Δέκα Αγαπημένα σου Τραγούδια που Δεν Ήξερες ότι Βασίζονταν σε Samples

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Noisey.



Το πρώτο sampling συνθεσάιζερ θα είχε τσακίσει τον τραπεζικό λογαριασμό του μέσου ατόμου. Το ότι η τιμή του έφτανε τα 18.000 δολάρια (58.000 δολάρια, σε σημερινά χρήματα), σήμαινε ότι η τέχνη του δημιουργικού cut-and-paste δεν ήταν ευρέως διαθέσιμη, μέχρι τα μέσα/τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν στην αγορά βγήκαν προϊόντα περισσότερο βιώσιμα εμπορικά. Εκείνη την εποχή, πολλοί από τους σημερινούς δημιουργικούς και καθιερωμένους παραγωγούς πήραν το πρώτο μηχάνημα sampling –οι τύπου Dr Dre, Kanye West κτλ– και ξεκίνησαν την πορεία τους προς την παγκόσμια κυριαρχία, στηριζόμενοι σε μια φροντισμένη συλλογή βινυλίων 80s soul.



20 χρόνια μετά και το sampling είναι πολύ συνηθισμένο στη μουσική. Το «Hotline Bling» του Drake είναι sample. Το «Mask Off» των Future είναι sample. Το «Big for your Boots» των Stormzy, ναι, εντάξει, το ’πιασες το νόημα.



Όσο η πρωτότυπη μουσική έχει ιδιαίτερη γοητεία, υπάρχει κάτι όμορφο στο sampling και στο πώς μπορεί να οδηγεί στην ανακάλυψη κι άλλης μουσικής – συχνά από ένα είδος και μια εποχή προς τα οποία δεν θα πήγαινε σκόπιμα ο ακροατής. Έτσι, έχοντας αυτό κατά νου, ιδού μερικά τραγούδια που μπορεί να μην ήξερες ότι βασίζονταν σε samples.

Beyonce – «Crazy in Love» / Chi-Lites – «Are You My Woman (Tell Me So)»

https://www.youtube.com/watch?v=QOngRDVtEQI

https://www.youtube.com/watch?v=QOngRDVtEQI

https://www.youtube.com/watch?v=QOngRDVtEQI

Το «Crazy In Love» βρίσκεται στο ζενίθ της επιδραστικής pop σύνθεσης. Άμεσα αναγνωρίσιμο, ευφορικό, με ένα σφιχτό hook και ένα στρωτό guest από τον Jay-Z – αυτό το τραγούδι δεν πρόκειται να ξεχαστεί, μέχρι η ανθρωπότητα να εξελιχθεί και να ξεπεράσει την ανάγκη να ακούει μουσική. Eνώ, όμως, το ταλέντο των Carter-Knowles δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ο θρίαμβος του «Crazy In Love» οφείλεται εν μέρει στο κουαρτέτο Chi-Lites της δεκαετίας του 1970 και το τραγούδι «Are You My Woman (Tell Me So)». Πάτα play και άσε το όμορφο αυτό sample να χαϊδέψει τα αυτάκια σου.

Videos by VICE

Daft Punk – «Digital Love» / George Duke – «I Love You More»

https://youtu.be/QOngRDVtEQI

Όταν κάποιοι είπαν ότι οι Daft Punk ήταν από τα σημαντικότερα ηλεκτρονικά ντουέτα όλων των εποχών ξέχασαν να τους δώσουν εύσημα για κάτι σημαντικό, το ότι επίσης είναι εξπέρ στο να ξεχωρίζουν τα καλύτερα σημεία των τραγουδιών, από τα λιγότερα ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, το «One More Time». Το εκστατικό riff από το τραγούδι εμφανίζεται περίπου στο 0:34 στο «More Spell On You» του Eddie John. Αλλά το μεγαλύτερό τους κατόρθωμα είναι ότι πήραν μόνο το καλό σημείο από το «I Love You More» του George Duke –κυριολεκτικά τα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα– και το μετέτρεψαν στο «Digital Love», ίσως το πιο ρομαντικό τραγούδι που έχει βγει ποτέ από την καρδιά ενός ρομπότ.

