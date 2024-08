Βρήκαμε Ποιος Κρύβεται Πίσω Από την Αφίσα που Γέμισε τους Δρόμους της Αθήνας

Πριν από λίγες μέρες είχα γράψει ένα κείμενο μέσω του οποίου μοιραστήκαμε μια ξεκάθαρη απορία: Τι συνέβαινε πίσω από μια αφίσα που εμφανιζόταν σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Την έβλεπα παντού -ακόμα τη βλέπω δηλαδή-, από το κέντρο μέχρι τα προάστια. Πρόκειται για ένα κατακόκκινο πόστερ που απεικονίζει ένα δακρυσμένο μάτι, το οποίο αντί για κόρη έχει μια φλόγα. Λίγο πιο κάτω υπάρχει το hashtag: #MyBeautifulMess, αλλά ψάχνοντας το στο διαδίκτυο δεν κατάφερα να βρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση αυτής της γραφιστικά υπέροχης δουλειάς. Πραγματικά, με πείσμωσε. Ήθελα να μάθω περισσότερα, αλλά όσο και να προσπάθησα δεν βρήκα άκρη. Όλα αυτά μέχρι σήμερα που έπεσε στην αντίληψή μου μια ανακοίνωση η οποία έβαλε τέλος στο μυστήριο.

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν, να πω ότι βρήκα ποιος κρύβεται πίσω από το #MyBeautifulMess. Οι αφίσες αποτελούν μια πραγματικά πρωτότυπη ανακοίνωση για τον νέο δίσκο της Angelika Dusk, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου -σε παραγωγή Snowcage Records και κυκλοφορεί από την 314 Records- και θα φέρει τον τίτλο « Beautiful Mess». Η Angelika Dusk είναι μια νεαρή τραγουδοποιός που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει με σκληρή δουλειά να χτίσει το όνομά της. Έχει συνεργαστεί με παραγωγούς όπως ο Rupert Christie (U2, Green Day, Coldplay, Lou Reed), ο Jonny Lattimer (Ellie Goulding, Sam Smith, Tom Odell) και οι Red Triangle Productions (One Direction, Olly Murs, Little Mix), ενώ έχει εμφανιστεί ζωντανά δίπλα σε ονόματα όπως ο Boy George, οι Simple Minds, o LP, οι Κaleo και η Kovacs.

Videos by VICE

Σε περίπτωση που δεν έχετε έρθει ακόμα σε επαφή με τη μουσική της και γουστάρετε μουσικούς όπως η Jessie J και η Florence and the Machine, δώστε της μια ευκαιρία. Θα τρυπώσει σίγουρα στην καρδιά σας και η αλήθεια είναι πως αξίζει μια θέση σε αυτήν μιας και μιλάμε για μία καλλιτέχνιδα που μας έχει συνηθίσει σε άκρως επαγγελματικές δουλειές, αλλά και παραγωγάρες. Τα βίντεοκλίπ του Scream, του Drown Out The Light και του Every Kiss είναι υλικό υψηλού επιπέδου.



Πλέον, πέραν της μουσικής, μπορούμε να πούμε ότι η Angelika Dusk το κατέχει και με το promo. Είναι πάντα όμορφο να βλέπεις τους μουσικούς να προσέχουν την παραμικρή λεπτομέρεια που έχει να κάνει με τη δουλειά τους και να προσπαθούν για το καλύτερο σε όλους τους τομείς. Αυτό δείχνει θέληση και σοβαρότητα και η φάση με τις αφίσες που εξαπλώθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική δείχνει πως η νεαρή τραγουδοποιός έχει και τα δύο. Όπως και να’ χει, τη δική μου προσοχή -και κάποιων ακόμη που επικοινώνησαν μαζί μου για να μάθουν περισσότερα- την κέρδισε. Περιμένω λοιπόν με αγωνία τον νέο δίσκο, ο δεύτερος μετά το ντεμπούτο της «Marionette», όντας σίγουρος για την αρτιότητά του. Μπράβο Angelika, κατάφερες να με σκαλώσεις για τα καλά.

