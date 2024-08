Έφηβοι Κατέγραψαν τη Δασκάλα τους να Κάνει Χρήση Ναρκωτικών Μέσα στην Τάξη

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο VICE US.



Στο σχολείο δεν είναι σπάνιο οι καθηγητές να προσπαθούν να μάθουν στους μαθητές τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας ή να τους προσφέρουν καινούριες γνώσεις – για παράδειγμα, ότι τα έντερα της γάτας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σχοινάκι. Μερικοί μαθητές, όμως, έγιναν μάρτυρες την ώρα που η καθηγήτριά τους έκανε χρήση ναρκωτικών, σύμφωνα με τη Chicago Tribune.



Την προηγούμενη εβδομάδα, ο μαθητής Will Rogers πρόσεξε την καθηγήτρια των Αγγλικών του, Samantha Cox, να κάνει κάτι περίεργο στην άκρη της τάξης. Όπως συνηθίζουν οι έφηβοι, ο Will έβγαλε το κινητό του και άρχισε να βγάζει βίντεο από το παράθυρο της κλειδωμένης πόρτας της τάξης. Στο βίντεο, η Cox φαίνεται να βάζει κάτι που μοιάζει με άσπρη πούδρα σε γραμμές και ύστερα να το σνιφάρει από το γραφείο.



«Είναι στη γωνία και κρύβεται με μία καρέκλα και ένα βιβλίο. Φαίνεται να έχει κάτι που μοιάζει με κοκαΐνη και να τη βάζει σε γραμμές», λέει ο Rogers στο WGN-TV. «Όταν είδα το βίντεο ξανά και ξανά, τότε κατάλαβα πως η καθηγήτριά μου κάνει κοκαΐνη».



Και επειδή όπως φαίνεται οι έφηβοι σήμερα είναι εναντίον των ναρκωτικών, μερικοί μαθητές που είδαν τι συνέβη, το ανέφεραν στους υπεύθυνους του σχολείου τους, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία. Η Αστυνομία τότε έφερε σκύλο που εντόπισε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο της Cox, όπου βρήκαν «μια σφιχτά δεμμένη τσάντα με πολλά μικρά τυλιγμένα κομμάτια απο φύλλα αλουμινόχαρτου και ένα μικρό κομμάτι χαρτιού ρολαρισμένο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση ναρκωτικών από τη μύτη».



Η Αστυνομία συνέλαβε την Cox και την πήρε από το σχολείο με χειροπέδες, περιστατικό το οποίο κινηματογράφησε ένας μαθητής στο Snapchat. Οι ερευνητές βρήκαν ένα σωρό από σύνεργα για χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το CBS Chicago, η Cox παραδέχτηκε αργότερα στην Αστυνομία πως είχε πάει κοκαΐνη στο σχολείο εκείνο το πρωί, αξίας 160 δολαρίων, που είχε αγοράσει από τον dealer της.



O επιστάτης του σχολείου δήλωσε χαρούμενος που το ζήτημα διευθετήθηκε γρήγορα. Επίσης δήλωσε στη Νorthwest Indiana Times ότι «ήταν πολύ αγαπητή στους μαθητές. Είναι μια πολύ στενάχωρη κατάσταση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που απομακρύνθηκε από την τάξη άμεσα. Αλλά ανησυχούμε για την ευημερία της. Έμοιαζε να είναι μια πολύ καλή δασκάλα».



Η Cox κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών και συνέργων, σύμφωνα με την Αστυνομία, και μπήκε στη λίστα των καθηγητών που πιάστηκαν να τα κάνουν άνω-κάτω στο σχολείο.

