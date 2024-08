Τα Ψέματα που Είπα στις Οντισιόν και μου Εξασφάλισαν τη Συμμετοχή σε Δύο Reality

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.

Πουλώντας φούμαρα, κατάφερα να μπω όχι σε ένα, αλλά σε δύο reality show της Βρετανίας. Η αλήθεια είναι ότι είμαι μια Καναδή τσαρλατάνα και ήξερα ακριβώς πώς να χειραγωγήσω τους παραγωγούς για να με επιλέξουν για το cast, οπότε το λάθος ήταν αποκλειστικά δικό μου, όταν με σταύρωσαν στη δημόσια τηλεόραση. Γιατί επέλεξα τα reality; Επειδή βαριόμουν και δεν είχα τι να κάνω. Τα 15 λεπτά διασημότητας είναι δελεαστικά για μια απατεώνισσα, μιας και για να τα κατακτήσεις, χρειάζεσαι μόνο ένα πράγμα: κομπίνες.

Αν ξέρεις τι είναι αυτό που ψάχνουν οι παραγωγοί στις οντισιόν, μπορείς να δώσεις τις κατάλληλες απαντήσεις για να υλοποιήσεις το όραμά σου. Θα σας δώσω ένα στοιχείο: Ψάχνουν για κοινωνιοπαθείς. Για σκεφτείτε το λίγο: Οι κοινωνιοπαθείς χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενσυναίσθησης και ενοχών και τείνουν να έχουν βίαια ξεσπάσματα. Είναι σαν να περιγράφω κάθε διαγωνιζόμενο που έχει συμμετάσχει ποτέ σε εκπομπή reality, έτσι δεν είναι;

Aν δεν μπορείς να γίνεις διάσημος, γίνε διαβόητος.

Στις οντισιόν μου, παρουσίασα μια τελείως διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού μου, λέγοντας ότι είμαι μια ασυγκράτητη φεμινίστρια που κάνει νταηλίκια, έχει μεγάλο στόμα και καταβροχθίζει τους άνδρες. Έπλασα έναν ακραίο χαρακτήρα, ο οποίος βασίστηκε σε μια μικρή πτυχή της προσωπικότητάς μου. Στην πραγματικότητα, απλώς προσπαθώ να βρω μια άκρη σε αυτήν τη ζωή, όπως όλος ο κόσμος. Ωστόσο, οι παραγωγοί αποφεύγουν την πολυπλοκότητα. Θέλουν δράματα και η ουσία του δράματος είναι οι συγκρούσεις. Η καθημερινή ζωή στερείται τακτικών συγκρούσεων που ανεβάζουν την τηλεθέαση, όμως όλα τα παραμύθια χρειάζονται έναν δράκο. Οπότε, πρέπει να γίνεις ο δράκος και ας πάει στα κομμάτια η αλήθεια.

Σε αντίθεση με τα βορειοαμερικανικά reality, οι βρετανικές εκπομπές είναι ένας αξιοσέβαστος θεσμός που έχει πάρει διαστάσεις θρησκείας. Οι αστέρες των reality στη Βρετανία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν την πρόσκαιρη φήμη τους, για να γυρίσουν διαφημίσεις για αρώματα, να διαφημίσουν DVD με ασκήσεις γυμναστικής, να κάνουν σκανδαλώδεις αποκαλύψεις, να γίνουν μοντέλα ή να κατακτήσουν το μεγάλο τρόπαιο: να παντρευτούν έναν ποδοσφαιριστή. Είναι πολλά τα χρήματα και η φήμη για όσους είναι διατεθειμένοι να μεταδίδουν σε εκατομμύρια τηλεθεατές την κινητικότητα του εντέρου τους. Εκτός από αυτό, προς μεγάλη έκπληξη των Βορειοαμερικανών, ο κόσμος τους σέβεται απίστευτα. Το Big Brother, το Geordie Shore και το The Only Way Is Essex έχουν κάνει διάσημους διάφορους κοινωνιοπαθείς πουθενάδες, όπως τη Jade Goody, η οποία μπήκε στο αγγλικό Big Brother το 2002 και έκανε θραύση, όταν η παρανοϊκή ερώτησή της «Είμαι σιχαμένη;» έγινε χαρακτηριστική ατάκα. Όταν επέστρεψε στην εκπομπή το 2007, έκανε ρατσιστικό bullying στην ηθοποιό του Μπόλιγουντ, Shilpa Shetty, κοροϊδεύοντας το όνομά της και λέγοντάς της «γύρνα πίσω στην παραγκούπολη». Το περιστατικό ξεσήκωσε σάλο διεθνώς και μάλιστα έφτασε να συζητιέται ακόμη και στα έδρανα του βρετανικού κοινοβουλίου.

