Δοκίμασα Advent Calendars με Sex Toys: Αξίζουν;

Για μένα τα Χριστούγεννα δεν είναι εποχή κάβλας. Είναι ρομαντικά, διασκεδάζεις, πίνεις, αλλά δεν είναι εποχή κάβλας. Ο Δεκέμβρης είναι εποχή για τα χειρότερα χανγκόβερ της ζωής σου, να τελειώνεις τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και να τρως γλυκά.

Τον Δεκέμβρη το πολύ-πολύ να αναζητήσω τον παλιό μου δονητή για να κοιμηθώ πιο εύκολα. Έτσι τα advent calendars με sex toys, μου φαίνεται ότι είναι για ανθρώπους που έχουν πολύ χρόνο. Παρόλα αυτά ξεπουλάνε και παίρνουν εκπληκτικές κριτικές.

Videos by VICE

Έτσι αποφάσισα φέτος να δοκιμάσω δύο ημερολόγια, για να δω αν μπορούσα να έχω αρκετή λίμπιντο ώστε να αυνανιστώ με ένα καινούργιο παιχνίδι κάθε βράδυ και να γράψω για αυτό.

Παρήγγειλα το “12 Days of Play – Sex Toy Gift Set For Women” και το “Box For Couples”.

Ξεκίνησα να ανοίγω τα παραθυράκια με έναν μικρό δονητή. Ήταν η μέρα που βγήκαμε για ποτά με τη δουλειά. Παρόλο που ήθελα να το χρησιμοποιήσω, το έβαλα στην πρίζα αλλά δεν το άναψα.

Την άλλη μέρα τα ίδια. Αυνανίστηκα λιγάκι, χωρίς πολλή διάθεση, με τον καινούργιο μου δονητή (πρέπει να πω ότι ήταν πολύ αποτελεσματικός και είχε ένα γιορτινό μεταλλικό κόκκινο χρώμα). Όμως το orgasm balm της δεύτερης μέρας μού χτύπησε καμπανάκια μυκητίασης, έτσι το έβαλα στους καρπούς και απλώς το μύριζα.

Την τρίτη μέρα πέτυχα μια θήκη για τον δονητή και μια κρυστάλλινη σφήνα. Η θήκη ήταν μια εύκολη προσθήκη στο δώρο της πρώτης μέρας και δεν χρειαζόταν επιδεξιότητα ή φόρτιση – το απόλαυσα. Η σφήνα ήθελε λίγη παραπάνω προσοχή, έτσι την έβαλα στην άκρη για αργότερα.

Το κερί και η μάσκα της επόμενης μέρας ήταν επίσης εύκολα. Το Σάββατο πήγα για ψώνια και σε ένα ολονύχτιο πάρτι γενεθλίων, και δεν έμεινε χρόνος για αυνανισμό. Ακόμα δεν έχω χρησιμοποιήσει τη μάσκα σε σεξουαλικό πλαίσιο, αλλά ήταν ό,τι πρέπει όταν πήγα για ύπνο στις 4 πμ το Σάββατο.

Και οι μέρες περνούσαν αποκαλύπτοντας μπαλάκια κέγκελ και δονητές ραβδάκια, και δονητές για το σημείο G και λάδι για μασάζ. Δεν χρησιμοποιούσα τίποτα. Ποιος έχει χρόνο; Την Τρίτη το βράδυ είχα έναν τρομερό πονοκέφαλο και την Τετάρτη βγήκα θετική στον COVID. Η Όμικρον μού είχε κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δωράκι.

Αν και στην αρχή άνοιγα ένα-ένα τα παραθυράκια, έχοντας δέκα μέρες αυτο-απομόνωσης (και το deadline μου) στον ορίζοντα ήξερα ότι έπρεπε να ανοίξω τα υπόλοιπα παραθυράκια. Με ένα καινούργιο σετ πρωκτικές χάντρες στο κομοδίνο μου, ένιωθα αισιόδοξη που δεν θα είχα καθόλου κοινωνικές επαφές.

