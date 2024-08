Αυτά Είναι τα Αγαπημένα μας Ελληνικά Τραγούδια για το 2017

Το 2017 μας αποχαιρετά και μάλλον δεν πρόκειται να μας λείψει καθόλου σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Στον πολιτισμό, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μέσα στη χρονιά βγήκαν κάποιες καταπληκτικές σειρές, ενώ κυκλοφόρησαν και εξαιρετικοί δίσκοι. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε όμορφα πράγματα όχι μόνο από καλλιτέχνες του ευρύτερου rap φάσματος, αλλά και από την εγχώρια underground rock σκηνή. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται μία, μικρή, αλλά δυναμική, παρουσία της εγχώριας indie pop. Το 2018 θα είναι καλύτερο. Μέχρι να έρθει όμως, ας ρίξουμε μια ματιά -και μια ακρόαση- στα κομμάτια που ξεχωρίσαμε μέσα στο 2017.

Vodka Juniors – Fighting Giants

Ξέρεις πως το 2018 θα είναι γαμώ, όταν ξεκινάει με την κυκλοφορία του νέου δίσκου των Vodka Juniors. Οι βασιλιάδες της Ελληνικής punk rock σκηνής μας έκαναν δώρο ένα νέο κομμάτι, το Fighting Giants, στο οποίο ακούγονται πιο ορεξάτοι και φρέσκοι από ποτέ. Ο δίσκος θα λέγεται Warrior Anthems και θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου. Αν κρίνουμε από το πρώτο δείγμα, τότε θα πρέπει να περιμένουμε έναν μικρό χαμούλη.

Videos by VICE

Leon of Athens – Aeroplane

Αν υπάρχει κάτι που ξέρει να κάνει καλά ο Leon of Athens, αυτό είναι να φτιάχνει μικρά pop αριστουργήματα που σου κολλάνε στο μυαλό. Ένα από αυτά είναι και το «Aeroplane», ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλες αυτές τις «μοντέρνες αγάπες», τις οποίες μπορεί να χωρίζουν χιλιόμετρα, αλλά τις ενώνουν η υπομονή, η τεχνολογία και φυσικά, τα αεροπλάνα. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτέλεσε προάγγελο του άλμπουμ Xenos και ήταν η αφορμή για μια όμορφη κουβέντα που είχαμε κάνει με τον νεαρό καλλιτέχνη πριν από λίγους μήνες.

Mad Clip και Light – Dealer

Το Dealer ήταν το κορυφαίο trap κομμάτι για το 2017. Πρόκειται για τη συνεργασία του Mad Clip με τον Light, δύο καλλιτεχνών που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στην κορυφή του «παιχνιδιού». Από την όλη φάση βγαίνει ένα πολύ καλό vibe μιας και είναι προφανές πως πρόκειται για δύο καλλιτέχνες που γουστάρουν να δουλεύουν μαζί.

Kareem Kalokoh – Whip Game

O Kareem Kalokoh της κολεκτίβας των ATH Kids αποτελεί πλέον μια κατηγορία από μόνος του στον χώρο του εγχώριου hip hop. Με το Whip Game καταφέρνει να πάρει μια θέση στα αγαπημένα μας και για το 2017 –πέρσι μας είχε «κολλήσει» το Congo– και απ΄ότι φαίνεται θα συνεχίσει να μας απασχολεί και μέσα στην επόμενη χρονιά μιας και ακόμα δεν έχει φτάσει στο peak του. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στην αψεγάδιαστη παραγωγή του Eversor που έδεσε τρομερά με το στιλ του Kareem χαρίζοντας μας αυτό το urban έπος.

