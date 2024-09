Δημόσιος Αυνανισμός: Εμπειρίες Γυναικών που Έπεσαν Θύματα Επιδειξιών

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.

Όταν κάποιος μας κοιτά και αυνανίζεται μπροστά μας δημοσίως, δεν το αντιλαμβανόμαστε κατευθείαν απαραιτήτως. Γιατί, δηλαδή, να πας με τη μία στο συμπέρασμα ότι κάποιος αυνανίζεται προς τη δική σου κατεύθυνση, με όλο το φως της ημέρας πάνω του, όταν δεν του έχεις ζητήσει κάτι τέτοιο;



Η Julia* άκουσε αυτό που νόμιζε ότι ήταν ο ήχος ενός ανθρώπου που έτριβε τα χέρια του έξω από μια δημόσια τουαλέτα και δεν το σκέφτηκε πολύ. Μετά από μερικά λεπτά, παρατήρησε, καθώς κοίταξε κάτω από πλαίσιο της πόρτας, πως τα πόδια του εν λόγω ατόμου ήταν στραμμένα προς τη μεριά της. Τότε, όπως λέει η ίδια, «έσπρωξε το πουλί του στο κενό μεταξύ του τοίχου και της καμπίνας της τουαλέτας και τελείωσε στον τοίχο».

Αν και συνέβη πριν από δύο χρόνια, δυσκολεύεται ακόμη να χρησιμοποιεί δημόσιες τουαλέτες και ζητά από τον εκάστοτε σύντροφό της ή τις φίλες της να πηγαίνουν μαζί της. «Τα χέρια μου τρέμουν και με πιάνει τρελός πανικός. Όταν κάθομαι στην τουαλέτα, κοιτάω προς το ταβάνι, για να σιγουρευτώ ότι δεν με παίρνει κανείς μάτι από το πάνω μέρος της τουαλέτας», εξηγεί, ενώ προσθέτει πως, «πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο σοβαρό ήταν αυτό που μου συνέβη και πόσο μου άλλαξε τη ζωή. Νομίζω ότι έχουν στον μυαλό τους κάποιον χαμένο που τον παίζει σε δημόσιο χώρο και σκέφτονται “τι φρίκουλο!” και το αντιμετωπίζουν ως μια από αυτές τις φάσεις που απλά συμβαίνουν».



Στην πραγματικότητα, όμως, πολλές ακόμη γυναίκες συμφωνούν με την Julia.

Δημόσια τουαλέτα (Φωτογραφία: Dplanet μέσω Flickr)

H Lucie* μας λέει ότι την πλησίασαν στον δρόμο: «Δεν ήθελα να τον κοιτάξω. Αλλά, όταν το έκανα, είδα ότι αυνανιζόταν. Με ακολουθούσε με το πουλί του στο χέρι του. Όταν έφτασα στο σπίτι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Απλώς ξέσπασα σε κλάματα». Παρά τη δύσκολη στιγμή, λέει πως «ήμουν τυχερή που μπόρεσα να κλείσω την πόρτα μου. Είναι τόσο συχνό φαινόμενο και συμβαίνει σε τόσες γυναίκες».



Οι παραλίες φαντάζουν ως το ιδανικό περιβάλλον για έναν δημόσιο αυνανιστή.

Δεν έχει άδικο. Αν και είναι δύσκολο να εντοπιστούν συγκεκριμένα στατιστικά για την προσβολή της δημοσίας αιδούς, μια κατηγορία εγκλήματος στην οποία υπάγονται και οι επιδειξίες, μια κυβερνητική έκθεση του 2013 κατέληξε πως από τη στιγμή που γίνονται 16 ετών, μια στις πέντε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγγέλλουν ότι βιώνουν σεξουαλικές απειλές, ανεπιθύμητα αγγίγματα, καθώς και περιστατικά επιδειξιμανίας. Μιλήστε με τις φίλες σας και σίγουρα μια τουλάχιστον από αυτές θα σας πει ότι έχει βιώσει ένα περιστατικό όπου κάποιος είτε αυνανίστηκε είτε έδειξε τα γεννητικά του όργανα μπροστά της.



