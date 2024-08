Είναι Εντελώς Φυσιολογικό Θύματα Βιασμού να Φαντασιώνονται ότι Βιάζονται

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο VICE Australia.

Εάν ο άνδρας της Britni πιάνει τον λαιμό της κατά τη διάρκεια του role playing, βάζει απότομα ένα τέλος στη φαντασίωσή της. «Ο άνδρας μου και εγώ έχουμε μια λέξη ασφαλείας», λέει. «Εάν νιώσω ότι δεν αντέχω άλλο, χρησιμοποιώ αυτήν τη λέξη και τα πάντα σταματούν. Οι λέξεις ασφαλείας πρέπει να συμφωνούνται πριν γίνει το οτιδήποτε – είναι πολύ σημαντικό για την θεραπεία ενός τραύματος».



Η Britni, που ζήτησε να μείνει το επίθετο της κρυφό, έχει υπάρξει θύμα βιασμού τρεις φορές. Ωστόσο, σε παλιότερες σχέσεις -και περιστασιακά στην τωρινή της σχέση- το role playing και οι φαντασιώσεις της περιλαμβάνουν τον βιασμό.

H Britni είναι ένας από τους πολλούς ανθρώπους που έχουν συνέχεια φαντασιώσεις βιασμού και επιλέγουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι και στο κρεβάτι τους. Σύμφωνα με μια μελέτη, 62% των γυναικών δηλώνουν πως έχουν φαντασιώσεις βιασμού. Έρευνες, όμως, υποψιάζονται πως αυτός ο αριθμός για την ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερος, με πολλούς να ντρέπονται να παραδεχτούν πως τους «φτιάχνουν» τέτοια σενάρια, ιδίως γυναίκες που έχουν δεχτεί απόπειρα βιασμού και έχουν βιαστεί στον «πραγματικό» κόσμο.

Η σεξολόγος Dr. Claudia Six λέει ότι πρώτα από όλα, είναι σημαντικό για ένα θύμα βιασμού να ξέρει πως δεν υπάρχει τίποτα ντροπιαστικό στο να έχεις φαντασιώσεις βιασμού. «Ο βιασμός είναι βιαιοπραγία. Δεν είναι ένα σεξουαλικό παιχνίδι. Είναι κάτι που συμβαίνει σε εσένα αλλά δεν είσαι εσύ υπεύθυνος για αυτό που έκανε ο άλλος».

Είναι συνηθισμένο, θύματα που ήδη τους άρεσε η ιδέα του «rape playing» πριν βιαστούν, να διατηρούν τις φαντασιώσεις τους και μετά.

«Άμα “ανάβεις” με το να γίνεσαι θύμα απαγωγής», προσθέτει η Six, «υπάρχει τρόπος που μπορείς να το δημιουργήσεις χωρίς να βάζεις τον εαυτό σου σε (ψυχολογικό) κίνδυνο».

Στην περίπτωσή της, η Britni είχε φαντασιώσεις βιασμού από τα εφηβικά της χρόνια, αν και δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι ήταν αυτό – απλώς υποκρινόταν πως κάποιος δυνατός άνδρας την απάγει και τη χρησιμοποιεί για σεξ. Οι τωρινές τις φαντασιώσεις είναι η συνέχεια αυτής της εμπειρίας κι όζι τόσο ένα προϊόν από την επίθεση που είχε δεχτεί.



Η σεξολόγος Dr. Madeleine Castellanos λέει πως είναι συνηθισμένο, θύματα που ήδη τους άρεσε η ιδέα του «rape playing» πριν βιαστούν, στην πραγματικότητα να διατηρούν τις φαντασιώσεις τους και μετά.

Αλλά, είναι λογικό ακόμη και ένας πραγματικός βιασμός να περιπλέξει το role playing. H Britni δεν μοιραζόταν τις φαντασιώσεις της μέχρι που έπεσε θύμα βιασμού και παρόλο που προσπαθούσε να βοηθήσει τον εαυτό της κάνοντάς το, υπέφερε περισσότερο.

