Αυτή η Μελέτη για τον Οργασμό Αποκαλύπτει τι Πραγματικά Θέλουν οι Γυναίκες

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Sex and Marital Therapy, σχεδόν 37% των Αμερικανίδων χρειάζονται κλειτοριδική διέγερση, για να έχουν οργασμό, σε σύγκριση με το 18% των γυναικών που είπαν ότι η κολπική διείσδυση ήταν αρκετή για να τελειώσουν.

Σύμφωνα με την Debby Herbenick, μια ερευνήτρια στο Κέντρο Προώθησης της Σεξουαλικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν την ευρεία γκάμα προτιμήσεων των γυναικών, ως προς το πώς τους αρέσει να τις αγγίζουν κατά τη διάρκεια του σεξ.

«Ο Freud ισχυριζόταν ότι ο κλειτοριδικός οργασμός ήταν εφηβικός» – Anne Koedt, φεμινίστρια

Η μελέτη που διεξήχθη σε συνεργασία με τον OMGYes, έναν οργανισμό που εστιάζει στην «επιστήμη της γυναικείας απόλαυσης», έκανε έρευνα σε περισσότερες από 1.000 γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 94. Η μελέτη ακολούθησε τις 1.000 συνεντεύξεις που πραγματοποίησε ο OMGYes με διαφορετικές γυναίκες για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, εξασφαλίζοντας ένα συνολικό δείγμα 2.000 γυναικών, πράγμα που καθιστά αυτήν την έρευν,α τη μεγαλύτερη που έχει γίνει σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στοιχεία της γυναικείας απόλαυσης.

Οι γυναίκες στη μελέτη, απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο 30 ερωτήσεων με πολλά μέρη, για τη σεξουαλική συμπεριφορά τους, τη στάση και τις εμπειρίες τους ως προς το άγγιγμα των γεννητικών οργάνων –περιλαμβάνονταν και συγκεκριμένες ερωτήσεις για το πώς τους αρέσει να τις αγγίζουν. Σχεδόν 37% των γυναικών απάντησαν ότι χρειάζονταν κλειτοριδική διέγερση για να τελειώσουν, ενώ ένα 36% απάντησε ότι, ενώ δεν ήταν απαραίτητη η κλειτοριδική διέγερση, για να έχουν οργασμό, ενέτεινε την εμπειρία. Από την άλλη, 18% των συμμετεχόντων είπαν ότι η κολπική διείσδυση ήταν αρκετή για να έχουν οργασμό και 9% είπε ότι δεν είχαν οργασμό κατά το σεξ ή έφταναν σε οργασμό με άλλους τρόπους, όπως το στοματικό σεξ.

«Η ιδέα ότι ένα είδος οργασμού είναι πιο ώριμο από ένα άλλο, είναι γελοία» – Debby Herbenick, ερευνήτρια

Όσο για τις υποκειμενικές εμπειρίες απόλαυσης, η πλειοψηφία των γυναικών ανάφερε τα «απαραίτητος χρόνος, για να προκληθεί διέγερση», «σύντροφος που ξέρει τι μου αρέσει» και τη «συναισθηματική οικειότητα», ως παράγοντες που εντείνουν τους οργασμούς τους. Όσο για το άγγιγμα αυτό καθεαυτό, το 66,6% των γυναικών είπαν ότι προτιμούν να τις αγγίζουν απευθείας στην κλειτορίδα και είπαν ότι η αγαπημένη τους κίνηση ήταν «πάνω-κάτω», με μέτρια πίεση.

Η έρευνα παρέχει χρήσιμα δεδομένα για την επιστήμη της απόλαυσης των γυναικών, που για πολύ καιρό στοιχειωνόταν από τους εν πολλοίς αβάσιμους φροϋδικούς ισχυρισμούς για τη φύση των γυναικείων οργασμών.

«Ο Freud ισχυριζόταν ότι ο κλειτοριδικός οργασμός ήταν εφηβικός και ότι στην εφηβεία, όταν οι γυναίκες ξεκινούν να κάνουν σεξ με άνδρες, θα πρέπει να μεταφέρουν το επίκεντρο του οργασμού στον κόλπο», έγραψε η φεμινίστρια Anne Koedt στο διάσημο δοκίμιο του 1970, The Myth of Vaginal Orgasm (Ο Μύθος του Κολπικού Οργασμού). «Διατυπωνόταν η υπόθεση ότι μέσω του κόλπου μπορούσε να προκληθεί ένας παράλληλος, αλλά πιο ώριμος οργασμός, σε σχέση με την κλειτορίδα. Έχει γίνει πολλή δουλειά για την επεξήγηση αυτής της θεωρίας, αλλά λίγα πράγματα για να αμφισβητηθούν οι βασικές υποθέσεις της».