Οι παραλίες φαντάζουν ως το ιδανικό περιβάλλον για έναν δημόσιο αυνανιστή, μιας και εκεί υπάρχει γυμνό δέρμα παντού και μεγάλες εκτάσεις ανοιχτού χώρου. Όπως λέει μια γυναίκα στο VICE, «την πρώτη φορά που μου συνέβη, ήταν σε μια παραλία, όταν ταξίδευα στο εξωτερικό. Είδα κάτι χρωματιστό ανάμεσα στα δέντρα, όχι και πολύ μακριά από εκεί που στεκόμουν. Με έπιασε ξαφνικός πανικός, καθώς είδα έναν άνδρα με το μαγιό του, να στέκεται ανάμεσα από δύο δέντρα, με το πέος του ανά χείρας και να αυνανίζεται με ενθουσιασμό. Τα μάτια μας συναντήθηκαν, αλλά εκείνος δεν τραβήχτηκε. Δεν φαινόταν να ντρέπεται».



Τα μέσα μεταφοράς προσφέρουν παρόμοιες ευκαιρίες. Πολλές γυναίκες λένε πως έχουν βιώσει τέτοιου είδους συμπεριφορές στα βραδινά λεωφορεία, αλλά έχουν αισθανθεί πολύ κουρασμένες ή πολύ ντροπιασμένες, για να καταγγείλουν ένα τέτοιο συμβάν. Το 2015, η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών του Λονδίνου Transport for London ξεκίνησε την καμπάνια «Report It to Stop It» (Καταγγείλτε το, για να σταματήσει), προτρέποντας τον κόσμο να κάνει ακριβώς αυτό, αλλά για πολλούς είναι δύσκολο να βρουν κίνητρο για να το κάνουν. Η Ellen* λέει πως έχει υπάρξει μάρτυρας επιδειξιομανών, αλλά και αυνανιστών αρκετές φορές στα δημόσια μέσα μεταφοράς και πως κάθε φορά, «εστίασα στο να βγω από την κατάσταση ή στο να φτάσω σπίτι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επιπλέον, όταν έχω καταγγείλει τέτοια περιστατικά, οι προσπάθειές της Αστυνομίας ήταν ανύπαρκτες, οπότε πλέον η φυσική μου αντίδραση είναι να μην το καταγγέλλω».

Όπως και με τις άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, η αδυναμία του νομικού συστήματος και της Αστυνομίας να αντιμετωπίσουν επαρκώς το πρόβλημα έχει οδηγήσει σε μια διαδεδομένη δυσπιστία απέναντί τους. Μια ακόμη γυναίκα, η Violeta, καθόταν σε ένα παγκάκι στον σταθμό του μετρό High Street Kensington, όταν ένας άνδρας «ξεκίνησε να αυνανίζεται, ενώ μου έλεγε ανάρμοστα πράγματα. Του ούρλιαξα και βρήκα έναν αστυνομικό εκεί κοντά. Είπε κάτι στον τύπο, εκείνος έβαλε το πουλί του στο παντελόνι του και έφυγε. Τον ρώτησα τι άλλο θα έκανε και απλώς μου γέλασε και μου είπε πως αυτά τα πράγματα συμβαίνουν».

Οι άνδρες που το έκαναν συναντούσαν το βλέμμα τους και συνέχιζαν να αυνανίζονται, με τη ματιά τους καρφωμένη πάνω τους.

Αυτές οι συμπεριφορές αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο από τις Αρχές όλων των χωρών. Στην Κούβα, για παράδειγμα, οι άνδρες που αυνανίζονται δημόσια μπροστά σε γυναίκες λέγονται «pajusos», που σημαίνει δημόσιοι αυνανιστές. Αν σε πιάσουν να το κάνεις, τρως ένα πρόστιμο περίπου 40 κουβανέζικα πέσος (περίπου δύο ευρώ) ως τιμωρία, που σύμφωνα με τη Maria Victoria O’Hana, η οποία ερευνά το πρόβλημα στην Κούβα, «λειτουργεί σχεδόν σαν φθηνή άδεια δημόσιου αυνανισμού». Παρόμοια κατάσταση ισχύει και την Ιταλία: Στην υπόθεση του Pietro L, ένας 69χρονος εθεάθη να βγάζει το πέος του και να αυνανίζεται μπροστά σε μαθητές στην Κατάνια. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη πως έπρεπε να του επιβληθεί πρόστιμο, αλλά πως η πράξη του δεν ήταν εγκληματική.

