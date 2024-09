Δες το Πρώτο σου Συνειδητό Όνειρο: Πώς να Εκπαιδεύσεις τον Εαυτό σου

Ήμουν γύρω στα 11, έφευγα από το σπίτι για να πάω για φαγητό, με τους παππούδες μου να με ακολουθούν. Καθώς κατεβαίναμε μια σκάλα, κοντοστάθηκα. «Όνειρο είναι», σκέφτηκα ξαφνικά, με μια απόκοσμη βεβαιότητα. Δεν ήμουν απολύτως σίγουρη αλλά αποφάσισα να δοκιμάσω. Ανέβηκα ξανά στην κορυφή της σκάλας και έκανα το μεγαλύτερο άλμα που μπορούσα, απολαμβάνοντας τη χαρά που νιώθεις όταν πέφτεις αβοήθητη. Αμέσως μετά ξύπνησα. Αυτό ήταν πρώτο και μοναδικό μου συνειδητό όνειρο.

Όσοι βλέπουν συνειδητά όνειρα μιλούν με ενθουσιασμό για το πώς φέρονται εξωφρενικά χωρίς συνέπειες στη χώρα των ονείρων. Ιδίως όμως τώρα, ενώ οι περισσότεροι είναι ακόμα κλεισμένοι στο σπίτι και βλέπουν τα τρελά όνειρα της καραντίνας, τα συνειδητά όνειρα είναι μοιάζουν ο τέλειος τρόπος να εξερευνήσεις τρελές φαντασιώσεις.

Σύμφωνα με τον Patrick Bourke, καθηγητή ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ένα συνειδητό όνειρο είναι «όταν συνειδητοποιείς ότι ονειρεύεσαι αλλά είσαι ακόμα στην ονειρική κατάσταση». Ενώ τα συνειδητά όνειρα συμβαίνουν αυθόρμητα σε κάποιους, μπορείς επίσης να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να έχεις συνείδηση στα όνειρά σου.

Ο Robert Waggoner, συγγραφέας του “Lucid Dreaming – Gateway to the Inner Self”, είπε ότι το κάνει από το 1975.

«Τα συνειδητά όνειρα είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα. Μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι φαντάζεσαι», είπε στο VICE ο Waggoner. Τα «βασικά» των συνειδητών ονείρων, όπως είπε, περιλαμβάνουν εξερεύνηση ονειρικών τοπίων, όπως να πετάς και να περνάς μέσα από τοίχους και να μαθαίνεις πώς να παραμένεις στο συνειδητό όνειρο.

«Τα συνειδητά όνειρα μας επιτρέπουν να έχουμε συνειδητά πρόσβαση στο ασυνείδητο και τη δημιουργικότητά του», είπε ο Waggoner.



Κάποιοι χρησιμοποιούν τα συνειδητά όνειρα για να αντιμετωπίσουν εφιάλτες που προκαλούνται από διαταραχή μετατραυματικού στρες ή να ξεπεράσουν φοβίες, άγχος και συναισθηματικό τραύμα. Τα συνειδητά όνειρα επίσης βοηθούν κάποιους να έχουν πρόσβαση στη δημιουργικότητά τους ή να ενισχύσουν τις σωματικές τους ικανότητες, για παράδειγμα να σκέφτονται ότι δοκιμάζουν δύσκολες μανούβρες στο σκι χωρίς να κινδυνεύουν να σπάσουν κάποιο κόκαλο.

Ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά πώς ξεκινάμε;

Πώς να δεις ένα συνειδητό όνειρο;

Ο Αχιλλέας Παύλου, ερευνητής ύπνου στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αγγλίας, είπε στο VICE ότι υπάρχουν τρεις γνωστικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ώστε να ξεκινήσεις τα συνειδητά όνειρα.

Πρώτα, να βεβαιωθείς για την πραγματικότητα, να καταλάβεις αν ονειρεύεσαι ή όχι. Μπορείς, ας πούμε, να τσιμπήσεις τη μύτη σου και να προσπαθήσεις να αναπνεύσεις (αν ονειρεύεσαι, θα μπορείς), να τραβήξεις το δάχτυλό σου (στο όνειρο θα μακρύνει άπειρα), να πηδήξεις πάνω-κάτω (στο όνειρο θα προσγειώνεσαι πολύ απαλά) και να προσπαθήσεις να περάσεις το δάχτυλό σου μέσα από το άλλο χέρι σου (στο όνειρο, το δάχτυλο θα περάσει).

Ενώ πιστεύει ότι αυτό γενικά λειτουργεί για τους περισσότερους, επισημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές από άτομο σε άτομο. Τα συνειδητά όνειρα «αντανακλούν τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες σου», λέει ο Waggoner. Γι’ αυτό ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν δύο ελέγχους πραγματικότητας.

Η δεύτερη μέθοδος λέγεται «Ξύπνα-Κοιμήσου». Ξυπνάς μετά από μερικές ώρες ύπνου (συνήθως με ξυπνητήρι) και μένεις ξύπνιος για λίγο, πριν ξανακοιμηθείς. Αυτή η τεχνική συχνά χρησιμοποιείται με μία τρίτη μέθοδο γνωστή ως μνημονική πρόκληση των συνειδητών ονείρων, που περιλαμβάνει να επαναλαμβάνεις μια φράση για να ορίσεις τις προθέσεις για τα όνειρά σου καθώς ξανακοιμάσαι. Ο Waggoner προτείνει ένα μάντρα του τύπου «Απόψε στα όνειρά μου θα έχω μεγαλύτερη κριτική επίγνωση και όταν θα δω κάτι παράξενο, θα καταλάβω ότι ονειρεύομαι».

