Έκανα στο Πρόσωπό μου τα Τατουάζ του Post Malone και Έζησα με Αυτά για μια Μέρα

Όταν ήμουν μικρός, τατουάζ στο πρόσωπο έκαναν οι τρελοί. Χοντροί χούλιγκαν που δεν είχαν πρόβλημα να σου σπάσουν το σαγόνι. Ο Mike Tyson. Εκείνος ο τυπάς από το πανεπιστήμιο που κατάφερε να φτιάξει μηχανάκι τατουάζ από μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα και το δοκίμασε στο μέτωπό του.

Έπειτα, με την άνοδο ενός μουσικού υποείδους πέρσι, το πλαίσιο άλλαξε. Ξαφνικά, τα τατουάζ στο πρόσωπο δεν ήταν μόνο για ζόρικους άνδρες. Ήταν το σήμα κατατεθέν ενός νέου είδους rap καλλιτέχνη – φτιαγμένου, ανηδονιστή και πιθανόν προβληματικού. Ο μακαρίτης ο Lil Peep είχε γραμμένο «Cry Baby» πάνω από το δεξί του φρύδι. Ο 21 Savage απάντησε σε μια ερώτηση για το τατουάζ του «issa knife» και προέκυψε ένα meme. Lil Uzi Vert, Lil Xan, Lil Pump, Trippie Redd, 6ix9ine – η λίστα είναι μεγάλη.

Videos by VICE

Αλλά ο πιο διάσημος είναι ο Post Malone. Καταρχάς, ο Posty δεν έχει καμία σχέση με όσους παραδοσιακά έκαναν τατουάζ στο πρόσωπο. Είναι μαλακός σαν αρκούδος. Τη μουσική του τη λατρεύουν –το περσινό «Rockstar» έφτασε στο νούμερο ένα στο Billboard Chart– και τη μισούν ταυτόχρονα – ένα ενοχλητικό crossover ενός λευκού καλλιτέχνη σε ένα κατά κύριο λόγο μαύρο είδος.

Ο Post δεν είναι ο πρώτος και μοναδικός rapper με τατουάζ στο πρόσωπο που ανέβηκε στα charts. Ο Lil Wayne το κατάφερε το 2008 με το «Lollipop» και η δική του χαρακτηριστική εικόνα με τα dreadlocks, τα χρυσά δόντια και τα πολλά τατουάζ λειτουργεί ως βασική αισθητική έμπνευση για αυτή τη νέα γενιά ράπερ – δείτε μόνο αυτό το meme που εξηγεί «Πώς να γίνεις δημοφιλής ράπερ το 2018». Αλλά με αυτήν την αυξανόμενη δημοσιότητα, ο Post Malone είναι βασικό πρόσωπο στο κίνημα με τα τατουάζ στο πρόσωπο – περισσότερο από τον Wayne. Φτάσαμε, μάλιστα, σε σημείο όπου μπορείς να αγοράσεις προσωρινές απομιμήσεις των διαφόρων τατουάζ του, όπως αυτές:

Ένα site που λέγεται Post’s Tattoo Parlor πουλάει τα παραπάνω τατουάζ – το καθένα αντιγραφή ενός τατουάζ από το μουσάτο πρόσωπο του Posty. Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τα τατουάζ του –που περιλαμβάνουν τις λέξεις «STAY AWAY» και «ALWAYS» στο αριστερό του μάγουλο– ο Post είπε ότι ήθελε να κάνει «Οτιδήποτε, για να τσαντίσω τη μαμά μου». Που είναι κάτι που α) σκέφτεται ένας ανώριμος 23χρονος και β) τσάντισε και εμένα, επειδή το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν να κυκλοφορώ με ορνιθοσκαλίσματα στο δέρμα μου.



Όπως και εγώ, ο Post Malone είναι ένας μέτριος τύπος που έτυχε να έχει μερικούς followers στο Twitter. Αλλά ιδού μερικές επιπλέον πληροφορίες:

Γεννήθηκε στο Σϊρακιουζ, μεγάλωσε στο Ντάλας και ενδιαφέρθηκε για τη μουσική παίζοντας για ώρες Guitar Hero II. Όταν τελείωσε το Λύκειο, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, σε ένα σπίτι γεμάτο YouTubers και gamers, όπου έκανε live stream τα sessions του από το Minecraft. Στις αρχές του 2010, ανέβαζε στο Ίντερνετ διασκευές του Bob Dylan. Όπως ο Donald Glover, το rap όνομά του το βγήκε από έναν online generator. Αλλά ενώ ο Glover μοχθούσε επί χρόνια ως Childish Gambino, προτού εντυπωθεί στη δημόσια συνείδηση με το τρίτο άλμπουμ του (Το Awaken, My Love, του 2016), ο Malone βίωσε μια γρήγορη φήμη χάρη στην επιτυχία του single «White Iverson», το 2015.



Τo «White Iverson», που θα αποτελούσε σταθμό για την υπόλοιπη καριέρα του, λατρεύτηκε και χλευάστηκε.

Όταν γνώρισε τον Kanye West στο πάρτι των 18ων γενεθλίων της Kylie Jenner, ο Malone προσκλήθηκε να ηχογραφήσει μαζί του – οι καρποί της συνεργασίας εμφανίστηκαν στο κομμάτι «Fade», που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του West με τίτλο The Life of Pablo, το 2016. Ακολούθησαν συνεργασίες με τους 50 Cent, Justin Bieber and Young Thug. Φαινόταν εύκολο να είσαι ο Post Malone – μια εικασία την οποία αμφισβήτησε ο ίδιος σε μια συνέντευξη στο GQ, όπου ισχυρίστηκε ότι «είναι δύσκολο να είσαι λευκός ράπερ».