Saske – Safari

O τύπος έσκασε από το πουθενά και κατάφερε την ύστατη στιγμή να κυκλοφορήσει ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 2017. Ο 19χρονος Saske πατάει πάνω στο beat του James και χώνει σαν να έχει τόνους εμπειρίας στην πλάτη του. Το εμπνευσμένο -σε κάποια σημεία- από το «Death Note» κλιπ δένει πολύ καλά με το κομμάτι και συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτήν την πολύ προσεγμένη, επαγγελματική δουλειά. Αναμένουμε τη συνέχεια.

Mad Clip – Συνθήκες

Άλλη μια συμμετοχή της Capital Music και του Mad Clip στα καλύτερα της χρονιάς. Μπορεί να έβγαλε ένα από τα κορυφαία rap άλμπουμ του 2017, όμως, με το «Συνθήκες» τα σάρωσε όλα. Ένα τραγούδι, που, ενώ δεν μπήκε στον Αμερικάνο, βγήκε ως tease λίγο πριν την κυκλοφορία του. Εδώ, ο γνωστός trapper μας μιλάει για το «game» του και αποδεικνύει πως έχει έρθει για να μείνει. Δεν είναι τυχαίο, ότι μιλάμε για ένα κομμάτι που δεν έχει κλιπ, αλλά μετράει πάνω από τρία εκατομμύρια views στο youtube.

Σtella – Works For You

Μια ακόμη χιτάρα από την Σtella, που πριν από δύο χρόνια μας είχε πωρώσει με το Picking Words. Φέτος κυκλοφόρησε μέσω της Inner Ear Records το δεύτερο της άλμπουμ, μέσα στο οποίο βρίσκουμε το Works For You. Ένα κομμάτι που ακούστηκε φέτος αρκετά στα hip μπαρ, αλλά και στο ραδιόφωνο. Αυτό που το κάνει τόσο ιδιαίτερο είναι, πως, ενώ βασίζεται σε μία feelgood μελωδία, διακατέχεται συγχρόνως από μία περίεργη μελαγχολία. Συνήθως αυτή η σύγκρουση δημιουργεί πολύ όμορφα πράγματα στη μουσική και το εν λόγω κομμάτι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.

Bazooka – Ζούγκλα

Οι Βazooka είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα Ελληνική μπάντα που κινείται στο ευρύτερο φάσμα της rock τα τελευταία χρόνια. Το Ζούγκλα προέρχεται από το ομώνυμο ΕΡ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και είναι απλά επικό. Το Bridge του κομματιού ακούγεται σαν διονυσιακό γλέντι, ενώ, το κλιπ του είναι σούπερ σκαλωτικό. Πολύ καλή φάση.

Acid Baby Jesus – Love Has Left My House Today

Η Αθηναϊκή μπάντα κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό τον νέο της δίσκο, Lilac Days, το οποίο, κλείνει με το υπέροχο Love Has Left My House Today -που είχε κυκλοφορήσει σε ένα ομώνυμο ΕΡ λίγους μήνες νωρίτερα. Πρόκειται για ένα άκρως μελωδικό κομμάτι που σε μεταφέρει στην Καλιφόρνια των ’60’s. Οι φωνές είναι μαγευτικές και παρότι πρόκειται για ένα ήπιων τόνων κομμάτι, η ενορχήστρωση είναι οργιαστική.

Dednewb – Lycopolis

Άνοιξε τη συναυλία της Princess Nokia, έπαιξε στο Winter Plissken Festival και κατάφερε για δεύτερη χρονιά να βγάλει ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια. Η Dednewb κάνει αργά αλλά σταθερά βήματα, ανανεώνοντας το ύφος της και εξελίσσοντας παράλληλα τον ήχο της. Είναι σίγουρα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις της.

Περισσότερα από το VICE

Η Μεγάλη και Αιματηρή Ιστορία των Ελλήνων Σατανιστών της Παλλήνης

Μια Γειτονιά στη Θεσσαλονίκη Φτιάχνει το Δικό της Πάρκο Τσέπης

Μπορείς Όντως να Επικοινωνήσεις με τη Φύση Όταν Παίρνεις LSD;

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram.