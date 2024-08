Αυτά Είναι τα πιο Επικά και «Βίαια» Mosh Pit που Φωτογραφίσαμε σε ένα Μουσικό Φεστιβάλ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Noisey Germany.

Έρχεται κάποτε αυτή η στιγμή, που το σώμα σου πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα από τα εγκεφαλικά σου κύτταρα, που είναι σε κατάσταση έκστασης. Μία τέτοια στιγμή είναι και το wall of death ή mosh pit. Η στιγμή που ένας άγνωστος τύπος στέκεται απέναντί σου με ανοιχτά τα χέρια, έτοιμος να σου χυμήξει. Τότε δεν έχεις καμία επιλογή από το να πάρεις όση φόρα μπορείς και να πέσεις πάνω του. Ακόμα κι όταν έχεις απέναντί σου έναν συνταξιούχο μεσήλικα με ροζ μπλουζάκι, δεν θα το πολυσκεφτείς και θα ενδώσεις αμέσως στον πειρασμό της σύγκρουσης. Χωρίς να το καταλάβεις, παίρνεις τη θέση σου στο χείλος ενός κενού που όλο και μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο μεγάλες μάζες χιλιάδων μεταλάδων. Περιμένεις εκεί για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνει το breakdown και όλοι να μπουν σε μία ατελείωτη κίνηση σχεδόν σχιζοφρένειας. Όποιος παραμένει ακίνητος, μάλλον θα το πληρώσει ακριβά. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τρέξεις με τους υπόλοιπους και να ελπίζεις ότι δεν θα καταλήξεις κάτω από τα παπούτσια κάποιου άλλου.

Η παραπάνω εικόνα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ατυχήματος για μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Wacken Open Air. Γι’ αυτό οι διοργανωτές ζητούν επιτακτικά από τα συγκροτήματα να αποτρέπουν τον κόσμο από να κάνει το wall of death. Το να γίνεις μάρτυρας κάποιου wall of death σε μεγάλα heavy metal φεστιβάλ δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Υπάρχει μάλιστα μία μπάντα που είναι «εγγύηση» για τα συγκλονιστικότερα wall of death σε όλο τον κόσμο: είναι το γερμανικό συγκρότητα Heaven Shall Burn. Ο πεσιμιστικός ρυθμός τους πέφτει με τραχύτητα πάνω στο σουηδικής προέλευσης μελωδικό death metal και γίνεται ένας πραγματικός ύμνος, στον οποίο ενδίδουν όλες διαφορετικές φυλές των μεταλάδων. Το 2011, οι Heaven Shall Burn έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο circle pit που έχει γίνει ποτέ. Τότε ήμουν και εγώ εκεί και από εκείνη την ημέρα δεν έχω πραγματικά δει κάτι παρόμοιο.

Φέτος ήταν η σειρά του τραγουδιστή Marcus Bischoff να προσπαθήσει να τιθασεύσει το κοινό: «Εδώ δεν θέλουμε να δούμε κανένα wall of death», είπε την ώρα που οι μεταλάδες από κάτω έπαιρναν για άλλη μία φορά τις γνώριμες θέσεις τους. Δίπλα του έπαιζε πλήκτρα ο Γερμανός κωμικός Mambo Kurt, που σύντομα κατάλαβε ότι το κοινό ετοιμάζεται για τη μεγάλη στιγμή: «Ξέρω ότι απαγορεύεται από τον κανονισμό να πραγματοποιηθεί ένα wall of death. Γι’ αυτό δεν θέλουμε να δούμε κανένα», είπε κρυφογελώντας, με τη μουσική από το Super Mario να παίζει από πίσω.

Από τις παρακάτω εντυπωσιακές φωτογραφίες φαίνεται ότι ο κόσμος σπάνια ακούει τους διοργανωτές και τους καλλιτέχνες:

