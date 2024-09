Άνθρωποι που Έχουν Αφιερώσει τη Σάρκα και το Δέρμα τους στην Ταινία «Alien»

Tο άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Canada.

Το 1979, ο Ridley Scott επαναπροσδιόρισε τον τρόμο επιστημονική φαντασίας με το Άλιεν, Ο Επιβάτης του Διαστήματος (Αlien), μια ταινία που εισήγαγε το κοινό στην τελειότητα του Xenomorph. Το εξωγήινο ον που σχεδιάστηκε από τον σουρεαλιστή ζωγράφο H.R Geiger έχει γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά τέρατα όλων των εποχών και έχει εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά fans να του αφιερώσουν τη σάρκα και το δέρμα τους.

Mε την κυκλοφορία πλέον του Alien: Covenant να σηματοδοτεί την επιστροφή του Ridley Scott στη θέση του σκηνοθέτη, αποφασίσαμε να το γιορτάσουμε προσπαθώντας να εντοπίσουμε τα καλύτερα σχετικά τατουάζ που μπορούσαμε να βρούμε.

Εντοπίσαμε έναν περίεργο συνδυασμό από πλήρεις απεικονίσεις του πλάσματος, αλλά και συνδυαστικές συνθέσεις, με στοιχεία άλλων ταινιών. Επίσης, ρωτήσαμε τους κατόχους τους, γιατί δεσμεύτηκαν να έχουν στο κορμί τους ένα Xenomorph. Να τι μας είπαν.



Michael Heard, Αμπερντίν, Σκωτία

Γιατί έκανες τατουάζ ένα Xenomorph;

Όλα μου τα τατουάζ έχουν θέμα τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Λένε πως κάνουμε τατουάζ με θέμα τα πράγματα που μας έχουν επηρεάσει και η αλήθεια είναι πως το Άλιενς: Η Επιστροφή (Aliens) άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα μέσα μου. Το είδα κατά λάθος, όταν ήμουν επτά ετών και το λάτρεψα. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ μια καλύτερη ταινία σε επίπεδο χαρακτήρων και σεναρίου.

Όταν λες «κατά λάθος»;

Η μητέρα μου είναι γενικά κάπως αφηρημένη και καθίσαμε ένα βράδυ να δούμε μια τηλεοπτική παραγωγή επιστημονική φαντασίας -έτσι νόμιζε- η οποία αποδείχτηκε τελικά πως ήταν το Άλιενς: Η Επιστροφή. Δεν το κατάλαβε, μέχρι που η ταινία είχε σχεδόν τελειώσει, αλλά τότε πια ήταν αργά. Με είχε αλλάξει.



Πώς κατέληξες στο τατουάζ;

Ρώτησα τον Lee Aitken στα Rebel Studios του Αμπερντίν να δημιουργήσει ένα σχέδιο, γιατί η ταινία μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ήθελα κάτι που να είναι πολύ απλό, που να είναι η ουσία του πλάσματος, αλλά να είναι και άμεσα αναγνωρίσιμο. Αποφάσισα να κάνω κάτι τέτοιο, επειδή το στιλ ήταν μοναδικό και σχεδόν tribal. Δεν μοιάζει με άλλα τατουάζ από το Άλιεν που έχω δει.



Will, Βόρεια Καρολίνα

Γιατί έκανες τατουάζ Άλιεν;

Πάντα μου άρεσαν οι ταινίες τρόμου και ειδικά το Xenomorph πάντα το έβρισκα τρομακτικό. Είναι η φονική μηχανή που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και στα μάτια του είμαστε απλά τροφή. Ήθελα να κάνω ένα τατουάζ εδώ και χρόνια και το να κάνω ένα τόσο απίστευτο πλάσμα, όπως το Xenomorph, θα μου θύμιζε πόσο μικροί είμαστε στο γενικότερο πλαίσιο της ζωής. Πλησίασα λοιπόν τον Craig Morrison του Valhalla Tattoo στο Σάουθερ Πάινς.



