στην αναζήτηση του όρου Golden Dawn, από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2017.

«Μακάρι να Είχαμε Έναν Κασιδιάρη»

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012 2:27:23 ΜΜ

Τον Αύγουστο του 2012 η ΧΑ ήταν στη Βουλή. Νεοναζί από την Πορτογαλία ρωτά χρήστη στην Ελλάδα αν είναι υποστηρικτής της κι επίσης πώς αντιδρά ο κόσμος στα συσσίτια της οργάνωσης μόνο για Έλληνες. «Ναι, είμαι μέλος της Χρυσής Αυγής. Οι αντιδράσεις ως προς τις ενέργειες κοινωνικής πρόνοιας (αιμοδοσία μόνο για Έλληνες, διανομή τροφίμων και ρούχων) είναι ανάμικτες. Πολλοί άνθρωποι μας βλέπουν ως πρωτοπόρους, που υπερασπιζόνται τα δικαιώματά τους και οι αριστεροί (σσ: libtards) ως κακόβουλους απατεώνες, που χρησιμοποιούμε ελκυστική στρατηγική για να κάνουμε τον κόσμο υποχείριό μας και να αντικαταστήσουμε το κράτος και τους “δημοκρατικούς θεσμούς”», απαντά ο χρυσαυγίτης. Και πιο κάτω: «Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά στην αιμοδοσία, με τους αριστερούς να κλαψουρίζουν για το πόσο διαβολική και ανήθική είναι και πόσο προάγει… τη διαβολική έννοια της φυλετικής καθαρότητας».

«Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από αυτούς τους αριστερούς, που πάντα θέλουν να χτυπούν τα εθνικιστικά κόμματα», επενέρχεται ο Πορτογάλος νεοναζί. «Αν η Ελλάδα ήταν δημοκρατική χώρα, όπως λένε, τότε όλοι οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν στη φυλακή για το κακό που έκαναν. Στη χώρα μου, την Πορτογαλία, το εθνικιστικό κόμμα είναι ένα ανέκδοτο. Μακάρι να είχαμε έναν Κασιδιάρη στη χώρα μου».

Ο ΗΛ. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ.

«Γύφτους και Μετανάστες»

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 1:16:15 ΜΜ

Χρυσαυγίτης μιλά με Βούλγαρο νεοναζί. «Από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή βρεθήκαμε απέναντι στους παλιούς πολιτικούς σε όλα τα ζητήματα: Γύφτους, μετανάστες, υπηρεσίες υγείας, τράπεζες. Κάναμε λάθη, τα οποία οι αντίπαλοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία για να μας συντρίψουν. Παρ’ όλα αυτά, τώρα η ΧΑ βρίσκεται σε σημείο καμπής. Όλοι όσοι έρχονται στις τάξεις μας έχουν ηλίθιες σοβινιστικές ιδέες. Είτε θα επικρατήσουν και η ΧΑ θα γίνει ένα ακόμη ακροδεξιό κόμμα, είτε το Κίνημα θα πάρει το πάνω χέρι και αυτοί οι άνθρωποι θα σχηματίσουν ένα ωραίο εθνικο-σοσιαλιστικό μαζικό κίνημα».

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012 2:40:18 ΠΜ

Χρυσαυγίτης απαντά στην ερώτηση για το πώς εντάχθηκε στην οργάνωση. «Αναφορικά με τον εθνικο-σοσιαλισμό, όταν πρωτοεντάχθηκα ήμουν ένθερμος εθνικιστής και περιφρονούσα τον Ναζισμό (…) Αυτό άλλαξε όταν ασχολήθηκα με την εθνικο-σοσιαλιστική ιδεολογία και τα φιλοσοφικά της έργα, κι έγινε ξεκάθαρο για μένα ότι ότι εθνικο-σοσιαλισμός ήταν το πιο γνήσιο και ειλικρινές είδος εθνικισμού. Ο εθνικισμός του αίματος, της παράδοσης και της πατρίδας».

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012 2:21:45 ΠΜ



Νεοναζί από τη Βραζιλία γράφει σε χρυσαυγίτη ότι είναι μέλος αποσχιστικής ομάδας στα νότια της χώρας και ότι, μεταξύ άλλων, έχουν έρθει σε επαφή με τον Ρώσο, Αλεξαντρ Ντούγκιν. «Βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή ως μία από τις τελευταίες ελπίδες της Ευρώπης», αναφέρει.