Rihanna – «Work» / Richie Stephens & Mikey 2000 «Sail Away Riddim»

https://youtu.be/h1r5Wd6O9yY

Άκου τη μπασογραμμή στο «Sail Away Riddim» των Richie Stephens & Mikey 2000 και δες πώς έγινε χρυσόσκονη ή (ανάλογα πώς νιώθεις) πώς έχασε τη βρομιά του και έγινε η βάση του «Work» της Rihanna.

Eminem – «My Name Is» / Labi Siffre’s “I Got The…”

«Hi kids, do you like violence? / Wanna see how Dr Dre flipped this shit into something so great it can’t be explained by science?» – αυτό.

Kendrick Lamar – «Bitch Don’t Kill My Vibe» / Boom Clap Bachelors «Tiden Flyver»

Το instrumental του «Bitch Don’t Kill My Vibe» λούζεται σε γήινους, ανάλαφρους τόνους. Έτσι, είναι λογικό που, βασικά, έχει σκανδιναβική καταγωγή, από ένα συγκρότημα ονόματι Boom Clap Bachelors από τη Δανία, για την ακρίβεια.

Kanye West – «New Slaves» / Omega – «Gyöngyhajú Lány»

Έχεις ακούσει το σημείο προς το τέλος του «New Slaves»; Αμέσως αφού ο Kanye έχει βγάλει όλη την αγανάκτηση, αλλά προτού ανοίξει ο δρόμος για τον Frank Ocean; Όταν όλα ανυψώνονται και οι πύλες του παραδείσου είναι τόσο ανοιχτές που σχεδόν μπορείς να δεις το φως να αντανακλά στο λευκό μαρμάρινο τραπέζι του Θεού; Ε, τότε πάτα play στο «Gyöngyhajú Lány» των Omega και περίμενε 30 δευτερόλεπτα, για να διαπιστώσεις ότι το ίδιο ακριβώς συναίσθημα είναι πανταχού παρόν.

Tyler, the Creator – «911 / Mr Lonely» / The Gap Band – «Outstanding»

Όχι τόσο sample, όσο μια δουλεμένη ξανά μελωδία, αλλά για να δούμε: είναι τρελά smooth. Μετά από 50 δευτερόλεπτα θα το ακούσεις, σαν κύμα που περνάει από τα προάστια μπροστά από όλα τα προσεκτικά κομμένα λουλούδια και μπαίνει στην περιοχή του «911 / Mr Lonely».

Gnarls Barkley – «Crazy» / Gianfranco Reverberi – «Last Men Standing»

https://youtu.be/Zhxb00ONI_A

Είναι μάλλον από τα καλύτερες αποδείξεις γιατί το «Crazy» ακουγόταν σαν να είχε βγει από έναν δρόμο που τον σάρωνε ο αέρας και να μπήκε κατευθείαν στο μπαρ σαν αντιπαθητικός καουμπόι.

Robbie Williams – «Rock DJ» / Barry White – «It’s Ecstasy When You Lay Down Next To Me»

https://youtu.be/vnmtKFmNLwc

Ναι. Πάτα play, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Lupe Fiasco – «Kick Push» / Celeste Lesgapi – «Bolero Medley»

Ο Soundtrakk έβαλε την όμορφη σύνθεση της Φιλιππινέζας τραγουδίστριας Celeste Lesgapi «Bolero Medley» στο πιο σημαντικό τραγούδι για το skateboard που φτιάχτηκε ποτέ. Πραγματικά ονειρεμένο.



Περισσότερα από το VICE

Ο Αγγελιοφόρος του Άρη Βελουχιώτη στην Ήπειρο Μιλάει για τις Μέρες του Δίπλα στον Καπετάνιο

Τι Είπε και Κυρίως τι Δεν Είπε η Μπέτυ Μπαζιάνα

Μιλήσαμε με τον Δημιουργό του Phylax στο Παλαιό Φάληρο για Άγγελους και Δαίμονες

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.