Δέκα Χρόνια Kardashians ή πώς Ένα Sex Tape Δημιούργησε μια Αυτοκρατορία

Δακρύζει τόσο ώστε όλοι να την προσέξουν, όμως χωρίς να χαλάσει το μακιγιάζ της. Την αγωνία της ενισχύουν στριγκλιές της, την ίδια στιγμή που το βαρύ της στήθος ανεβοκατεβαίνει ακολουθώντας τα υστερικά της χοροπηδήματα. Φορά ένα μικροσκοπικό μπικίνι. Η Kim Kardashian ζει ένα δράμα, καθώς μια αόρατη, φανταστική αράχνη την απειλεί. «Είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι – να ξεκινήσω κορτιζόνη εξ αιτίας μιας αράχνης, ενώ έχω κάνει τόσο κόπο να χάσω κιλά».



Είναι το μόλις τρίτο επεισόδιο του Keeping Up with the Kardashians – θα ακολουθήσουν χιλιάδες ακόμη χωρίς νόημα στιχομυθίες, εκατοντάδες πλάνα στα όρια του εκχυδαϊσμού, αμέτρητα κοντινά στα διασημότερα οπίσθια του πλανήτη. Όμως η υπερφίαλη ματαιοδοξία των Kardashians μαγνήτισε από το πρώτο επεισόδιο το ενδιαφέρον ενός παγκόσμιου κοινού, που φαίνεται να μη χορταίνει από τις περιπέτειες, τα δράματα, τις χαρές και τις λύπες μιας οικογένειας, που το μόνο ταλέντο που διαθέτει είναι να παράγει χρήματα σαν ταμειακή μηχανή.

Το Keeping Up with the Kardashians ξεκίνησε να προβάλλεται στις 14 Οκτωβρίου του 2007 από το συνδρομητικό κανάλι Ε! και αυτήν τη στιγμή αναμεταδίδεται σε 167 χώρες. Το 2011, το επεισόδιο με τον γάμο της Kim με τον Kris Humphries (χώρισαν μετά από 72 ημέρες) προσέλκυσε 10,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ ακόμη και σήμερα, δέκα χρόνια μετά το πρώτο επεισόδιο, κάθε καινούριο συγκεντρώνει 2,1 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε Κυριακή.

Το 2015, το κανάλι υπέγραψε με την οικογένεια των Kardashians συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων, για να συνεχίσουν για τέσσερις ακόμη σεζόν. Αυτά, όμως, είναι ψίχουλα μπροστά στην αυτοκρατορία που έχουν δημιουργήσει οι Kardashians – όλοι μαζί έχουν περισσότερους από 700 εκατομμύρια followers στα social media. Ό,τι έχει την υπογραφή των Kardashians και ειδικά της Kim -ρούχα, καλλυντικά, αρώματα, εφαρμογές για smartphone, video game, ακόμη και σχολικά αξεσουάρ- σημειώνει πωλήσεις που οι σταρ του Χόλιγουντ και της μουσικής μπορούν μόνο να ονειρεύονται.

Στην Kris οφείλεται ο όρος «momager», δηλαδή μητέρα-μάνατζερ.

Και να φανταστεί κανείς, όλα ξεκίνησαν από μια μπουτίκ ρούχων στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια και ένα sex tape.

Ποιοι είναι, όμως, οι Kardashians και τι έκαναν προτού βγάλουν την ιδιωτική τους ζωή στη φόρα;

Kris Jenner

Οι Kardashians είναι μια ξεκάθαρα μητριαρχική οικογένεια. Η Kristen Mary Houghton, πρώην Jenner, πρώην Kardashian, είναι η μάνα, τροφός, το επίκεντρο της οικογένειας και της επιχείρησης. Η Kris γεννήθηκε το 1955 στο Σαν Ντιέγκο. Στα 17 της, γνωρίζει τον 29χρονο δικηγόρο Robert Kardashian. Ενώ έκανε όνειρα να ανοίξει τα φτερά της ως αεροσυνοδός, τελικά προσγειώθηκε στην αγκαλιά του Robert, για να αποκτήσουν μαζί τέσσερα παιδιά: την Kourtney (1979), την Kim (1980), την Khloé (1984) και τον Rob (1987).

