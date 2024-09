Δέκα Ερωτήσεις που Πάντα Ήθελες να Κάνεις σε Έναν Δεσμοφύλακα

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο VICE UK.

Έχεις δει εκείνο το ντοκιμαντέρ 13th; Είναι πολύ καλό, προτάθηκε για Όσκαρ και παίζει στο Netflix – άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, πρέπει να το τσεκάρεις. Καταπιάνεται με την επιδημία μαζικών φυλακίσεων που μαστίζει τις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 25% των κρατουμένων όλου του κόσμου.

Με τη συσσώρευση μεγάλου πλήθους κρατουμένων στις φυλακές της Αμερικής, αυξάνεται και η ζήτηση ανθρώπων για τη φύλαξή τους. Το Γραφείο Εργασίας και Στατιστικών λέει ότι υπάρχουν σχεδόν μισό εκατομμύριο σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις ΗΠΑ με βάση τα στοιχεία του 2014 και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Παρά την πληθώρα σωφρονιστικών υπαλλήλων, εσύ που είσαι νομοταγής πολίτης μπορεί να μην έχεις ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσεις έναν από αυτούς. Έτσι, μίλησα με τον Dwayne Harris, βοηθό σερίφη στην κομητεία Φάλτον, για να δω αν η ζωή ενός φύλακα έχει σχέση με αυτά που βλέπουμε σε σειρές όπως το Orange Is the New Black.

Εκείνοι βρίσκονται 24 ώρες την ημέρα εκεί, ενώ εμείς οκτώ ώρες.

VICE: Έχεις γίνει ποτέ φίλος με κάποιον κρατούμενο;

Dwayne Harris: Παλιά δούλευα σε πολιτειακές φυλακές και τώρα είμαι σε μία της κομητείας. Αν περνάς αρκετό καιρό με κάποιον, στο τέλος αναπτύσσεται ένα είδος δεσίματος και κάποια σχέση μεταξύ σας. Δεν θα το έλεγα ακριβώς φιλία. Αλλά είναι άνθρωποι, όπως και εμείς. Η μόνη διαφορά μεταξύ μας, είναι ότι αυτοί είναι σε κελιά. Πονάνε όπως όλοι μας. Εκείνοι βρίσκονται 24 ώρες την ημέρα εκεί, ενώ εμείς οκτώ ώρες. Πρέπει να δημιουργήσεις ένα δέσιμο με τους δικούς σου –μέσα και έξω από το κελί–, για να ξέρεις ποιος είναι εντάξει και ποιον πρέπει να προσέχεις. Οι προνομιούχοι της φυλακής θα σου πουν ποιους να προσέχεις.

Τι από αυτά που βλέπουμε σε σειρές και ταινίες για τη ζωή στις φυλακές ισχύει και τι όχι;

Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό είναι μια σειρά που είχα δει πριν πάρα πολύ καιρό στο HBO, το Οz. Λοιπόν, το Oz είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι τύποι που είναι κρατούμενοι στις φυλακές που δουλεύω στην Ατλάντα, ήταν συμμαθητές με τους φύλακες που βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει εκεί: Ήταν φίλοι από παλιά, προτού γίνουν κρατούμενοι οι μεν και σωφρονιστικοί υπάλληλοι οι δε. Πολλοί συνάδελφοι μπλέκουν, επειδή είναι ακόμη φίλοι με τους κρατούμενους.

Μερικές φορές συνοδεύω κρατουμένους σε κηδείες και όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να ψάχνω το φέρετρο, για να βεβαιωθώ ότι τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν κρύψει όπλα ή κάτι άλλο.

Η δουλειά σου σε έχει κάνει περισσότερο προκατειλημμένο;

Λίγο, ναι. Όταν ήμουν στη νότια Τζόρτζια, τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά. Στην πόλη όμως, οι τύποι που είναι μέσα είναι πιο βίαιοι. Πιστεύω ότι οφείλεται σε κάποια χημική ανισορροπία στον εγκέφαλο. Τότε που το κρακ ήταν μάστιγα, τη δεκαετία του ’80, τα παιδιά που γεννήθηκαν εκεί κατέληξαν όλα στη φυλακή, από τα 17 τους και μετά. Είτε ο ένας είτε και οι δύο από τους γονείς τους έπαιρναν ναρκωτικά και τα στερητικά τους σύνδρομα επηρέασαν τον εγκέφαλο αυτών των παιδιών. Όταν ήρθα εδώ από μια μικρή πόλη της νότιας Τζόρτζια, είδα πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση με την επιδημία του κρακ και δεν το πίστευα. Ήρθα εδώ το 2003 και πραγματικά σοκαρίστηκα, επειδή δεν είχα δει πολλά μέχρι τότε. Τώρα βλέπεις πιτσιρίκια, από 14 μέχρι 24 ετών, να μπαινοβγαίνουν στη φυλακή και τα εγκλήματά τους είναι πολύ βίαια.

