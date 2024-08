Δέκα Φωτογράφοι σού Δείχνουν τον Έρωτα και το Σεξ Όπως Πραγματικά Είναι

Δέκα φωτογράφοι απεικονίζουν εξαιρετικά τον έρωτα και το σεξ: από τις προσωπικές στιγμές στην κρεβατοκάμαρα, μέχρι τις πιο βαρετές κοινές δραστηριότητες. Αυτή η συνάντηση νέων και καθιερωμένων φωτογράφων έχει στόχο να αποτελέσει μια εξερεύνηση του τι είναι ο έρωτας.

Ryan McGinley

©Ryan McGinley Studios

Ο Ryan McGinley είναι γνωστός για τις φωτογραφίες του που απεικονίζουν νεαρούς καλλιτέχνες του κέντρου της Νέας Υόρκης μέσα στη φύση. Πρόσφατα, όμως, ξεκίνησε να καταγράφει τη σχέση του με τον φίλο του, Marc. Οι φωτογραφίες του είναι σαν μια πολύ καλύτερη εκδοχή όλων εκείνων των θολών φωτογραφιών του τελευταίου σου συντρόφου – οι πρώτες μεθυστικές μέρες του έρωτα, όπου οι πιο ασήμαντες στιγμές φαίνονταν ως το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Στο Instagram του βλέπουμε τα καθημερινά τελετουργικά του ζευγαριού – τον Marc να πηγαίνει βόλτα το σκυλί του McGinley, να κάνει εξάσκηση στο βιολί ή απλώς να αράζει. Μας δείχνουν ότι κάθε στιγμή είναι σημαντική, όταν είναι με εκείνον που αγαπάς.

Ed Templeton

Από τη συλλογή Teenager Kissers

Το 2011, ο Ed Templeton έφτιαξε μια συλλογή με φωτογραφίες φιλιών που τράβηξε μέσα στα χρόνια, με τίτλο Teenage Kissers – η θεματική συνέχεια της εμβληματικής συλλογής του Teenager Smokers. Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες παθαίνεις ένα φρικτό flashback της νιότης σου. Μια εποχή γεμάτη ορμόνες, άσχημα κουρέματα και υπερβολικά πολύ άρωμα, όταν το μόνο που ήθελες στη ζωή σου ήταν κάποιος να σε φιλήσει άτσαλα στην αυλή του σχολείου. Ενώ δεν είναι πάντα ευχάριστη υπενθύμιση, η συλλογή Teenage Kissers θα σε επαναφέρει σε μια πιο αισιόδοξη εποχή, όταν το να φιλάς κάποιον και να είσαι ερωτευμένος ήταν πάνω-κάτω το ίδιο πράγμα.

Vivian Fu

Από τη συλλογή Me and Tim

Η δουλειά της Vivian Fu δεν αποφεύγει τις πιο σκληρές πραγματικότητες της ζωής. Έτσι όταν στρέφει τον φακό της στη σχέση της με τον φίλο της Tim, ο θεατής τα βλέπει όλα. Αίμα, σεξ και γυμνό υπάρχουν σε αφθονία στις πολύ προσωπικές της φωτογραφίες, αλλά το σοκ δεν είναι αυτοσκοπός. Αντίθετα, συνδέει μια πλευρά των σχέσεων που τα περισσότερα ζευγάρια κρύβουν από τον κόσμο, με συνηθισμένες εικόνες των σχέσεων και το αποτέλεσμα είναι μια ωμή ματιά στον έρωτα.

Matt Lambert

Από το βιβλίο «Home» του Matt Lambert

Για το καινούριο του βιβλίο με τίτλο Home, ο φωτογράφος που ζει στο Βερολίνο βγάζει πορτρέτα ατόμων που γνωρίζει στο Grindr, ρωτώντας τους ποιο είναι το μέρος όπου νιώθουν ασφαλείς ή πού ένιωσαν ασφαλείς για πρώτη φορά. Ενώ οι φωτογραφίες του Matt Lambert δεν αφορούν μια σχέση, η δουλειά του μας δείχνει την ομορφιά σε αυτές τις τυχαίες γνωριμίες και την ικανότητα και την ελευθερία του να είσαι ευάλωτος με ένα άλλο άτομο. Ο πυρήνας του Home αφορά την ασφάλεια και την οικειότητα – και αυτά δεν ψάχνουμε όλοι στον έρωτα;

Malick Sidibé

Malick Sidibe: «The Eye of Modern Mali»

Αντίθετα με τους άλλους φωτογράφους στη λίστα, ο Malick Sidibé δεν ασχολείται άμεσα με τον έρωτα και το σεξ –δεν υπάρχουν φωτογραφίες μετά το σεξ, εδώ-, αλλά η δουλειά του αφορά την έκρηξη της νεανικής κουλτούρας στο ανεξάρτητο Μάλι τη δεκαετία του ’60. Ενώ οι φωτογραφίες του Sidibé δεν είναι πάντα προσωπικές, είναι εκφράσεις των ιδιωτικών στιγμών που συμβαίνουν ανάμεσα σε εραστές και ανάμεσα σε φίλους. Βλέπουμε δημόσιες διαχύσεις, με ζευγάρια και φίλους να χορεύουν, να φλερτάρουν ή να φιλιούνται – με την ίδια χαρά, σφρίγος και ελευθερία που χαρακτήριζε τη δουλειά του Sidibé.