Ο Robert τους χάρισε μια πολυτελή ζωή. Δίπλα του, ειδικά κατά τη διάρκεια της υπερπροβεβλημένης στα media δίκης του O. J. Simpson, θα απολαύσει τη γεύση της δημοσιότητας, καθώς ο Robert είναι ένας από τους δικηγόρους του σούπερ σταρ. Τα ΜΜΕ πολιορκούν τους Kardashians και εδώ φαίνεται να βρίσκεται η αφετηρία του φλερτ –ή καλύτερα μανίας- των θηλυκών της οικογένειας με τη διασημότητα.

Το εισόδημά της, σύμφωνα με το Forbes, για το 2016, ήταν 11,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το 1990, οι Kris και Robert χώρισαν πολιτισμένα, παραμένοντας φίλοι μέχρι τον θάνατό του, το 2003.

Έναν μήνα μετά το διαζύγιο τους –τόσο κράτησε η στεναχώρια-, η Kris παντρεύεται τον χρυσό Ολυμπιονίκη του δεκάθλου Bruce Jenner. Η δεκαετία του ’90 είναι έντονη για την Kris. Γίνεται ρεπόρτερ στο πρωινό talk show του ABC, « Mike and Maty» και αναλαμβάνει το μάνατζμεντ της καριέρας του νέου της συζύγου, λανσάροντας εξοπλισμό γυμναστηρίου με το όνομά του και μια σειρά διαφημιστικών τύπου Telemarketing, με πρωταγωνιστή τον Bruce να δίνει συμβουλές fitness, διαφημίζοντας –φυσικά- παράλληλα τα προϊόντα του. Στο μεταξύ, προλαβαίνει να αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά, την Kendall Jenner (1995) και την Kylie Jenner (1997).

Η διασημότητα -και άρα η τηλεόραση- γίνεται αυτοσκοπός της Kris. Έτσι, όταν το κανάλι E! την πλησιάζει το 2007 για το Keeping Up with the Kardashians (στα πρότυπα του The Osbournes), εκμεταλλεύεται το sex tape της κόρης της Kim, που κάνει εκείνο το διάστημα τρελές πωλήσεις, για να υπογράψει ένα χρυσό τηλεοπτικό συμβόλαιο για εκείνη και την οικογένειά της.



Η ιστορία των Kardashians ίσως ήταν διαφορετική, αν ο πατέρας τους δεν πέθαινε το 2003, από καρκίνο στον οισοφάγο.

«Σκέφτηκα, “τώρα ταιριάζει μια χαρά ένα reality show”. Είμαι από τους ανθρώπους που προτιμώ να λύνω και όχι να δημιουργώ προβλήματα. Η δουλειά μου ως μητέρα και μάνατζερ της Kim είναι να διευθετώ τα προβλήματά της, όποια και αν είναι αυτά. Σε τι θα με ωφελούσε να την επιπλήξω;», έχει πει για τη στιγμή που ξεκίνησαν όλα. Διαπραγματεύτηκε, μάλιστα, τόσο σκληρά με την εταιρεία παραγωγής ταινιών ερωτικού περιεχομένου Vivid Entertainment, η οποία κυκλοφόρησε το 39λεπτο βίντεο, ώστε η Kim να λάβει για τις επιδόσεις της πέντε εκατομμύρια δολάρια.

Στην Kris οφείλεται ο όρος «momager», δηλαδή μητέρα-μάνατζερ, καθώς η ίδια προσωπικά διαχειρίζεται τα χρυσά συμβόλαια των θυγατέρων της, όπως και τα δικά της. Η Kris δεν αμέλησε στιγμή τη δική της καριέρα, από τη στιγμή που αντιλήφθηκε τον γιγάντιο αντίκτυπο του reality. Έχει εκδώσει δύο βιβλία, την αυτοβιογραφία της και ένα βιβλίο μαγειρικής, διαθέτει τη δική της σειρά κοσμημάτων και ρούχων και ανάμεσα σε άλλα είναι πρόεδρος στην εταιρεία παραγωγής Jenner Communications. Το εισόδημά της, σύμφωνα με το Forbes, για το 2016, ήταν 11,5 εκατομμύρια δολάρια.