«Οι Skinheads της ΧΑ θα τους Διώξουν»

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 12:42:44 ΜΜ

Λίγες μέρες πριν τη δολοφονία Φύσσα, θαυμαστής της οργάνωσης γράφει στο φόρουμ: «Η Χρυσή Αυγή έχει την καλύτερη στρατηγική μεταξύ των σημερινών ομάδων. Δεν διαμαρτύρονται απλώς, αλλά κυριολεκτικά ξεκινούν μια επανάσταση, συγκρουόμενοι με το κράτος. Δεν θα βοηθήσει η αστυνομία με την εγκληματικότητα στις γειτονιές των μεταναστών; Οι skinheads της Χρυσής Αυγής θα τους διώξουν. Είσαι άνεργος; Η ΧΑ θα σε φέρει σε επαφή με ελληνική εταιρεία, που θέλει να προσλάβει μόνο Έλληνες».

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΣ, ΤΟ 2016.

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013 7:38:42 ΠΜ

Δύο μήνες μετά τη δολοφονία Φύσσα. Χρήστης της σελίδας ερωτάται για τη σχέση του με τη ΧΑ, τους μεθόδους προπαγάνδας που χρησιμοποιεί και τη σχέση της οργάνωσης με τα mainstream media. Αν και η απάντηση είναι μακροσκελής, ο χρυσαυγίτης σημειώνει ότι δεν μπορεί να παραθέσει «όλο το 1488». Πρόκειται για το γνωστό νεοναζιστικό σύμβολο, με το 14 να παραπέμπει στις «14 λέξεις» του ακροδεξιού τρομοκράτη David Lane, We must secure the existence of our people and a future for white children, («Πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη της φυλής και ένα μέλλον για τα λευκά παιδιά»). Το δεύτερο συνθετικό 88 παραπέμπει στον ναζιστικό χαιρετισμό Heil Hitler – το H είναι το όγδοο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου.

Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014 12:24:16 ΠΜ

Παρά τις συλλήψεις των βουλευτών της οργάνωσης και δεκάδων μελών της, ο θαυμασμός οπαδών της ΧΑ στη σελίδα των νεοναζί εκφράζεται γλαφυρά: «Έχω μεγάλη ελπίδα για επιχειρήσεις, όπως η Casa Pound (Ιταλοί νεοναζί) και η Χρυσή Αυγή. Δεν είναι σύμπτωση ότι η μεγαλύτερη εθνικο-σοσιαλιστική αναταραχή την τελευταία δεκαετία συνέβη στη Ρώμη, την Αθήνα και το Κίεβο, τους αρχαίους τόπους των Άριων».

Φιλανθρωπία και Τάγματα Εφόδου

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016 11:29:24 ΠΜ

«Η κατάσταση σε κάθε χώρα είναι διαφορετική. Στις χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης (όπως και στην Αμερική), οι άνθρωποι είναι χαμένοι και ο μόνος τρόπος να τους φέρουμε κοντά μας είναι μέσω μίας βίαιης αφύπνισης. Αλλά στις χώρες της ανατολικής και νότιας Ευρώπης, για παράδειγμα, οι άνθρωποι είναι γενικά κοινωνικά συντηρητικοί. Αυτό επιτρέπει την ανάδυση πολιτικών κινημάτων, όπως η Χρυσή Αυγή και το Casa Pound», γράφει χρήστης του Iron March. «To πρώτο είναι πολιτικό κόμμα που βοηθάει τις κοινότητες μέσω φιλανθρωπίας και παροχής ασφάλειας απέναντι στη βία των μεταναστών, ενώ το άλλο είναι ένα είδος αντικουλτούρας που καλλιεργήθηκε εντός της νεολαίας και φιλοδοξεί μια μέρα να γίνει πολιτικό κόμμα (…) Οι ομάδες πάνε καλά στις πατρίδες τους, αλλά θα μπορούσατε να φανταστείτε τέτοια κινήματα στην Αμερική ή στη Μεγάλη Βρετανία; Δεν θα τα είχε καταργήσει απλά η κυβέρνηση (το οποίο είναι αναμενόμενο), αλλά θα τα είχε απορρίψει και ο ίδιος ο κόσμος».

Έπειτα, γίνεται χιούμορ με τα SS.

– Το Mein Kampf της έκδοσης Stalag είναι το καλύτερο από όσα κυκλοφορούν.

– Στο μεταξύ, θα πάω στο κομμωτήριο αύριο. Τι κερδίζω αν κάνω το SS στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου;

– Θα αρέσει οπωσδήποτε στον κόσμο.