«Επειδή ποτέ δεν είχα κάνει αρκετή πρόοδο με το τραύμα μου, πιστεύω ότι τελικά δεν ήμουν συναισθηματικά έτοιμη να συγκαταθέσω σε κάτι τέτοιο», λέει. «Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα όριά μου ωθήθηκαν σε απίστευτα ακραίες θέσεις για τις οποίες δεν είχα προετοιμαστεί. Τελικά, νομίζω ότι με τραυμάτισα ακόμη περισσότερο. Μπορώ να συγχωρήσω τους ανθρώπους που με έπληξαν, πολύ πιο εύκολα από όσο μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για το τραύμα που επέτρεψα να μου συμβεί, με το πρόσχημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης».



«Για πολύ καιρό», συνεχίζει η Britni, «χρησιμοποιούσα BDSM και έπαιζα σκηνές βιασμού σαν έναν τρόπο να πάρω τη δύναμή μου πίσω. Ήλπιζα ότι εάν εκουσίως άφηνα τον έλεγχο θα με βοηθούσε να νιώσω απελευθερωμένη».

«Δεν υπάρχει λόγος για ντροπή»

H Six και η Castellanos λένε ότι το να αναπαριστάς βιασμό στην αναζήτησή σου για απελευθέρωση, δεν είναι σπάνιο στα θύματα βιασμού που προσπαθούν να κυριαρχήσουν απέναντι στο τραύμα τους και να το μετατρέψουν σε κάτι θετικό. Μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. «Εάν παίζουν το παιχνίδι του βιασμού και δεν πληγώνονται ή τρομάζουν, και απλώς διεγείρονται, αυτό είναι κάτι θετικό», λέει η Castellanos. «Ο φόβος και η αβεβαιότητα αντικαθίστανται από μια ερωτική σχέση». «Είναι ένας τρόπος να γράψεις ξανά την ιστορία», λέει η Six.



Αλλά η Six τονίζει, επίσης, ότι όλοι πρέπει να επεξεργαστούν το τραύμα τους και να προσπαθήσουν να το κατανικήσουν, με τον δικό τους τρόπο. Μερικοί, όπως η Britni, χρειάζεται να έχουν μιλήσει με κάποιον ψυχοθεραπευτή πρώτα.

Μετά από τη θεραπεία και τις συζητήσεις με τον άνδρα της, η Britni είναι επιτέλους σε μια πορεία προς την «επούλωση», που της επιτρέπει να συμμετέχει στο παιχνίδι βιασμού. Παλιότερα, θα έβαζε τέλος σε οτιδήποτε θα της προκαλούσε έστω ελάχιστο πόνο, αλλά τώρα μπορεί να εκφράσει την επιθυμία της για ταπείνωση. Τονίζει όμως ότι πρόκειται για ένα έργο σε εξέλιξη και πως εξακολουθεί να επιλέγει να κρατά μερικές από αυτές τις επιθυμίες της για τον εαυτό της, καθώς αυτό που ονειρεύεται είναι αρκετά βίαιο και «extreme».

«Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που ελπίζει πως θα ενσωματώσω κάποιες από αυτές τις φαντασιώσεις στη σεξουαλική μου ζωή, αλλά μέχρι στιγμής έχει μείνει μόνο στο κεφάλι μου», λέει η Britni. «Αυτό που ζητάω στο κρεβάτι, όμως, δεν είναι εντελώς αυτό που φαντασιώνομαι. Δεν ξέρω άμα μια μέρα αυτά τα δύο θα συναντηθούν, αλλά εξακολουθεί να είναι πρόοδος για εμένα».



Αυτό που ξέρει ως θύμα βιασμού είναι ότι οι φαντασιώσεις βιασμού είναι φυσιολογικές. Δεν σημαίνει ότι είσαι «άρρωστος» ή «κακός φεμινιστής», λέει. Το πιο σημαντικό: «Δεν υπάρχει λόγος για ντροπή».

