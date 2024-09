Αυτός ο Άνθρωπος Αγαπάει Tόσο τα Xόμπιτ που Έγινε ο Ίδιος Χόμπιτ

Το 2018, ο 37χρονος Ιταλός pastry chef Nicolas Gentile, που το όνομά του σημαίνει «Nicolas ο καλός», επένδυσε τις αποταμιεύσεις του σε ένα κομμάτι γης στην πόλη Μπουκιάνικο (5.000 κατοίκων) στην περιοχή Αμπρούτσο στην κεντρική Ιταλία.

Μεγάλος fan του Lord of the Rings , ο Gentile αρχικά ήθελε να χρησιμοποιήσει το οικόπεδο για να χτίσει ένα σπίτι όπου θα μπορούσε να ζει σε αρμονία με τη φύση, μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του – σαν χόμπιτ δηλαδή. Όταν όμως έκανε ένα πάρτι με αυτό το θέμα, συνειδητοποίησε ότι ήθελε να φτιάξει ολόκληρο χωριό και να καλωσορίσει ομοϊδεάτες απ’ όλο τον κόσμο.

Το project του, που λέγεται Contea Gentile («Κομητεία της Καλοσύνης»), έχει τραβήξει την προσοχή χιλιάδων fans στα social media του – Instagram, Facebook και Twitch. Για να τραβήξει τον κόσμο, ο Gentile συγκέντρωσε μια πραγματική Συντροφιά του Δαχτυλιδιού που έκανε ένα ταξίδι 280 χιλιομέτρων με τα πόδια για να ρίξει ένα δαχτυλίδι στον Βεζούβιο, σαν να ήταν η Μόρντορ.

Αποστολή εξετελέσθη. Κατάφερε να μπει στις σελίδες διεθνών media, ακόμη και στην εκπομπή Stephen Colbert’s Late Show. Ο Gentile επίσης απευθύνθηκε στους Elijah Wood, Billy Boyd και Sean Astin – τους ηθοποιούς που υποδύθηκαν τα χόμπιτ στο Lord of the Rings για να κερδίσει ορατότητα για το φιλόδοξο project του που θα του κοστίσει περίπου 1,6 εκατομμύρια. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022 και θα λειτουργεί ως bed and breakfast.

Προς το παρόν η εκδοχή της περιοχής Σάιρ κατά τον Gentile περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό χομπιτόσπιτο 20 τετραγωνικών, εφόσον η καμπάνια crowdfunding της υπόλοιπης κατασκευής μόλις έχει αρχίσει. Μιλήσαμε με τον Gentile για την περίεργη ζωή του σαν χόμπιτ και τον λόγο που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.

VICE: Πώς σκέφτηκες το project “Contea Gentile”; Nicolas Gentile: Για να πω την αλήθεια, πάντα ήθελα να ζω σε ένα χομπιτόσπιτο. Ας πούμε ότι έγινε πιο συγκεκριμένο όταν αγόρασα αυτό το οικόπεδο στους λόφους του Αμπρούτσο, με το ρυάκι και τα δάση.

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΧΟΜΠΙΤ ΤΟΥ GENTILE, ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ «ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΟ».

**Πώς θα είναι όταν ολοκληρωθεί;

**Θα υπάρχουν πολλά μονοπάτια, λαχανόκηποι, καταφύγια ζώων, ένα μεγάλο χομπιτόσπιτο 350-400 τετραγωνικά εμπνευσμένο από το σπίτι του Μπίλμπο Μπάγκινς και μικρότερα σπίτια των 50 τ.μ. Θα είναι τα μισά μες στη γη, με στρογγυλές πόρτες και παράθυρα.

Η κατασκευή θα είναι 100% οικολογική. Μπορούσα να τα χτίσω από τσιμέντο, κανείς δεν θα το ήξερε, αλλά δεν είναι αυτό το πνεύμα του project. Η οικολογική κατασκευή ανέβασε αρκετά των στόχο του crowdfunding μας.

Η οικογένειά σου τι λέει για όλα αυτά;

Oι γονείς μου αρχικά θεώρησαν το πάθος μου ως ένα απλό χόμπι. Με τον καιρό κατάλαβαν ότι είναι σοβαρό. Η γυναίκα μου η Alice είναι το 51% όλου του project. Είναι η πραγματική μηχανή πίσω από όλα. Τα παιδιά μου, 8 και 11 ετών, ξέρουν από μωρά ότι κάποτε θα μετακομίσουν στο Σάιρ έτσι μπορείς να πεις ότι το πάθος μας για τον κόσμο των χόμπιτ είναι οικογενειακή υπόθεση.

ΤΟ «ΧΟΜΠΙΤΟΣΠΙΤΟ» ΤΟΥ GENTILE ΟΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ. ΕΚΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: VICE.

**Πού βρίσκετε τα ρούχα;

**Τα περισσότερα τα φτιάχνει η μητέρα μου και η θεία μου. Τα υπόλοιπα τα παραγγέλνω από cosplay websites, αλλά υπάρχουν και στο Amazon. Έχω περισσότερα ρούχα χόμπιτ παρά κανονικά. Τα κανονικά τα φοράω μόνο στη δουλειά και ντύνομαι σαν χόμπιτ όποτε μπορώ.