Ποια ήταν η στιγμή που κατάλαβες πόσο φοβερό ήταν το Xenomorph ;

Μάλλον στην πρώτη ταινία, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά και κάνει μια χαψιά τον Samuel Brett (Harry Dean Stanton). Τo χτίσιμο αυτής της σκηνής είναι τόσο φοβερό που ακόμη και τώρα με ταράζει, έστω και αν έχω δει την ταινία τόσες φορές.



Amanda, Φλόριντα

Γιατί αγαπάς το Άλιεν;

Με συναρπάζουν αυτά τα πλάσματα που λειτουργούν σαν να έχουν ένα μυαλό, ενώ βρίσκω και το ίδιο το Xenomorph αξιαγάπητο. Τις ταινίες, λοιπόν, τις θεωρώ σχεδόν τέλειες. Ουσιαστικά, θα ήθελα να είμαι η Ripley στο Άλιεν: Η Αναγέννηση (Alien : Resurrection) και να χάνομαι ανάμεσα σε αυτά τα τέρατα, τα οποία με αγαπούν και με υπακούνε.

Οπότε, σε τράβηξε η Sigourney Weaver;

Φυσικά, το ότι η Ripley είναι τόσο γαμάτη γυναίκα έπαιξε ρόλο. Αποτελεί έμπνευση. Δεν είναι ατρόμητη, δεν είναι διάνοια, δεν είναι υπερήρωας. Είναι φιλεύσπλαχνη, γενναία και έχει τη θέληση που χρειάζεται, για να σταθεί ανάμεσα σε ένα τεράστιο τέρας και ένα μικρό παιδάκι που γνωρίζει ελάχιστα και να πει, «Get away from her, you bitch».

Αυτό σε ενέπνευσε να κάνεις το τατουάζ;

Ήθελα να κάνω κάτι στην πλάτη και σκέφτηκα πως με τόσο χώρο που υπάρχει εκεί, έπρεπε να είναι κάτι πραγματικά όμορφο και ήξερα επίσης πως ο Famous Gabe θα κάνει υπέροχη δουλειά. Τελείωσε το σχέδιο πριν από έναν χρόνο και ακόμη δείχνει άψογο.



Γιατί στην πλάτη;

Γιατί όχι; Είχα ήδη αρκετά τατουάζ και έχω κάνει και άλλα από τότε. Ήταν σίγουρα μια δέσμευση, μιας και τελικά πήρε 20 με 23 ώρες και οκτώ με εννιά επισκέψεις, αλλά τα τατουάζ είναι φοβερά, οπότε άντεξα.

Matthew Yatsyla, Νέα Υόρκη

Ποια η σύνδεσή σου με τις ταινίες;

Είδα το Άλιεν, όταν ήμουν έξι ετών και με κατατρόμαξε. Είχα εφιάλτες για εβδομάδες, αλλά όταν βγήκε το Άλιενς: Η Επιστροφή στο HBO έπρεπε να το δω και το έγραψα σε VHS. Έβλεπα την ταινία συνεχώς, έστω και αν έβλεπα εφιάλτες εξαιτίας της κάθε βράδυ. Μέχρι που κοιμόμουν με ένα πιστόλι-παιχνίδι κάτω από το μαξιλάρι μου, για να καταλάβεις. Καθώς μεγάλωνα, είδα ότι συχνά ονειρευόμουν πράγματα από το Άλιεν, ειδικά όταν ένιωθα άγχος. Διαπίστωσα επίσης πως το πλάσμα δεν ήταν πάντα εναντίον μου, ότι κάποιες φορές συνεργαζόμουν μαζί του, ειδικά από τη στιγμή που ξεκίνησα να ελέγχω περισσότερο τη ζωή μου.