Επισυνάπτοντας τις πιο σέξι φωτογραφίες μου που μπόρεσα να βρω, έστειλα την αίτηση.

Όμως, όπως λέει και μια αγγλική παροιμία, αν δεν μπορείς να γίνεις διάσημος, γίνε διαβόητος.

Τα δύο reality show στην περίπτωσή μου ήταν το When Women Rule The World (2008) και το First Dates (2014). Η παραγωγή και των δύο έγινε από το βρετανικό κανάλι Channel 4 και οι εκπομπές μεταδόθηκαν σε εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το πρώτο, έψαχνε για δυνατές και δογματικές φεμινίστριες που θα κυβερνούσαν ένα νησί, ακολουθώντας μόνο έναν νόμο: οι γυναίκες εξουσιάζουν, οι άνδρες υποτάσσονται. Έκανα αίτηση κατευθείαν. Απάντησα σε κάθε ερώτηση με όσο περισσότερη τσαμπουκά μπορούσα. Μία από τις ερωτήσεις ήταν γιατί ήθελα να βγω στην τηλεόραση. Σκέφτηκα ότι το «για εκδίκηση» δεν θα έκανε και πολύ μεγάλη αίσθηση, οπότε έγραψα, «επειδή είμαι καταπληκτική και όλοι με λατρεύουν». Επισυνάπτοντας τις πιο σέξι φωτογραφίες μου που μπόρεσα να βρω, έστειλα την αίτηση στον κυβερνοχώρο.

Την επόμενη εβδομάδα, βρέθηκα σε ένα αεροπλάνο, από το Λονδίνο για τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Έλαβα απάντηση από τους παραγωγούς της εκπομπής μέσα σε μία εβδομάδα, οι οποίοι με κάλεσαν για οντισιόν μπροστά στην κάμερα. Δεν εξεπλάγην, ούτε και ενθουσιάστηκα. Ήξερα ότι θα επικοινωνούσαν μαζί μου. Ήξερα πολύ καλά τι έκανα. Στην οντισιόν, έστρεψαν μια κάμερα πάνω μου και μου έκαναν ερωτήσεις, όπως: «Ποιο πιστεύεις ότι είναι το βασικότερο πράγμα που μπορούν να μάθουν οι άνδρες από τις γυναίκες;».

«Την αιδοιολειξία», απάντησα. Ειλικρινά τώρα, ποιος θα πίστευε αυτήν τη μαλακία; Και όμως, το έχαψαν. Μετά από αρκετές ακόμη συναντήσεις και ζεστές χειραψίες με τους παραγωγούς, ξεκίνησα να δοκιμάζω κοστούμια και με εξέτασε ψυχολόγος, η οποία είχε αναλάβει να αξιολογήσει την ψυχική υγεία όλων των συμμετεχόντων. Εδώ είναι που ξεκίνησε η μεγάλη κομπίνα. Το κόλπο λέγεται «Η Μπλόφα του Τυφλού»: Σε αυτό το κόλπο, ο επαγγελματίας απατεώνας παριστάνει τον τυφλό, για να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου, προκειμένου να στηθεί ένα παιχνίδι με χαρτιά ή μια κομπίνα στο καζίνο. Εγώ, απλώς παρέλειψα το κομμάτι όπου κάνεις την τυφλή και επικεντρώθηκα στην μπλόφα. Προς υπεράσπισή μου, η ψυχολόγος ήταν παντελώς άσχετη.

