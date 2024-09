Αποκλειστικά Έγγραφα Αποκαλύπτουν ότι οι ΗΠΑ Διεξάγουν Έναν Τεράστιο Μυστικό Πόλεμο στην Αφρική

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE News.

Πριν από έξι χρόνια, ένας στρατηγός, Υποδιοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ, έδωσε μια συντηρητική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία ανά πάσα στιγμή υπάρχουν 116 ενεργές αποστολές των SEALs του Ναυτικού, των Green Berets του Στρατού και άλλων μονάδων Ειδικών Δυνάμεων ανά τον κόσμο.



Πρόσφατα, σύμφωνα με έγγραφα του στρατού των ΗΠΑ που ήρθαν στα χέρια του VICE News, διάφορες μονάδες Ειδικών Δυνάμεων επιχειρούν οποιαδήποτε στιγμή σε 100 αποστολές μονάχα στην αφρικανική ήπειρο. Είναι το πλέον πρόσφατο δείγμα της σιωπηλής, αλλά ολοένα και πιο έντονης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ήπειρο, που δείχνει τη δραματική αύξηση στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη.

Το 2006, μόλις το 1% των κομάντο των ΗΠΑ που αναπτύσσονταν έξω από τα σύνορα της χώρας ήταν στην Αφρική. Το 2010, το νούμερο αυτό βρισκόταν στο 3%. Μέχρι το 2016, ο αριθμός είχε υπερβεί το 17%. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, αυτήν τη στιγμή, μόνο στη Μέση Ανατολή υπάρχει περισσότερο προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων, από όσο υπάρχει στην Αφρική. Αναλυτικά, μιλάμε για 1.700 άτομα που έχουν μοιραστεί σε 20 αφρικανικές χώρες, για να βοηθήσουν τους Αφρικάνους εταίρους του Στρατού των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.

«Ανά πάσα στιγμή, η SOCAFRICA διεξάγει περίπου 96 αποστολές, σε 20 διαφορετικές χώρες της ηπείρου», αναφέρει ο στρατηγός Donald Bolduc, επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων στην Αφρική (SOCAFRICA). Το VICE News επικοινώνησε με τη SOCAFRICA και τη Αμερικάνικη Διοίκηση Αφρικής (AFRICOM) για να αποσαφηνιστούν οι αριθμοί που αναφέρονται. Τα email return receipts δείχνουν ότι ένας εκπρόσωπος της AFRICOM διάβασε τρία τέτοια αιτήματαά μας, αλλά δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 2016 προσφέρει πληροφορίες για το τι κάνουν σήμερα οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή και το τι ελπίζουν να επιτύχουν. Με αυτόν τον τρόπο, σκιαγραφείται μια εικόνα της πραγματικότητας στην Αφρική σήμερα και το πώς θα μπορούσε αυτή να δείχνει σε 30 χρόνια από τώρα.

Η αλήθεια είναι πως η εικόνα φαντάζει ιδιαίτερα ζοφερή.

«Οι προκλήσεις της Αφρικής θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια απειλή που ξεπερνά αυτές που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία», προειδοποιεί ο Bolduc. Στη συνέχεια, αναφέρει μια λίστα με τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει ο ίδιος και το προσωπικό του: Τα συνεχώς διευρυνόμενα παράνομα δίκτυα, τους θύλακες της τρομοκρατίας, τις προσπάθειες ανατροπής των κυβερνήσεων, καθώς και μια σταθερή ροή νέων μελών και πόρων προς τους τρομοκράτες.

Ο Bolduc σημειώνει πως η λύση που προτείνει, είναι η «επιτάχυνση των αποστολών των Ειδικών Δυνάμεων, έτσι ώστε να καλυφθεί το στρατηγικό κενό που δημιουργείται καθώς ο στρατός προσαρμόζει τη δομή των δυνάμεών του, στην παρούσα φάση, αλλά και μελλοντικά». Μετάφραση: Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ θα κάνουν περισσότερα πράγματα, σε περισσότερα μέρη στην Αφρική, στο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Σομαλία αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αντιτρομοκρατικής εκστρατείας, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκαν δυνάμεις του αμερικανικού στρατού σε τουλάχιστον 32 αφρικανικά κράτη, το 2016.

