Δεν Πάει Παραπέρα: Ίσως να Βρήκαμε την Άκρη του Ηλιακού μας Συστήματος

Τον Ιούλιο του 2015, ο ανιχνευτής «New Horizons» έγινε το πρώτο διαστημικό σκάφος που εξερεύνησε τον Πλούτωνα και τα φεγγάρια του, έπειτα από ένα ταξίδι σχεδόν δέκα χρόνων από τη Γη. Τρία χρόνια αργότερα, το New Horizons συνεχίζει να αποκαλύπτει μυστήρια του εξωτερικού ηλιακού μας συστήματος, επιβεβαιώνοντας αυτήν τη φορά τις παρατηρήσεις μιας γιγάντιας δομής υδρογόνου που εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το διαστημόπλοιο Voyager, πριν από περίπου 30 χρόνια.

Όπως αναλύεται σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Geophysical Research Letters, το διαστημικό σκάφος New Horizons έχει παρατηρήσει μια υπεριώδη ακτινοβολία που πολλοί φυσικοί πιστεύουν ότι προέρχεται από ένα «τείχος» υδρογόνου στην άκρη του ηλιακού μας συστήματος. Με άλλα λόγια, αν το ηλιακό σύστημα είναι ένα αυγό, το «New Horizons» μόλις πήρε την πρώτη του γεύση από αυτό που φαίνεται να είναι το κέλυφος.

Ο ήλιος παράγει συνεχώς ιονισμένα σωματίδια που είναι γνωστά ως «ηλιακός άνεμος», τα οποία δημιουργούν μια φούσκα γύρω από το ηλιακό σύστημα που εκτείνεται σε περίπου δέκα δισεκατομμύρια μίλια από τον Ήλιο. Η επικρατέστερη θεωρία σχετικά με την πηγή του υπεριώδους φωτός εικάζει πως, όταν τα ουδέτερα διαστρικά άτομα υδρογόνου συναντούν αυτήν τη φούσκα –η οποία ονομάζεται ηλιόσφαιρα-, επιβραδύνουν και αρχίζουν να συσσωρεύονται στα όρια της επιρροής του Ήλιου. Αυτό το τείχος διαστρικών σωματιδίων υδρογόνου θα πρέπει να διασκορπίζει το υπεριώδες φως με έναν χαρακτηριστικό τρόπο και αυτό ακριβώς είναι που παρατήρησε διαστημικό σκάφος Voyager το 1992.

Το New Horizons είναι το πρώτο διαστημικό σκάφος, μετά τα Voyager 1 και 2, που έχει παρατηρήσει αυτό το υπεριώδες φως, αν και η πηγή του είναι ακόμα εξαιρετικά αβέβαιη. Αν δεν είναι ενδεικτικό της ύπαρξης ενός τείχους υδρογόνου στα όρια της επιρροής του Ήλιου και στο διαστρικό διάστημα, τότε οι αστρονόμοι πρέπει να βρουν μια εναλλακτική θεωρία για να εξηγήσου γιατί αυτό το υπεριώδες φως παρατηρείται σε τόσο μεγάλη απόσταση από τον Ήλιο. Από το επόμενο έτος, το διαστημικό σκάφος New Horizons θα ξεκινήσει να αναζητά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτού του τείχους υδρογόνου δύο φορές τον χρόνο, για το υπόλοιπο της αποστολής του – για μια ακόμη δεκαετία ή δύο. Αυτό θα βοηθήσει να προσδιοριστεί αν υπάρχει πραγματικά το τείχος αυτό ή αν τα διαστημόπλοια Voyager και New Horizons έχουν παρατηρήσει κάτι ακόμα πιο ξένο στα βάθη του γαλαξία.