«Έχεις πέσει ποτέ θύμα ενδοοικογενειακής βίας;», με ρώτησε.

Ναι, είναι η αλήθεια.

«Όχι», απάντησα με ένα πλατύ χαμόγελο.

«Πώς θα αξιολογούσες τα επίπεδα ευτυχίας σου;», συνέχισε.

Παθαίνω κατάθλιψη ανά διαστήματα, είναι η αλήθεια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος», της είπα. Ανοιγόκλεισα τις βλεφαρίδες μου και εκείνη βλακωδώς έβαλε «τικ» σε όλα τα κουτάκια στη φόρμα.

Την επόμενη εβδομάδα, βρέθηκα σε ένα αεροπλάνο, από το Λονδίνο για τη Δομινικανή Δημοκρατία. Φτάνοντας στο πολυτελές πλατό που είχε κατασκευαστεί σε μια απομονωμένη παραλία από μια ομάδα 200 και βάλε ατόμων, συνειδητοποίησα ότι το κανάλι είχε ξοδέψει εκατομμύρια: για μισθούς, έξοδα ταξιδιού και διαμονής, σεναριογράφους, σκηνικά, ηλεκτρολόγους, οπερατέρ, τον σκηνοθέτη και τα ποσά με τα οποία πληρωθήκαμε. Να λοιπόν που βρέθηκα στην Καραϊβική με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με μπόνους την τηλεοπτική έκθεση και ένα πονηρό χαμόγελο να διαγράφεται στο πρόσωπό μου.

Οι υπόλοιπες κοπέλες που συμμετείχαν ήταν φωνακλούδες με υφάκι, που έμοιαζαν βγαλμένες από διονυσιακό όργιο. Είχαμε από όλα: από ένα μοντέλο υψηλής ραπτικής, μέχρι μια πορνοστάρ με ειδίκευση στο πρωκτικό σεξ. Οι σφιχτοί κώλοι και τα ψεύτικα στήθη βασίλευαν. Το ανδρικό cast συμπεριλάμβανε μισογύνηδες ποδοσφαιριστές, κυρίαρχα αρσενικά και gangsta ράπερ. Καζάνι που βράζει η κατάσταση. Την εκπομπή παρουσίαζε ο Steve Jones, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός στην Αμερική ως παρουσιαστής του X Factor και του Entertainment Tonight.

Όσο για το First Dates, για άλλη μια φορά, ο λόγος που συμμετείχα ήταν η βαρεμάρα μου και το γεγονός ότι ήξερα ήδη ότι όσοι δουλεύουν στο Channel 4 είναι μπετόβλακες, οπότε, όταν άκουσα ότι έκαναν οντισιόν για τη δεύτερη σεζόν, συμπλήρωσα επί τόπου το ερωτηματολόγιο και έστειλα μια σέξι selfie. Το First Dates είναι μια δημοφιλής εκπομπή στην οποία επιλέγονται δύο άγνωστα μεταξύ τους άτομα, για να δειπνήσουν σε ραντεβού, με την ελπίδα ότι θα δημιουργηθεί σπίθα μεταξύ τους ή ότι θα πέσουν κεφάλια. Κατάφερα να τους κοροϊδέψω σε δύο οντισιόν, ταΐζοντάς τους φτηνιάρικες ατάκες. Σε αντίθεση με το WWRTW, όπου με στρατολόγησαν για ολόκληρη τη σεζόν με τα οκτώ επεισόδια, ήξερα ότι στο FD θα με έπαιρναν μόνο για ένα επεισόδιο, οπότε έπρεπε να βάλω τα δυνατά μου.

