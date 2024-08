Δέκα Γυναίκες Ράπερ που Πρέπει να Ακούσεις Τώρα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Οι γυναίκες ράπερ δεν θα σωπαίνουν πια. Είναι γυναίκα, ακούστε τη να βρυχάται. Με την επιτυχία της Cardi B και της Stefflon Don, ανυπομονούσαμε ώστε να ανακαλύψουμε τις νέες δυνάμεις της γυναικείας ρίμας. Αυτές είναι που πρέπει να ακούσεις άμεσα.

Videos by VICE

City Girls

Έχοντας συμβόλαιο με τη δισκογραφική Quality Control (όπου έχουν συμβόλαια οι Migos, Stefflon Don και Lil Yachty), αυτό το ντουέτο από τη Φλόριντα έχει να κυκλοφορήσει πολλή μουσική ακόμη. Το πρώτο single τους μιλάει για άφραγκα αδέρφια και βλάκες, καθώς οι J.T and Yung Miami κάθονται πάνω σε Kawasaki, τρώνε πολύχρωμα δημητριακά με νερό και φορούν εξωφρενικά ρούχα που εναλλάσσονται μεταξύ Givenchy και Kente. Λίγο Lil Kim, λίγο Khia και μια σταλιά 2 Live Crew, αυτό το ντουέτο βάζει ξανά το Μαϊάμι στον χάρτη.

Kodie Shane

Αυτοαποκαλείται ποπ σταρ της σύγχρονης εποχής και κάνει αίσθηση τα τελευταία ένα-δυο χρόνια, αλλά το 2018 μοιάζει να είναι πραγματικά η χρονιά της Kodie. Γεννημένη στην Ατλάντα σε μια μουσική οικογένειας (η θεία της είναι η Cherelle και η αδερφή της ήταν στις Blaque), η Kodie ήδη έχει συνεργαστεί με τον Lil Yachty και τον Lil Uzi Vert και θεωρεί τον Coach K των Quality Control ως μέντορα. Αυτή η 19χρονη έχει ήδη δύο mixtape (2060, Little Rocket) και ένα EP (Zero Gravity ) και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα το πρώτο της άλμπουμ φέτος.



Saweetie

H σύντομη, αλλά ωραία εκδοχή της ράπερ από το Μπέι Έρια στο κλασικό «My Neck» της Khia ήδη έχει φτάσει τα έξι εκατομμύρια views. Στο Icy Girl, η 21χρονη απόφοιτη του USC παρουσιάζεται ως «a cash money mama who be dining in Bahamas/ Eating fettuccine pasta with the scallops and the lobster». Απλώς, θέλουμε και άλλο από αυτήν τη «High Mainetanance» MC.

Asian Doll

H αυτοαποκαλούμενη βασίλισσα των εφήβων έκανε όνομα στο Soundcloud το 2017, χάρη στα σούπερ δυναμικά trippy trappy κομμάτια της, όπως τα «Real Bitch Anthem» και «Poppin», με τον PnB Rock, που μέχρι στιγμής, έχει δύο εκατομμύρια views. Φτάνοντας στο EP OuttaSpace, με τα 11 κομμάτια, αυτή η 21χρονη Τεξανή είναι σούπερ cool.

Flohio

Κάνοντας το ντεμπούτο της πέρσι μέσω του βίντεο που σκηνοθέτησε ο GAIKA για το «SE16» των God Coloney, η Flohio από το Νότιο Λονδίνο έχει εμφανιστεί στις καθαγιασμένες σελίδες της βρετανικής Vogue και την έχει προτείνει σχεδόν κάθε μουσικό μέσο. Το 2018 είναι η χρονιά αυτής της συναρπαστικής MC/ ποιήτριας που οπτικά είναι τόσο συναρπαστική, όσο και από άποψη ρίμας.

Dis

Λίγα υπάρχουν στο Ίντερνετ γι’ αυτήν τη 17χρονη ράπερ από το Λούισαμ που έχει συμβόλαιο με την GB Records, αλλά έχουμε ακούσει δύο κομμάτια της και μας αρέσουν πολύ. Το «Cheeky» είναι ένα ευφορικό τραγούδι που της έχει φέρει fans, άνδρες και γυναίκες. Στο «Mad About Bars», η αυτοπεποίθησή της και η ικανότητά της δεν προδίδουν την ηλικία της. «In the rave I barge man like it’s rugby/ Might bop through in my sliders cah anywhere I walk comfy». Ριμάρει το «rugby» με το «comfy»; Πώς να μη σου αρέσει, δηλαδή;

Quay Dash

Μας αρέσει αυτή η αυτοανακηρυχθείσα βασίλισσα της Νέας Υόρκης. Έχοντας μεγαλώσει σε θετές οικογένειες, η ζωή δεν ήταν εύκολη γι’ αυτή την τρανς ράπερ, αλλά βγάζει όλον της τον εαυτό στις ρίμες της. Το EP του 2016 με τίτλο Transphobic έχει βγει για να διορθώσει πολλά κακώς κείμενα, ενώ το Decline Him βγάζει τη Lil Kim από μέσα της, καθώς η Quay μετράει λεφτά και αγνοεί τα αγοράκια. Θα θέλαμε να τη δούμε να φεύγει από το Soundcloud και να γίνεται mainstream pop star – ακριβώς όπως της αξίζει.

Ms Banks

Η απόλυτα καταπληκτική Banks έχτισε το κοινό της το 2017, κερδίζοντας πολλούς fan μεταξύ των οποίων και η Nicki Minaj. Τώρα, η ράπερ από το νότιο Λονδίνο με την κλίση στις δυναμικές μεταφορές και τις σαρκαστικές ατάκες, ετοιμάζεται για ένα ακόμη καλύτερο 2018. Έχε το νου σου για το mixtape Coldest Winter Ever, που βγαίνει αυτόν το μήνα.

Rico Nasty

Ήδη έχεις ακούσει τα ραπαρίσματα της Maria Kelly – απλώς μπορεί να μην το ξέρεις ακόμη. Έχοντας συμμετάσχει στο soundtrack της δεύτερης σεζόν του εμβληματικού Insecure, καθώς και στο γεμάτο δράση Μαχητές των Δρόμων 8, αυτή η 20χρονη από τη Βαλτιμόρη περιγράφει τον ήχο της ως «ζαχαροπαγίδα». Πολύ ωραία. Συμμετέχοντας μαζί με τους Lil Boat και Lil στο «Mamacita», από το σάουντρακ του προαναφερθέντος Μαχητές των Δρόμων 8, η 20χρονη κυκλοφόρησε το πρώτο της mixtape στο Λύκειο, προτού γίνει γνωστή από το iCarly , το 2016 και στη συνέχεια κατακλυστεί το ίντερνετ με mixtapes όπως τα Sugar Trap 2 και Tales of Tacobella. Μας αρέσει αυτό το ζόρικο κορίτσι και τα ζόρικα ραπαρίσματά της.

https://youtube.com/watch?v=L2dpXDK0D_4

Cupcakke

Είμαστε ήδη fan αυτής της sex-positive φεμινίστριας ράπερ. Αν δεν έχεις δει ακόμη το «Vagina», πρέπει – και αν δεν έχεις διαβάσει τη συνέντευξη της Cupcakke στο i-D, πρέπει επίσης.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Τα Καλύτερα Video Games που Περιμένουμε Μέσα στο 2018

Tέχνη που Εξερευνά την Ομορφιά και την Κοινοτοπία της Περιόδου

Αλήθεια, τι Προκαλεί Περισσότερο Έναν Φασίστα;

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.