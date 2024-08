Αυτoί Είναι οι Λόγοι για τους Οποίους Κάνεις Σεξ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Tonic.

Τι μας παρακινεί να κάνουμε σεξ; Αν ρωτήσεις, σίγουρα θα βρεις πολλές απαντήσεις σ’ αυτήν την ερώτηση. Πριν από μια δεκαετία, οι ερευνητές του σεξ, Cindy Meston και David Buss, ζήτησαν από εκατοντάδες φοιτητές να σκεφτούν όλους τους πιθανούς λόγους που εκείνοι και οι γνωστοί τους έκαναν σεξ. Στο τέλος, πήραν 237 διαφορετικές απαντήσεις. Αυτές κυμαίνονταν από το ότι ήθελαν να βιώσουν απόλαυση και επειδή είχαν καύλες (δύο από τους πιο κοινούς λόγους), μέχρι το ότι ήθελαν να τιμωρηθούν ή να πονέσουν κάποιον (δύο από τους λιγότερους κοινούς λόγους).

Η έρευνα των Meston και Buss τράβηξε μεγάλη προσοχή και δικαίως, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα συνηθισμένο στις περισσότερες έρευνες για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα: οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν νεαροί φοιτητές ψυχολογίας. Αυτό εγείρει το λογικό ερώτημα πώς τα σεξουαλικά κίνητρα μπορεί να διαφέρουν στα διάφορα στάδια της ζωής. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι έχουν τους ίδιους λόγους για να κάνουν σεξ, σε σύγκριση με τους φοιτητές; Τα σεξουαλικά κίνητρα ανδρών και γυναικών αλλάζουν με την ηλικία;

H νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine αναζήτησε απαντήσεις στα ερωτήματα. Μια ομάδα ερευνητών στο Βέλγιο και την Ολλανδία απευθύνθηκε online σε ένα σύνολο 4.655 ανθρώπων, στους οποίους έδωσε μια λίστα σεξουαλικών κινήτρων που προέρχονταν από τους Meseton και Bussκαι, ζητώντας να αναφέρουν πόσο συχνά έκαναν σεξ για καθέναν από τους λόγους αυτούς. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι 237 λόγοι που αναγνώρισαν αρχικά οι Meston και Buss μειώθηκαν σε 140, αφού περιορίστηκαν οι ταυτολογίες.

Oι φοιτητές ήταν πιο πιθανό να κάνουν σεξ για λόγους που είχαν σχέση με την αγάπη και την αφοσίωση, σε σχέση με μεγαλύτερους άνδρες.

Η ομάδα των ανθρώπων που συμμετείχε στη μελέτη είχε ποικιλία, με ηλικίες από 13 έως 83 ετών. Σε όλες τις ηλικίες, οι περισσότεροι είχαν σχέσεις και οι άνω των 18 είχαν στην πλειοψηφία τους πανεπιστημιακή μόρφωση.



Όσον αφορά τους λόγους που κάνουν σεξ, υπήρχαν πολλά κοινά στοιχεία στα φύλα και σε όλες τις ηλικίες. Μάλιστα, τρεις από τους πρώτους τέσσερις λόγους ταυτίζονταν για άνδρες και γυναίκες σε όλες τις ηλικίες: «Είναι διασκεδαστικό», «Νιώθω ωραία» και «Ήθελα να βιώσω σωματική ευχαρίστηση». Με άλλα λόγια, τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι από μας κάνουμε σεξ εξαιτίας αυτού που μας κάνει να νιώθουμε – και μας κάνει να νιώθουμε πολύ καλά, θα έλεγα.

Ενώ δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στην κορυφή της λίστας, κάποιες ηλικιακές και έμφυλες διαφορές γίνονται εμφανείς όσο πάμε προς τα κάτω. Χαρακτηριστικά, οι γυναίκες επικαλούνται συναισθηματικούς λόγους (αγάπη και αφοσίωση) και λόγους ανασφάλειας (για να ανεβάσουν την αυτοεκτίμησή τους ή να κρατήσουν τον σύντροφό τους), πιο συχνά από τους άνδρες. Αντιθέτως, οι άνδρες ανέφεραν σωματικούς λόγους, όπως το ότι ήθελαν να μειώσουν το στρες ή επειδή απλώς έβρισκαν τη σύντροφό τους ελκυστική ή επιθυμητή, πιο συχνά από τις γυναίκες.

