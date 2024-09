Αίμα, Δάκρυα και Ιδρώτας στο Γαλάτσι

Προσπαθώ να θυμηθώ ένα highlight, μια εικόνα για να τη μετατρέψω σε λέξεις και να αποδώσω όσο πιο παραστατικά γίνεται αυτά που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω εγώ και άλλοι 3.000 περίπου άνθρωποι, το Σαββατόβραδο που μας πέρασε, στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου. Αλλά, δεν μπορώ να βρω μόνο μία.



Το FFC (Final Fight Championship), η διεθνής διοργάνωση που μετρά 28 event μέχρι στιγμής, επέστρεψε στην Αθήνα μετά το περσινό, επίσης επιτυχημένο, FFC 22, που είχε διεξαχθεί στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Γήπεδο TaeKwonDo). Ωστόσο, φέτος είχε το κάτι παραπάνω – έπρεπε να έχει το κάτι παραπάνω. Χαρακτηριστικά, έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου να τινάζεται από το κάθισμα παρακολουθώντας κάποιον αγώνα και νομίζω ότι το ίδιο συνέβη σε πολλούς ακόμη που κάθονταν γύρω μου – τουλάχιστον αυτούς που έβλεπα.

Επιτέλους, σε αθλητική διοργάνωση πέραν ποδοσφαίρου και μπάσκετ, είδα Έλληνες οπαδούς (όχι χούλιγκαν) κι όχι απλώς φιλάθλους. Είδα καπνογόνα, τύμπανα, πανό και συνθήματα. Σίγουρα, το γεγονός ότι η διοργάνωση είχε τον τίτλο «Greece Vs Rest of World», δηλαδή Έλληνες μαχητές εναντίον ξένων, τσίγκλισε το πατριωτικό αίσθημα πολλών, αν και νομίζω ότι τελικά το μυστικό κρυβόταν στις μάχες και τα τρομερά matchmaking του Χρήστου Παπαναγιώτου, στον οποίο αναλογεί σίγουρα ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης στην εκπαίδευση του ελληνικού κοινού σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.

Το συνολικό σκορ μεταξύ Greece και Rest of World ήταν 3-3, καθώς από τις 12 μάχες (έξι αγώνες kickboxing και έξι MMA), υπήρξαν και αναμετρήσεις ανάμεσα σε Έλληνες μόνο ή ξένους μόνο. Ενώ, ένας αγώνας ΜΜΑ, αυτός του Aλέξη Σαββίδη απέναντι στον Filip Pejic,έληξε ισόπαλος.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Kickboxing

Samo Petje vs. Μελέτης Κακουμπάβας (Νικητής: Samo Petje)

Eyevan Danenberg vs. Ivan Bilić ( Νικητής: Eyevan Danenberg)

Denis Marjanović vs. Andi Vrtačić ( Νικητής: Andi Vrtačić)

Σταύρος Γρηγορακάκης vs. Tomislav Čikotić (Νικητής: Σταύρος Γρηγορακάκης)

Μάριος Μπλάνας vs. Γιάννης Φεζουλάι ( Νικητής: Γιάννης Φεζουλάι)

Νίκος Χύσεν vs. Zahid Zairov (Νικητής: Zahid Zairov)

MMA

Robin Van Roosmalen vs. Risto Dimitrov (Νικητής: Robin Van Roosmalen)

Darko Stošić vs. Emil Zahariev ( Νικητής: Darko Stošić)

HW Filip Pejić vs. Αλέξης Σαββίδης (Ισοπαλία)

Σταμάτης Μορούλης vs. Edgar Santos (Νικητής: Σταμάτης Μορούλης)

Ανδρέας Μιχαηλίδης vs. Borce Talevski ( Νικητής: Ανδρέας Mιχαηλίδης)

Αλέξανδρος Παπαδημητρίου vs. Γιάννης Μιχαλόπουλος ( Νικητής: ΓιάννηςΜιχαλόπουλος)

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω.

