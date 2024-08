Ακούστε Aποκλειστικά από το VICE το Kαινούριο Ψυχεδελικό Hip Hop Κομμάτι του Mark Spn

Ο Mark Spn -περισσότερο γνωστός ως Kreon, το alias που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα-, ή αλλιώς Μάρκος Σπανουδάκης, αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους παραγωγούς και DJs, που έβαλαν την Ελλάδα στο προσκήνιο της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Έχοντας φιλοξενηθεί στα deck μερικών από τα γνωστότερα club του κόσμου, από το Fabric και το Space Ibiza, μέχρι το Watergate και το Berghain/Panorama Bar, και έχοντας κυκλοφορήσει μουσική σε label όπως Robsoul, Cécille και Equivalence, δεν μπορούμε παρά να ανυπομονούμε για τα επόμενά του βήματα.

Διαβάστε παρακάτω τη συζήτηση που είχαμε μαζί του με αφορμή το νέο του ξεκίνημα ως Mark Spn.

VICE: Κατεβάσαμε και ακούσαμε το πρώτο σου release ως Mark Spn στο Bandcamp και μας άρεσε πολύ. Πες μας λίγα λόγια γι’ αυτό.

Mark Spn: To Year One γράφτηκε καλοκαίρι του 2015. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου προσπάθεια σε λιγότερα bpm από αυτά που είχα συνηθίσει να κινούμαι ως τότε. Λίγο καιρό αργότερα αποφάσισα να το ξαναπιάσω και να το τελειώσω. Μετά ακολούθησε μια περίοδος που σταμάτησα να γράφω μουσική για dancefloors και πειραματίστηκα με πολύπλοκες αρμονίες και ρυθμολογίες, εκτός του four on the floor. Το έναυσμα για το πρώτο release δώθηκε τη στιγμή που τελειώσαμε το κομμάτι με τη Stine (In Atlas). Το instrumental του «Lost» ειχε φτάσει σε τελικό στάδιο εδώ και έναν χρόνο, αλλά κάτι έλειπε. Όταν ένας φιλος μού σύστησε τη Stine και άκουσα την φανταστική χροιά της, κατάλαβα ότι ήταν αυτό ακριβώς που έψαχνα, μιας και το κομμάτι έχει αρκετές επιρροές trip hop και ήθελα μια ασυνήθιστη γυναικεία φωνή. Όλα κύλησαν ομαλά στις ηχογραφήσεις, όποτε όταν το τελείωσα, η πρώτη μου σκέψη ήταν να το κυκλοφορήσω άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσω να συνέχισω με το πλάνο που έχω στο μυαλό μου.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που μεταδίδουμε σε αποκλειστικότητα το δεύτερο σου release ως Mark Spn. Τι σ’ ενέπνευσε για τα συγκεκριμένα tracks;

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο concept πίσω από τις κυκλοφορίες μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να βγάζω μουσική κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι, επιζητώντας ένα είδος ποικιλομορφίας σε καθε κομμάτι. Κάθε project θέλω να είναι μοναδικό στα αυτιά μου και να έχει διαφορετικά ηχοχρώματα από το προηγούμενο, οπότε πάντα ξεκινάω από το μηδέν χωρίς να ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Το δεύτερο release, φερ ειπείν, έχει επιρροές από Techno, UK Breaks, Hip Hop και Electronica. Εφόσον, η μουσική, το mix και το master γίνονται από τον ίδιο άνθρωπο, θεωρώ ότι όλα τα κομμάτια που τελειώνω σαν Mark Spn ταιριάζουν μεταξύ τους και ηχητικά και ενορχηστρωτικά. Το μόνο που χρειαζόταν από πλευράς μου ήταν να βρω μια πλατφόρμα να τα κυκλοφορώ που να μου δίνει τη δυνατότητα να χειρίζομαι τα πάντα εγώ (Bandcamp).

Το cover του «Loops for Troops» από τον Nikos Neskes.

Μετά από δεκάδες κυκλοφορίες σου σε δίσκους βινυλίου, αποφάσισες να διαθέσεις τη μουσική σου σε digital μορφή στο Bandcamp. Πώς προέκυψε αυτό;

Η αλήθεια είναι πως το βινύλιο είναι και θα είναι μέρος του εαυτού μου, αφού μέχρι και σήμερα έχω μια μεγάλη συλλογή να με περιτριγυρίζει ενώ δουλεύω στο στούντιο. Κυκλοφορώ μουσική από το 2007 έχοντας βγάλει κοντά στα 40 δισκάκια με original tracks, είτε ως Kreon είτε ως Sylphe. Πολλά από αυτά είναι αποκλειστικά σε βινύλιο, χωρίς να υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή. Παρολαυτά, είμαι υπέρ του ότι η μουσική της εποχής μας πρέπει να είναι παγκοσμίως προσβάσιμη ψηφιακά, αφού εν έτει 2018 υπάρχουν και τα κατάλληλα μέσα. Σκοπός μου όμως, δεν είναι να σταματήσω να βγάζω δίσκους, αλλά να συνεχίσω να κυκλοφορώ όσο πιο πολύ μπορώ, πρωτίστως σε βινύλιο, εφόσον οι εκάστοτε καταστάσεις το επιτρέπουν.Έχω αρκετά κομμάτια, τα οποία θα έπρεπε να έχουν βγει ήδη, ανεξαρτήτου μέσου.