Όπως φαίνεται, υποτίμησα του παραγωγούς του FD. Τελικά δεν είναι παντελώς ηλίθιοι. Την ώρα που μου φορούσαν τα μικρόφωνα, για να με στείλουν στο εστιατόριο όπου θα γυριζόταν το επεισόδιο, γνώρισα τον άνδρα που θα με συνόδευε: ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς είχε ένα ενοχλητικό τραύλισμα. Δεν είχα προετοιμαστεί για αυτό. Είχα συνηθίσει να περιβάλλομαι από ενοχλητικούς κοινωνιοπαθείς με πλήρη έλλειψη αξιοπρέπειας, στα reality. Εκείνος ήταν γοητευτικός και χαμογελαστός, όμως δεν μπορούσε να μιλήσει για πολλή ώρα χωρίς να τραυλίσει. Οπότε, ανέλαβα εγώ όλο το αμήχανο μπλα-μπλα. Με είχε πιάσει τέτοια λογοδιάρροια που ο λαιμός μου ξεκίνησε να στενεύει σαν σφιγκτήρας. Όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, το μοντάζ έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι του έκανα bullying για το πρόβλημα στην άρθρωσή του. Έκοψαν και έραψαν τα πλάνα, για να δείξουν ότι έκανα ειρωνικούς μορφασμούς και ότι τον έκοβα, όταν προσπαθούσε να μιλήσει.

Από ένα σημείο και μετά, έγινε τόσο βάναυσο όλο αυτό, που μεταμφιεζόμουν, για να κυκλοφορήσω δημόσια.

Ακολούθησε χαμός στα social media, ενώ οι χρήστες του Twitter απειλούσαν να μου καρφώσουν πιρούνια στο πρόσωπο και να με βιάσουν στον δρόμο. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά στο Λονδίνο, χωρίς να με αποκαλέσουν «αυτή η Καναδέζα σκρόφα». Μια φορά, ήμουν σε μια παμπ στο Κόβεν Γκάρντεν, όταν ξαφνικά μαζεύτηκε πλήθος γύρω μου. «Μόλις σε είδα στην τηλεόραση. Γιατί συμπεριφέρθηκες έτσι σε εκείνο το καψερό ανθρωπάκι;». Ανασήκωσα τους ώμους μου και ζήτησα συγγνώμη που τους απογοήτευσα. Από ένα σημείο και μετά, έγινε τόσο βάναυσο όλο αυτό, που μεταμφιεζόμουν, για να κυκλοφορήσω δημόσια. Ήμουν η πιο μισητή γυναίκα της Βρετανίας για ένα διάστημα. Ξεκίνησα να υποφέρω από αϋπνίες και κατάθλιψη.

Και μου άξιζε.

Συναντήθηκα με τους παραγωγούς, ώστε να συζητήσω μαζί τους για τις απειλές που δεχόμουν και για να τους πω πόσο άδικα πίστευα ότι με παρουσίασαν. Κούνησαν το κεφάλι τους, με κέρασαν το μεσημεριανό μου και μου είπαν ότι πήραν πολύ σοβαρά τις ανησυχίες μου. Με διαβεβαίωσαν ότι θα με υπερασπίζονταν στους επίσημους λογαριασμούς της εκπομπής στο Twitter και το Facebook, όπως και ότι θα μετέδιδαν ακυκλοφόρητα πλάνα που θα αποδείκνυαν ότι δεν έκανα bullying.

Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ούτε και περίμενα να γίνει κάτι. Η εκπομπή συνεχίστηκε με τυμπανοκρουσίες και τελικά αναγκάστηκα να φύγω από το Λονδίνο, για να ξεφύγω από το σκάνδαλο.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη κομπίνα: Όταν ο απατεώνας είναι τελικά το θύμα. Αυτό που έμαθα με σκληρό τρόπο είναι ότι κάποια μέρα, θα γελάσει κάποιος άλλος τελευταίος – τι κάνεις λοιπόν τότε;