Την ίδια στιγμή, ο Bolduc λέει ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο στην Αφρική. Εντούτοις, ο ισχυρισμός αυτός αμφισβητείται τόσο από τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις που στοχεύουν την ένοπλη οργάνωση Αλ-Σαμπάμπ στη Σομαλία, η οποία συχνά δρα συχνά σε ακυβέρνητες και εξαιρετικά δυσπρόσιτες περιοχές της ηπείρου, τις οποίες ο Bolduc αποκαλεί «γκρίζες ζώνες».

Τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, Αμερικανοί σύμβουλοι που διεξήγαγαν μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση μαζί με σομαλικές στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και στρατεύματα από την ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης, «εντόπισαν μαχητές της Αλ-Σαμπάμπ που απειλούσαν την ασφάλειά τους» και «προέβησαν σε χτύπημα αυτοάμυνας, για να εξουδετερώσουν την απειλή», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου από την AFRICOM.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, κατά τη διάρκεια «μιας βοηθητικής επιχείρησης, μαζί με τις δυνάμεις του σομαλικού στρατού», όπως χαρακτηρίστηκε από την AFRICOM, ο Kyle Milliken, μέλος των SEALs, σκοτώθηκε, ενώ δύο ακόμη στελέχη του αμερικάνικου στρατού τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκών με στρατιώτες της Αλ-Σαμπάμπ, περίπου 65 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσα της Σομαλίας, το Μογκαντίσου. Η μάχη συνέβη λίγο μετά την άρση των περιορισμών της εποχής Obama στις επιθετικές επιχειρήσεις στη Σομαλία από τον νυν Πρόεδρο, Donald Trump, δίνοντας έτσι στις αμερικανικές δυνάμεις μεγαλύτερη ευχέρεια και ευρύτερα περιθώρια για τη διεξαγωγή αποστολών Ειδικών Δυνάμεων και αεροπορικών επιθέσεων.

«Μας επιτρέπει να κυνηγούμε τους στόχους μας με πιο γρήγορο τρόπο», δήλωσε ο στρατηγός Thomas Waldhauser, διοικητής της AFRICOM, για τις εν λόγω αλλαγές στους κανόνες στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Εξετάζοντας τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Σομαλία, είναι ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ έχουν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις “τηλεκατευθυνόμενες” επιθέσεις, που τόσο προτιμούσε ο πρόεδρος Obama», δήλωσε ο Jack Serle, ο οποίος καλύπτει το θέμα για λογαριασμό του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, που έχει την έδρα του στο Λονδίνο.

«Θα διατηρήσουμε την παρουσία μας στο έδαφος και θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες και να εξοντώνουμε στόχους, όπου αυτοί προκύψουν»

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν αυτήν τη στρατηγική, δουλεύοντας παράλληλα με τις τοπικές δυνάμεις της Σομαλίας και τα στρατεύματα της Αφρικανικής Ένωσης, υπό την κάλυψη «βοηθητικών και υποστηρικτικών αποστολών», σύμφωνα με τον Serle. «Πλέον συνεργάζονται με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, αλλά δεν συμμετέχουν σε πραγματικές συμπλοκές, σύμφωνα το Πεντάγωνο. Αυτό, πάντως, δύσκολα γίνεται πιστευτό».

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Σομαλία αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αντιτρομοκρατικής εκστρατείας που καλύπτει όλη την ήπειρο και στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκαν δυνάμεις του αμερικάνικου στρατού σε τουλάχιστον 32

αφρικανικά κράτη το 2016, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και πληροφορίες που παρέχονται από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων. Ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση συμμαχικών ντόπιων δυνάμεων, μια διαδικασία που στο στρατιωτικό λεξικό αναφέρεται ως «ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων».

«Η παροχή εκπαίδευσης και εξοπλισμού στους εταίρους μας, μας βοηθά να βελτιώσουμε την ικανότητά τους να οργανώνουν, να διατηρούν και να χρησιμοποιούν ικανή δύναμη επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να αντιδρά αποτελεσματικά απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», αναφέρει η έκθεση της SOCAFRICA.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανάμιξής του στον πόλεμο ενάντια στους μαχητές της Μπόκο Χαράμ, στην περιοχή της λίμνης Τσαντ, για παράδειγμα, ο στρατός των ΗΠΑ παρείχε πέρυσι 156 εκατομμύρια δολάρια, για την υποστήριξη των εταίρων του στην περιοχή.