Στο Τόκιο, υπάρχει μια γραμμή τρένου μόνο για γυναίκες, για την αποφυγή σεξουαλικής παρενόχλησης (Φωτογραφία: Tsu μέσω Wiki)

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Νόμο για τα Σεξουαλικά Αδικήματα του 2003, η πράξη του δημόσιου αυνανισμού συχνά διώκεται σύμφωνα με το άρθρο 66, το οποίο αφορά την προσβολή της δημοσίας αιδούς. Εντούτοις, σε αντίθεση με άλλα εγκλήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη σεξουαλική φύση της πράξης και για να λογιστεί ως αδίκημα, ο δράστης πρέπει να προκαλέσει «τρόμο ή ψυχολογική οδύνη».



Βέβαια, κάθε τέτοια πράξη δημιουργεί ψυχολογική οδύνη. Οι περισσότερες γυναίκες στις οποίες μίλησα, μου εξήγησαν πως οι άνδρες που το έκαναν συναντούσαν το βλέμμα τους και συνέχιζαν να αυνανίζονται, με τη ματιά τους καρφωμένη πάνω τους. Για τη Martha, που βίωσε κάτι τέτοιο, ο άνδρας που αυνανιζόταν –ο οποίος επιπλέον έγλυφε τα χείλη του κοιτώντας την– με την πράξη του, «διέπραξε κάτι που το αισθάνθηκα ως σεξουαλική παρενόχληση. Η πράξη είχε ως στόχο εμένα. Αν κάποιος μιλήσει για προσβολή της δημοσίας αιδούς, αυτό δεν περιγράφει επαρκώς το ότι κάποιος αυνανίζεται μπροστά σου και το πόσο τραυματικό μπορεί να είναι αυτό για μια γυναίκα».

Για τα άτομα που το έχουν βιώσει δεν υπάρχει αμφιβολία: είναι άλλο ένα είδος σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τον νομικό Peter Ramsay, καθηγητή του Τμήματος Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο London School of Economics, «ένα μέρος του προβλήματος με αυτό το είδος του δημόσιου αυνανισμού, είναι πως αν και δεν υπάρχει άμεση επαφή -το βασικό στοιχείο για τη δημιουργία κατηγορίας σεξουαλικής κακοποίησης-, υπάρχει μη συναινετική ανάμειξη στη σεξουαλική ικανοποίηση ενός ατόμου, όπου το θύμα αντιμετωπίζεται ως το αντικείμενο του πόθου για τον δράστη. Αυτή η πράξη έχει το κατάλληλο βάρος πρόθεσης για τη δημιουργία τρόμου και ψυχικής οδύνης, σύμφωνα με το άρθρο 66 ή μπορεί να θεωρηθεί βαρύτατη προσβολή δημοσίας αιδούς; Είναι σε κάθε περίπτωση αδικήματα που αντιμετωπίζονται με μια δεδομένη ελαφρότητα, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται για πράξεις που βιώνονται ελαφρά από το εκάστοτε θύμα τους». Με άλλα λόγια, επειδή ο δημόσιος αυνανισμός συνήθως δεν περιλαμβάνει σωματική επαφή, δεν λογίζεται ως σοβαρό αδίκημα.



Η απουσία ουσιαστικών συνεπειών για αυτούς τους άνδρες έχει σοβαρές προεκτάσεις. Στον κόσμο της πορνογραφίας, υπάρχουν χιλιάδες βίντεο ανδρών που βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους, καθώς αυνανίζονται δημοσίως κοιτώντας γυναίκες. Υπάρχει μάλιστα και κάποια υποκατηγορία που αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε ένα πολύ δημοφιλές site, μπορεί κανείς να δει πλάνα από κινητά με τίτλους όπως, «γλυκά κορίτσια που προσποιούνται πως δεν βλέπουν έναν άνδρα να τον παίζει στο λεωφορείο», ή «άνδρας ετοιμάζεται να τρομάξει Ασιάτισσα με το πουλί του». Το κάθε ένα από αυτά έχει πάνω από τρία εκατομμύρια views.



Είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, το γεγονός ότι αυτή η συμπεριφορά έχει φτάσει στο επίπεδο του φετιχισμού. Διότι μπορεί οι νόμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς να μην αναγνωρίζουν και να μην τιμωρούν αυτό το έγκλημα επαρκώς, αλλά για τα άτομα που το έχουν βιώσει δεν υπάρχει αμφιβολία: είναι άλλο ένα είδος σεξουαλικής κακοποίησης.



*Τα ονόματα έχουν αλλαχθεί για την προστασία της ανωνυμίας τους.