Για έναν συνδυασμό των δύο μεθόδων, ο Waggoner προτείνει να ξυπνάς στις 4 πμ και να μετράς για να κοιμηθείς: «Ένα, είναι όνειρο. Δύο, είναι όνειρο. Τρία, είναι όνειρο» και τα λοιπά.

«Κάποιες φορές θα φτάσεις στο «37, είναι όνειρο» και θα συνειδητοποιήσεις ότι γύρω σου έχει σχηματιστεί ένα όνειρο. Και ακούγοντας τον εαυτό σου να λέει «είναι όνειρο», λες, «α, ονειρεύομαι. Είναι απίστευτο», λέει.

Όταν ξεκίνησε τα συνειδητά όνειρα, ο Waggoner εκπαίδευσε τον εαυτό του να αναπτύξει μια προσαρμοσμένη αντίδραση μέσα από μια τεχνική που αποκαλεί «να βρίσκεις τα χέρια σου». Κοίταζε τα χέρια του και έλεγε ότι «απόψε στα όνειρά μου θα δω τα χέρια μου και θα συνειδητοποιήσω ότι ονειρεύομαι», επαναλαμβάνοντας τη φράση πέντε λεπτά πριν πάει για ύπνο. Την τρίτη βραδιά, κατάφερε να βιώσει ένα συνειδητό όνειρο.

Τι να κάνεις σε ένα συνειδητό όνειρο;

Ωραία, βλέπεις ένα συνειδητό όνειρο. Και τώρα; Για πολλούς, τα συνειδητά όνειρα είναι μια φευγαλέα εμπειρία – το να μένεις σε ένα συνειδητό όνειρο είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση.

O Waggoner είπε ότι υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για να μείνεις στο συνειδητό όνειρο. Το πρώτο είναι να περιορίσεις τα συναισθήματά σου. «Αν είσαι πολύ ενθουσιασμένος, τότε θα ξυπνήσεις», είπε. Το δεύτερο είναι να εντείνεις την επίγνωσή σου «για να “γειωθείς” σε αυτόν τον ονειροχώρο», το οποίο μπορείς να το κάνεις τρίβοντας τα χέρια σου ή αγγίζοντας κάτι στο όνειρο. Το τελευταίο είναι να διατηρήσεις τη συγκέντρωσή σου. Για να μην ξεχνάς ότι αυτό που βιώνεις δεν είναι αληθινό, πρέπει να υπενθυμίζεις συνέχεια στον εαυτό σου ότι βλέπεις όνειρο.

Όταν καταφέρεις να παραμείνεις στο συνειδητό όνειρο, λέει ο Waggoner, μπορείς να αρχίσεις να πραγματοποιείς τους στόχους σου. Μπορεί να είναι απλώς να γουρουνιάζεις με τα αγαπημένα σου φαγητά, να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου – ατελείωτες δυνατότητες.

Για να προκύψει ενδοσκόπηση από τα συνειδητά σου όνειρα, είναι επίσης σημαντικό να τα θυμάσαι όταν ξυπνάς «Αν είναι να ξεκινήσεις τη διαδικασία των συνειδητών ονείρων, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνεις είναι να θυμάσαι καλά τα όνειρά σου», λέει ο Waggoner. Αυτό σημαίνει να θυμάσαι το όνειρό σου ενεργά, ακόμη και να τα καταγράφεις, όταν ξυπνάς.

Είναι για όλους;

Τα συνειδητά όνειρα μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητική εμπειρία, αλλά ίσως δεν είναι για όλους. Ο Waggoner προειδοποιεί κάποιους ανθρώπους να μην μπουν πολύ βαθιά στα συνειδητά όνειρα.

«Αν δεν μπορείς να διαχειριστείς τη ζωή σου στον ξύπνιο, δεν θέλω να έχεις συνειδητή επίγνωση στην ονειρική κατάσταση», λέει ο Waggoner, συμπληρώνοντας ότι οι άνθρωποι που ήδη δυσκολεύονται στη ζωή τους τείνουν να διατηρούν την αρνητική ενέργεια στο ασυνείδητό του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αγχωτικά συνειδητά όνειρα.

«Όταν έχουν συνειδητή επίγνωση, πρέπει να αντιμετωπίσουν όποια αρνητική ενέργεια υπάρχει», λέει

Παρομοίως, ο Bourke επισημαίνει ότι τα συνειδητά όνειρα μπορεί να μην είναι η καλύτερη ιδέα για «ανθρώπους που δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν την αλήθεια από την ψευδαίσθηση», όπως άτομα με σχιζοφρένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το θολό όριο ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες στην πραγματική ζωή

Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν επιδείνωση της ποιότητας του ύπνου, αν και η επιστημονική έρευνα στον χώρο των συνειδητών ονείρων είναι περιορισμένη και σχετικά πρόσφατη.

