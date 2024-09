Έφαγα σαν τον Χριστό για μια Eβδομάδα και Έχασα 2,6 Κιλά

Είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, που σημαίνει ότι τρώω συνέχεια αηδίες. Πρόσφατα ένας συνάδελφος μου είπε ότι θα μπορούσα να μάθω πολλά από τον Χριστό –ιδίως από την «υγιεινή του διατροφή, που δεν περιλάμβανε επεξεργασμένες τροφές»– έτσι αποφάσισα να δοκιμάσω και να φάω σαν τον υιό του Θεού για μια εβδομάδα. Για να βεβαιωθώ ότι δεν πρoσέβαλα κανέναν, ρώτησα κάποιους καθολικούς φίλους τι γνώμη είχαν για το πείραμά μου. Είπαν ότι θα μου έκανε καλό.

Όπως πολλοί Ιταλοί, γεννήθηκα σε καθολική οικογένεια. Η μαμά μου είναι δασκάλα κατηχητικού, ο μπαμπάς μου τραγουδάει στη χορωδία. Στο κατηχητικό έμαθα πολλές ιστορίες από τη Βίβλο – σκλαβιά, αδελφοκτονία, πολυγαμία. Επίσης έμαθα ότι ο Χριστός ήταν επαναστάτης, ιδίως στο τραπέζι του φαγητού.

Τα ευαγγέλια συχνά αναφέρονται στη σχέση του Χριστού με το φαγητό. Για παράδειγμα, το κατά Μάρκον λέει ότι ο Χριστός είπε ότι όλες οι τροφές είναι καθαρές. Βασικά είπε ότι ήταν ΟΚ να τρως πράγματα που απαγορεύονταν στην Παλαιά Διαθήκη, όπως χοιρινό, οστρακοειδή και κουνέλι. Επίσης, ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι ο Χριστός ήταν επαναστάτης, που του άρεσε να τρώει με φοροεισπράκτορες, αμαρτωλούς και εργάτριες του σεξ. Επίσης μπορούσε να ταΐσει πέντε χιλιάδες άτομα με δυο ψάρια και πέντε καρβέλια. Εντυπωσιακό.

Για να προετοιμαστώ, πήρα ένα βιβλίο με ιταλικές συνταγές γεμάτο με πιάτα που περιγράφονται ή αναφέρονται στη Βίβλο. Αγόρασα τα υλικά και συνειδητοποίησα ότι ήταν τα πιο υγιεινά ψώνια που είχα κάνει.

Τα ψώνια του Χριστού.

Για την εβδομάδα που θα ακολουθούσα τη διατροφή του Χριστού, έτρωγα το ίδιο πρωινό κάθε μέρα και απομεινάρια από το μεσημεριανό, για βραδινό κάθε βράδυ. Και όπως και ο Χριστός, δεν χρησιμοποίησα μαχαιροπίρουνα.

Μέρα πρώτη

Πρωινό: Γάλα ή γιαούρτι, αποξηραμένα σύκα ή σταφίδες, χυμό ρόδι και μέλι.

Την πρώτη μέρα έφαγα πρωινό στο μπαλκόνι, μες στο φως. Ένιωθα ότι το γεύμα μου ήταν ευλογημένο.

Όσο καθόμουν και κοίταζα τα αποξηραμένα φρούτα μου, τόσο άρχιζα να νιώθω σαν τον μέσο οπαδό της ευεξίας. Ήπια μια γουλιά χυμό ρόδι, τον οποίο οι γραφές περιγράφουν ως σύμβολο γονιμότητας και αφθονίας. Μου φάνηκε άγλυκος, αδιάφορος.

Μεσημεριανό: Ψητό ψάρι (κατά προτίμηση από λίμνη)

Στον Ιησού άρεσε να πολλαπλασιάζει πράγματα, όπως ψάρια. Μετά την Ανάσταση ζήτησε από τους μαθητές του να φάει κάτι. Φοβήθηκαν επειδή νόμισαν ότι ήταν φάντασμα, αλλά του έδωσαν λίγο ψητό ψάρι και το πήρε και το έφαγε μπροστά τους. Μου αρέσει πολύ το φρέσκο ψάρι, αλλά είναι ακριβό και αν μένεις σε μια τρύπα όπως εγώ, βρωμάει όλο το σπίτι. Συνήθως έχω τόνο σε κονσέρβες αλλά για τον Χριστό ξεπέρασα τα όρια:

Αν και δεν μαγειρεύω πολύ, δεν μου φάνηκε πολύ δύσκολο να βάλω μερικές φέτες λεμόνι μέσα σε ένα καθαρισμένο λαβράκι, να το αλατοπιπερώσω και να το ψήσω στον φούρνο. Τα κόκαλα όμως ήταν κίνδυνος-θάνατος για το θνητό μου κορμί.