Robert Kardashian

Η ιστορία των Kardashians ίσως ήταν διαφορετική, αν ο πατέρας τους δεν πέθαινε το 2003, από καρκίνο στον οισοφάγο. Ίσως και να ήταν ακριβώς η ίδια. Οι πρώτοι Kardashians ήταν Αρμένιοι μετανάστες από το Καράκαλε, που βρίσκεται στη σημερινή Τουρκία. Ονομάζονταν Kardaschoff και ήταν ρακοσυλλέκτες που εξέλιξαν το ταπεινό επάγγελμα σε επιχείρηση. Ο πατέρας του Robert αποδείχτηκε δεινός επιχειρηματίας και αφού άλλαξε το επίθετό του στο πιο εύηχο Kardashian, δημιούργησε ένα εργοστάσιο συσκευασίας κρεάτων εξασφαλίζοντας πλουσιοπάροχη ζωή στους απογόνους του. Ο Robert, αν και σπούδασε νομικά, είχε αλάνθαστο ένστικτο και επένδυε στην πρωτοτυπία και την απλότητα. Για παράδειγμα, δημιούργησε τη Radio & Records, εταιρεία που προ Ίντερνετ και Wikipedia, παρείχε στους μουσικούς παραγωγούς νέα, ειδήσεις και πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές της μουσικής βιομηχανίας. Αποδείχτηκε χρυσορυχείο και έτσι το 1979 την πούλησε. Στο μεταξύ, είχε στήσει μια ακόμη επιχείρηση που πουλούσε μουσική «χαλί», για να παίζεται στους κινηματογράφους ανάμεσα στις προβολές των ταινιών. Ήταν ωστόσο η δικηγορική του ιδιότητα που τον έκανε celebrity, ως έναν από τους δικηγόρους του φίλου του, O. J. Simpson.

Caitlyn Jenner/Bruce Jenner

Ο Bruce Jenner γεννήθηκε το 1949 στη Νέα Υόρκη. Από μικρή ηλικία είχε διαγνωστεί με δυσλεξία και καθώς η σωματική διάπλαση του ήταν ανεπτυγμένη, ασχολήθηκε από νωρίς με τον αθλητισμό. Πήρε μέρος στους αιματοβαμμένους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, το 1972, τερματίζοντας δέκατος στο δέκαθλο. Βρισκόμαστε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου και οι ΗΠΑ χάνουν το χρυσό σε τρία παραδοσιακά αμερικανικά αγωνίσματα: το μπάσκετ, τα 100 μέτρα ανδρών και το δέκαθλο. Ο Jenner αναλαμβάνει να επιστρέψει στον αμερικανικό λαό μέρος της χαμένης «τιμής» του. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ κάνει πέντε ατομικά ρεκόρ την πρώτη ημέρα του αγωνίσματος, ενώ τη δεύτερη –έχοντας εξασφαλίσει το χρυσό- παλεύει να σπάσει στο τελευταίο αγώνισμα των 1.500 μ. το παγκόσμιο ρεκόρ. Τα καταφέρνει κινηματογραφικά, κρατώντας σε αγωνία θεατές και τηλεθεατές μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Με 8.616 βαθμούς είναι ο νέος παγκόσμιος ρέκορντμαν.

Ο υπέροχος αγώνας του Bruce Jenner στο Μόντρεαλ

Επιστρέφει στις ΗΠΑ με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος ως εθνικός ήρωας, για να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του και επιτέλους, μετά από χρόνια στερήσεων, να γεμίσει το πορτοφόλι του. Το όνομά του ακούγεται για τον ρόλο του Superman (καταλήγει τελικά στον Christopher Reeve). Κάνει εξώφυλλο στο Playgirl και το Sports Illustrated, υπογράφει συμβόλαια με τις Minolta, Tropicana και εταιρείες τροφίμων και κάνει τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα, που θα του αποφέρουν ένα Χρυσό Βατόμουρο.



Ο Jenner δεν χρειαζόταν κανένα reality, για να αποκτήσει αποδοχή, φήμη και χρήμα. Είναι ένας Αμερικανός ήρωας. Φαίνεται, όμως, πως κανένα από τα τρία δεν του είναι αρκετά. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο reality show, μέχρι το 2016, θα «υποδυθεί» τον ρόλου του συντηρητικού πάτερ-φαμίλια που ρωτάει με αφέλεια «τι σημαίνει queef;», που δυσανασχετεί με τις σέξι φωτογραφίσεις των Kardashians, τον στύλο του pole dancing που έχουν στα δωμάτια τους οι έφηβες Kendall και Kylie, που μαθαίνει πάντα τελευταίος το τελευταίο σκάνδαλο της Kim.