Η Πράσινη Πτέρυγα

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016 5:13:25 ΠΜ

«Η αυτo-βιώσιμη κοινότητα είναι μία πολύ καλή ιδέα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην χάνουμε επαφή με την παγκόσμια κοινότητα. Έχω, όπως κι εσύ, ένα όραμα όπου δεν θα υπάρχουν εχθροί αλλά μόνο αδέρφια. Είσαι εξοικειωμένος με την Πράσινη Πτέρυγα και το The Volksland Project της Χρυσής Αυγής; (σ.σ. επισυνάπτει τον παρακάτω σύνδεσμο http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.hu/p/the-green-wing-and-volksland.html). Όταν διάβασα το κείμενο, ήταν σαν να έβλεπα το όνειρό μου να γίνεται πραγματικότητα. Για αυτό θέλω να αποκτήσω επαφές με κάθε φασιστική οργάνωση, για να μπορώ να χρησιμοποιώ και βελτιώνω τις καλές ιδέες». Δεν είναι η μοναδική αναφορά στην «Πράσινη ΧΑ».

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016 1:32:47 ΠΜ

«Αναφέρθηκες σε μία πολύ αγαπημένη μου ομάδα, η Χρυσή Αυγή είναι εκπληκτική. Έχω διαβάσει τις απόψεις της πάνω στην οικολογία και τη γεωργία και πιστεύω ότι αποτελούν μία πολύ καλή αρχή».

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ΤΟ 2016.

Οι Γυναίκες

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016 10:58:35 ΜΜ

«Τι γνωρίζετε για την Melisa Ruiz, που είναι επικεφαλής του Hogar Social (σ.σ. ακροδεξιά οργάνωση που ιδρύθηκε το 2014 στη Μαδρίτη). Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι ικανή να ηγηθεί μόνη της μίας ομάδας όπως το Hogar Social. Έχεις δίκιο, ωστόσο, ένας τύπος σαν τον Gianluca Lannone της ιταλικής οργάνωσης Casa Pound θα έκανε καλύτερη εντύπωση, αλλά χρειάζεσαι και τα σέξι κορίτσια για λόγους marketing. Η Χρυσή Αυγή είναι επίσης ένα καλό παράδειγμα. Έχουν κάποια καλά κορίτσια, αλλά στην ηγεσία βρίσκονται ισχυροί άντρες».

Το Παράδειγμα της Χρυσής Αυγής

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 12:27:05 ΠΜ

Θαυμαστής της ΧΑ γράφει στο φόρουμ. «Προσωπικά πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος να αναδειχθούμε στην εξουσία είναι αργά και σταθερά να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στις θέσεις μας και μέσω της νόμιμης οδού, των εκλογών, να γίνουμε πλειοψηφία και να καταργήσουμε τα υπόλοιπα κόμματα (…) Συζητούσαμε με κάποιους φίλους για το πώς θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε τη στρατηγική της Χρυσής Αυγής. Να κάνουμε φιλανθρωπίες, να μαζεύουμε χρήματα, να υπερασπιζόμαστε τις αρχές μας στις τοπικές κοινότητες, να εναντιωνόμαστε σε ανήθικα πράγματα, να στηρίζουμε κάθε τράπεζα τροφίμων, εφόσον μας το επιτρέπουν κτλ κτλ. (…) Σε μικρή κλίμακα βοηθάμε την πατρίδα και αν καταφέρουμε να το κάνουμε μαζικά, δημιουργούμε ένα δίκτυο, καθιστούμε το κράτος άχρηστο, χωρίς να το καταργούμε στην ουσία, και μετά μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε, αν πουν στους ανθρώπους που μας έχουν σε μεγάλη εκτίμηση ότι εμείς είμαστε οι κακοί τύποι».

«Ξύλο σε Αntifa Αποβράσματα, Δολοφονίες Προδοτών»

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017 4:37:22 ΠΜ

Γράφει χρήστης: «Υπάρχει λόγος που το Iron March είναι ακροδεξιό και όχι Alt-Right, γιατί ακροδεξιές οργανώσεις, όπως οι Χρυσή Αυγή, SYDAS, Atomwaffen, National Action (R.I.P.), κτλ. ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ, όπως να ρίχνουν ξύλο σε αντίφα αποβράσματα, να δίνουν φαγητό και νερό στους άστεγους και κάποιες φορές ακόμα και να δολοφονούν τους προδότες».

Διείσδυση στην Αστυνομία και Μέταλ

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017 7:21:41 ΠΜ

«Το κόμμα (σσ: η ΧΑ) είναι απολύτως αμετανόητο για την εθνικοσοσιαλιστική του τοποθέτηση, συχνά ακόμα και με τη βίαιη συμπεριφορά των μελών του όταν υπερασπίζονται Έλληνες, αλλά βασικά είναι διαρκώς ενεργοί. Η ιδεολογία και η πρακτική πάνε μαζί: η στρατιωτική τους ιδεολογία έχει εξελιχθεί και συνεχίζουν να την εφαρμόζουν στον αγώνα τους, γιατί τα πιο ισχυρά όπλα πηγαίνουν σε αυτούς που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Με την εξουσία έχουν κερδίσει πραγματικό σεβασμό, με τη διείσδυσή τους στις αστυνομικές δυνάμεις και τη metal μουσική σκηνή, αλλά και στα φτωχά στρώματα λόγω της αποκήρυξης βουλευτικών προνομίων: δουλεύουν και ζουν με τον απλό κόσμο».

«Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαν κάτι να προσφέρουν, επειδή είχαν εξουσία. Σε ένα από τα κεντρικά σημεία διακίνησης παράνομων μεταναστών, στο λιμάνι της Πάτρας, οι πολίτες άρχισαν να εξοργίζονται όταν ένας νεαρός άντρας δολοφονήθηκε από τρεις Αφγανούς, επειδή είχε στην κατοχή του έναν σκύλο. Σχημάτισαν έναν όχλο, υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση της Χρυσής Αυγής, πλησίασαν ένα παλιό εργοστάσιο όπου βρίσκονταν χιλιάδες παράνομοι καταληψίες, για να ανακαλύψουν ότι η αστυνομία τους προστάτευε. Μετά από κάποιες μέρες, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών της περιοχής, ο κόσμος δεν υποχωρούσε και μετά από κάποιες μέρες άγριων συμπλοκών, η κυβέρνηση έδωσε εντολή στην αστυνομία να διώξει τους μετανάστες, να ελέγξει και να ασκήσει ποινικές διώξεις σε όσα πλοία είχαν αγκυροβολήσει στο λιμάνι και μετέφεραν περισσότερους. Η Χρυσή Αυγή έχει το 22% της υποστήριξης του κόσμου από τον Σεπτέμβριο του 2012 / Ανοιχτή επιστολή στον λευκό άνθρωπο, από τον Vladimir, σελίδα 90».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ΤΟ 2017.

Παγανιστική Τελετή στο Μαντείο των Δελφών

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 4:12:18 ΜΜ

Νεοναζί μέλος του forum ρωτά για τις σχέσεις Χρυσής Αυγής και παγανισμού, αναφερόμενος σε παλιότερο κείμενο της οργάνωσης. «Γεια σας. Θυμήθηκα το κείμενο που διάβαζα (σ.σ. επισυνάπτει τον παρακάτω σύνδεσμο http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.hu/2013/08/democratic-terrorism.html) και αναρωτιόμουν ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του Ελληνικού Παγανισμού και (Φασιστικού) μυστικισμού/ εσωτερισμού εντός της Χρυσής Αυγής […]».

Παραθέτει το απόσπασμα του άρθρου: «Χθες ήταν η νύχτα της Μπλε Σελήνης του Αυγούστου, ενός από τα πιο όμορφα φυσικά φαινόμενα του καλοκαιριού και ένα σημαντικό θρησκευτικό γεγονός για τους παγανιστές φίλους της Χρυσής Αυγής. Η τοπική οργάνωση της Εύβοιας-Βοιωτίας, οι αρχιτέκτονες του Volksland Project και αφοσιωμένοι οικολόγοι αποφάσισαν να διοργανώσουν μία εκπαιδευτική εκδρομή στο Μαντείο των Δελφών, ως μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Θέματα Ελληνικής Ιστορίας».

«Σε μία μυστικιστική ατμόσφαιρα, με το τοπίο και τα αρχαία ερείπια να λάμπουν κάτω από το μπλε σεληνόφως, μετατραπήκαμε όλοι σε προσκυνητές ενός από τα πλέον ιερά σημεία του Ελληνισμού».

«Tα συμβατικά Μέσα αργότερα ισχυρίστηκαν ότι ήμασταν εκεί για να τελέσουμε κάποιο “σατανιστικό τελετουργικό”. O σύντροφος Ηλίας Κασιδιάρης έχει τη σωστή απάντηση. Οι σύντροφοί μας ήταν εκεί για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς λόγους. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα χριστιανικό κόμμα και θα απαγορεύσει θρησκείες που προσβάλλουν τον Ελληνισμό, όπως ο Ιουδαϊσμός. Στις τάξεις της έχει οπαδούς της Αρχαίοελληνικής Θρησκείας και αποδέχεται κόσμο με άλλα θρησκευτικά πιστεύω, αρκεί να μην είναι εχθροί του Έθνους και του Λαού”».

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 4:36:12 ΜΜ

Έλληνας νεοναζί αναλαμβάνει να απαντήσει: «Η Χρυσή Αυγή έχει και Παγανιστές και Ορθόδοξους, παρ’ όλο που προβάλλεται σαν κόμμα της Ορθοδοξίας και εντρυφεί συνεχώς στις εκκλησιαστικές αρχές. Αν με ρωτάς, η Εκκλησία θα υποστήριζε οποιαδήποτε κυβέρνηση, από φασιστική μέχρι κομμουνιστική».