Αποφάσισες, λοιπόν, να αγκαλιάσεις τον εφιάλτη;

Κατάλαβα πως δεν είναι αρνητικό το κάθε τι που σε τρομάζει. Σημαίνει ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να ξεπεράσω και ξέρω πως μπορώ. Έχω τρέξει σε διάφορους αγώνες, έχω τρέξει μαραθώνιο, έχω γίνει γονέας, έχω κάνει επεμβάσεις, τα αντιμετώπισα όλα.

Γιατί το αποκαλείς Zen–O-Morph;

Για μένα, αυτό το σχέδιο σημαίνει πως τα έχω βρει με τους φόβους μου και ξέρω πια πως είναι μέρος μου και πως μπορώ να δουλέψω με αυτούς και όχι να ψάχνω να βρω πώς να τους ξεφορτωθώ. Έμαθα πως το να παίρνω μια ανάσα και να σκέφτομαι, προτού πανικοβληθώ, βοηθάει πολύ περισσότερο την υγεία μου. Πλησίασα, λοιπόν, τον Mish του Wyld Chyld Tattoo στο Μέρικ της Νέας Υόρκης και το έκανα.

Matt Zabati, Νιου Τζέρσεϊ

Γιατί συνδύασες τον Εξολοθρευτή με το Άλιεν;

Ο παππούς μου είχε πολλές κασέτες VHS με ταινίες που είχε γράψει και κρατούσε ένα σημειωματάριο με κάθε ταινία που είχε γράψει. Μου επέτρεπε να τις «νοικιάζω» όποτε ήθελα, αλλά μόνο μια κάθε φορά. Εναλλασσόμουν μεταξύ του Άλιεν: Η Επιστροφή και του Εξολοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης ( Terminator 2: Judgment Day). Τα έβλεπα συνεχώς, όταν ήμουν παιδί. Το Άλιεν: Ο Επιβάτης του Διαστήματος και το Ο Εξολοθρευτής τα είδα πολύ αργότερα. Μεγάλωσα με τα sequels τους. Μέχρι και σήμερα το Άλιεν: Η Επιστροφή και το T 2 είναι οι αγαπημένες μου ταινίες. Μου έχουν αφήσει επίσης μια ωραία ανάμνηση του παππού μου και του πόσο τον χαροποιούσε να με βλέπει να περιμένω για μια ακόμη ταινία. Πέθανε πέρυσι, σε ηλικία 96 ετών. Ξέρω ότι θα είμαι πάντα σινεφίλ και σκοπεύω να μοιραστώ αυτές τις ταινίες με τα παιδιά μου, όταν μεγαλώσουν. Την ιδέα του τατουάζ την είχα εδώ και πέντε χρόνια τώρα, αλλά δεν είχα τα λεφτά για να το κάνω, μέχρι πέρυσι. Η πρώτη ιδέα ήταν ένας Εξολοθρευτής να κρατάει ένα κεφάλι Xenomorph, αλλά θα έβγαινε πολύ μεγάλο. Κατέληξα λοιπόν σε αυτό, που είναι πιο μαζεμένο σαν μέγεθος.

Θα ήθελες, λοιπόν, να δεις μια συνάντηση Εξολοθρευτή-Άλιεν;

Πάντα ήθελα να δω έναν πόλεμο μεταξύ των δύο σειρών.

Περιμένεις πώς και πώς το Alien: Covenant;

Μιλάμε για την πλέον πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς. Μου άρεσε το Προμηθέας ( Prometheus), οπότε έχω αγωνία να δω που θα πάει η ιστορία στη συνέχεια. Δεν έχω δει πλάνα από την ταινία και δεν ξέρω και πολλά για το σενάριο. Δεν βλέπω τα τρέιλερ πια, επειδή έτσι η κινηματογραφική εμπειρία είναι καλύτερη. Το μόνο που ξέρω, είναι πως είναι ταινία Άλιεν και θέλω πολύ να τη δω. Θα είμαι στον μήνα του μέλιτος, όταν βγει, οπότε θα προσπαθήσω να το σκάσω ένα βράδυ, για να τη δω!