Όλα αυτά, μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Όταν σε συνέντευξή του στην Diane Sawyer αποκαλύπτει πως από μικρός αισθάνεται δυσφορία φύλου και πρόθεση του είναι να προχωρήσει σε αλλαγή φύλου, γίνεται εκείνος ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Την εκπομπή παρακολούθησαν 20,7 εκατομμύρια τηλεθεατές και είχε την υψηλότερη θεαματικότητα στα νεανικά κοινά εκείνη τη χρονιά. O Bruce δεν ήταν πια κομπάρσος. Οι κριτικοί της τηλεόρασης και κυρίως η LGBTQ κοινότητα αντιμετώπισαν με ανάμεικτά συναισθήματα την αποκάλυψή του, καθώς, ενώ η ευαισθησία και η προσωπική του τοποθέτηση ενίσχυαν τις διεκδικήσεις όσον αφορά τα ατομικά και νομικά δικαιώματα των transgender ατόμων, η διακωμώδηση και το τρολάρισμα που ακολούθησε στα social media, ελέω του reality, στιγμάτιζαν την κοινότητα.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2015, δεν υπάρχει πια Bruce Jenner. Από το εξώφυλλο του Vanity Fair μας καλεί να τον αποκαλούμε Caitlyn -«Call me Caitlyn», γράφει ο τίτλος. Έτσι, σε ηλικία 65 ετών, φωτογραφημένη με λευκό κορμάκι από την Annie Leibovitz γεννιέται η Caitlyn Jenner, πρώην Bruce Jenner.

Η περιουσία της εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια, περίπου όση εκείνη της Kim και διπλάσια από της Kris.

Την ημέρα κυκλοφορίας του εντύπου, η Caitlyn κάνει την εμφάνισή της και στο Τwitter. Το πρώτο της tweet γίνεται το πρώτο σε re-tweet για το 2015 και εκείνη συγκεντρώνει ένα εκατομμύριο followers σε μια ώρα και τρία λεπτά, για να μπει στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες εκθρονίζοντας τον Barack Obama. Η Caitlyn φαίνεται να έχει κερδίσει το δικό της στοίχημα, καθώς μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, οπότε και προχωράει σε εγχείριση αλλαγής φύλου, κερδίζει πέντε φορές περισσότερα από τον Bruce. Πληρώνεται ακόμη και 100.000 δολάρια, σύμφωνα με το TMZ, για να δώσει ομιλίες, έχει συμβόλαιο με τον γίγαντα των καλλυντικών MAC, απέκτησε το δικό της reality, I Am Caitlyn, με αμοιβή 4,2 εκατομμύρια δολάρια (κερδίζει 35.000 δολάρια ανά επεισόδιο), ενώ για την αυτοβιογραφία της, The Secrets of My Life (εκδ. Grand Central Publishing), έλαβε τέσσερα εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, η περιουσία της εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια, περίπου όση εκείνη της Kim και διπλάσια από της Kris, με προϋποθέσεις να πενταπλασιαστεί στο μέλλον.

Kim Kardashian West

Με 55,3 εκατομμύρια followers στο Τwitter, 103 εκατομμύρια στο Instagram και προσωπική περιουσία 175 εκατομμύρια δολάρια -κερδίζει 50 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο-, δεν μπορείς παρά να αναρωτηθείς τι κάνει και βγάζει τόσα πολλά λεφτά; Η Kim δεν χορεύει, δεν τραγουδά, δεν είναι ηθοποιός: είναι ο εαυτός της, αν γνωρίζει ποιος είναι αυτός.

Ως αυθεντικό τέκνο του Μπέβερλι Χιλς, πρώτα έμαθε να ισιώνει τα μαλλιά της και μετά να κάνει ποδήλατο. Οδηγούσε πανάκριβα αυτοκίνητα, ψώνιζε από τις μπουτίκ της Ρόντεο Ντράιβ, σύχναζε στο Μαλιμπού. Ωστόσο, το επιχειρηματικό της δαιμόνιο –το μοναδικό της ίσως πραγματικό ταλέντο- το έδειξε από νωρίς, όταν ζήτησε από τον πατέρα της χρήματα, για να αγοράσει τα πρώτα της Manolo Blahnik. Για την ακρίβεια, τα πέντε πρώτα της. Όχι δεν ήταν τόσο άπληστη – ήταν τόσο έξυπνη. Τα αγόρασε 700 δολάρια ανά ζευγάρι και τα πούλησε μετά στο eBay για 2.500 δολάρια έκαστο. Ήταν τα Manolo που φορούσε η Jennifer Lopez στο πρώτο της βίντεο κλιπ και η Kim ήξερε πως θα γίνονταν ανάρπαστα.

