Αυτά τα Τραγούδια Γίνονται Φέτος Είκοσι Χρονών και μας Υπενθυμίζουν πως Μεγαλώσαμε

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να καταλάβεις πως μεγαλώνεις, από το να συνειδητοποιείς ότι κάποια τραγούδια που έπαιζαν στο repeat όταν ήσουν μικρός, κλείνουν δύο δεκαετίες ύπαρξης. Ειδικά αν ψάξεις στο διαδίκτυο για τωρινές φωτογραφίες, ή ζωντανές εμφανίσεις των καλλιτεχνών που τα ερμήνευσαν, θα καταλάβεις ότι ο χρόνος δεν κάνει εξαιρέσεις. Ακόμα και τα ποπ είδωλα γερνάνε. Κάποια μετατρέπονται σε γοητευτικούς πενηντάρηδες και άλλα σε μίζερους τύπους/τύπισσες που κυνηγούν την χαμένη τους νιότη. Τις προάλλες, συνειδητοποίησα πως έχουν περάσει είκοσι χρόνια από το 1997, δηλαδή την χρονιά που άρχισα να ακούω λίγο πιο «σοβαρά» μουσική, αγοράζοντας τα δικά μου cd και αφήνοντας τους δίσκους του πατέρα μου στην ησυχία τους. Συνειδητοποιώντας -με τρόμο- λοιπόν ότι γερνάω, είπα να θυμηθώ κάποια τεράστια hits που θα γιορτάσουν φέτος τα εικοστά τους γενέθλια. Μην φοβάστε, κάντε scroll down και κλάψτε ελεύθερα.



Aqua – Barbie Girl

Όποιος dj διοργανώνει ’90’s πάρτι και δεν παίζει το Barbie Girl θα πρέπει να συλλαμβάνεται. Μιλάμε για έναν ύμνο που ουσιαστικά απογείωσε την Σκανδιναβική bubblegum pop σκηνή, αλλά και το ευρύτερο Europop/Eurodance κίνημα. Οι «Δανο-Νορβγηγοί» μας χάρισαν ένα υπέροχο κιτς κομμάτι που ακουγόταν από τα παιδικά δωμάτια, μέχρι τα κλαμπ. Αυτό που μπορεί να μην γνωρίζει πολύς κόσμος είναι ότι οι Aqua διαλύθηκαν το 2001 για να επιστρέψουν δριμύτεροι πριν από δέκα χρόνια, πραγματοποιώντας ζωντανές εμφανίσεις και κυκλοφορώντας ένα ακόμα δίσκο το 2011. Κάπου εδώ θα πρέπει να πούμε πως, για κάποιο μυστήριο λόγο, η εισαγωγή του κλιπ για το κομμάτι Burn the Witch των Radiohead, είναι μια κόπια της αντίστοιχης του Barbie Girl.

Videos by VICE

White Town – Your Woman

Αποκλείεται να μην έχεις ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι να παίζει από τα ηχεία κάποιου μπαρ. Το Your Woman είναι η μοναδική επιτυχία των White Town, ενός γκρουπ με μοναδικό μόνιμο μέλος τον -ινδικής καταγωγής- Βρετανό, Jyoti Mishra, o οποίος είχε μιλήσει πριν από κάποια χρόνια στο VICE. Μπορεί τα υπόλοιπα τραγούδια του να μην γνώρισαν την ίδια επιτυχία και αυτό να είχε ως αποτέλεσμα την λύση του συμβολαίου του με την ΕΜΙ, όμως, ο Mishra συνεχίζει να κυκλοφορεί νέους δίσκους (σας προτείνω ανεπιφύλακτα να τους τσεκάρετε) και να εμφανίζεται ζωντανά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μάλιστα, πριν από κάποια χρόνια είχε επισκεφτεί και την χώρα μας δίνοντας δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Daft Punk – Around the World

Ναι, αυτή η κομματάρα γίνεται είκοσι χρονών και μάλιστα, διανύουμε μια χρονιά που οι φήμες περί νέας περιοδείας των δύο ρομπότ που αρέσκονται στο να καθοδηγούν τις μουσικές τάσεις, ακούγονται πιο έντονα από ποτέ. Το Around the World είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία των Γάλλων -είχε προηγηθεί το Da Funk– και προέρχεται από το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο, Homework.Έχουν περάσει δύο δεκαετίες και ειλικρινά, αισθάνομαι λες και δεν έχει παλιώσει ούτε στο ελάχιστο, πράγμα σπάνιο για κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στο υπέροχο βίντεο κλιπ που σκηνοθέτησε ο Michel Gondry και το οποίο, είναι από μόνο του ένα αριστούργημα. H αλήθεια να λέγεται, ο κόσμος είναι ένα πιο διασκεδαστικό μέρος με τους Daft Punk.