Άλλο ένα γεγονός:

Δεν είναι διασκεδαστικό να κυκλοφορείς με τα τατουάζ του Post Malone δημόσια: Σε φάση, να ανοίξει η γη να με καταπιεί.

Καθόλου παράξενο δεν είναι που στον δρόμο σε κοιτάζουν με τρόπο που δεν θα σε κοίταζαν, θυμίζοντάς σου ότι έχεις τατουάζ στο πρόσωπο. Άλλωστε, δίπλα στην αισθητική αξία, που είναι υποκειμενική, το να κάνεις αυτά τα τατουάζ εξαρτάται από το αν σου αρέσει να νιώθεις εξοστρακισμένος.

Όμως και πάλι, έκανα ό,τι κάνω κανονικά τη μέρα μου:

Αγόρασα ένα σάντουιτς – λίγη ενέργεια είναι απαραίτητη για το περπάτημα που έκανα.



Διάβασα στη βιβλιοθήκη – για να πάρω γνώσεις.

Πήγα σε ένα μουσείο – για να μάθω ιστορία.

Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες δεν ήταν τόσο διασκεδαστικές, εξαιτίας των τατουάζ. Ένιωθα λες και ήταν στραμμένα πάνω μου τα φώτα μιας κάμερας, όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω μου. Θυμήθηκα τον Hostgator Dotcom, τον τύπο που είχε γεμίσει το πρόσωπο του με URL από site με πορνό, για να βγάλει λεφτά και πόσο απεγνωσμένος πρέπει να ήταν που περπατούσε οικειοθελώς με ένα DrFreak.com γραμμένο στο μέτωπό του. Δεν έκανε αυτό το τατουάζ, για να τσαντίσει τη μαμά μου: Το έκανε, για να μην μείνουν τα παιδιά του στον δρόμο, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Ιστορικά, τα τατουάζ στο πρόσωπο συνδέονται με κάτι παραπάνω από την αισθητική. Τα τατουάζ της φυλακής και των συμμοριών χρησιμοποιούνται για να δείξουν ιεραρχία ή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί. Οι ιθαγενείς Μαορί της Νέας Ζηλανδίας έχουν ένα tā moko – ένα τατουάζ στο πρόσωπο που φαίνεται έντονα και απαρτίζεται από σπείρες. Ακόμη και μέσα στην κουλτούρα του τατουάζ, το τατουάζ στο πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει ένα ισόβιο πάθος για το τατουάζ ως μορφή τέχνης – το πρόσωπο συχνά είναι το τελευταίο μέρος που κάνει κάποιος τατουάζ.



Ο Post Malone είναι διαφορετικός, επειδή τα τατουάζ του φαίνεται να τα έχει μόνο για στιλ.

Ο Post έχει καλλιεργήσει μια αισθητική που παραπέμπει ταυτόχρονα σε μπατίρη και σε πλούσιο – απεριποίητα γένια και σούπερ ρούχα, έτοιμα για φωτογράφιση μόδας. Τα τατουάζ επιτυγχάνουν κάτι παρόμοιο, με την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον Post ως κάποιον με διαφορετικό κοινωνικό στάτους στο παρελθόν απ’ αυτό που έχει τώρα. Ή ίσως δεν είναι και τόσο περίπλοκο και απλώς του άρεσαν τα σχέδια και εγώ απλώς νιώθω πικρία, επειδή όλη μέρα κυκλοφορούσα με ένα στιλέτο ζωγραφισμένο στη μούρη.



Δεν προσπαθώ να απαξιώσω τα τατουάζ στο πρόσωπο – ήδη είναι έντονα στιγματισμένα και όσοι έχω γνωρίσει με τέτοια ως ενήλικας είναι ευχάριστοι άνθρωποι. Απλώς, οι επιλογές του Plot είναι περισσότερο υπερβολικές απ’ ό,τι χρειάζεται. Είναι σε μεγάλο βαθμό παράξενα τατουάζ, για να τα έχει κανείς στο πρόσωπό του.

Ποιος ξέρει – ίσως αυτή είναι η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής για τα τατουάζ στο πρόσωπο. Ίσως, το 2049, να συσχετίζονται περισσότερο με φλώρους παρά με ζόρικους, να γίνουν τόσο κοινότοπα, όσο οι βαμμένες άκρες στα μαλλιά. Καλή εξέλιξη; Μάλλον εξαρτάται από το πόσο σε ενδιαφέρουν τα πρόσωπα των άλλων.

Όσο για τον Post Malone, πάντα ήταν παράξενος, αυτό τραβάει το κοινό. Τα τατουάζ στο πρόσωπο είναι μια προέκταση αυτού: συμβολίζουν την επιθυμία του να ξεχωρίζει και να ταιριάζει ταυτόχρονα. Το πιο παράξενο, μάλλον, είναι ότι μπορείς να αγοράσεις αυτά τα προσωρινά τατουάζ, να νιώσεις την εμπειρία του να έχεις τατουάζ στο πρόσωπο και μετά να τα ξεπλύνεις σαν να μην έγιναν ποτέ. Δοκίμασε το και ίσως σκεφτείς πολλά πράγματα, για το τι σημαίνουν γενικά. Ή ίσως να μη σκεφτείς τίποτα. Ο Post Malone δεν σκέφτεται τίποτα, μέχρι να είναι ώρα να ζητήσει συγνώμη.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Ο Drake Είναι οι Red Hot Chili Peppers της Ραπ (με την Καλή Έννοια)

Μιλήσαμε με Ανθρώπους από τη Γενιά των «Ψ», που δεν Ντράπηκαν να Ζητήσουν Βοήθεια

Ο Ερρίκος Λίτσης Έχει Κουραστεί Λίγο να Μιλά Μόνο για το «Σπιρτόκουτο»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.