Δεύτερη μέρα

Μοσχαράκι κατσαρόλας με κρασί, πράσο, κολοκύθρα και ψωμί (πίτες)

Σύμφωνα με το βιβλίο “The Food and Feasts of Jesus“, ο καθημερινός άρτος ήταν βασικό κομμάτι της μεσανατολικής διατροφής τον 1ο αιώνα – σε πολλά μέρη ακόμα είναι. Για τους χριστιανούς, το ψωμί έγινε μεταφορά για την πνευματική τροφή και για μένα αντικατέστησε τα μαχαιροπίρουνα.

Εδώ σπάω το ψωμί όπως ο Χριστός:

Το μοσχαράκι κατσαρόλας το έφτιαξε τέλεια η συνάδελφός μου, Camilla. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα πιο ευαίσθητο θέμα. Κάποιοι λένε ότι ο Ιησούς ήταν χορτοφάγος και έβρισκε φρικτή τη θανάτωσή ζώων. «Ο Χριστός ζούσε σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον όπου δεν υπήρχε χορτοφαγία, αλλά στο Βασίλειο του Θεού όλοι θα ακολουθούν χορτοφαγική δίαιτα», έγραψε ο ειδικός σε θέματα Παλαιάς Διαθήκης, Gianfranco Nicora, σε ένα άρθρο για το Ιταλικό Ινστιτούτο Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Spezzatino di Vitello

Το μόνο σίγουρο είναι πως το φαγητό της Camilla ήταν πεντανόστιμο.

Τρίτη μέρα

Πικρά χόρτα

Η τρίτη μέρα με ανησύχησε. Ήταν ώρα για πικρά χόρτα, πιάτο που έτρωγαν στον Μυστικό Δείπνο και το Εβραϊκό Πάσχα. Το βιβλίο συνταγών έλεγε να προσθέσω κάπαρη, ελιές και φιστίκια στο ζεματισμένο αντίβ. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ωραίο οπτικά – σχεδόν ό,τι πρέπει για Instagram.

To πρόβλημα ήταν ότι το πείραμα χωρίς μαχαιροπίρουνα, έστρεφε αργά αλλά σταθερά τους συναδέλφους μου εναντίον μου. Έφαγα μόνος.

Φωτογραφία: Roberta Abate.

Τέταρτη μέρα

Κατσικίσια ρικότα και ψητά κρεμμύδια

Για τη συνταγή αυτή επιστρέψαμε στην Παλαιά Διαθήκη, σε μια εποχή όπου οι Εβραίοι διέσχιζαν την έρημο αφού διέφυγαν από την Αίγυπτο. Σίγουρα θα πείνασαν στη διαδρομή.

Άρχισα να κλαίω όσο ετοίμαζα τα κρεμμύδια, όχι μόνο λόγω αντίδρασης οργανισμού ή επειδή συμπονούσαν τον γολγοθά τους – απλώς στενοχωριόμουν που θα έτρωγα αυτό το πράγμα.

Foto dell’autore.

Πέμπτη μέρα

Σαλάτα με πλιγούρι

Το βιβλίο συνταγών λέει ότι είναι μια νέα ερμηνεία του ψημένου σταριού, ένα αρχαίο ποπκόρν που δημιουργείται μαγειρεύοντας σπόρους σε καυτές πέτρες. Η δική μου εκδοχή περιλάμβανε βρασμένο πλιγούρι με ελιές, ψημένα αμύγδαλα και τυρί.

Θα ‘θελα να σας πω ότι δεν το έφαγα όλο, αλλά ήταν το πρώτο αξιοπρεπές γεύμα που έτρωγα εδώ και μέρες και την επόμενη μέρα, είχα μια πρόκληση, έτσι το έφαγα.

Έκτη μέρα

Νηστεία

Άρχισε να λέει πώς ο Διάβολος προσπάθησε να πείσει τον Ιησού να μετατρέψει μερικές πέτρες σε ψωμί για να αποτύχει στην πνευματική του αποτοξίνωση. Ήταν και αγχωτικό και ενθαρρυντικό.

Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΟΥΝ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ. GRAPHIC T-SHIRT: JUTA.

Έβδομη μέρα

Φακές

Αν δώσεις κάτι για ένα πιάτο φακές σημαίνει ότι σε κορόιδεψαν, λένε στα μέρη μου. Η ιστορία προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη, όπως επισημαίνει το βιβλίο συνταγών, όταν ο Ιάκωβος* κορόιδεψε τον αδελφό του Ησαύ πείθοντάς τον να ανταλλάξει την κληρονομιά του πρωτότοκου με ένα ζεστό πιάτο φακές. Μετά ο Ιάκωβος έπρεπε να το βάλει στα πόδια γιατί ο αδελφός του ήθελε να τον σκοτώσει.

Εν συντομία, δεν ήθελα να φάω αυτές τις φακές.

Τα αποτελέσματα του πειράματός μου: Έχασα 2.6 κιλά σε μια βδομάδα. Προσευχόμουν πιο συχνά (ρωτούσα τον Θεό αν είναι καλή ιδέα) και μέθυσα κατά λάθος μόνος μου με κρασί. Επίσης είχα περισσότερη ενέργεια και λιγότερα αέρια.

Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Τώρα ξέρω γιατί μερικές φορές φαίνεσαι τόσο κομμάτια στους πίνακες και τις εικόνες.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Italy.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

