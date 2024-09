Αν Πεθάνεις, η Γάτα σου θα σε Φάει;

To άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Broadly.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το αξιόλογο ταξιδιωτικό περιοδικό National Geographic δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Would Your Dog Eat You if You Died? Get the Facts» (δηλαδή, «Αν πεθάνεις, ο σκύλος σου θα σε φάει; Όλη η αλήθεια»).



Στο άρθρο επιβεβαίωναν μια δυσάρεστη αλήθεια: ότι ο σκύλος σου μάλλον θα έτρωγε το πρόσωπό σου ή τους όρχεις σου, αν πέθαινες ξαφνικά ή αν έπεφτες σε βαθύ κώμα.

Δεν ξέρω γιατί αυτό εκπλήσσει τους ανθρώπους. Ίσως επειδή οι άνθρωποι αρέσκονται να πιστεύουν ότι τα ζώα τους –οι μικροί, τριχωτοί φυλακισμένοι που κρατούν στα σπίτια τους, τους ντύνουν με γελοία ντροπιαστικά ρούχα, τους ταΐζουν αηδίες και τους εκμεταλλεύονται για τα καπρίτσια τους- είναι για κάποιον λόγο πιστά στους ιδιοκτήτες τους, λες και δεν θα προτιμούσαν να αράξουν με το είδος τους, από το να αναγκάζονται να ποζάρουν για άλλο ένα κουραστικό ποστ στα social media. Αν κάποιος σου έδινε την ευκαιρία να φας τον τύραννό σου, δεν θα έκανες το ίδιο; Δεν θα είχε πλάκα να μασουλήσεις τον Donald Trump ή να δαγκώσεις κομματάκια από την Theresa May; Δεν θα ήταν πεντανόστιμος ψητός ο Saddam Hussein ή ο Qaddafi φλαμπέ;

«Τα σκυλιά είναι απόγονοι των λύκων», λέει ο ψυχολόγος σκύλων Stanley Coren στο National Geographic. «Αν ο ιδιοκτήτης πεθάνει και δεν υπάρχει φαγητό, τι θα κάνουν; Θα φάνε ό,τι σάρκα βρουν».

Το 2013, η Αστυνομία ανακάλυψε το πτώμα σε αποσύνθεση μιας 56χρονης Βρετανίδας. Την είχαν φάει τα κατοικίδιά της – ανάμεσά τους και γάτες.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι γατοϊδιοκτήτες και όσοι μισούν τις γάτες μπήκαν στη συζήτηση. «Λέω απλώς ότι οι γάτες θα έπρεπε να δένονται με λουρί, όπως τα σκυλιά, οι γάτες είναι αγενείς, οι γάτες βρωμάνε και η γάτα σου θα σε έτρωγε, για να επιβιώσει», τουίταρε μια κοπέλα. «Η ΓΑΤΑ ΣΟΥ ΘΑ ΣΕ ΕΤΡΩΓΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ #onceacatalwaysamurderer», είπε ένας άλλος. «Αν πέσεις νεκρός ξαφνικά στο πάτωμα της κουζίνας, η γάτα σου θα σε φάει. Αν δεν ήταν χνουδωτές, θα τις είχαμε για κυνηγούσαμε για πλάκα», συμφώνησε μια τρίτη.

Η κοινή αντίληψη ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και η γάτα ένα αμοραλιστικό αρπακτικό που ενδιαφέρεται μόνο για την πάρτη του, σημαίνει ότι οι περισσότεροι υποθέτουν ότι μια γάτα θα έτρωγε το πρόσωπό σου, αν το έκανε και ένα σκυλί. Αλλά ενώ έχουμε παραδείγματα σκυλιών που έχουν φάει ανθρώπινη σάρκα, είναι δύσκολο να βρεθούν παραδείγματα γατιών που έφαγαν τους ιδιοκτήτες τους.

Το 2013, η Αστυνομία ανακάλυψε το πτώμα σε αποσύνθεση μιας 56χρονης Βρετανίδας, της Janet Veal. Την είχαν φάει τα κατοικίδιά της –ανάμεσά τους και γάτες- μετά τον θάνατό της, ο οποίος δεν έγινε αντιληπτός για μήνες. Το 2008, την 58χρονη Livia Melinte από τη Ρουμανία κατέφαγε μια αγέλη από 20 γάτες.

«Ο δικός μου γάτος θα έφευγε αμέσως»

Ευτυχώς, αυτές οι ιστορίες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αν όμως ξαφνικά εγκατέλειπες τον μάταιο τούτο κόσμο, η γάτα σου θα έτρωγε το πρόσωπό σου;

«Αν πέθαινες ξαφνικά, η γάτα σου θα πήγαινε έξω να κυνηγήσει και θα γινόταν άγρια», εξηγεί η ειδική στη συμπεριφορά της γάτας Sheila Hamilton. «Οι γάτες είναι πολυμήχανες, έτσι θα έβγαιναν έξω και θα έτρωγαν κουνέλια, ποντίκια, μικρά τρωκτικά – ό,τι έβρισκαν».

Πόσο θα έκανε μια γάτα να εγκαταλείψει το ακόμη ζεστό πτώμα ενός πολυαγαπημένου ιδιοκτήτη; «Ο δικός μου γάτος θα έφευγε αμέσως», λέει η Hamilton, με εμφανή περηφάνια. «Αν δεν τον ταΐσεις, δεν είναι και πολύ χαρούμενος».

Αν η γάτα δεν μπορούσε να βγει έξω, τα πράγματα θα χειροτέρευαν. «Θα πιεζόταν. Θα αφόδευε, θα ουρούσε, θα γρατζουνούσε», εξηγεί. Παρόλα αυτά, η Hamilton πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά απίθανο η γάτα να κατέληγε να φάει κομμάτια του ιδιοκτήτη της. «Είναι το άτομο που τους παρέχει φαγητό, νερό φροντίδα και τρυφερότητα. Οι γάτες είναι κυνηγοί. Πολύ αμφιβάλλω ότι θα το έκαναν», εξηγεί η Hamilton και με παραπέμπει στον φιλανθρωπικό οργανισμό προστασίας ζώων της Βρετανίας –RSPCA- που ειδικεύεται στις δύσκολες καταστάσεις, όπως τον θάνατο της Janet Veal.

Έτσι, επικοινώνησα με τον RSPCA, για να επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με περιπτώσεις παραμέλησης ζώου, λόγω νεκρού ιδιοκτήτη και εγκαταλελειμμένων γατιών που έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα. Δυστυχώς, ο RSPCA αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μου.

Αν αφήσεις τις γάτες μόνες για πολύ καιρό, θα φάνε το πρόσωπό σου; Μάλλον όχι, αλλά, αν ανησυχείς, καλύτερα να πάρεις ένα εμού για κατοικίδιο – αστειεύομαι. Τα εμού είναι τελείως ακατάλληλα για κατοικίδια.