Θα ήταν τέλεια αν είχα λίγη λίμπιντο τις πρώτες μέρες που είχα COVID. Και επίσης τον Δεκέμβρη τελειώνεις τις δουλειές σου έτσι παρόλο που δούλευα από το κρεβάτι μου με ένα σωρό sex toys δίπλα μου δούλευα non-stop και είχα και COVID, οπότε δεν είχα όρεξη να μαλακιστώ.

Τρεις μέρες αργότερα, κάτι άρχισε να με ενοχλεί. Ένιωθα άσχημα που είχα όλα αυτά τα toys και δεν τα χρησιμοποιούσα, ιδίως όταν τολμούσα να χρησιμοποιούσα τα παλιά μου.

Την τρίτη μέρα απομόνωσης δεν άντεχα άλλη ενοχή. Καθώς η εβδομάδα τελείωνε και η προθεσμία μου απείχε τρεις μέρες έβγαλα όλα τα αντικείμενα στο τραπέζι, ένας μπουφές από σιλικόνη.

Έβαλα λιπαντικό στη σφήνα, άνοιξα το τσοντο-σάιτ που προτιμώ και προσπάθησα να έρθω σε διάθεση. Αν και μου αρέσουν οι σφήνες και το πορνό, ένιωθα ότι ήταν λίγο βεβιασμένο. Αλλά επέμεινα. Χρησιμοποιούσα τρία toys και είχα ένα ποτήρι κόκκινο κρασί δίπλα μου: ό,τι κοντινότερο σε όργιο όταν κάνεις καραντίνα. Κάποιοι μπορεί και να το προτιμούν.

Και ξαφνικά τα συμπτώματά μου άρχισαν να υποχωρούν. Ο πονοκέφαλος άρχισε να περνάει, οι μύες μου δεν πονούσαν και δεν ένιωθα τελείως σκατά.

Πέρασα το υπόλοιπο σαββατοκύριακο με μια όμορφη ρουτίνα: Ξύπνημα, TikTok, γυμναστική στο YouTube, μαλακία, πρωινό, τηλεόραση, μαλακία, γράψιμο, μαλακία, τηλεόραση, ντελίβερι, κερί βανίλιας, κρασί, γράψιμο, δεν με πιάνει ύπνος, μαλακία για να χαλαρώσουν οι μύες μου. Πριν κολλήσω υποτίθεται ότι θα έτρωγα με τους συγκατοίκους μου για Χριστούγεννα και θα πήγαινα στη μαμά μου το σαββατοκύριακο. Δεν θα προλάβαινα να αυνανίζομαι. Κατά μία έννοια, η Όμικρόν ήταν το χριστουγεννάτικο θαύμα μου.

Όταν παρήγγειλα τα ημερολόγια περίμενα ότι η φάση θα καεί τελείως. Νόμιζα ότι θα ήταν αδύνατον να προσφέρεις στον εαυτό σου τέτοια απόλαυση την πιο ευτυχισμένη αλλά λιγότερη καβλερή εποχή. Αλλά χάρη στον ιό μού δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Έριξα ρυθμούς, χαϊδεύτηκα άναψα κεριά.Έφτιαξα μια δική μου φάτνη με την πρωκτική μου σφήνα.

Αν κάνεις καραντίνα μες στις γιορτές, παράγγειλε sex toys – αν μη τι άλλο θα περάσει η ώρα πιο γρήγορα.

Περισσότερα από το VICE

Πρόσφυγες και Μετανάστες VS Ελληνική Αστυνομία

«Στα Ταξίδια Μπορεί να Κοιμόμαστε στο Ίδιο Κρεβάτι» – Η Συνέντευξη για Δουλειά που Θέλω να Ξεχάσω

Spanking, Ομαδικό Σεξ, Bondage: To Φετιχιστικό Πάρτι Όπου Δεν Επιτρέπονται οι Άνδρες

Ακολουθήστε το VICE σε Facebook, Instagram και Twitter.