Παράλληλα, κάνει παρέα με τα κακά κορίτσια του Μπέβερλι Χιλς – Nicole Richie, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Mischa Barton. Πέρα από φίλη τους, είναι personal shopper της Paris. Τα μικρά και μεγάλα σκάνδαλα της Paris, στα οποία φαίνεται να έχει φυσική ροπή, γίνονται έμπνευση για την Kim, τα σημειώνει και μαθαίνει. Σύντομα, δεν θα χρειάζεται τη λάμψη των διάσημων φιλενάδων της. Σύντομα θα είναι αυτόφωτη. Ωστόσο, πρέπει κάτι να βρει, για να ξεχωρίσει. Η Paris είναι κληρονόμος, η Lindsay ηθοποιός, η Nicole έχει διάσημο καλλιτέχνη για μπαμπά.

Η Kim σε έξοδό της με την Paris, σε ρόλο κομπάρσου.

Δεν της παίρνει πολύ να αντιληφθεί πως ένα sex tape μπορεί να γίνει το διαβατήριο της για την αιώνια διασημότητα. Είναι άγνωστο αν η διαρροή του έγινε με τη συγκατάθεσή της ή όχι. Όπως και να έχει, η ιστορία λέει πως τα 38 λεπτά που βιντεοσκοπήθηκαν στην κρεβατοκάμαρα του τότε φίλου της ράπερ Ray J θα της ανοίξουν την πόρτα, για να ξεκινήσει η σάγκα ενός ανεξήγητου μιντιακού φαινομένου και ενός πανίσχυρου εμπορικού brand.

Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η Kim επενδύει στην ανόθευτη αναίδεια που διαθέτει, ώστε να κρατάει τη ζωή της διάτρητη, χωρίς την παραμικρή αγωνία προστασίας έστω των δύο παιδιών της. Δέκα χρόνια τώρα την παρακολουθούμε να αδυνατίζει, να παχαίνει, να βγαίνει ραντεβού, να ερωτεύεται, να παντρεύεται και να χωρίζει, να κλαίει, να βρίζει, να μένει έγκυος, να γεννάει, να μένει ξανά έγκυος, να γεννάει ξανά. Πάντα με το μπούστο της ακάλυπτο και τα οπίσθιά της προτεταμένα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Kourtney, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, ήταν πως η κοιλιά της ήταν τόσο μεγάλη, που δεν μπορούσε να ξυρίσει το αιδοίο της.

Η Kim έχει πλέον τη δική της σειρά καλλυντικών, ρούχων, αρώματος, δικά της καταστήματα ρούχων, εσωρούχων, τα δικά της emoji –τα kimoji-, μέχρι εξοπλισμό για γυμναστική και συμπληρώματα διατροφής. Μόνο το video game της Kim Kardashian Hollywood που διατίθεται από την Apple και το Google Play της αποφέρει εκατομμύρια δολάρια. Στο λογαριασμό προσθέστε και όσα εισπράττει από συνεντεύξεις, φωτογραφήσεις, εξώφυλλα και εμφανίσεις. Η Kim δεν πάει πουθενά τσάμπα. Διάφορες πηγές αναφέρουν πως πληρώνεται ακόμη και για ένα μήνυμα στο Twitter 10.000 δολάρια, ενώ χρεώνει έως και 250.000 δολάρια, για να εμφανιστεί σε ένα event.

Ωστόσο, η Kim εκλιπαρεί για τη λύπησή μας: «Όταν ακούω ανθρώπους να αναρωτιούνται πώς βγάζω λεφτά με το τίποτα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αν μπορούν, ας το κάνουν και εκείνοι. Ας βγάλουν τη ζωή τους στη φόρα. Αφήστε που δουλεύω πολύ σκληρά. Κάθε ημέρα έχω επτά ραντεβού, πριν από τις 10 το πρωί», δήλωσε σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian.