Backstreet Boys – Everybody (Backstreet’s Back)

Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση πως το εν λόγω κομμάτι σε ένα χρόνο από σήμερα θα μπορεί να πιει νόμιμα στην Αμερική. Θυμάμαι τον εαυτό μου να το ακούει από το δημοτικό. Όσοι είναι κοντά στα τριάντα όμως, ίσως και να νιώσουν κάπως άβολα μόλις συνειδητοποιήσουν πως ο Nick Carter, που κάποτε ήταν ένας έφηβος γόης, είναι πλέον 37 χρονών. Θυμάμαι πως αργότερα που άρχισα να ακούω punk rock, έβλεπα τα boybands σαν «σκουπίδια». Ακούγοντας όμως τραγούδια όπως το Everybody και συγκρίνοντας το με την σημερινά pop άσματα, μπορώ να πω ότι ήταν οι τύποι ήταν «τίμιοι» για το είδος τους. Επίσης, τι κλιπάρα είναι αυτή;



The Verve – Bitter Sweet Symphony

To κομμάτι εκτίναξε την φήμη τους στα ύψη, αλλά επίσης τους έστειλε και στα δικαστήρια με τους Rolling Stones. Αυτό συνέβη επειδή το χαρακτηριστικό θέμα που παίζουν τα βιολιά, είναι βασισμένο στο κομμάτι των Stones, The Last Time και πιο συγκεκριμένα στην διασκευή που έχει κάνει σε αυτό ο συνθέτης Andrew Loog Oldham. Αρχικά οι Verve είχαν πάρει την άδεια να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος του κομματιού και να μοιραστούν τα μισά κέρδη με τους Keith Richards και Mick Jagger. Τελικά η μπάντα του Richard Ashcroft έβαλε λίγες παραπάνω νότες από τις συμφωνημένες κι έτσι, έπειτα από μια δικαστική διαμάχη, αποφασίστηκε πως τελικά όλα τα έσοδα από τα δικαιώματα του κομματιού θα πάνε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Jagger και Richards. Δεν τους χάλασε.



Blur – Song 2

Τι κι αν οι Blur έχουν γράψει τεράστιες κομματάρες που θα μείνουν στην ιστορία της μουσικής; Η μεγαλύτερη τους επιτυχία στην Αμερική είναι το Song 2, ένα τραγούδι που έγραψαν για πλάκα και το οποίο δεν έχει καν όνομα μιας και ο τίτλος του ήταν το «ψευδώνυμο» του για να το ξεχωρίζουν κατλα τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Τελικά, δεν μπήκαν καν στον κόπο να το αλλάξουν. Οι περισσότεροι φίλοι μου, με το που ακούν την πλέον κλασική εισαγωγή του θυμούνται το video game, FIFA: Road to World Cup 98. Εγώ θυμάμαι πάντως να το βάζω στο τέρμα και να προσποιούμαι ότι παίζω κιθάρα με μία ρακέτα μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου μου. Ωραίες εποχές.



Natalie Imbruglia – Torn

Αυτό το βίντεο με έκανε να ερωτευτώ την Natalie Imbruglia. Δεν ξέρω, όποτε έπαιζε στην τηλεόραση, έμενα αποσβολωμένος από το πόσο όμορφη ήταν και δεν έδινα σημασία σε τίποτα άλλο. Θυμάμαι, πως, στις «καλές εποχές» που το MTV έπαιζε ακόμα μουσική, το εν λόγω κλιπ ήταν από αυτά που πετύχαινες κάθε μέρα. Αν θέλουμε να το δούμε «τεχνικά», θα πρέπει να αναφέρουμε πως το τραγούδι είναι πάνω από είκοσι χρονών καθώς αποτελεί διασκευή από μια Αμερικάνικη alternative μπάντα, τους Ednaswap, οι οποίοι το έγραψαν το 1993. Το περίεργο πάντως είναι, πως η πρώτη ηχογράφηση ανήκει σε μια τραγουδίστρια από την Δανία, την Lis Sørensen, που το διασκεύασε στην γλώσσα της. Αφού το είπε η Natalie το 1997 μου αρκεί για να το συμπεριλάβω εδώ. Συμπάθειες είναι αυτές.



Περισσότερα από το VICE

Τι Σημαίνει να Έχεις Σπουδάσει στο Πάντειο

Αγόρασε Ένα Κομμάτι του Berghain, για να Αποδείξεις Πόσο Πραγματικά Αγαπάς το Clubbing

Τι Σημαίνει να Είσαι Agender και Νon Βinary Άτομο στην Ελλάδα του 2017;

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram.