Αυτοί οι Πίνακες Σχολιάζουν τη Θλιβερή Σχέση μας με την Τεχνολογία

Έχοντας αντισταθεί στο κάλεσμα της τεχνολογίας για πολύ καιρό, ο καλλιτέχνης John Jackson παραδόθηκε τελικά στο buffering, την ψηφιακή μνήμη και τα social media, κάτι το οποίο ενέπνευσε μια σειρά από πίνακες που εξετάζουν την εμμονή της κοινωνίας με οτιδήποτε τεχνολογικό. Ο καλλιτέχνης δημιούργησε την Technology Series που περιλαμβάνει πράγματα, όπως Το Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι του Vermeer να κρατάει ένα μαργαριταρένιο κινητό, ενώ στο Facebook Sunset, βλέπουμε ένα ζευγάρι σε μια παραλία που ίσως και να σκέφτεται το News Feed του – μπορεί επίσης να βρίσκεται στο Facebook και να σκέφτεται την παραλία.

Ο Jackson, που ξεκίνησε να δουλεύει ως καλλιτέχνης στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του ’80, αναφέρει ως επιρροές του τον Lucian Freud, τον Gerhard Richter, τον Jean-Michel Basquiat και τον Michelangelo. Δεν τον εμπνέουν όλοι ταυτόχρονα, αλλά έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της τέχνης του με το πέρασμα του χρόνου. Κοιτάζοντας το Technology Series, μπορεί κανείς να διακρίνει μια σύγκρουση Freud και Michelangelo στον τρόπο που τα γυμνά έχουν ταυτόχρονα μοντέρνο και κλασσικό χαρακτήρα.

1. Girl with a Pearl Cell Phone Case (2014), 18″ x 16″ λαδομπογιά σε καμβά.

Ο Jackson εξηγεί στο Creators πως ανήκει σε μια γενιά που μεγάλωσε χωρίς laptop, tablet και smartphone. Όταν αυτά τα τεχνολογικά εξαρτήματα υπήρχαν πλέον παντού, ένιωσε την ανάγκη να επεξεργαστεί την επιρροή τους στη ζωή του. «Όταν εν τέλει παραδόθηκα σε αυτά, αγανάκτησα με το πόσο χρόνο ξόδευα με τα passowords, τα user names, το downloading, το uploading, τα updates, τα GBs, τη RAM, τη μνήμη, τους σκληρούς δίσκους, τους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, το buffering και όλα αυτά», λέει ο Jackson. «Έψαχνα να βρω μια κατεύθυνση στη δουλειά μου, οπότε εξέφρασα την αγανάκτησή μου για την τεχνολογία μέσω της τέχνης μου».

«Η σειρά αναφέρεται στο πώς η κουλτούρα μας εκφράζεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά μέσω της τεχνολογίας», προσθέτει. «Οι πίνακες εξερευνούν την ειρωνεία, τον αποσυντονισμό, την αποπλάνηση και την αποξένωση που συνδέεται με την τεχνολογία και πως αυτή επηρεάζει την επικοινωνία και τις σχέσεις μας».

Four Nudes (2014), 72″x58″, λαδομπογιά σε καμβά.

Οι πίνακες εξετάζουν επίσης και το πώς η κουλτούρα μας είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένη και αποσυνδεδεμένη. Εντωμεταξύ, το γυμνό σε κάποια σχέδιά του χρησιμοποιείται, για να δοθεί έμφαση «στο κενό της οικειότητας και το πόσο μας αποσπούν οι τεχνολογικές μας συσκευές».

Όπως πολλά δείγματα της δουλειάς του, έτσι και αυτά τα έργα γεννήθηκαν από πραγματικές στιγμές της ζωής του. Ο Jackson κράτησε μια πόρτα ανοιχτή στο μυαλό του, έτσι ώστε, όταν βίωνε κάποια στιγμή που σχετιζόταν με τη ζωή, την αγάπη και την τεχνολογία και το «πάντρεμά τους, να μπορεί να την αποτυπώνει. «Τις κατέγραφα ως ιδέες ή έφτιαχνα κάποια προσχέδια για τους πίνακες», εξηγεί. «Η διαδικασία ξεκινούσε με μια φωτογράφιση των στοιχείων αναφοράς, ενώ στη συνέχεια δούλευα με βάση διάφορες φωτογραφίες, αλλά και ανατρέχοντας στη φαντασία μου, για να κάνω τον πίνακα. Τους περισσότερους με λαδομπογιά, αλλά κάποιοι έχουν και ακρυλικά χρώματα ή σπρέι».

Nature Part 1 (2010), 100″x64″, λαδομπογιά σε καμβά.

Έχοντας δουλέψει πάνω στο Technology Series για περίπου πέντε χρόνια, ο Jackson ξεκίνησε να αγχώνεται και να αισθάνεται παγιδευμένος. Θέλοντας να εκπληρώσει τις προσδοκίες του και ενώ εργαζόταν με πολύ αργούς ρυθμούς με το κλασικό του στιλ, ο Jackson αναζήτησε έναν τρόπο, για να ξεφύγει από τους περιορισμούς.

Μετά τη δεύτερη προσωπική του έκθεση το 2015, ο Jackson έδωσε το δικαίωμα στον εαυτό του να ζωγραφίζει όποτε και όπως ήθελε. Η κίνηση αυτή έσπασε το δημιουργικό του φράγμα. Η δουλειά που ακολούθησε ήταν πιο ελεύθερή, οδηγώντας τον σε πειραματική pop art, όπως το mixed-media έργο Bullshit, στο οποίο η λέξη εμφανίζεται σχηματισμένη από πολύχρωμα λουλούδια φυτεμένα σε έναν κήπο. Άλλο ένα έργο αυτής της περιόδου είναι το You Can Skip to Painting in 5, στο οποίο η εν λόγω φράση εμφανίζεται σαν γκραφιτάδικο tag.

Bullshit (2016), 72″x48″, mixed media.

Αν και είχε δουλέψει με πιο παραδοσιακά μέσα στο παρελθόν, η πιο πρόσφατη και πιο ελεύθερη δουλειά του, την οποία ξεκίνησε μέσα στη χρονιά, βρίσκει τον Jackson να πειραματίζεται με μέσα όπως το κάρβουνο, το σπρέι μαλλιών και το κραγιόν. «Έχω δώσει την άδεια στον εαυτό μου να αφήσει τα πιο ενστικτώδη και αρχέγονα σημάδια του, τα οποία έχουν φιλτραριστεί από δεκαετίες καλλιτεχνικής εμπειρίας, αλλά και από τη ζωή», λέει ο Jackson. «Νομίζω πως φέτος θα δημιουργήσω την καλύτερη δουλειά μου. Ο στόχος μου είναι να δημιουργήσω κάτι πρωτότυπο, αυθεντικό, ενδιαφέρον και όμορφο».

Ο καλλιτέχνης θα επιδείξει τη νέα του δουλειά τον Οκτώβριο στη Rymer Gallery του Νάσβιλ, ενώ δέκα πίνακές του θα εκτίθενται σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο. Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε περισσότερα δείγματα της δουλειά του.