«Χωρίς τη βοήθειά μας», γράφει χαρακτηριστικά, «η κατάσταση στην Αφρική θα χειροτερέψει»

Εκτός από εκπαίδευση και ειδικευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και μελών της SEAL Team 6, αναφέρεται πως οι ΗΠΑ παρέχουν βοήθεια στους αφρικανούς συμμάχους για την πραγματοποίηση πολυάριθμων επιδρομών κάθε μήνα. Εντωμεταξύ, δυνάμεις των ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται σε συγκρούσεις στη Λιβύη, μετά την ολοκλήρωση της αεροπορικής εκστρατείας εναντίον του Ισλαμικού Κράτους τον Δεκέμβριο. «Θα διατηρήσουμε την παρουσία μας στο έδαφος και θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες και να εξοντώνουμε στόχους, όπου αυτοί προκύψουν», δήλωσε ο Waldhauser τον Μάρτιο.

Παρόλο που ο Bolduc αναφέρει πως υπάρχουν μέλη Ειδικών Δυνάμεων που εκτελούν 96 διαφορετικές αποστολές κάθε μέρα, δεν διευκρινίζει πόσες αποστολές πραγματοποιούνται ετησίως. Οι υπεύθυνοι της SOCAFRICA δεν απάντησαν σε πολλά αιτήματα μας, όταν θελήσαμε να μάθουμε τον ακριβή αριθμό.

Η έντονη αύξηση της αμερικανικής δραστηριότητας ακολουθεί τον αυξανόμενο αριθμό σημαντικών τρομοκρατικών ομάδων στην Αφρική. Μια έκδοση του εγγράφου στρατηγικού σχεδιασμού της SOCAFRICA για το 2012 που έλαβε το VICE News, απαριθμεί πέντε μεγάλες τρομοκρατικές ομάδες. Τα αρχεία του Οκτωβρίου του 2016 περιλαμβάνουν επτά ονόματα -την Αλ Κάιντα, στα εδάφη του ισλαμικού Μαγκρέμπ, τον ISIS, την Ανσάρ Αλ-Σχάρια, την Αλ-Μουραμπίτουν, την Μπόκο Χαράμ, του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) και την Αλ-Σαμπάμπ– καθώς και άλλες «βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις» – ή VEOs. Το 2015, ο Bolduc δήλωσε ότι υπάρχουν σχεδόν 50 τρομοκρατικές οργανώσεις και «παράνομες ομάδες» που δραστηριοποιούνται στην αφρικανική ήπειρο.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην υποσαχάρια Αφρική έχουν πολλαπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ του 2006 και του 2015, οι επιθέσεις αυξήθηκαν από περίπου 100 ετησίως, σε περίπου 2.000. «Από το 2010 μέχρι σήμερα», λέει o Bolduc στην έκθεση, «οι VEOs στην Αφρική είναι από τις πιο θανατηφόρες στον πλανήτη».



«Χωρίς τη βοήθειά μας», γράφει χαρακτηριστικά, «η κατάσταση στην Αφρική θα χειροτερέψει».

Ο Colby Goodman, διευθυντής του Security Assistance Monitor με έδρα την Ουάσινγκτον, επεσήμανε μερικά πρόσφατες τακτικές επιτυχίες εναντίον των τρομοκρατικών ομάδων, αλλά προειδοποίησε ότι η όποια πρόοδος μπορεί να είναι βραχύβια και μη βιώσιμη. «Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες μου για τη στρατηγική των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Αφρική», τόνισε, «έχουν να κάνουν με την υπερβολική εστίαση στην τακτική στρατιωτική υποστήριξη προς τις χώρες-συμμάχους, σε βάρος μιας πιο ολοκληρωμένης κυβερνητικής προσέγγισης και της έλλειψης ποιοτικών αξιολογήσεων για τη βοήθεια που προσφέρουν οι ΗΠΑ σε αυτές τις χώρες για θέματα ασφαλείας».

Ο Nick Turse είναι ένας βραβευμένος δημοσιογράφος που έχει γράψει για τους New York Times, τους Los Angeles Times και το Nation, ενώ συνεργάζεται και ως συντάκτης με το Intercept . Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο «Next Time They’ll Come to Count the Dead: War and Survival in South Sudan».