Ποιο είναι το πιο θλιβερό πράγμα που έχεις δει στη δουλειά;

Δούλευα στα δικαστήρια και επιτηρούσα τους κρατουμένους. Υπήρχε μια υπόθεση όπου μια μάνα σκότωσε το μωρό της με τον γκόμενό της, όχι τον πατέρα του. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Το χειρότερο πράγμα που έχω δει. Πολύ σκληρό. Στο δικαστήριο δείχνουν το πτώμα, την αυτοψία, τις φωτογραφίες, τα πάντα. Δεν μπορείς να αποβάλλεις αυτές τις εικόνες. Σε πάει σε άλλο επίπεδο όλο αυτό.

Ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα που σου έχει τύχει στη δουλειά;

Στο πλαίσιο της δουλειά μου μερικές φορές συνοδεύω κρατουμένους σε κηδείες και όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να ψάχνω το φέρετρο, για να βεβαιωθώ ότι τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν κρύψει όπλα ή κάτι άλλο μέσα. Όταν το κάνω αυτό λοιπόν, μου κάνουν χίλιες δυο πλάκες, επειδή ξέρουν ότι πρέπει να ψάξω παντού στο φέρετρο. Κρύβονται πίσω μου και βγάζουν ήχους ή κάνουν σαν να κουνιέται το πτώμα.

Όλοι φοβούνται τον Trump.

Ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχεις δει να χρησιμοποιούν οι κρατούμενοι ως συνάλλαγμα;

Τους αρέσουν τα σνακ. Παραγγέλνουν πράγματα από το κυλικείο της φυλακής την Παρασκευή, τα παίρνουν το Σάββατο και μετά τα παίζουν όλα στον τζόγο το βράδυ.

Οι κρατούμενοι έχουν κάνει ποτέ κάτι που να σε εντυπωσίασε;

Αν έβλεπες κάποια από τα εγκλήματά τους, ειδικά με πιστωτικές κάρτες. Είναι ιδιοφυίες σε ό,τι έχει να κάνει με υπολογιστές. Όμως, δεν χρησιμοποιούν το μυαλό τους για το κοινό καλό, μόνο για παρανομίες. Πάντως, χρησιμοποιούν πανέξυπνες μεθόδους, για να είμαι ειλικρινής. Μακάρι να χρησιμοποιούσαν την ευφυΐα τους για κάτι καλό. Θα σε εξέπλητταν τα πράγματα που θα έκαναν. Έχουμε πολύ έξυπνους ανθρώπους στις φυλακές πλέον. Ξέρεις εκείνον τον παιδοκτόνο της Ατλάντα, τον Γουέιν Γουίλιαμς; Τώρα δουλεύει σαν τεχνικός υπολογιστών στις πολιτειακές φυλακές. Όποιος έχει πρόβλημα με υπολογιστές, το φτιάχνει εκείνος.

Ποιος ήταν ο σοβαρότερος τραυματισμός που είχες ή που είδες ποτέ στη δουλειά;

Μια φορά χρειάστηκε να χωρίσω δύο τύπους που είχαν πιαστεί στα χέρια και μου τραβήχτηκε ένας μυς στη μέση – αυτό μόνο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά με πονούσε η μέση για πολλές εβδομάδες. Επίσης, είχαμε ένα υπάλληλο ο οποίος μετέφερε έναν κρατούμενο στο ιατρείο, όπου υπήρχε μια καφετέρια. Ο τύπος την άρπαξε, τον χτύπησε και του άνοιξε το κεφάλι. Αυτό είναι το χειρότερο που έχω δει. Πραγματικά, δεν έπρεπε να υπάρχει εκεί η καφετιέρα. Του άνοιξε το κεφάλι στα δύο.

Τι είναι αυτό με το οποίο διαφωνείς ριζικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας των φυλακών στην Αμερική;

Νομίζω ότι παραείναι εύκολα τα πράγματα για εμάς. Δεν ξέρω γιατί αρέσει στους κρατουμένους να έρχονται στη φυλακή. Για παράδειγμα, η φυλακή μας έχει χωρητικότητα 2.400 ατόμων και έχουμε 3.000 κρατούμενους. Τον χειμώνα, όλοι οι άστεγοι προσπαθούν να συλληφθούν, για να μην κρυώνουν. Όταν έρχεται το καλοκαίρι, θέλουν να βγουν και να τριγυρίζουν στους δρόμους, χωρίς να ανησυχούν για τον καιρό.

Τι πολιτικές πεποιθήσεις έχουν οι περισσότεροι δεσμοφύλακες; Χαίρονται για τον Trump;

Όλοι φοβούνται τον Trump. Φοβούνται, όταν τον ακούνε να λέει ότι θα μας πάει πίσω στον χρόνο. Βλέπουν το δέντρο και δεν βλέπουν το δάσος. Ο μέσος δεσμοφύλακας και ο μέσος κρατούμενος τον φοβούνται.

Η συνέντευξη έχει υποστεί επεξεργασία χάριν συντομίας και σαφήνειας.