«Η ιδέα ότι ένα είδος οργασμού είναι πιο ώριμο από ένα άλλο, είναι γελοία», λέει η Herbenick. «Επίσης, δεν μου αρέσει το δίπολο κλειτοριδικού/κολπικού οργασμού, επειδή, ανατομικά, όλα αυτά τα σημεία είναι πολύ μικρά και πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Γενικά, δεν πιστεύω ότι είναι διδακτικό να τσακώνεσαι για το ποια νευρική απόληξη οδηγεί σε οργασμό».

Σύμφωνα με τη Herbenick, η πραγματικότητα του γυναικείου οργασμού διαφοροποιείται αρκετά, αλλά ιστορικά υπάρχει μεγάλο κενό γνώσης, ό,τι αφορά στην επιστήμη του. Καθώς είναι μια από τις πρώτες μελέτες για τον γυναικείο οργασμό σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών στις ΗΠΑ, η δουλειά της Herbenick και των συναδέλφων της αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια ευρύτερη κατανόηση της γυναικείας σεξουαλικής υγείας.

Ένας αριθμός αναπάντητων ερωτημάτων παραμένει.

«Η πρώτη αντιπροσωπευτική μελέτη στις ΗΠΑ για τη σεξουαλική συμπεριφορά έγινε τη δεκαετία του 1990 και η ερευνητική ομάδα μας έκανε μια δεύτερη το 2009», είπε η Herbenick. «Μιλάμε για κενό 20 ετών. Ένας λόγος που δεν γίνονται συχνά μελέτες σεξουαλικής συμπεριφοράς είναι το κόστος, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν παρέχει χρηματοδότηση».

Επιπλέον, σε προηγούμενες μελέτες για τη σεξουαλική απόλαυση των γυναικών, χρησιμοποιήθηκε περιορισμένο δείγμα ή δεν υπήρξε εστίαση σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σεξουαλικού αγγίγματος. Η έλλειψη υποκειμενικών στοιχείων για την ευαισθησία στα γεννητικά όργανα, καθιστά την εμπειρική επιστήμη που εστιάζει σε νευρολογικά δίκτυα των γεννητικών οργάνων δύσκολη υπόθεση. Επίσης, δεν επιτρέπει στους sex educators και τους κλινικούς γιατρούς να ασχοληθούν με κοινές εμπειρίες ή προβληματισμούς γυναικών όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία και απόλαυση, σύμφωνα με τη Herbenick και τις συναδέλφους της.

«Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ότι 41% των γυναικών απλώς επέμεναν σε ένα στιλ αγγίγματος που τους αρέσει» – Debby Herbenick

Παρόλο που αυτή η μελέτη είναι από τις πλέον εις βάθος μελέτες που έχουν γίνει για τη σεξουαλική απόλαυση των γυναικών, η Herbenick είπε ότι ένας αριθμός αναπάντητων ερωτημάτων παραμένει.

«Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ότι 41% των γυναικών απλώς επέμεναν σε ένα στιλ αγγίγματος που τους αρέσει», είπε η Herbenick. «Σε μια μελλοντική μελέτη, θα είναι συναρπαστικό να ενθαρρύνουμε αυτές τις γυναίκες να εξερευνήσουν και άλλους τρόπους, για να δουν αν υπάρχει και κάποιος άλλος που τους αρέσει».

Εν κατακλείδι, η Herbenick είπε ότι η μελέτη τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας και της ειλικρίνειας στο κρεβάτι. «Αν τόσο πολλοί άνθρωποι προτιμούν κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να συζητάς με τον άλλον, για να δεις τι του αρέσει, αλλιώς είναι ένα παιχνίδι εικασιών», είπε η Herbenick. «Στο πλαίσιο των μαθημάτων μου πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα, πάντα ενθαρρύνω τους άλλους να μην περιορίζονται, επειδή βρήκαν κάτι που τους αρέσει. Μάλλον είμαι πολύ υπέρ της εξερεύνησης».