Lula Hyers

©Lula Hyers

Από τότε που φωτογράφισε για το άρθρο των New York Times «Sex on Campus», όπως και για το τεύχος σεξ του Wired, η Lula Hyers έχει γίνει γνωστή για τις αυθεντικές φωτογραφίες της που απεικονίζουν τις σύγχρονες σεξουαλικές σχέσεις. Η φωτογραφία της εστιάζει κυρίως στον εαυτό της, τους φίλους και τα ερωτικά ενδιαφέροντά της, αν και πρόσφατα απεύθυνε μια ανοιχτή πρόσκληση για τη σειρά πορτρέτων της Queer Kids of New York. Άσχετα με το ποιον φωτογραφίζει, η Hyers μας δίνει μια αληθινή ματιά στον έρωτα και το σεξ την εποχή του Instagram.

Nobuyoshi Araki

Nobuyoshi Araki, Sentimental Journey: The Complete Contact Sheets, 1971-2015 ©Nobuyoshi Araki

Όταν σκέφτεσαι τον Nobuyoshi Araki, μάλλον σου έρχεται στο μυαλό περισσότερο το bondage παρά ο ρομαντισμός, αλλά ο cult Γιαπωνέζος φωτογράφος έχει και μια πιο ήπια πλευρά. Στο βιβλίο του με τίτλο Sentimental Journey/Winter Journey, που αποτελείται από δύο μέρη, ο Araki καταγράφει τη σχέση του με τη μακαρίτισσα γυναίκα του, Yoko. Από τις πρώτες μέρες του γάμου, το σεξ και την οικογενειακή ζωή, η σειρά μετά αλλάζει και καταγράφει τη μάχη της γυναίκας του με τον καρκίνο των ωοθηκών και το θάνατο της, το 1990, τελειώνοντας με τον Araki, μόνο, να αντιμετωπίζει την απώλεια. Αυτές οι φωτογραφίες καταγράφουν τις προσωπικές και βαρετές όψεις του έρωτα, του σεξ και του θανάτου, τοποθετώντας τις στιγμές που συνθέτουν μια σχέση στη μεγαλύτερη εικόνα της ζωής.

Sandy Kim

©Sandy Kim

Η Sandy Kim δεν κρατάει πολλά κρυφά. Οι φωτογραφίες της είναι μια ματιά στη ζωή της – σεξ, πάρτι κι άλλο σεξ. Βλέπουμε και τις σκληρές και τις τρυφερές στιγμές με ένα ανέμελο, αυθόρμητο στιλ. Η Kim καταγράφει λεπτομερώς τον έρωτα ανάμεσα σε εκείνη και τον φίλο της Colby, καθώς και τους νέους έρωτες διάφορων διάσημων φίλων της, όπως στην παραπάνω φωτογραφία της Sky Ferreira και του φίλου της Zachary Cole Smith, frontman των DIIV. Τα πορτρέτα του έρωτα μες στο χάος μας θυμίζουν ότι δεν χρειάζεται να είναι βαρετά και ότι επειδή είσαι ερωτευμένος, δεν σημάνει ότι πρέπει να σταματήσεις να παρτάρεις.

Olivia Bee

Από το βιβλίο Kids In Love

Απ’ όταν ξεκίνησε τη φωτογραφική της καριέρα στη νεαρή ηλικία των 14, η 22χρονη σήμερα Olivia Bee έχει επεξεργαστεί την ενηλικίωσή της μέσα από τον φακό. Αφοσιωμένη στην καταγραφή του κόσμου των εφήβων, συχνά στρέφει τον φακό της στις ερωτικές ζωές των φίλων της, αιχμαλωτίζοντας τις ελεύθερες, νεαρές και ηδονιστικές ζωές των εφήβων που ζουν στα προάστια. Συχνά με φόντο τη φύση, λουσμένες στο φως και με soft focus, οι φωτογραφίες της δείχνουν μια ρομαντική πλευρά των εφηβικών βραδινών ραντεβού στο παρκάκι της γειτονιάς.

Jerry Hsu

©Jerry Hsu

Όταν ο Jerry Hsu δεν φωτογραφίζει εξωφρενικά καθημερινά πράγματα που συναντά στο Λος Άντζελες, τραβάει τρυφερά πορτρέτα της γυναίκας του Katina. Ο επαγγελματίας skater και φωτογράφος καταγράφει κάθε πλευρά της σχέσης τους. Ο Hsu έχει το ταλέντο να βρίσκει την ομορφιά και το παράλογο σε συνηθισμένες καταστάσεις και οι φωτογραφίες τους όπου ψωνίζουν, ταξιδεύουν και γενικά ζουν την καθημερινότητά τους ισορροπούν ανάμεσα στο θλιβερό, το αστείο και το αισθησιακό. Βασικά, ο Hsu κάνει τον γάμο να φαίνεται cool, κάτι που στον κόσμο μας που χαρακτηρίζεται από έλλειψη δέσμευσης δεν είναι και μικρό πράγμα.