Γιατί σου αρέσει τόσο το φανταστικό σύμπαν του Tolkien;

Στο The Hobbit: An Unexpected Journey, ο Γκάνταλφ ο Γκρίζος, ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, λέει κάτι υπέροχο «Δεν αλλάζουν τον κόσμο οι μεγάλες πράξεις και οι μεγάλοι ήρωες, αλλά οι μικρές πράξεις καλοσύνης και αγάπης» (η ακριβής φράση εδώ).

Ο NICOLAS GENTILE ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ, ALICE MARIANI, ΠΑΘΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΧΟΜΠΙΤ.

Αν φερόμασταν όλοι με καλοσύνη ο ένας στον άλλον, με τον απλό μας τρόπο, οι μικρόκοσμοί μας θα άλλαζαν αμέσως. Για μένα το Σάιρ δεν έχει να κάνει με τα σπίτια, αλλά με την προσέλκυση ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα με τον μαγικό τρόπο που τα βλέπω κι εγώ. Θέλω να ενώσω ανθρώπους με ανέμελη καρδιά και ίσως όλοι μαζί να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο.

ΩΣ PASTRY CHEF ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ, Ο GENTILE ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ “LORD OF THE RINGS” ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΟΥ.

Δηλαδή, η Contea Gentile θα είναι μια μόνιμη κοινότητα;

Όχι. Θα είναι μια κοινότητα σκόρπια σε όλο τον κόσμο. Όλοι θα μπορούν να έρθουν και να μείνουν στο Σάιρ κάποιες μέρες αλλά δε θα μπορούν να μετακομίσουν εδώ, γιατί θέλω να δώσω την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν. Έχω λάβει δελεαστικές προσφορές από άτομα που θέλουν να αναλάβουν κομμάτια της γης, για πολλά χρήματα, αλλά αυτό θα άλλαζε τη φύση του project, έτσι αρνήθηκα.

Κάθε μέρα θα προσφέρουμε στους πελάτες δυο πρωινά αντί για ένα, γιατί στα χόμπιτ αρέσει να τρώνε πολλά πρωινά μες στη μέρα και θέλουμε να διατηρήσουμε το πνεύμα. Προφανώς το πρωινό θα είναι φτιαγμένο με τοπικά προϊόντα.

Κάποιοι επίσης πρότεινα να πουλάμε merchandise του Lord of the Rings αλλά αν πουλάμε κάτι θα είναι τα προϊόντα μας –μέλι, καπνό για πίπα, μαρμελάδες, τοπικά προϊόντα– πολύ καλύτερα από μπλουζάκια και φυλαχτά.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΡΟΚΑΣΑΛΕΝΙΑ.

**Υπάρχουν πολλά χωριά χόμπιτ στον κόσμο. Εμπνεύστηκες από αυτά;

**Προφανώς ξέρω για αυτό στο Ματαμάτα της Νέας Ζηλανδίας. Είναι το πιο όμορφο Σάιρ απ’ όλα, αλλά και το πιο ψεύτικο (είναι αναπαράσταση του σκηνικού του Lord of the Rings που προσφέρει τουριστικές επισκέψεις). Υπάρχουν κι άλλα Σάιρ, για παράδειγμα στη Βόρεια Αμερική, αλλά είναι απλώς θεματικά B&Bs.

Εγώ από την άλλη θέλω να δημιουργήσω μια αυθεντική εμπειρία, να ανακαλύψει ο κόσμος πώς είναι να δουλεύεις τη γη, να είσαι σε στενή επαφή με τα ζώα και να κάνεις περιπάτους στο δάσος. Βασικά, οι ντόπιοι ζούσαμε πάντα λίγο σαν χόμπιτ. Και οι μελλοντικοί μας πελάτες –αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη– θα το καταλάβουν όταν βγουν από το Σάιρ και δουν τις γειτονικές φάρμες.

Μπορείς να μου πεις περισσότερα για το ταξίδι στον Βεζούβιο;

Αναμφίβολα το ταξίδι μας στη Μέση Γη οργανώθηκε για να γίνει γνωστό το project αλλά και να κάνουμε κάτι που κανείς δεν έκανε ξανά – ένα ταξίδι από πραγματικό Σάιρ σε πραγματικό ηφαίστειο.

Πάνω από 300 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στον διαγωνισμό που έκανα στο Instagram για να συμμετάσχει στη Συντροφιά του Δαχτυλιδιού. Βρήκαμε πολύ ταιριαστά άτομα – για παράδειγμα ο τύπος που έκανα τον Γκάνταλφ ξέρει απ’ έξω όλα τα βιβλία του Tolkien και έγινε ο αφηγητής μας, ενώ αυτός που έκανε τον Πίππιν έγραψε υπέροχα τραγούδια για το ταξίδι.

Είχαμε κάποιες δυσκολίες, π.χ. χαθήκαμε για ώρες στο δάσος στην περιοχή Μολίζε. Είχαμε άλλο ένα θέμα όταν φτάσαμε στην Πομπηία και έπρεπε να βρούμε κάποιον υπεύθυνο για άδεια να μπούμε γιατί δεν επιτρέπεται να μπεις με στολή στον αρχαιολογικό χώρο.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Italy.

