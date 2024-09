Βραβευμένες Φωτογραφίες από το Βόρειο Σέλας

Το blog ταξιδιωτικής φωτογραφίας Capture the Atlas δημοσιεύει για πέμπτη συνεχή χρονιά τις φωτογραφίες του διαγωνισμού Northern Lights Photographer of the Year. Η συλλογή περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες φωτογραφίες από το βόρειο σέλας από το 2022, που τραβήχτηκαν σε ΗΠΑ, Καναδά, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία, Ρωσία, Γροιλανδία και Νέα Ζηλανδία.

Η επιλογή έχει στόχο να λειτουργήσει ως έμπνευση για άλλους φωτογράφους καθώς και να διατηρήσει ένα γενικό ενδιαφέρον γι’ αυτές τις συναρπαστικές εκφάνσεις φυσικού φωτός που είναι ορατές τη νύχτα κοντά στον Αρκτικό Κύκλο τον χειμώνα.

Στη φετινή λίστα υπάρχουν φωτογραφίες 25 φωτογράφων 13 εθνικοτήτων. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται στις αρχές του Δεκεμβρίου για να συμπέσουν με το Βόρειο Σέλας στο τέλος της χρονιάς.

Ο χειμώνας στην Αρκτική συνήθως ξεκινάει στα τέλη Σεπτέμβρη και κρατάει ως τις αρχές Απρίλη. Ο ουρανός είναι αρκετά σκοτεινός ώστε να μπορείς υπό τις κατάλληλες συνθήκες να δεις το βόρειο σέλας. Η καλύτερη εποχή για να το δεις και να το φωτογραφίσεις είναι κατά τη φθινοπωρινή ισημερία (22 ή 23 Σεπτεμβρίου) και κατά την εαρινή ισημερία (20 ή 21 Μαρτίιυ) καθώς τότε το σέλας είναι πιο ενεργό λόγω αύξησης στη δραστηριότητα ηλιακού ανέμου.

Το ατμοσφαιρικό αυτό φαινόμενο, που θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της παρατήρησης, είναι το αποτέλεσμα ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων από το διάστημα που μπαίνουν στην άνω ατμόσφαιρα της Γης σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με το Space.com, «Η επιστήμη πίσω από το βόρειο σέλας θεωρητικοποιήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Νορβηγός επιστήμονας Kristian Birkeland διατύπωσε ότι τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από ηλιακές κηλίδες παρήγαγαν τα ατμοσφαιρικά φώτα όταν στρέφονταν προς τους πόλους από το μαγνητικό πεδίο της Γης».

Η εμπειρία είναι συγκλονιστική, και γι’ αυτό πολλοί ταξιδιώτες το έχουν στόχο ζωής. Η έντονη χρωματική παλέτα είναι συνήθως πράσινη και μπλε αλλά μερικές φορές μπορεί να εμφανίζεται ροζ και βιολετί.

Ο Nico Rinaldi, ένας από τους φωτογράφους του οποίου η φωτογραφία Polaris Dream που τραβήχτηκε στο Murmansk Oblast, στη Ρωσία, παρουσιάζεται στη συλλογή, ονειρευόταν πολύ καιρό να φωτογραφίσει τα τοπία της βόρεια Ρωσίας. «Νιώθεις ότι βρίσκεσαι στην επικράτεια των τεράτων του χιονιού, σε ένα τοπίο όπου στα βουνά και στα δέντρα κυριαρχεί ο πάγος και το χιόνι. Εκείνο το βράδυ, το σέλας ήταν απίστευτο», είπε σε δελτίο Τύπου.

“POLARIS DREAM” ΤΟΥ NICO RINALDI, MURMANSK OBLAST, ΡΩΣΙΑ. PHOTO: NICO RINALDI / CAPTURE THE ATLAS

Η φωτογράφιση του σέλαος μπορεί να είναι δύσκολη ακόμα και για έμπειρους φωτογράφους. «Όταν το σέλας κάνει τα κόλπα του στον νυχτερινό ουρανό, πρέπει να συγκεντρωθείς γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πολύ γρήγορα», λέει ο φωτογράφοςTor-Ivar Næes, του οποίου η φωτογραφία Auroraverse τραβήχτηκε στη Nordreisa της Νορβηγία.

“AURORAVERSE” ΤΟΥ TOR-IVAR NÆSS, NORDREISA, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. PHOTO: TOR-IVAR NÆSS / CAPTURE THE ATLAS

Περισσότερες εντυπωσιακές βραβευμένες φωτογραφίες παρακάτω:

“INCEPTION”, GIULIO COBIANCHI, LOFOTEN ISLANDS, ΝΟΡΒΗΓΙΑ. PHOTO: GIULIO COBIANCHI / CAPTURE THE ATLAS

“Michigan Night Watch” by Marybeth Kiczenski in Point Betsie Lighthouse, Frankfort, Michigan. Photo: Marybeth Kiczenski / Capture The Atlas

“THE LIGHT UPON KERLAUGAR” , JANNES KRAUSE SUÐURLAND, ΙΣΛΑΝΔΙΑ. PHOTO: JANNES KRAUSE / CAPTURE THE ATLAS

“EMERALD HOWL”, ITAI MONNICKENDAM, KOLARI, ΒΟΡΕΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ. PHOTO: ITAI MONNICKENDAM / CAPTURE THE ATLAS

“TOWERING ICE” , VIRGIL REGLIONI, SCORESBY SUND, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ. PHOTO: VIRGIL REGLIONI / CAPTURE THE ATLAS

“NUGGET POINT LIGHTHOUSE AURORA”, DOUGLAS THORNE, NUGGET POINT LIGHTHOUSE, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ. PHOTO: DOUGLAS THORNE / CAPTURE THE ATLAS

“QUEEN OF THE NORTH” BY PIERPAOLO SALVATORE IN ICELAND. PHOTO: PIERPAOLO SALVATORE / CAPTURE THE ATLAS

“RED SKIES” BY RUSLAN MERZLYAKOV IN NYKØBING MORS, DENMARK. PHOTO: RUSLAN MERZLYAKOV / CAPTURE THE ATLAS