Με εξαίρεση τους εφήβους, αυτές οι διαφορές στο φύλο φαίνονταν σταθερές σε όλες τις ηλικίες – από φοιτητές μέχρι ενήλικες και ηλικιωμένους. Με άλλα λόγια, δεν φαινόταν οι άνδρες και οι γυναίκες να συνέκλιναν στα σεξουαλικά τους κίνητρα με την ηλικία.

Αυτό είναι ενδιαφέρον, επειδή οι ερευνητές περίμεναν να ανακαλύψουν ότι καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν (και ιδίως καθώς μπαίνουν σε μακροχρόνιες σχέσεις), οι συναισθηματικοί λόγοι θα ήταν πιο σημαντικοί για εκείνους. Όμως, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Για την ακρίβεια, αν μη τι άλλο, φάνηκε το αντίθετο – οι φοιτητές ήταν πιο πιθανό να κάνουν σεξ για λόγους που είχαν σχέση με την αγάπη και την αφοσίωση, σε σχέση με μεγαλύτερους άνδρες.

Παρόλο που το σεξ μπορεί να μην είναι τόσο συχνό η τόσο καλό όσο μεγαλώνεις, λόγω θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία, δεν σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο σημαντικό στη ζωή σου.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων η τάση να πουν ότι έκαναν σεξ για σωματικούς λόγους (π.χ. να βρίσκουν τον άλλον σέξι) και πρακτικούς λόγους (όπως το να θέλουν να βελτιώσουν τις σεξουαλικές τους ικανότητες ή να τους κάνει μια χάρη ο/ η σύντροφός τους) μειωνόταν για άνδρες και για γυναίκες. Αυτό μας δείχνει ότι το σεξ μοιάζει να εξυπηρετεί διαφορετικούς λόγους, καθώς μεγαλώνουμε.



Επίσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν κάτι που συνάδει με αυτήν την ιδέα: ότι, ενώ η σεξουαλική συχνότητα και ικανοποίηση έτεινε να μειώνεται, καθώς οι άνθρωποι μεγάλωναν, αξιολογούσαν το σεξ ως πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Έτσι, παρόλο που το σεξ μπορεί να μην είναι τόσο συχνό η τόσο καλό όσο μεγαλώνεις, λόγω θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία, δεν σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο σημαντικό στη ζωή σου – μάλιστα, φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη σημασία με τον καιρό.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στη διάρκεια της ζωής μπορεί να οφείλονται σε αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, αλλά είναι επίσης πιθανό να βλέπουμε και στοιχεία γενεαλογικών διαφορών. Λόγω των αλλαγών στους ρόλους και στις νόρμες των φύλων, ίσως οι νεαροί άνδρες του σήμερα να δίνουν στο μέλλον μεγαλύτερη έμφαση σε συναισθηματικούς λόγους για το σεξ καθώς μεγαλώνουν, σε σύγκριση με τους άνδρες παλιότερων γενεών.



Ενώ οι άντρες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι κάνουν σεξ για σωματικούς λόγους και οι γυναίκες για συναισθηματικούς λόγους συνολικά, θα πρέπει να επαναλάβω ότι οι παράγοντες που ήταν στην κορυφή της λίστας για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών ήταν σε μεγάλο βαθμό ίδιοι και είχαν να κάνουν με την απόλαυση και τη διασκέδαση.



Η απόλαυση, συνεπώς, φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος του σεξουαλικού κινήτρου σχεδόν για όλους μας, ασχέτως φύλου ή ηλικίας, πράγμα που μας λέει ότι έχουμε πολλά κοινά, όσον αφορά το γιατί επιδιώκουμε το σεξ.

Ο Justin Lehmiller είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Kinsey και δημιουργός του blog Sex and Psychology. Το επόμενο βιβλίο του έχει τίτλο Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life. Ακολουθήστε τον στο Twitter @JustinLehmiller.