Επίσης, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο label παγκοσμίως που θα ρίσκαρε να τα βγάλει όλα αυτά μαζεμένα, σε χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός έτους. Φυσικά, εάν υπήρχε η δυνατότητα, θα τα έκοβα σε βινύλιο όλα μόνος μου, άλλα μια τέτοια διαδικασία πέρα από το ότι θέλει οικονομική άνεση και πάρα πολλή υπομονή, είναι και αρκετά χρονοβόρα. Προτιμώ να γράφω μουσική όταν έχω ελεύθερο χρόνο, παρά να μιλάω με εργοστάσια και διανομείς ανταλλάσοντας αρχεία excel. Εκτός από αυτό, θεωρώ πως ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που ακολουθούν τη δισκογραφία μου μέχρι και σήμερα, θα δυσκολευόντουσαν να αγοράσουν κάτι τέτοιο σε βινύλιο, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της μετάβασης. Όποτε, για το συγκεκριμένο project η επόμενη κίνηση ήταν να χρησιμοποιήσω πλατφόρμες όπως το Bandcamp και το Spotify για να μπορεί ο καθένας από οποίο μέρος του κόσμου βρίσκεται, να ακούει τη μουσική μου στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, χωρίς περιορισμούς.

Ο κόσμος σε γνώρισε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σαν Kreon. Πώς έγινε η μετάβαση στο νέο σου alias και τι έχει αλλάξει στον ήχο που παρουσιάζεις;

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να γράφω λιγότερο «χορευτικά» κομμάτια ήξερα οτι θα πρέπει να βρω άλλο ψευδώνυμο. Έχω κάνει αρκετή μουσική τα τελευταία χρόνια, την οποία ακουγα κυριως εγώ και τρία-τέσσερα άτομα ακόμα. Αυτό γινόταν γιατί δεν ήμουν σιγουρος αν θα έβγαζε νόημα στα αυτιά του κόσμου που με ξέρει από τη δουλειά μου ως Kreon.

Τη στιγμή που ξεπέρασα την ανασφάλειά μου, συνειδητοποίησα ότι θέλω να αρχίσω να μοιράζομαι τελειωμένα project, ανεξαρτήτως μουσικού είδους, έστω και σε ψηφιακή μορφή.



Ο καινούριος ήχος είναι πιο γεμάτος συχνοτικά και αρμονικά, μπλέκει αρκέτα είδη και θέλω να νομίζω ότι εκφράζει εξολοκλήρου τις σκέψεις και τις επιρροές μου. Εξού και το γεγονός οτι χρησιμοποίησα μέρος του πραγματικού μου ονόματος στο project. Τέλος, το οτι δεν υπάρχουν όρια στην electronica γενικότερα, με αφήνει να πειραματιστώ ανακαλύπτοντας καινούριες τεχνικές όσο αφορά το sound design και τη ρυθμολογία.

Τι πιστεύεις ότι λειτούργησε καταλυτικά στην εξέλιξή σου ως μουσικός;

Καταρχήν, δεν βλέπω τον εαυτό μου σα μουσικό. Αντιλαμβάνομαι τον ρυθμό και την αρμονία με βάση τα μαθηματικά και τη λογική. Για κάποιο παράξενο λόγο όμως, αυτά που κάνω αυτό τον καιρό βγάζουν νόημα στο κεφάλι μου. Αυτό που με καθόρισε όμως είναι να μη φιλτράρω τη μουσική που ακούω, είτε καλή είτε κακή, και να την δέχομαι ως μέρος της τέχνης με την ευρύτερη έννοια. Χωρίς αμφισβήτηση όμως τα πέντε χρόνια που σπούδασα και έζησα στο Λονδινο με βοήθησαν να εντρυφήσω περαιτέρω και να επηρεάστω, άθελα μου, από τη μουσική σκήνη και την κουλτούρα της Αγγλίας. Τον καιρό αυτό, ενώ πήγαινα σε δισκοπωλεία με μεταχειρισμένους δίσκους και άκουγα φανταστικούς καλλιτέχνες σε ηχοσυστήματα όπως το Fabric, δούλευα ταυτόχρονα σε στούντιο διαφημιστικών agencies, σε ανεξάρτητες εταιρείες παράγωγης ταινιών, σε εταιρείες εικονικής πραγματικότητας ηχογραφώντας με ambisonics μικρόφωνα και σε pop recording studios. Όλες αυτες οι επιρροές πέρα από το ότι μου έδωσαν εφόδια να συνεχίσω, με οδήγησαν αναπόφευκτα και στο σημείο που βρίσκομαι τώρα.

Τι να περιμένουμε από εσένα στο μέλλον;

Μπορείτε να περιμένετε αρκετά releases (dance και μη). Θέλω να ελπίζω πως κάποια στιγμή θα βγάλω και το πρώτο μου άλμπουμ, μέχρι το τέλος του 2018. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, έχω ήδη 2 άλμπουμ έτοιμα, ένα dance κι ένα electronica/downtempo. Βρίσκομαι ήδη σε συζητήσεις με ένα major dance label του εξωτερικού (που βγάζει και βινύλια!) οπότε όταν έχω νεότερα περί του θεματος, θα ενημερώσω μέσω της σελίδας μου στο Facebook.

Το πρώτο release του Mark Spn διατίθεται δωρεάν για download στο Bandcamp εδώ.

Ακολούθησέ τον στο Facebook εδώ για να μαθαίνεις τα νέα του.