Kourtney & Khloé Kardashian

Οι αδερφές της Kim, η μεγαλύτερη Kourtney και η μικρότερη Khloé, είναι στην πραγματικότητα κομπάρσοι. Βρίσκονται εκεί, για να τροφοδοτούν ατάκες την Kim, να γκρινιάζουν για τις ιδιοτροπίες της, να γεμίζουν τα κενά. Κερδίζουν πολύ λιγότερα -γύρω στα 25 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία-, αν και δεν κάνουν λιγότερα. Η Kourtney, για παράδειγμα, ξεκίνησε να βγαίνει on air με τον Scott Disick, το 2006. Έκτοτε, ερωτεύτηκαν, μάλωσαν, χώρισαν, όταν εκείνος αποδείχτηκε άπιστος, τα βρήκαν και πάλι, απέκτησαν τρία παιδιά και χώρισαν εκ νέου. Η γέννηση του πρώτου τους γιου, Mason Dash Disick, το 2009, μαγνητοσκοπήθηκε και μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της τέταρτης σεζόν του reality. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Kourtney, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, ήταν πως η κοιλιά της ήταν τόσο μεγάλη, που δεν μπορούσε να ξυρίσει το αιδοίο της.

Σε ένα από τα πρώτα επεισόδια της σειράς, βλέπουμε την Khloé να οδηγεί μεθυσμένη και να συλλαμβάνεται, βάζοντας σε μπελάδες τους υπόλοιπους Kardashians. Η μικρότερη Kardashian παντρεύτηκε τον παίκτη των Λέικερς Lamar Odom, έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους, το 2009. Έμειναν παντρεμένοι μέχρι το 2015, όταν ο Odom βρέθηκε αναίσθητος σε οίκος ανοχής στη Νεβάδα. Η Khloé περίμενε να βγει από την εντατική, για να υποβάλει αίτηση διαζυγίου.

Kendall και Kylie Jenner

Το νέο αίμα της φαμίλιας έχει το επίθετο Jenner. Η 21χρονη Kendal με τους 24,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Τwitter, τους 83,1εκατομμύρια followers στο Instagram και τους δέκα εκατομμύρια στο Snapchat, έχει αποκλειστικά συμβόλαια με μεγάλα brands, όπως η Estée Lauder και η Pepsi, έχει περπατήσει στην πασαρέλα της Chanel και της Donna Karan, θεωρείται η νέα βασίλισσα της μόδας και σύμφωνα με το Forbes το 2016 εισέπραξε 17 εκατομμύρια δολάρια. Όταν ξεκίνησε το reality, όπως εξομολογήθηκε σε συνέντευξη της, κάθε μέρα έκλαιγε κρυφά, κλεισμένη στην ντουλάπα της. Σήμερα, διαθέτει κέρινο ομοίωμα της στο μουσείο Μαντάμ Τισό και νιώθει άνετα με τη δημοσιότητα, αν και κανένα ειδύλλιο της δεν έχει εμφανιστεί επί της οθόνης.

Η μικρή και ατίθαση 20χρονη Kylie μπορεί να μην έχει την πείρα της Kendal από τις πασαρέλες, αλλά διαθέτει το κληρονομικό χάρισμα της οικογένειας να παράγει εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes, είναι το νεότερο μέλος της λίστας των 100 πλουσιότερων διασημοτήτων του πλανήτη, ενώ η διαφημιστική της αξία αποδείχτηκε, όταν το app της είχε σε μια βδομάδα 1,75 εκατομμύρια downloads και κέρδη που έφτασαν τα 400.000 δολάρια, περίπου το τετραπλάσιο από τις αδελφές της, ενώ το περιοδικό Time τη συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 30 εφήβους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη. Αυτές τις ημέρες, ο πλανήτης είναι παρασυρμένος στη δίνη της φημολογούμενης εγκυμοσύνης της.

Rob Kardashian

«Είσαι loser Robert», του φώναζε κατάμουτρα η Kim, μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, σε ένα από τα επεισόδια του Keeping Up with the Kardashians. Στο εσωτερικό αυτής της καθαρά γυναικοκρατούμενης οικογένειας, ο μικρότερος αδελφός, 30 ετών σήμερα, παραδέχεται δημόσια ότι δεν τον καταλαβαίνουν οι γυναίκες του σπιτιού. Δεν μπορεί να βρει μια δουλειά που να του αρέσει, πήρε 50 κιλά λόγω άγχους, αρνείται να εμφανιστεί στο reality της οικογένειας, βρίζει την οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κρύβεται από τους φωτογράφους. Δηλώνει ότι το reality που γυρίζουν κατέστρεψε την οικογένειά του. Χωρίς ενοχές, η μητέρα του, τού είχε δώσει εντολή να αδυνατίσει, αν ήθελε να κερδίσει τη ζωή του και αν ήθελε να εκπροσωπεί τα προϊόντα που δημιουργεί η οικογένεια.

