Από Αυτό το Μαγαζί Αγοράζει το Hollywood Πτώματα

Εκ πρώτης όψεως, το Dapper Cadaver είναι ένα λιτό μαγαζί, χωρίς βιτρίνα πρόσοψης, κάτω από το Burbank Airport, έξω από το Λος Άντζελες. Η ταμπέλα του λέει «Ενοικιαζόμενα Σκηνικά, Πωλήσεις, Halloween» και καμιά φορά «Προσομοίωση θυμάτων.» Το Google Maps το έχει στα «Σχετικά με Θάνατο» και «Ταινίες Τρόμου», για την περίπτωση που το θέλετε για κάτι σχετικό.

Δεν είναι το Halloween, αλλά ο κόσμος ψωνίζει στο τμήμα των σκηνικών των αγαπημένων σου ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Εννοείται πως ως υψηλόμισθος art director θα έφτιαχνες από την αρχή τα δικά σου πτώματα, και σε πολλές περιπτώσεις αυτό γίνεται. Αλλά όταν ένα κατάστημα δίνει ιατρικά ρεαλιστικά πτώματα, και όχι μόνο ανθρώπων, αλλά όλων των πλασμάτων, μικρών ή μεγάλων, μάλλον θα αγοράσεις κάτι.

Από ‘κεί ψωνίζουν τακτικά για το Law and Order, το Breaking Bad και το Dexter. Πιστεύεις ότι οι gore-ίλες του Game of Thrones παραείναι φινετσάτες για να πωλούνται σε μαγαζί; Ξανασκέψου το. Τα μακελεμένα κεφάλια του GOT ήταν παραγγελία απ’ αυτό το μαγαζί, και περιποιήθηκαν μετά τα πρόσωπα.

Κάνει χρυσές δουλειές κατά τη διάρκεια του Halloween, όταν οι πλαστικές νεκροκεφαλές και οι στολές ζόμπι εξαφανίζονται αμέσως. Αλλά σε μια κανονική εβδομάδα, όπως την ημέρα που το επισκέφτηκα, αισθάνεσαι ότι το μαγαζί λειτουργεί κανονικά, στοιβάζοντας ανθρώπινους κορμούς και κομμένα άκρα στο πάτωμα, για μια μεγάλη παραγγελία, και προσθέτοντας το απαιτούμενο αίμα και έντερα για ένα τροποποιημένο πτώμα.

Η «Προσομοίωση θυμάτων» φαίνεται ότι σημαίνει και ότι τα πτώματα γίνονται ειδικά για αστυνομικά τμήματα και εγκληματολογικές μονάδες. Γιατί στο Dexter της πραγματικότητας μαθαίνουν με εξάσκηση.

Ψωνίζοντας για ένα δικό μου project φωτογράφησα τα καλύτερα.

Πάγκος με κρανία, με τις τιμές τους

Πτώματα σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης

Ανάμικτοι κορμοί.

Ενοικιαζόμενο κουτί με κρανία.

Οι σκελετοί ζώων περιλαμβάνουν τα πάντα από κατσίκες, καμηλοπαρδάλεις. μέχρι δεινόσαυρους

Κάποια απ’ αυτά τα σφαγμένα ζώα είναι πιο ρεαλιστικά από άλλα.

Το κλασικό σου ζόμπι.

Σκυλιά σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης.

Σκελετοί με ή χωρίς αστεία μάτια.

Φρεσκοφτιαγμένα πτώματα

Αυτή η σκηνή εγκλήματος είναι παραγγελία που τώρα οργανώνεται.

Καλάθι με κόκκαλα παιδιών.

Δουλεύοντας για ειδική παραγγελία.